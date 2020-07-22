Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|48.000,00
|1,08
|59,04
|İş Bankası (C)
|5,31
|0,38
|-17,16
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,20
|2,19
|10,53
|İş Girişim
|8,88
|-1,33
|133,68
|İş GMYO
|2,15
|0,94
|22,16
|İş Y. Men. Değ.
|7,16
|0,28
|77,81
|İş Yat. Ort.
|2,65
|-0,38
|64,46
|İşbir Holding
|1.390,00
|3,73
|223,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|-2,08
|51,61
|İttifak Holding
|4,14
|1,22
|11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|5,75
|3,98
|119,76
|İzmir Demir Çelik
|18,37
|4,02
|124,30
|İzmir Fırça
|2,83
|0,00
|57,22
|Jantsa Jant Sanayi
|92,90
|-2,31
|74,66
|Kafein Yazılım
|18,69
|-0,85
|68,29
|Kapital Yat. Holding
|4,79
|9,36
|97,93
|Kaplamin
|9,80
|-2,49
|76,58
|Kardemir (A)
|4,31
|0,47
|62,64
|Kardemir (B)
|3,49
|2,35
|32,20
|Kardemir (D)
|3,08
|1,32
|15,79
|Karel Elektronik
|16,71
|-1,07
|15,00
|Karsan Otomotiv
|3,15
|2,27
|99,37
|Karsu Tekstil
|6,04
|0,00
|86,42
|Kartonsan
|590,60
|-3,34
|52,87
|Katmerciler Ekipman
|4,97
|-1,19
|29,43
|Kent Gıda
|1.495,30
|-10,00
|750,57
|Kerevitaş Gıda
|5,53
|0,91
|69,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|2,04
|-9,09
|Kiler GMYO
|5,96
|-0,33
|57,26
|Klimasan Klima
|15,75
|-0,06
|-25,76
|Koç Holding
|17,47
|0,00
|-12,69
|Konfrut Gıda
|11,00
|2,71
|40,66
|Konya Çimento
|346,20
|0,32
|27,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,48
|-0,48
|-1,85
|Koza Altın
|87,20
|1,99
|17,76
|Koza Madencilik
|14,59
|4,14
|45,46
|Körfez GMYO
|3,47
|1,17
|45,19
|Kristal Kola
|2,39
|1,27
|58,28
|Kron Telekomünikasyon
|30,04
|1,90
|136,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|56,00
|2,85
|138,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,87
|-0,69
|73,94
|Kütahya Porselen
|41,44
|-9,99
|525,98
|Lider Faktoring
|3,01
|-0,66
|64,03
|Link Bilgisayar
|28,92
|-3,86
|59,34
|Logo Yazılım
|91,90
|-0,27
|51,15
|Lokman Hekim Sağlık
|8,70
|-2,14
|50,52
|Lüks Kadife
|20,54
|1,18
|137,73
|Makina Takım
|2,43
|0,00
|29,26
|Marka Yatırım Holding
|2,75
|-0,72
|133,05
|Marmaris Altınyunus
|128,90
|-1,53
|81,55
|Marshall
|90,25
|0,95
|89,84
|Martı GMYO
|2,49
|7,79
|146,53
|Martı Otel
|1,36
|1,49
|49,45
|Mavi Giyim
|46,86
|-0,42
|-19,07
|Mazhar Zorlu Holding
|15,69
|-0,25
|29,78
|Mega Polietilen
|4,50
|-7,22
|254,76
|Menderes Tekstil
|2,90
|-0,68
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|40,80
|9,50
|109,88
|Merko Gıda
|1,83
|-1,61
|74,29
|Metemtur Otelcilik
|2,37
|0,00
|33,15
|Metro Holding
|2,06
|0,98
|49,28
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|-0,26
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|-0,80
|-53,49
|Migros Ticaret
|42,20
|-1,08
|74,24
|Milpa
|3,93
|-0,76
|79,45
|Mistral GMYO
|2,63
|-1,13
|39,15
|MLP Sağlık
|19,20
|-2,09
|20,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|0,59
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|6,59
|-0,90
|59,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,98
|0,73
|96,38
|Net Holding
|2,56
|-1,16
|-1,54
|Netaş Telekom.
