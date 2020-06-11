Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|59.998,90
|-1,15
|98,80
|İş Bankası (C)
|5,11
|-0,39
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-0,25
|3,42
|İş Girişim
|7,35
|-0,54
|93,42
|İş GMYO
|1,90
|-1,04
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|5,98
|0,00
|48,51
|İş Yat. Ort.
|2,52
|-1,18
|56,39
|İşbir Holding
|1.074,20
|9,99
|149,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,73
|8,96
|17,74
|İttifak Holding
|2,87
|0,35
|-22,85
|İz Hayvancılık Tarım
|6,63
|0,00
|153,39
|İzmir Demir Çelik
|13,20
|-1,27
|61,17
|İzmir Fırça
|2,27
|-0,44
|26,11
|Jantsa Jant Sanayi
|73,60
|-0,67
|38,38
|Kafein Yazılım
|16,32
|-0,12
|46,95
|Kapital Yat. Holding
|3,38
|6,62
|39,67
|Kaplamin
|7,95
|-1,61
|43,24
|Kardemir (A)
|2,83
|0,71
|6,79
|Kardemir (B)
|2,70
|1,12
|2,27
|Kardemir (D)
|2,71
|1,12
|1,88
|Karel Elektronik
|15,42
|1,98
|6,13
|Karsan Otomotiv
|1,99
|-1,49
|25,95
|Karsu Tekstil
|3,43
|-0,58
|5,86
|Kartonsan
|457,70
|-0,07
|18,47
|Katmerciler Ekipman
|3,90
|-0,51
|1,56
|Kent Gıda
|487,90
|-1,75
|177,53
|Kerevitaş Gıda
|4,31
|2,62
|32,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|6,67
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,99
|-1,24
|5,28
|Klimasan Klima
|16,39
|1,36
|-25,77
|Koç Holding
|17,06
|-0,81
|-14,74
|Konfrut Gıda
|9,94
|0,81
|27,11
|Konya Çimento
|269,90
|0,26
|-0,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,17
|2,61
|-4,29
|Koza Altın
|76,80
|1,05
|3,71
|Koza Madencilik
|12,50
|1,96
|24,63
|Körfez GMYO
|3,15
|-2,17
|31,80
|Kristal Kola
|1,97
|0,51
|30,46
|Kron Telekomünikasyon
|24,10
|1,01
|89,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|38,28
|3,46
|61,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,06
|2,49
|24,85
|Kütahya Porselen
|26,48
|-2,29
|300,00
|Lider Faktoring
|2,24
|0,00
|22,07
|Link Bilgisayar
|25,06
|-0,56
|38,07
|Logo Yazılım
|72,45
|0,76
|19,16
|Lokman Hekim Sağlık
|7,15
|0,85
|23,70
|Lüks Kadife
|18,30
|1,72
|111,81
|Makina Takım
|1,98
|-1,49
|5,32
|Marka Yatırım Holding
|2,08
|7,22
|76,27
|Marmaris Altınyunus
|94,20
|7,05
|32,68
|Marshall
|83,60
|1,46
|75,85
|Martı GMYO
|1,46
|0,69
|44,55
|Martı Otel
|1,15
|1,77
|26,37
|Mavi Giyim
|45,64
|0,09
|-21,17
|Mazhar Zorlu Holding
|17,10
|-5,00
|41,44
|Mega Polietilen
|4,14
|0,98
|88,18
|Menderes Tekstil
|3,93
|5,93
|200,00
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,60
|1,68
|5,97
|Merko Gıda
|1,40
|0,72
|33,33
|Metal Gayrimenkul
|1,19
|-4,03
|30,77
|Metemtur Otelcilik
|2,07
|-0,48
|16,29
|Metro Holding
|1,46
|0,69
|5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,65
|6,00
|35,20
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-0,43
|-56,87
|Migros Ticaret
|34,74
|0,40
|43,44
|Milpa
|4,68
|9,09
|113,70
|Mistral GMYO
|2,51
|-1,57
|32,80
|MLP Sağlık
|17,49
|1,75
|9,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,77
|-3,28
|55,26
|Mondi Tire Kutsan
|6,83
|-0,29
|64,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,28
|1,22
|43,71
|Net Holding
|2,31
|0,00
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,19
|0,28
|8,65
|Niğbaş Niğde Beton
|9,01
|-0,44
|45,32
|Nuh Çimento
|14,40
|0,63
|31,09
|Nurol GMYO
|4,38
|0,69
|22,69
|Odaş Elektrik
|2,06
|1,98
|42,49
|Olmuksan-IP
|4,42
|-0,23
|72,59
|Orge Enerji Elektrik
|5,81
|-0,51
|17,14
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|-2,00
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,40
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,44
|-0,81
|45,24
|Otokar
|139,30
|1,02
|-5,26
|Oyak Çimento
|6,00
|0,00
|9,14
|Oyak Yat. Ort.
