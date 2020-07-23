Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.000,00
|0,00
|52,42
|İş Bankası (C)
|5,34
|0,19
|-16,69
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,25
|3,16
|11,84
|İş Girişim
|9,09
|3,65
|139,21
|İş GMYO
|2,18
|0,46
|23,86
|İş Y. Men. Değ.
|7,25
|0,00
|80,05
|İş Yat. Ort.
|2,70
|2,66
|67,56
|İşbir Holding
|1.300,00
|0,00
|202,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|48,39
|İttifak Holding
|4,28
|3,13
|15,05
|İz Hayvancılık Tarım
|5,15
|-3,01
|96,83
|İzmir Demir Çelik
|19,06
|2,20
|132,72
|İzmir Fırça
|2,80
|1,08
|55,56
|Jantsa Jant Sanayi
|94,10
|2,84
|76,92
|Kafein Yazılım
|19,23
|0,05
|73,15
|Kapital Yat. Holding
|4,32
|-10,00
|78,51
|Kaplamin
|9,74
|-0,31
|75,50
|Kardemir (A)
|4,38
|-1,35
|65,28
|Kardemir (B)
|3,64
|1,11
|37,88
|Kardemir (D)
|3,14
|0,64
|18,05
|Karel Elektronik
|17,06
|0,12
|17,41
|Karsan Otomotiv
|3,11
|0,65
|96,84
|Karsu Tekstil
|6,13
|-0,33
|89,20
|Kartonsan
|606,60
|3,16
|57,01
|Katmerciler Ekipman
|5,01
|0,60
|30,47
|Kent Gıda
|1.956,00
|7,03
|1012,63
|Kerevitaş Gıda
|5,48
|0,37
|68,10
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|5,92
|-0,34
|56,20
|Klimasan Klima
|16,16
|2,93
|-23,82
|Koç Holding
|17,56
|0,92
|-12,24
|Konfrut Gıda
|10,99
|-0,81
|40,54
|Konya Çimento
|369,30
|7,98
|36,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,46
|-0,08
|-2,01
|Koza Altın
|87,35
|1,10
|17,96
|Koza Madencilik
|14,59
|1,32
|45,46
|Körfez GMYO
|4,14
|9,81
|73,22
|Kristal Kola
|2,42
|0,00
|60,26
|Kron Telekomünikasyon
|31,26
|-2,25
|145,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|65,50
|9,44
|179,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,91
|0,34
|76,36
|Kütahya Porselen
|39,96
|-3,57
|503,63
|Lider Faktoring
|3,03
|1,34
|65,12
|Link Bilgisayar
|27,64
|-3,02
|52,29
|Logo Yazılım
|93,15
|1,86
|53,21
|Lokman Hekim Sağlık
|8,73
|0,92
|51,04
|Lüks Kadife
|20,40
|0,00
|136,11
|Makina Takım
|2,31
|-3,35
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|2,68
|-0,74
|127,12
|Marmaris Altınyunus
|127,00
|-2,31
|78,87
|Marshall
|88,65
|0,74
|86,47
|Martı GMYO
|2,42
|0,83
|139,60
|Martı Otel
|1,31
|0,00
|43,96
|Mavi Giyim
|46,50
|0,26
|-19,69
|Mazhar Zorlu Holding
|15,58
|-0,06
|28,87
|Mega Polietilen
|4,24
|-2,97
|234,27
|Menderes Tekstil
|3,18
|-0,93
|142,75
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|40,74
|0,15
|109,57
|Merko Gıda
|1,84
|0,00
|75,24
|Metemtur Otelcilik
|2,41
|0,42
|35,39
|Metro Holding
|2,02
|-0,49
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|-0,26
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,49
|1,22
|-53,31
|Migros Ticaret
|42,70
|0,47
|76,30
|Milpa
|4,01
|2,82
|83,11
|Mistral GMYO
|2,71
|2,65
|43,39
|MLP Sağlık
|18,86
|0,27
|17,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,75
|3,55
|53,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,64
|0,15
|60,39
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.101,50
|2,64
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,54
|2,82
|100,79
|Net Holding
|2,65
|6,00
|1,92
|Netaş Telekom.
|18,45
|0,38
|41,27
|Niğbaş Niğde Beton
|15,87
|0,51
|155,97
|Nuh Çimento
|16,85
|2,00
|53,39
|Nurol GMYO
|6,60
|-2,65
|84,87
|Odaş Elektrik
|2,76
|2,22
|90,91
|Olmuksan-IP
|5,12
|1,39
|99,92
|Orge Enerji Elektrik
|7,61
|3,40
|53,43
|Orma Orman Mahsulleri
|10,00
|3,09
|262,32
|Osmanlı Menkul
|13,80
|-0,72
|230,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,98
|1,36
|77,38
|Otokar
|169,70
|-0,41
|15,41
|Oyak Çimento
|9,03
|0,89
|64,25
|Oyak Yat. Ort.