|17,02
|0,83
|30,32
|Niğbaş Niğde Beton
|15,79
|0,13
|154,68
|Nuh Çimento
|16,74
|0,18
|52,39
|Nurol GMYO
|6,69
|8,43
|87,39
|Odaş Elektrik
|2,75
|0,00
|90,22
|Olmuksan-IP
|5,00
|-1,19
|95,24
|Orge Enerji Elektrik
|7,37
|-0,41
|48,59
|Orma Orman Mahsulleri
|9,80
|0,31
|255,07
|Osmanlı Menkul
|13,94
|1,01
|233,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,01
|0,67
|79,17
|Otokar
|170,00
|0,89
|15,61
|Oyak Çimento
|9,12
|0,22
|65,89
|Oyak Yat. Ort.
|6,78
|-0,88
|193,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,56
|-2,47
|15,25
|Özak GMYO
|4,78
|1,27
|85,99
|Özbal Çelik Boru
|3,71
|0,00
|130,17
|Özderici GMYO
|2,47
|0,41
|57,32
|Özerden Plastik
|2,17
|2,36
|-4,82
|Panora GMYO
|5,72
|-0,52
|2,11
|Papilon Savunma
|17,50
|-1,96
|127,08
|Park Elek.Madencilik
|4,64
|4,50
|52,13
|Parsan
|20,06
|0,75
|18,42
|Pegasus
|50,65
|-0,30
|-41,38
|Peker GMYO
|9,24
|0,54
|195,21
|Penguen Gıda
|2,92
|9,77
|218,99
|Pera GMYO
|1,75
|-1,69
|86,17
|Pergamon Dış Ticaret
|13,24
|1,69
|71,11
|Petkim
|4,22
|-0,47
|10,76
|Petrokent Turizm
|539,00
|10,00
|320,77
|Pınar Et ve Un
|19,53
|0,67
|112,98
|Pınar Su
|5,56
|-0,71
|139,66
|Pınar Süt
|19,52
|0,88
|54,06
|Plastikkart
|13,77
|-1,36
|48,54
|Polisan Holding
|3,14
|-0,63
|4,06
|Politeknik Metal
|138,00
|0,00
|81,41
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-0,74
|-6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.191,40
|0,01
|7,55
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,60
|9,96
|-21,30
|QNB Finansbank
|50,35
|9,93
|34,27
|Ral Yatırım Holding
|18,91
|0,05
|178,09
|Ray Sigorta
|6,18
|-1,28
|80,70
|Reysaş GMYO
|5,22
|-0,95
|13,73
|Reysaş Lojistik
|5,61
|-1,23
|28,08
|Rhea Girişim
|2,55
|0,79
|114,29
|Rodrigo Tekstil
|2,67
|0,38
|47,51
|Royal Halı
|2,13
|0,00
|55,47
|RTA Laboratuvarları
|33,92
|-0,70
|1362,07
|Sabancı Holding
|9,21
|0,11
|0,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,50
|-0,66
|106,42
|Sanel Mühendislik
|3,77
|-0,26
|28,49
|Sanifoam Sünger
|5,72
|-0,69
|14,40
|Sanko Pazarlama
|7,77
|-0,64
|0,39
|Saray Matbaacılık
|3,50
|0,57
|170,73
|Sarkuysan
|7,37
|-1,07
|54,63
|Sasa Polyester
|13,66
|-0,22
|76,71
|Say Reklamcılık
|4,57
|0,44
|104,02
|Sekuro Plastik
|7,54
|-1,44
|40,67
|Selçuk Ecza Deposu
|8,61
|-0,46
|44,35
|Selçuk Gıda
|3,75
|7,45
|118,02
|Senkron Güvenlik
|2,69
|7,60
|-1,47
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|0,00
|277,36
|Servet GMYO
|18,71
|-1,53
|120,12
|Seyitler Kimya
|8,92
|0,11
|31,37
|Silverline Endüstri
|3,97
|-0,25
|83,80
|Sinpaş GMYO
|1,59
|0,00
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,46
|-1,51
|-13,76
|Soda Sanayii
|7,12
|0,28
|20,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,80
|0,85
|206,80
|Söktaş
|3,37
|0,30
|98,18
|Sönmez Filament
|8,80
|0,00
|80,33
|Sönmez Pamuklu
|8,86
|1,61
|80,08
|Sumaş Suni Tahta
|14,81
|-0,34
|49,60
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-0,65
|-3,35
|Şekerbank
|1,65
|0,00
|25,95
|Şişe Cam
|6,28
|-0,63
|22,61
|Şok Marketler
|13,72
|-0,22
|27,51
|T. Halk Bankası
|5,94
|0,34
|0,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,52
|10,00
|8,99
|T.S.K.B.
