Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 60.920,00 101,85
İş Bankası (C) 5,13 0,59 -19,97
İş Bankası (Kur.) 503.999,90 0,00 140,00
İş Fin.Kir. 3,94 0,77 3,68
İş Girişim 7,44 0,68 95,79
İş GMYO 1,94 6,59 10,23
İş Y. Men. Değ. 5,99 0,50 48,75
İş Yat. Ort. 2,57 1,98 59,50
İşbir Holding 976,60 9,99 127,12
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,67 3,08 8,06
İttifak Holding 2,87 1,77 -22,85
İz Hayvancılık Tarım 6,20 2,48 136,96
İzmir Demir Çelik 13,32 0,76 62,64
İzmir Fırça 2,25 1,35 25,00
Jantsa Jant Sanayi 73,75 -0,67 38,66
Kafein Yazılım 16,22 0,62 46,05
Kapital Yat. Holding 3,28 3,14 35,54
Kaplamin 8,18 1,61 47,39
Kardemir (A) 2,80 1,82 5,66
Kardemir (B) 2,63 0,77 -0,38
Kardemir (D) 2,64 1,54 -0,75
Karel Elektronik 15,27 1,06 5,09
Karsan Otomotiv 2,05 0,99 29,75
Karsu Tekstil 3,50 1,45 8,02
Kartonsan 461,90 0,74 19,56
Katmerciler Ekipman 3,92 1,29 2,08
Kent Gıda 502,00 0,80 185,55
Kerevitaş Gıda 4,12 1,48 26,38
Kervansaray Yat. Holding 0,45 0,00 -18,18
Kiler GMYO 4,02 0,25 6,07
Klimasan Klima 16,32 -0,49 -26,09
Koç Holding 17,39 -0,63 -13,09
Konfrut Gıda 9,92 0,81 26,85
Konya Çimento 272,90 1,94 0,59
Kordsa Teknik Tekstil 11,85 0,94 -6,81
Koza Altın 76,10 2,01 2,77
Koza Madencilik 12,36 2,40 23,23
Körfez GMYO 3,26 -3,83 36,40
Kristal Kola 1,97 1,55 30,46
Kron Telekomünikasyon 23,76 1,54 86,79
Kuştur Kuşadası Turizm 37,00 0,54 56,12
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,05 6,22 24,24
Kütahya Porselen 27,08 -2,10 309,06
Lider Faktoring 2,26 1,35 23,16
Link Bilgisayar 25,34 0,08 39,61
Logo Yazılım 71,95 -0,76 18,34
Lokman Hekim Sağlık 7,14 -0,70 23,53
Lüks Kadife 17,99 9,96 108,22
Makina Takım 2,02 1,51 7,45
Marka Yatırım Holding 1,94 9,60 64,41
Marmaris Altınyunus 85,50 6,88 20,42
Marshall 82,10 -1,68 72,70
Martı GMYO 1,46 2,82 44,55
Martı Otel 1,12 4,67 23,08
Mavi Giyim 45,48 0,26 -21,45
Mazhar Zorlu Holding 18,00 0,00 48,88
Mega Polietilen 4,00 -1,72 81,82
Menderes Tekstil 3,71 9,76 183,21
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,22 1,35 4,01
Merko Gıda 1,37 0,00 30,48
Metal Gayrimenkul 1,25 -0,79 37,36
Metemtur Otelcilik 2,10 0,96 17,98
Metro Holding 1,46 0,69 5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 2,50 -1,96 27,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 0,86 -56,12
Migros Ticaret 34,44 1,47 42,20
Milpa 4,27 3,64 94,98
Mistral GMYO 2,41 3,88 27,51
MLP Sağlık 16,94 0,06 5,88
MMC San. ve Tic. Yat. 1,78 -5,82 56,14
Mondi Tire Kutsan 6,88 0,44 66,18
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,80 2,29
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,98 1,01 41,35
Net Holding 2,32 2,20 -10,77
Netaş Telekom. 14,27 1,93 9,26
Niğbaş Niğde Beton 9,00 0,00 45,16
Nuh Çimento 14,34 5,67 30,54
Nurol GMYO 4,41 2,32 23,53
Odaş Elektrik 2,03 0,50 40,42
Olmuksan-IP 4,46 0,45 74,15
Orge Enerji Elektrik 5,84 0,86 17,74
Orma Orman Mahsulleri 4,98 0,61 80,43
Osmanlı Menkul 7,50 0,00 79,39
Ostim Endüstriyel Yat 2,48 2,06 47,62
Otokar 138,10 1,10 -6,08
Oyak Çimento 6,04 1,17 9,87
Oyak Yat. Ort. 5,96 -0,17 158,16
Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 0,33 -0,93
Özak GMYO 3,41 4,28 32,68
Özbal Çelik Boru 2,24 -1,75 38,97
Özderici GMYO 1,78 3,49 13,38
Özerden Plastik 2,41 5,70 5,70
Panora GMYO 5,34 2,10 -4,67
Papilon Savunma 16,37 0,86 112,42
Park Elek.Madencilik 3,56 0,85 16,72
Parsan 18,55 2,54 9,50
Pegasus 57,50 0,70 -33,45
Peker GMYO 6,10 -0,81 94,89
Penguen Gıda 4,60 -0,22 122,22
Pera GMYO 1,09 0,00 15,96
Pergamon Dış Ticaret 9,08 0,00 17,35
Petkim 3,77 0,53 -1,05
Petrokent Turizm 180,00 2,74 40,52