|6,40
|7,02
|177,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|-0,33
|-1,26
|Özak GMYO
|3,41
|0,29
|32,68
|Özbal Çelik Boru
|2,24
|0,00
|38,97
|Özderici GMYO
|1,82
|2,82
|15,92
|Özerden Plastik
|2,40
|-0,41
|5,26
|Panora GMYO
|5,42
|1,50
|-3,24
|Papilon Savunma
|16,45
|2,11
|113,46
|Park Elek.Madencilik
|3,59
|0,84
|17,70
|Parsan
|19,26
|3,16
|13,70
|Pegasus
|57,40
|-1,03
|-33,56
|Peker GMYO
|6,16
|0,16
|96,81
|Penguen Gıda
|4,49
|-2,18
|116,91
|Pera GMYO
|1,16
|6,42
|23,40
|Pergamon Dış Ticaret
|9,08
|-0,22
|17,35
|Petkim
|3,89
|2,37
|2,10
|Petrokent Turizm
|177,60
|-1,00
|38,64
|Pınar Et ve Un
|18,50
|-0,27
|101,74
|Pınar Su
|5,92
|-0,17
|155,17
|Pınar Süt
|18,40
|0,33
|45,22
|Plastikkart
|10,96
|1,01
|18,23
|Polisan Holding
|2,93
|-0,34
|-2,90
|Politeknik Metal
|130,00
|0,00
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|2,60
|-8,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.188,40
|7,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,30
|-0,48
|-19,98
|QNB Finansbank
|46,48
|-0,85
|23,95
|Ral Yatırım Holding
|13,12
|-1,35
|92,94
|Ray Sigorta
|6,06
|0,00
|77,19
|Reysaş GMYO
|5,16
|-0,39
|12,42
|Reysaş Lojistik
|6,22
|0,16
|42,01
|Rhea Girişim
|2,31
|-0,86
|94,12
|Rodrigo Tekstil
|2,79
|0,00
|54,14
|Royal Halı
|2,33
|-4,51
|70,07
|RTA Laboratuvarları
|27,40
|9,95
|1081,03
|Sabancı Holding
|8,99
|-0,33
|-1,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,67
|-0,43
|114,22
|Salix Yatırım Holding
|10,29
|-7,05
|42,72
|Sanel Mühendislik
|5,38
|0,75
|32,84
|Sanifoam Sünger
|5,91
|0,17
|18,20
|Sanko Pazarlama
|7,78
|0,00
|0,52
|Saray Matbaacılık
|1,86
|-2,11
|43,88
|Sarkuysan
|5,86
|0,00
|21,33
|Sasa Polyester
|10,52
|1,35
|36,09
|Say Reklamcılık
|3,87
|1,57
|72,77
|Sekuro Plastik
|5,51
|1,47
|2,80
|Selçuk Ecza Deposu
|8,29
|-0,36
|38,98
|Selçuk Gıda
|3,05
|-2,24
|77,33
|Senkron Güvenlik
|3,77
|2,17
|38,10
|Serve Film Prodüksiyon
|4,88
|8,20
|206,92
|Servet GMYO
|17,03
|0,59
|100,35
|Seyitler Kimya
|8,91
|0,00
|31,22
|Silverline Endüstri
|2,87
|1,77
|32,87
|Sinpaş GMYO
|1,28
|2,40
|10,34
|Smartiks Yazılım
|9,05
|0,33
|-7,75
|Soda Sanayii
|5,75
|0,00
|-2,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,78
|-0,16
|232,28
|Söktaş
|2,37
|-3,27
|39,37
|Sönmez Filament
|6,65
|1,53
|36,27
|Sönmez Pamuklu
|6,65
|1,22
|35,16
|Sumaş Suni Tahta
|12,30
|1,65
|24,24
|Şeker Fin. Kir.