|1,26
|0,00
|4,13
|T.Tuborg
|15,02
|-0,27
|26,22
|Taç Tarım Ürünleri
|5,74
|5,32
|83,97
|Tat Gıda
|10,45
|-0,57
|71,77
|TAV Havalimanları
|17,06
|-0,41
|-37,20
|Taze Kuru Gıda
|30,54
|9,94
|321,82
|Tek-Art Turizm
|1,96
|0,00
|55,56
|Tekfen Holding
|16,95
|0,30
|-8,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,43
|-1,08
|53,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,50
|-1,73
|62,84
|TGS Dış Ticaret
|8,25
|1,48
|76,66
|Tofaş Oto. Fab.
|26,44
|-0,30
|13,46
|Torunlar GMYO
|5,12
|3,64
|86,18
|Trabzon Liman
|14,58
|-0,48
|36,77
|Trabzonspor Sportif
|3,80
|2,98
|76,74
|Trakya Cam
|4,28
|-0,93
|26,22
|Trend GMYO
|4,88
|-0,41
|121,82
|TSKB GMYO
|3,50
|0,86
|161,19
|Tuğçelik
|6,33
|0,16
|60,25
|Tukaş
|8,60
|-0,35
|-30,36
|Turcas Petrol
|3,78
|-0,53
|41,57
|Turkcell
|16,39
|-0,06
|18,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,03
|-0,62
|25,27
|Tüpraş
|86,70
|0,35
|-31,62
|Türk Hava Yolları
|11,77
|0,51
|-18,60
|Türk Prysmian Kablo
|5,80
|-1,19
|124,76
|Türk Telekom
|8,09
|0,50
|9,77
|Türk Traktör
|95,70
|-0,21
|80,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|58,05
|-0,94
|38,21
|Ufuk Yatırım
|7,00
|2,49
|171,32
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,16
|1,78
|143,40
|Ulusoy Elektrik
|43,38
|-1,41
|63,08
|Ulusoy Un Sanayi
|9,91
|1,64
|159,42
|Umpaş Holding
|0,78
|-1,27
|25,81
|Uşak Seramik
|1,88
|0,53
|54,93
|Utopya Turizm
|7,20
|1,84
|46,34
|Uzertaş Boya
|5,02
|1,62
|126,13
|Ülker Bisküvi
|26,64
|1,14
|19,14
|Vakıf Fin. Kir.
|3,13
|0,32
|29,34
|Vakıf GMYO
|3,07
|0,66
|77,36
|Vakıf Yat. Ort.
|6,97
|3,72
|282,73
|Vakıflar Bankası
|4,96
|0,40
|-9,98
|Vakko Tekstil
|5,41
|-0,18
|19,16
|Vanet Gıda
|1,79
|-0,56
|25,17
|Verusa Holding
|30,22
|2,09
|62,91
|Verusaturk Girisim
|5,92
|0,51
|12,57
|Vestel
|17,35
|0,35
|37,48
|Vestel Beyaz Eşya
|27,40
|-1,30
|29,87
|Viking Kağıt
|4,89
|-0,20
|161,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,95
|0,25
|63,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,35
|-0,42
|-5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|17,18
|5,46
|174,61
|Yataş
|8,64
|-0,35
|17,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,97
|-1,66
|84,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,11
|-0,33
|1,16
|Yeşil GMYO
|0,99
|-1,00
|54,69
|Yeşil Yapı
|1,01
|-1,94
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|18,14
|-0,33
|61,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|31,94
|9,99
|245,67
|Yükselen Çelik
|13,22
|3,93
|115,66
|Yünsa
|15,75
|-1,44
|56,44
|Zorlu Enerji
|2,60
|0,00
|59,51
(Son)