Pınar Et ve Un 18,70 0,27 103,93
Pınar Su 6,00 1,69 158,62
Pınar Süt 18,59 1,09 46,72
Plastikkart 10,95 0,83 18,12
Polisan Holding 2,97 1,37 -1,58
Politeknik Metal 130,00 -0,76 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,87 1,04 -10,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,40 0,10 7,28
QNB Finans Fin. Kir. 104,30 0,68 -19,21
QNB Finansbank 47,48 2,73 26,61
Ral Yatırım Holding 13,20 0,15 94,12
Ray Sigorta 6,06 0,83 77,19
Reysaş GMYO 5,17 0,98 12,64
Reysaş Lojistik 6,25 1,46 42,69
Rhea Girişim 2,36 -0,84 98,32
Rodrigo Tekstil 2,79 8,56 54,14
Royal Halı 2,43 9,46 77,37
RTA Laboratuvarları 24,92 9,97 974,14
Sabancı Holding 9,02 -0,22 -1,09
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 0,21 115,14
Salix Yatırım Holding 11,07 -9,93 53,54
Sanel Mühendislik 5,39 2,47 33,09
Sanifoam Sünger 5,91 0,17 18,20
Sanko Pazarlama 7,82 0,77 1,03
Saray Matbaacılık 1,95 3,72 50,84
Sarkuysan 5,85 0,69 21,12
Sasa Polyester 10,45 3,36 35,19
Say Reklamcılık 3,78 0,53 68,75
Sekuro Plastik 5,43 0,56 1,31
Selçuk Ecza Deposu 8,32 0,85 39,49
Selçuk Gıda 3,12 2,97 81,40
Senkron Güvenlik 3,74 -1,58 37,00
Serve Film Prodüksiyon 4,73 3,50 197,48
Servet GMYO 17,00 -0,23 100,00
Seyitler Kimya 8,95 0,90 31,81
Silverline Endüstri 2,86 0,70 32,41
Sinpaş GMYO 1,24 -2,36 6,90
Smartiks Yazılım 9,09 1,00 -7,34
Soda Sanayii 5,76 0,52 -2,81
Sodaş Sodyum Sanayii 12,48 -0,79 224,48
Söktaş 2,51 3,48 47,60
Sönmez Filament 6,55 0,46 34,22
Sönmez Pamuklu 6,63 1,22 34,76
Sumaş Suni Tahta 12,10 0,83 22,22
Şeker Fin. Kir. 4,78 0,00 0,00
Şekerbank 1,27 3,25 -3,05
Şişe Cam 5,05 1,81 -1,40
Şok Marketler 12,45 0,08 15,71
T. Halk Bankası 5,53 0,91 -6,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,50 0,40 -7,11
T.S.K.B. 1,15 0,88 -4,96
T.Tuborg 15,35 -0,97 28,99
Taç Tarım Ürünleri 6,72 115,38
Tat Gıda 9,07 1,68 49,09
TAV Havalimanları 20,08 0,45 -26,08
Taze Kuru Gıda 17,00 -2,86 134,81
Tek-Art Turizm 1,55 4,73 23,02
Tekfen Holding 15,09 0,60 -18,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 1,40 72,14
Temapol Polimer Plastik 6,79 -1,45 30,08
TGS Dış Ticaret 5,00 0,60 7,07
Tofaş Oto. Fab. 23,18 1,58 -0,53
Torunlar GMYO 2,91 1,04 5,82
Trabzon Liman 15,48 7,05 45,22
Trabzonspor Sportif 5,63 3,87 161,86
Trakya Cam 3,35 0,90 -1,21
Trend GMYO 4,00 0,76 81,82
TSKB GMYO 3,49 4,49 160,45
Tuğçelik 4,72 1,51 19,49
Tukaş 9,28 -1,49 -24,86
Turcas Petrol 3,04 -0,98 13,86
Turkcell 14,26 0,28 3,33
Tümosan Motor ve Traktör 6,50 1,25 1,40
Tüpraş 88,65 0,06 -30,09
Türk Hava Yolları 12,71 0,79 -12,10
Türk Prysmian Kablo 4,06 1,50 57,05
Türk Telekom 7,53 0,13 2,17
Türk Traktör 68,15 1,87 28,80
Türker Proje Gayrimenkul 43,38 0,74 3,29
Ufuk Yatırım 4,89 -1,21 89,53
Ulaşlar Turizm Yat. 3,01 -1,31 41,98
Ulusoy Elektrik 34,12 -0,41 28,27
Ulusoy Un Sanayi 9,96 2,15 160,73
Umpaş Holding 0,81 6,58 30,65
Uşak Seramik 1,41 2,81 16,20
Utopya Turizm 5,84 0,00 18,70
Uzertaş Boya 4,00 -2,91 80,18
Ülker Bisküvi 23,40 0,43 4,65
Vakıf Fin. Kir. 3,02 3,42 24,79
Vakıf GMYO 2,43 0,83 40,38
Vakıf Yat. Ort. 2,74 0,74 17,60
Vakıflar Bankası 4,80 0,21 -12,89
Vakko Tekstil 4,94 0,61 8,81
Vanet Gıda 1,61 1,90 12,59
Verusa Holding 21,74 2,16 17,19
Verusaturk Girisim 5,12 -0,97 -2,64
Vestel 14,92 7,49 18,23
Vestel Beyaz Eşya 24,12 4,15 11,67
Viking Kağıt 4,44 1,60 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 3,23 1,57 33,47
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 0,42 -3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,39 8,68 65,71
Yataş 7,46 3,32 1,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,18 2,83 35,40