|4,76
|-0,21
|-0,42
|Şekerbank
|1,25
|-0,79
|-4,58
|Şişe Cam
|5,03
|0,40
|-1,79
|Şok Marketler
|12,89
|3,29
|19,80
|T. Halk Bankası
|5,51
|-0,36
|-6,77
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,34
|-0,49
|-7,48
|T.S.K.B.
|1,21
|1,68
|0,00
|T.Tuborg
|15,55
|-0,26
|30,67
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|115,38
|Tat Gıda
|9,42
|5,84
|54,84
|TAV Havalimanları
|19,95
|-0,45
|-26,56
|Taze Kuru Gıda
|17,60
|-4,76
|143,09
|Tek-Art Turizm
|1,56
|1,96
|23,81
|Tekfen Holding
|15,65
|0,58
|-15,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-0,28
|70,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,69
|-2,19
|28,16
|TGS Dış Ticaret
|4,97
|0,61
|6,42
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|-0,87
|-1,73
|Torunlar GMYO
|3,06
|-0,33
|11,27
|Trabzon Liman
|15,30
|-3,16
|43,53
|Trabzonspor Sportif
|5,48
|-1,97
|154,88
|Trakya Cam
|3,32
|-0,30
|-2,09
|Trend GMYO
|3,96
|-0,25
|80,00
|TSKB GMYO
|3,76
|2,45
|180,60
|Tuğçelik
|4,71
|0,00
|19,24
|Tukaş
|9,19
|-1,18
|-25,59
|Turcas Petrol
|3,00
|0,00
|12,36
|Turkcell
|14,24
|0,14
|3,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,55
|1,39
|2,18
|Tüpraş
|87,85
|-0,85
|-30,72
|Türk Hava Yolları
|12,62
|-0,39
|-12,72
|Türk Prysmian Kablo
|4,03
|-0,25
|55,89
|Türk Telekom
|7,52
|-0,40
|2,04
|Türk Traktör
|68,65
|1,18
|29,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|47,68
|5,39
|13,52
|Ufuk Yatırım
|4,70
|-3,89
|82,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,07
|3,37
|44,81
|Ulusoy Elektrik
|34,00
|-0,29
|27,82
|Ulusoy Un Sanayi
|10,04
|1,52
|162,83
|Umpaş Holding
|0,90
|8,43
|45,16
|Uşak Seramik
|1,38
|-0,72
|13,72
|Utopya Turizm
|5,74
|-0,86
|16,67
|Uzertaş Boya
|4,03
|0,50
|81,53
|Ülker Bisküvi
|23,30
|0,00
|4,20
|Vakıf Fin. Kir.
|2,94
|-1,67
|21,49
|Vakıf GMYO
|2,45
|0,41
|41,54
|Vakıf Yat. Ort.
|2,59
|-2,26
|11,16
|Vakıflar Bankası
|4,76
|-0,83
|-13,61
|Vakko Tekstil
|5,03
|1,82
|10,79
|Vanet Gıda
|1,57
|-1,88
|9,79
|Verusa Holding
|21,84
|1,96
|17,73
|Verusaturk Girisim
|5,04
|-1,18
|-4,16
|Vestel
|15,01
|0,60
|18,94
|Vestel Beyaz Eşya
|23,88
|-0,91
|10,56
|Viking Kağıt
|4,43
|0,23
|136,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,20
|-0,31
|32,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|-1,25
|-4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,18
|-3,14
|62,36
|Yataş
|7,61
|1,33
|3,68
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,17
|-1,36
|34,78
|Yeni Gimat GMYO
|11,93
|-0,33
|-0,34
|Yeşil GMYO
|0,85
|8,97
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,91
|9,64
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|15,89
|7,29
|41,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.128,00
|0,96
|175,99
|Yonga Mobilya
|32,52
|0,37
|251,95
|Yükselen Çelik
|9,04
|-0,77
|47,47
|Yünsa
|14,45
|9,97
|43,53
|Zorlu Enerji
|1,58
|-0,63
|-3,07
(Son)