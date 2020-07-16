Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|49.300,00
|63,35
|İş Bankası (C)
|5,40
|2,08
|-15,76
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,02
|1,26
|5,79
|İş Girişim
|7,56
|0,13
|98,95
|İş GMYO
|2,20
|2,33
|25,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,02
|1,45
|74,33
|İş Yat. Ort.
|2,68
|1,13
|66,32
|İşbir Holding
|1.199,90
|-0,01
|179,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|0,00
|59,68
|İttifak Holding
|3,58
|2,29
|-3,76
|İz Hayvancılık Tarım
|4,94
|-2,37
|88,80
|İzmir Demir Çelik
|16,80
|1,51
|105,13
|İzmir Fırça
|2,84
|-3,73
|57,78
|Jantsa Jant Sanayi
|85,35
|2,46
|60,47
|Kafein Yazılım
|18,87
|1,18
|69,91
|Kapital Yat. Holding
|3,73
|2,19
|54,13
|Kaplamin
|9,89
|-0,70
|78,20
|Kardemir (A)
|4,32
|1,65
|63,02
|Kardemir (B)
|3,47
|2,36
|31,44
|Kardemir (D)
|3,16
|2,93
|18,80
|Karel Elektronik
|16,89
|1,02
|16,24
|Karsan Otomotiv
|3,39
|0,30
|114,56
|Karsu Tekstil
|5,39
|2,67
|66,36
|Kartonsan
|576,00
|2,78
|49,09
|Katmerciler Ekipman
|5,12
|2,61
|33,33
|Kent Gıda
|1.248,30
|9,99
|610,07
|Kerevitaş Gıda
|5,47
|5,60
|67,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|0,00
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,87
|-0,84
|54,88
|Klimasan Klima
|16,04
|1,45
|-24,39
|Koç Holding
|17,57
|0,69
|-12,19
|Konfrut Gıda
|10,72
|2,58
|37,08
|Konya Çimento
|337,00
|1,81
|24,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,58
|1,62
|-1,07
|Koza Altın
|82,50
|0,06
|11,41
|Koza Madencilik
|13,22
|0,23
|31,80
|Körfez GMYO
|3,28
|3,47
|37,24
|Kristal Kola
|2,26
|0,89
|49,67
|Kron Telekomünikasyon
|28,30
|1,43
|122,48
|Kuştur Kuşadası Turizm
|55,50
|1,00
|136,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,95
|0,68
|78,79
|Kütahya Porselen
|44,02
|2,37
|564,95
|Lider Faktoring
|3,16
|0,96
|72,21
|Link Bilgisayar
|25,12
|0,00
|38,40
|Logo Yazılım
|89,80
|0,90
|47,70
|Lokman Hekim Sağlık
|9,36
|-0,53
|61,94
|Lüks Kadife
|20,38
|-1,64
|135,88
|Makina Takım
|2,50
|2,46
|32,98
|Marka Yatırım Holding
|2,68
|0,75
|127,12
|Marmaris Altınyunus
|107,50
|2,58
|51,41
|Marshall
|92,25
|2,10
|94,05
|Martı GMYO
|2,33
|-3,32
|130,69
|Martı Otel
|1,37
|2,24
|50,55
|Mavi Giyim
|46,58
|0,65
|-19,55
|Mazhar Zorlu Holding
|16,65
|3,03
|37,72
|Mega Polietilen
|6,53
|9,93
|196,82
|Menderes Tekstil
|3,02
|-0,66
|130,53
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|28,00
|9,98
|44,03
|Merko Gıda
|1,69
|-2,31
|60,95
|Metemtur Otelcilik
|2,50
|3,31
|40,45
|Metro Holding
|1,98
|1,02
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,90
|0,78
|98,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,53
|1,20
|-52,56
|Migros Ticaret
|41,90
|0,05
|73,00
|Milpa
|4,03
|1,26
|84,02
|Mistral GMYO
|2,66
|4,31
|40,74
|MLP Sağlık
|20,90
|-0,48
|30,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,69
|0,00
|48,25
|Mondi Tire Kutsan
|6,74
|1,35
|62,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,28
|0,32
|98,74
|Net Holding
|2,62
|3,56
|0,77
|Netaş Telekom.
