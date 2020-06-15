Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|54.600,00
|-9,00
|80,91
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,97
|-20,44
|İş Bankası (Kur.)
|453.600,00
|116,00
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,26
|1,84
|İş Girişim
|7,20
|-2,04
|89,47
|İş GMYO
|1,91
|2,14
|8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,91
|0,34
|46,77
|İş Yat. Ort.
|2,54
|1,20
|57,63
|İşbir Holding
|1.044,10
|-10,00
|142,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,80
|6,67
|29,03
|İttifak Holding
|3,02
|4,50
|-18,82
|İz Hayvancılık Tarım
|5,74
|-4,33
|119,38
|İzmir Demir Çelik
|13,96
|1,53
|70,45
|İzmir Fırça
|2,21
|-0,45
|22,78
|Jantsa Jant Sanayi
|72,85
|-1,29
|36,97
|Kafein Yazılım
|15,95
|-0,50
|43,62
|Kapital Yat. Holding
|3,38
|2,74
|39,67
|Kaplamin
|8,60
|1,18
|54,95
|Kardemir (A)
|2,81
|-0,71
|6,04
|Kardemir (B)
|2,73
|0,74
|3,41
|Kardemir (D)
|2,74
|0,37
|3,01
|Karel Elektronik
|15,01
|-0,86
|3,30
|Karsan Otomotiv
|2,04
|0,49
|29,11
|Karsu Tekstil
|3,45
|1,47
|6,48
|Kartonsan
|450,40
|-0,35
|16,58
|Katmerciler Ekipman
|4,31
|8,29
|12,24
|Kent Gıda
|472,00
|-0,69
|168,49
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|2,34
|34,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|4,04
|2,28
|6,60
|Klimasan Klima
|16,46
|1,73
|-25,45
|Koç Holding
|17,14
|-0,23
|-14,34
|Konfrut Gıda
|9,96
|1,94
|27,37
|Konya Çimento
|270,00
|-0,44
|-0,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,57
|2,28
|-1,15
|Koza Altın
|77,80
|2,23
|5,06
|Koza Madencilik
|12,92
|5,30
|28,81
|Körfez GMYO
|3,09
|-2,22
|29,29
|Kristal Kola
|2,09
|2,45
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|23,24
|-1,69
|82,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|46,32
|9,97
|95,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|4,93
|29,09
|Kütahya Porselen
|30,30
|-0,79
|357,70
|Lider Faktoring
|2,21
|-0,45
|20,44
|Link Bilgisayar
|24,58
|-0,49
|35,43
|Logo Yazılım
|73,20
|-1,21
|20,39
|Lokman Hekim Sağlık
|7,33
|1,24
|26,82
|Lüks Kadife
|18,13
|-3,51
|109,84
|Makina Takım
|1,96
|0,51
|4,26
|Marka Yatırım Holding
|2,27
|-2,99
|92,37
|Marmaris Altınyunus
|87,70
|-4,15
|23,52
|Marshall
|87,80
|-3,04
|84,69
|Martı GMYO
|1,47
|1,38
|45,54
|Martı Otel
|1,18
|-1,67
|29,67
|Mavi Giyim
|47,18
|0,51
|-18,51
|Mazhar Zorlu Holding
|17,50
|0,23
|44,75
|Mega Polietilen
|4,03
|-1,71
|83,18
|Menderes Tekstil
|3,81
|2,42
|190,84
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,18
|1,15
|8,95
|Merko Gıda
|1,41
|0,71
|34,29
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,08
|-0,48
|16,85
|Metro Holding
|1,48
|3,50
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,60
|-1,52
|32,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,26
|0,00
|-57,62
|Migros Ticaret
|36,98
|1,71
|52,68
|Milpa
|4,80
|1,48
|119,18
|Mistral GMYO
|2,63
|7,35
|39,15
|MLP Sağlık
|18,73
|4,00
|17,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|-2,25
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,68
|0,30
|61,35
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.098,40
|2,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,79
|-1,17
|39,86
|Net Holding
|2,34
|0,43
|-10,00
|Netaş Telekom.
