Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 47.250,10 56,56 İş Bankası (C) 5,23 -1,88 -18,41 İş Bankası (Kur.) 447.000,00 112,86 İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05 İş Girişim 7,34 -0,14 93,16 İş GMYO 1,99 -3,86 13,07 İş Y. Men. Değ. 6,54 -1,36 62,41 İş Yat. Ort. 2,52 -3,08 56,39 İşbir Holding 1.250,00 -6,02 190,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 50,00 İttifak Holding 3,30 -4,35 -11,29 İz Hayvancılık Tarım 5,26 -4,01 101,03 İzmir Demir Çelik 16,40 1,23 100,24 İzmir Fırça 2,90 4,69 61,11 Jantsa Jant Sanayi 72,35 -2,56 36,03 Kafein Yazılım 17,96 -4,01 61,72 Kapital Yat. Holding 3,37 0,00 39,26 Kaplamin 9,25 -3,85 66,67 Kardemir (A) 4,16 -1,89 56,98 Kardemir (B) 3,33 -2,35 26,14 Kardemir (D) 2,98 -3,56 12,03 Karel Elektronik 15,81 -4,18 8,81 Karsan Otomotiv 3,26 2,19 106,33 Karsu Tekstil 4,88 9,17 50,62 Kartonsan 492,00 4,90 27,35 Katmerciler Ekipman 4,61 -4,95 20,05 Kent Gıda 920,00 5,14 423,32 Kerevitaş Gıda 4,84 1,68 48,47 Kervansaray Yat. Holding 0,47 9,30 -14,55 Kiler GMYO 5,82 3,74 53,56 Klimasan Klima 15,61 -2,32 -26,42 Koç Holding 17,20 -1,15 -14,04 Konfrut Gıda 10,24 -2,85 30,95 Konya Çimento 300,00 3,27 10,58 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 -2,45 -5,94 Koza Altın 81,75 -1,27 10,40 Koza Madencilik 12,84 -1,68 28,02 Körfez GMYO 2,99 -5,38 25,10 Kristal Kola 2,08 -4,59 37,75 Kron Telekomünikasyon 26,88 -1,54 111,32 Kuştur Kuşadası Turizm 57,50 -0,08 144,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,99 2,40 81,21 Kütahya Porselen 39,86 0,20 502,11 Lider Faktoring 3,24 -10,00 76,57 Link Bilgisayar 24,18 -3,67 33,22 Logo Yazılım 87,80 0,57 44,41 Lokman Hekim Sağlık 9,22 -3,96 59,52 Lüks Kadife 20,54 3,27 137,73 Makina Takım 2,25 -2,17 19,68 Marka Yatırım Holding 2,76 2,22 133,90 Marmaris Altınyunus 101,00 6,32 42,25 Marshall 84,80 -3,96 78,38 Martı GMYO 2,35 -4,86 132,67 Martı Otel 1,22 -2,40 34,07 Mavi Giyim 44,52 -2,15 -23,11 Mazhar Zorlu Holding 16,67 -0,66 37,88 Mega Polietilen 4,91 9,84 123,18 Menderes Tekstil 2,80 -4,11 113,74 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 21,20 -5,27 9,05 Merko Gıda 1,53 -4,97 45,71 Metemtur Otelcilik 2,39 3,46 34,27 Metro Holding 1,75 -2,23 26,81 Metro Petrol ve Tesisleri 3,58 -5,29 82,65 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 -4,82 -55,56 Migros Ticaret 40,96 -0,58 69,12 Milpa 3,74 -2,86 70,78 Mistral GMYO 2,38 -3,25 25,93 MLP Sağlık 19,97 -4,72 24,81 MMC San. ve Tic. Yat. 1,72 -0,58 50,88 Mondi Tire Kutsan 6,38 -3,77 54,11 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.100,90 0,05 2,58 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,28 0,17 90,88 Net Holding 2,39 -4,02 -8,08 Netaş Telekom. 