|16,32
|2,58
|24,96
|Niğbaş Niğde Beton
|14,17
|1,21
|128,55
|Nuh Çimento
|16,80
|1,14
|52,94
|Nurol GMYO
|5,43
|5,64
|52,10
|Odaş Elektrik
|2,87
|0,70
|98,52
|Olmuksan-IP
|5,23
|0,19
|104,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,18
|0,98
|44,76
|Orma Orman Mahsulleri
|9,10
|7,06
|229,71
|Osmanlı Menkul
|12,30
|-1,76
|194,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,09
|0,32
|83,93
|Otokar
|160,40
|1,52
|9,08
|Oyak Çimento
|9,21
|-0,43
|67,53
|Oyak Yat. Ort.
|6,93
|0,29
|200,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,35
|1,82
|8,46
|Özak GMYO
|4,86
|-1,02
|89,11
|Özbal Çelik Boru
|3,85
|2,12
|138,85
|Özderici GMYO
|2,44
|0,83
|55,41
|Özerden Plastik
|2,34
|0,00
|2,63
|Panora GMYO
|5,70
|1,97
|1,76
|Papilon Savunma
|17,44
|4,06
|126,31
|Park Elek.Madencilik
|4,18
|0,72
|37,05
|Parsan
|19,14
|1,00
|12,99
|Pegasus
|52,75
|2,53
|-38,95
|Peker GMYO
|8,80
|0,34
|181,15
|Penguen Gıda
|4,54
|-0,22
|119,32
|Pera GMYO
|1,60
|1,91
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|12,67
|7,65
|63,74
|Petkim
|4,31
|1,89
|13,12
|Petrokent Turizm
|368,20
|9,98
|187,43
|Pınar Et ve Un
|19,34
|2,60
|110,91
|Pınar Su
|5,69
|1,25
|145,26
|Pınar Süt
|19,76
|4,16
|55,96
|Plastikkart
|14,85
|0,34
|60,19
|Polisan Holding
|3,21
|0,31
|6,38
|Politeknik Metal
|132,50
|-1,85
|74,18
|Prizma Press Matbaacılık
|4,24
|0,47
|-1,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,30
|0,04
|7,54
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,90
|1,40
|-32,69
|QNB Finansbank
|42,16
|0,72
|12,43
|Ral Yatırım Holding
|18,29
|0,61
|168,97
|Ray Sigorta
|6,99
|2,34
|104,39
|Reysaş GMYO
|5,64
|2,36
|22,88
|Reysaş Lojistik
|6,03
|1,86
|37,67
|Rhea Girişim
|2,26
|1,35
|89,92
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|0,78
|43,65
|Royal Halı
|2,12
|0,95
|54,74
|RTA Laboratuvarları
|36,06
|-3,38
|1454,31
|Sabancı Holding
|9,56
|0,42
|4,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,36
|0,93
|100,00
|Sanel Mühendislik
|3,89
|1,04
|32,58
|Sanifoam Sünger
|5,74
|0,70
|14,80
|Sanko Pazarlama
|7,86
|0,38
|1,55
|Saray Matbaacılık
|3,07
|0,00
|137,47
|Sarkuysan
|7,10
|0,71
|48,97
|Sasa Polyester
|12,94
|8,47
|67,40
|Say Reklamcılık
|4,23
|1,44
|88,84
|Sekuro Plastik
|7,46
|1,08
|39,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|0,57
|47,36
|Selçuk Gıda
|2,97
|1,37
|72,67
|Senkron Güvenlik
|2,73
|0,00
|0,00
|Serve Film Prodüksiyon
|6,30
|0,00
|296,23
|Servet GMYO
|17,34
|0,35
|104,00
|Seyitler Kimya
|8,99
|1,01
|32,40
|Silverline Endüstri
|4,11
|-0,48
|90,28
|Sinpaş GMYO
|1,60
|1,91
|37,93
|Smartiks Yazılım
|8,62
|0,82
|-12,13
|Soda Sanayii
|7,19
|-0,14
|21,31
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,20
|9,81
|217,20
|Söktaş
|2,93
|0,34
|72,30
|Sönmez Filament
|8,70
|0,81
|78,28
|Sönmez Pamuklu
|8,68
|-0,46
|76,42
|Sumaş Suni Tahta
|12,80
|0,79
|29,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|0,88
|-3,77
|Şekerbank
|1,69
|2,42
|29,01
|Şişe Cam
|6,36
|1,11
|24,17
|Şok Marketler
|13,88
|1,46
|29,00
|T. Halk Bankası
|6,19
|4,38
|4,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,44
|0,90
|-7,25
|T.S.K.B.