|14,03
|-0,57
|7,43
|Niğbaş Niğde Beton
|8,49
|-5,67
|36,94
|Nuh Çimento
|14,02
|0,36
|27,63
|Nurol GMYO
|4,23
|-0,70
|18,49
|Odaş Elektrik
|2,05
|0,99
|41,80
|Olmuksan-IP
|4,33
|-0,46
|69,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|0,70
|16,53
|Orma Orman Mahsulleri
|4,59
|-0,22
|66,30
|Osmanlı Menkul
|7,36
|-1,60
|76,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,45
|0,82
|45,83
|Otokar
|139,00
|-1,56
|-5,47
|Oyak Çimento
|6,04
|0,17
|9,87
|Oyak Yat. Ort.
|7,28
|0,83
|215,34
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,03
|0,33
|-1,90
|Özak GMYO
|3,42
|1,48
|33,07
|Özbal Çelik Boru
|2,44
|2,52
|51,38
|Özderici GMYO
|1,90
|0,53
|21,02
|Özerden Plastik
|2,32
|0,00
|1,75
|Panora GMYO
|5,35
|-0,19
|-4,49
|Papilon Savunma
|16,67
|-1,65
|116,31
|Park Elek.Madencilik
|3,58
|0,56
|17,38
|Parsan
|19,35
|-1,28
|14,23
|Pegasus
|57,65
|-1,37
|-33,28
|Peker GMYO
|6,30
|-3,08
|101,28
|Penguen Gıda
|4,53
|-1,09
|118,84
|Pera GMYO
|1,38
|9,52
|46,81
|Pergamon Dış Ticaret
|9,05
|-0,88
|16,96
|Petkim
|3,93
|-0,51
|3,15
|Petrokent Turizm
|177,50
|-1,33
|38,56
|Pınar Et ve Un
|18,90
|4,13
|106,11
|Pınar Su
|6,02
|3,08
|159,48
|Pınar Süt
|18,90
|4,59
|49,17
|Plastikkart
|12,11
|0,08
|30,64
|Polisan Holding
|2,93
|0,69
|-2,90
|Politeknik Metal
|131,00
|0,77
|72,20
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|2,84
|-7,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,70
|0,04
|7,39
|QNB Finans Fin. Kir.
|100,90
|-0,98
|-21,84
|QNB Finansbank
|45,26
|-1,35
|20,69
|Ral Yatırım Holding
|13,93
|2,05
|104,85
|Ray Sigorta
|6,18
|0,00
|80,70
|Reysaş GMYO
|5,10
|0,99
|11,11
|Reysaş Lojistik
|6,09
|0,00
|39,04
|Rhea Girişim
|2,30
|0,88
|93,28
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|-0,76
|44,75
|Royal Halı
|2,34
|0,00
|70,80
|RTA Laboratuvarları
|33,14
|9,95
|1328,45
|Sabancı Holding
|9,01
|-0,88
|-1,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|-1,08
|111,01
|Salix Yatırım Holding
|9,55
|-7,91
|32,45
|Sanel Mühendislik
|5,25
|-0,76
|29,63
|Sanifoam Sünger
|5,90
|1,55
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,60
|-0,39
|-1,81
|Saray Matbaacılık
|1,96
|5,38
|51,61
|Sarkuysan
|5,83
|-0,17
|20,70
|Sasa Polyester
|10,75
|4,27
|39,07
|Say Reklamcılık
|3,66
|-1,35
|63,39
|Sekuro Plastik
|5,49
|-0,54
|2,43
|Selçuk Ecza Deposu
|8,70
|2,35
|45,86
|Selçuk Gıda
|3,20
|0,00
|86,05
|Senkron Güvenlik
|3,64
|1,39
|33,33
|Serve Film Prodüksiyon
|5,75
|9,94
|261,64
|Servet GMYO
|16,86
|-0,82
|98,35
|Seyitler Kimya
|9,70
|9,36
|42,86
|Silverline Endüstri
|3,12
|1,63
|44,44
|Sinpaş GMYO
|1,27
|0,00
|9,48
|Smartiks Yazılım
|8,69
|-2,03
|-11,42
|Soda Sanayii
|5,90
|0,85
|-0,45
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,28
|0,23
|245,28
|Söktaş
|2,37
|-0,84
|39,37
|Sönmez Filament
|6,84
|5,23
|40,16
|Sönmez Pamuklu
|7,03
|7,33
|42,89
|Sumaş Suni Tahta
|12,49
|2,38
|26,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,69
|-0,64
|-1,88
|Şekerbank
|1,26
|0,00
|-3,82
|Şişe Cam
|5,00
|-0,20
|-2,38
|Şok Marketler
|13,06
|0,69
|21,38
|T. Halk Bankası
|5,46
|-0,91
|-7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,08
|0,15
|-8,07
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|15,32
|-1,23
|28,74
|Taç Tarım Ürünleri
|6,33
|-5,80
|102,88
|Tat Gıda
|9,34
|1,85
|53,52
|TAV Havalimanları
|19,26
|-1,43
|-29,10
|Taze Kuru Gıda
|16,90
|-3,65
|133,43
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,66
|21,43
|Tekfen Holding
|15,83
|1,74
|-14,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,01
|-0,28
|66,90
|Temapol Polimer Plastik
|6,78
|-1,31
|29,89
|TGS Dış Ticaret
|5,14
|-0,96
|10,06
|Tofaş Oto. Fab.