Yeni Gimat GMYO 11,94 0,00 -0,26
Yeşil GMYO 0,73 2,82 14,06
Yeşil Yapı 0,79 3,95 19,70
Yeşil Yatırım Holding 14,01 1,52 24,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.100,00 1,25 175,04
Yonga Mobilya 32,32 9,63 249,78
Yükselen Çelik 9,28 1,75 51,39
Yünsa 13,01 1,17 29,22
Zorlu Enerji 1,60 -0,62 -1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 02:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti İstihdam Kalkanı Paketi ile 25 yaş altı ve 50 yaş üstünün işsizlik sorununa çözüm geliyor 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor Kamu işçisine her yıl ödenen ilave tediyelerin üçüncü taksidinin bayram öncesinde yatırılması bekleniyor Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Davutoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Sorunlar kredilerle çözülemez 2022'de devreye girecek yeni emeklilik sistemiyle kıdem tazminatı fonu kurulacak Güne düşüşle başlayan dolar, 6,79'dan işlem görüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar         
20:41
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama         
20:30
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı Bakan Koca, 1 Haziran sonrası vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı         
20:14
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı         
20:01
Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 922 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
19:39
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin         
19:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüs yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda da 71 oldu         
19:12
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu         
18:53
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur         
18:51
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor         
18:39
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı         
18:35
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi         
18:34
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı         
18:33
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak 2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak         
18:30
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi         
18:14
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti         
18:01
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor         
17:55
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu         
17:53
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor         
17:51
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı         
17:37
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı         
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü         
17:35
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı         
17:26
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi         
17:17
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor         
17:09
1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu 1 Temmuz'da tekrar açılacak düğün salonlarında yeni kurallar belli oldu         
17:05
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı         
17:03
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı         
17:01
Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı Demet Akalın'ın hayatını kaybeden Caner Çalışır için paylaştığı veda mesajı herkesi duygulandırdı         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2020 21:04:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]