|1,30
|2,36
|7,44
|T.Tuborg
|15,04
|0,74
|26,39
|Taç Tarım Ürünleri
|5,46
|-1,09
|75,00
|Tat Gıda
|10,58
|1,15
|73,91
|TAV Havalimanları
|18,03
|2,39
|-33,63
|Taze Kuru Gıda
|20,90
|9,94
|188,67
|Tek-Art Turizm
|1,98
|0,00
|57,14
|Tekfen Holding
|17,61
|1,15
|-5,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,78
|0,74
|61,43
|Temapol Polimer Plastik
|7,85
|1,03
|50,38
|TGS Dış Ticaret
|8,49
|2,17
|81,80
|Tofaş Oto. Fab.
|26,78
|1,36
|14,92
|Torunlar GMYO
|4,48
|9,00
|62,91
|Trabzon Liman
|14,00
|1,16
|31,33
|Trabzonspor Sportif
|5,22
|3,16
|142,79
|Trakya Cam
|4,65
|0,22
|37,13
|Trend GMYO
|4,96
|0,20
|125,45
|TSKB GMYO
|3,23
|0,00
|141,04
|Tuğçelik
|6,11
|4,44
|54,68
|Tukaş
|8,83
|0,46
|-28,50
|Turcas Petrol
|3,95
|2,07
|47,94
|Turkcell
|16,29
|0,93
|18,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,09
|3,59
|26,21
|Tüpraş
|87,00
|0,93
|-31,39
|Türk Hava Yolları
|12,18
|3,22
|-15,77
|Türk Prysmian Kablo
|5,73
|1,06
|122,05
|Türk Telekom
|8,09
|0,50
|9,77
|Türk Traktör
|100,80
|4,67
|90,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|55,70
|1,92
|32,62
|Ufuk Yatırım
|5,50
|-3,51
|113,18
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,64
|2,92
|166,04
|Ulusoy Elektrik
|41,98
|0,62
|57,82
|Ulusoy Un Sanayi
|9,50
|0,32
|148,69
|Umpaş Holding
|0,75
|-1,32
|20,97
|Uşak Seramik
|1,85
|2,21
|52,46
|Utopya Turizm
|6,78
|0,89
|37,80
|Uzertaş Boya
|4,70
|-0,63
|111,71
|Ülker Bisküvi
|27,18
|1,19
|21,56
|Vakıf Fin. Kir.
|3,16
|0,32
|30,58
|Vakıf GMYO
|3,13
|1,29
|80,82
|Vakıf Yat. Ort.
|5,06
|10,00
|177,85
|Vakıflar Bankası
|5,09
|3,88
|-7,62
|Vakko Tekstil
|5,48
|0,92
|20,70
|Vanet Gıda
|1,74
|0,00
|21,68
|Verusa Holding
|28,40
|0,71
|53,09
|Verusaturk Girisim
|5,81
|1,22
|10,48
|Vestel
|18,11
|2,26
|43,50
|Vestel Beyaz Eşya
|27,98
|-0,07
|32,62
|Viking Kağıt
|4,79
|0,84
|156,15
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,95
|0,77
|63,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|2,12
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,60
|3,39
|85,01
|Yataş
|8,64
|2,61
|17,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,06
|0,00
|90,06
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|0,75
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,99
|5,32
|54,69
|Yeşil Yapı
|1,05
|2,94
|59,09
|Yeşil Yatırım Holding
|17,84
|9,99
|58,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.980,00
|-0,29
|137,01
|Yonga Mobilya
|24,50
|0,82
|165,15
|Yükselen Çelik
|11,46
|1,96
|86,95
|Yünsa
|16,06
|1,58
|59,52
|Zorlu Enerji
|2,79
|1,09
|71,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)