|22,92
|-0,09
|-1,64
|Torunlar GMYO
|2,95
|0,00
|7,27
|Trabzon Liman
|14,77
|-0,34
|38,56
|Trabzonspor Sportif
|5,99
|8,71
|178,60
|Trakya Cam
|3,28
|-0,61
|-3,27
|Trend GMYO
|3,92
|1,55
|78,18
|TSKB GMYO
|3,76
|-2,34
|180,60
|Tuğçelik
|4,75
|0,85
|20,25
|Tukaş
|9,09
|0,44
|-26,40
|Turcas Petrol
|2,97
|0,34
|11,24
|Turkcell
|14,27
|0,35
|3,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,68
|2,30
|4,21
|Tüpraş
|86,55
|-1,03
|-31,74
|Türk Hava Yolları
|12,71
|-0,39
|-12,10
|Türk Prysmian Kablo
|3,95
|0,00
|52,79
|Türk Telekom
|7,47
|-0,80
|1,36
|Türk Traktör
|68,25
|-1,09
|28,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,84
|-1,18
|11,52
|Ufuk Yatırım
|4,74
|0,85
|83,72
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,24
|2,86
|52,83
|Ulusoy Elektrik
|33,84
|-0,65
|27,22
|Ulusoy Un Sanayi
|9,56
|4,37
|150,26
|Umpaş Holding
|0,86
|6,17
|38,71
|Uşak Seramik
|1,40
|-0,71
|15,37
|Utopya Turizm
|5,96
|1,02
|21,14
|Uzertaş Boya
|3,98
|1,53
|79,28
|Ülker Bisküvi
|24,00
|2,21
|7,33
|Vakıf Fin. Kir.
|3,42
|8,57
|41,32
|Vakıf GMYO
|2,62
|5,22
|51,36
|Vakıf Yat. Ort.
|2,73
|2,25
|17,17
|Vakıflar Bankası
|4,70
|-0,84
|-14,70
|Vakko Tekstil
|5,00
|0,00
|10,13
|Vanet Gıda
|1,58
|0,00
|10,49
|Verusa Holding
|22,00
|0,55
|18,59
|Verusaturk Girisim
|4,95
|-0,80
|-5,87
|Vestel
|15,01
|-0,60
|18,94
|Vestel Beyaz Eşya
|24,46
|2,34
|13,24
|Viking Kağıt
|4,83
|5,23
|158,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,22
|1,26
|33,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-1,27
|-5,65
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,28
|2,80
|63,96
|Yataş
|7,58
|0,13
|3,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,15
|-0,92
|33,54
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|-0,08
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,93
|6,90
|45,31
|Yeşil Yapı
|1,10
|10,00
|66,67
|Yeşil Yatırım Holding
|16,01
|1,52
|42,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.600,00
|-1,87
|158,06
|Yonga Mobilya
|29,20
|-0,14
|216,02
|Yükselen Çelik
|9,00
|0,67
|46,82
|Yünsa
|14,09
|0,43
|39,95
|Zorlu Enerji
|1,58
|0,64
|-3,07
(Son)