14,92 -3,43 14,24 Niğbaş Niğde Beton 14,08 0,57 127,10 Nuh Çimento 16,12 -2,95 46,75 Nurol GMYO 4,44 -4,72 24,37 Odaş Elektrik 2,62 -0,38 81,23 Olmuksan-IP 5,07 -1,36 97,97 Orge Enerji Elektrik 6,73 -2,46 35,69 Orma Orman Mahsulleri 7,35 -1,87 166,30 Osmanlı Menkul 12,73 -2,82 204,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,71 -3,90 61,31 Otokar 156,10 -1,64 6,16 Oyak Çimento 8,44 -2,76 53,52 Oyak Yat. Ort. 6,65 -3,62 188,05 Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 -4,57 1,33 Özak GMYO 4,12 -4,19 60,31 Özbal Çelik Boru 3,55 -0,28 120,24 Özderici GMYO 2,21 -3,49 40,76 Özerden Plastik 2,29 -4,18 0,44 Panora GMYO 5,35 -3,08 -4,49 Papilon Savunma 15,89 -2,99 106,19 Park Elek.Madencilik 3,94 -3,19 29,18 Parsan 18,88 -3,18 11,45 Pegasus 51,25 -1,06 -40,68 Peker GMYO 8,72 -9,36 178,59 Penguen Gıda 4,07 -2,63 96,62 Pera GMYO 1,44 -2,70 53,19 Pergamon Dış Ticaret 10,34 -5,22 33,63 Petkim 4,18 -1,18 9,71 Petrokent Turizm 276,80 9,97 116,08 Pınar Et ve Un 18,22 -4,11 98,69 Pınar Su 5,57 -3,47 140,09 Pınar Süt 18,19 -3,71 43,57 Plastikkart 13,74 -3,92 48,22 Polisan Holding 2,95 -3,28 -2,24 Politeknik Metal 130,30 1,88 71,28 Prizma Press Matbaacılık 4,20 -3,23 -2,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,40 0,02 7,46 QNB Finans Fin. Kir. 80,00 -4,76 -38,03 QNB Finansbank 39,60 -2,08 5,60 Ral Yatırım Holding 17,29 -1,14 154,26 Ray Sigorta 5,79 -3,66 69,30 Reysaş GMYO 5,34 -2,91 16,34 Reysaş Lojistik 5,76 -1,54 31,51 Rhea Girişim 2,07 -5,91 73,95 Rodrigo Tekstil 2,55 -1,54 40,88 Royal Halı 2,09 -2,79 52,55 RTA Laboratuvarları 36,82 7,98 1487,07 Sabancı Holding 9,19 -0,97 0,77 Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 -2,71 97,25 Salix Yatırım Holding 9,80 -1,01 35,92 Sanel Mühendislik 3,77 -2,84 28,49 Sanifoam Sünger 5,60 -2,10 12,00 Sanko Pazarlama 7,16 -4,66 -7,49 Saray Matbaacılık 2,95 -2,64 128,19 Sarkuysan 7,10 -0,14 47,00 Sasa Polyester 10,91 0,65 41,14 Say Reklamcılık 3,83 -6,13 70,98 Sekuro Plastik 7,07 -2,48 31,90 Selçuk Ecza Deposu 8,39 -3,67 40,66 Selçuk Gıda 2,87 -4,01 66,86 Senkron Güvenlik 2,67 -6,64 -2,20 Serve Film Prodüksiyon 6,40 -1,54 302,52 Servet GMYO 16,49 -0,90 94,00 Seyitler Kimya 8,71 -2,90 28,28 Silverline Endüstri 3,71 -2,62 71,76 Sinpaş GMYO 1,43 -4,03 23,28 Smartiks Yazılım 8,15 -3,32 -16,92 Soda Sanayii 6,97 -2,38 17,60 Sodaş Sodyum Sanayii 11,55 -1,20 200,30 Söktaş 2,81 3,69 65,24 Sönmez Filament 8,16 4,08 67,21 Sönmez Pamuklu 8,36 -3,58 69,92 Sumaş Suni Tahta 13,00 0,00 31,31 Şeker Fin. Kir. 4,40 -2,44 -7,95 Şekerbank 1,55 -3,13 18,32 Şişe Cam 6,27 -1,72 22,42 Şok Marketler 12,96 -2,11 20,45 T. Halk Bankası 5,70 -2,23 -3,55 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,98 -1,87 -8,30 T.S.K.B. 1,23 -1,60 1,65 T.Tuborg 14,77 -1,66 24,12 Taç Tarım Ürünleri 5,99 0,00 91,99 Tat Gıda 9,81 -1,01 61,25 TAV Havalimanları 17,05 -1,84 -37,23 Taze Kuru Gıda 16,05 -0,31 121,69 Tek-Art Turizm 1,75 -4,89 38,89 Tekfen Holding 17,08 -2,57 -7,93 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 -3,09 56,67 Temapol Polimer Plastik 7,31 -3,82 40,04 TGS Dış Ticaret 6,86 -2,28 46,90 Tofaş Oto. Fab. 25,10 -0,32 7,71 Torunlar GMYO 3,57 -1,65 29,82 Trabzon Liman 13,53 -3,36 26,92 Trabzonspor Sportif 6,24 -9,96 190,23 Trakya Cam 4,64 0,22 36,83 Trend GMYO 4,86 -0,41 120,91 TSKB GMYO 3,05 -3,79 127,61 Tuğçelik 5,23 -4,21 32,41 Tukaş 8,64 -2,04 -30,04 Turcas Petrol 3,47 -3,88 29,96 Turkcell 15,79 0,32 14,42 Tümosan Motor ve Traktör 6,82 -1,30 6,40 Tüpraş 85,65 -0,75 -32,45 Türk Hava Yolları 11,61 0,52 -19,71 Türk Prysmian Kablo 5,52 0,36 113,91 Türk Telekom 7,86 -1,38 6,65 Türk Traktör 89,20 1,02 68,59 Türker Proje Gayrimenkul 55,30 -9,42 31,67 Ufuk Yatırım 5,37 1,32 108,14 Ulaşlar Turizm Yat. 4,67 -4,50 120,28 Ulusoy Elektrik 38,16 -1,40 43,46 Ulusoy Un Sanayi 9,10 -2,15 138,22 Umpaş Holding 0,76 -1,30 22,58 Uşak Seramik 1,62 -2,41 33,50 Utopya Turizm 6,35 -5,22 29,07 Uzertaş Boya 4,65 -8,10 109,46 Ülker Bisküvi 25,34 -0,63 13,33 Vakıf Fin. Kir. 2,76 -4,17 14,05 Vakıf GMYO 2,82 -2,76 62,91 Vakıf Yat. Ort. 5,67 -9,86 211,34 Vakıflar Bankası 4,82 -2,63 -12,52 Vakko Tekstil 5,01 -3,28 10,35 Vanet Gıda 1,72 -5,49 20,28 Verusa Holding 26,80 -3,46 44,47 Verusaturk Girisim 5,37 -4,45 2,11 Vestel 16,28 -0,73 29,00 Vestel Beyaz Eşya 26,64 -1,33 23,33 Viking Kağıt 4,58 -3,58 144,92 Yapı Kredi Koray GMYO 3,69 -3,40 52,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,28 -2,15 -8,06 Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,28 -4,73 63,96 Yataş 8,10 -3,11 10,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,76 -4,17 71,43 Yeni Gimat GMYO 11,98 -0,83 0,07 Yeşil GMYO 0,91 -3,19 42,19 Yeşil Yapı 0,97 -2,02 46,97 Yeşil Yatırım Holding 16,05 -3,37 42,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.000,70 -1,54 137,71 Yonga Mobilya 24,18 -2,81 161,69 Yükselen Çelik 10,64 -1,94 73,57 Yünsa 15,52 -1,71 54,15 Zorlu Enerji 2,47 -1,98 51,53

(Son)



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)