|6,80
|0,29
|194,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,64
|3,41
|17,84
|Özak GMYO
|4,74
|-0,21
|84,44
|Özbal Çelik Boru
|3,65
|0,27
|126,45
|Özderici GMYO
|2,44
|0,00
|55,41
|Özerden Plastik
|2,15
|1,42
|-5,70
|Panora GMYO
|5,80
|1,40
|3,54
|Papilon Savunma
|17,38
|0,81
|125,53
|Park Elek.Madencilik
|4,60
|1,10
|50,82
|Parsan
|20,26
|0,10
|19,60
|Pegasus
|50,40
|0,00
|-41,67
|Peker GMYO
|9,20
|-0,11
|193,93
|Penguen Gıda
|3,02
|3,42
|229,91
|Pera GMYO
|1,74
|1,16
|85,11
|Pergamon Dış Ticaret
|12,80
|1,03
|65,42
|Petkim
|4,25
|0,24
|11,55
|Petrokent Turizm
|592,90
|10,00
|362,84
|Pınar Et ve Un
|19,98
|-1,58
|117,88
|Pınar Su
|5,77
|-1,54
|148,71
|Pınar Süt
|20,16
|-2,61
|59,12
|Plastikkart
|13,45
|0,00
|45,09
|Polisan Holding
|3,15
|0,64
|4,39
|Politeknik Metal
|133,50
|-1,11
|75,49
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|2,27
|-5,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,00
|0,05
|7,60
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,70
|9,94
|-13,48
|QNB Finansbank
|55,35
|9,93
|47,60
|Ral Yatırım Holding
|18,88
|-0,63
|177,65
|Ray Sigorta
|6,18
|0,98
|80,70
|Reysaş GMYO
|5,28
|1,93
|15,03
|Reysaş Lojistik
|5,62
|1,63
|28,31
|Rhea Girişim
|2,55
|-0,78
|114,29
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|1,50
|49,17
|Royal Halı
|2,11
|0,48
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|32,26
|-3,18
|1290,52
|Sabancı Holding
|9,24
|0,98
|1,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|0,91
|104,13
|Sanel Mühendislik
|3,73
|0,54
|27,13
|Sanifoam Sünger
|5,72
|0,53
|14,40
|Sanko Pazarlama
|7,72
|0,52
|0,91
|Saray Matbaacılık
|3,60
|3,45
|178,47
|Sarkuysan
|7,30
|-0,54
|53,16
|Sasa Polyester
|13,64
|1,79
|76,46
|Say Reklamcılık
|4,85
|5,90
|116,52
|Sekuro Plastik
|7,62
|0,93
|42,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,64
|0,47
|44,85
|Selçuk Gıda
|3,81
|-0,52
|121,51
|Senkron Güvenlik
|2,65
|1,15
|-2,93
|Serve Film Prodüksiyon
|6,14
|0,00
|286,16
|Servet GMYO
|19,50
|1,56
|129,41
|Seyitler Kimya
|9,24
|3,36
|36,08
|Silverline Endüstri
|3,86
|-2,28
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,57
|0,64
|35,34
|Smartiks Yazılım
|8,58
|1,06
|-12,54
|Soda Sanayii
|7,22
|0,56
|21,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,74
|-0,17
|205,24
|Söktaş
|3,56
|1,71
|109,35
|Sönmez Filament
|9,15
|1,10
|87,50
|Sönmez Pamuklu
|8,85
|-0,11
|79,88
|Sumaş Suni Tahta
|14,71
|-0,54
|48,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|0,43
|-2,93
|Şekerbank
|1,63
|1,24
|24,43
|Şişe Cam
|6,33
|0,96
|23,59
|Şok Marketler
|13,81
|0,95
|28,35
|T. Halk Bankası
|5,95
|1,02
|0,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|51,40
|8,16
|17,89
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|15,03
|0,07
|26,30
|Taç Tarım Ürünleri
|5,81
|0,00
|86,22
|Tat Gıda
|11,36
|-1,73
|86,73
|TAV Havalimanları
|17,10
|0,53
|-37,05
|Taze Kuru Gıda
|33,58
|9,95
|363,81
|Tek-Art Turizm
|1,92
|0,52
|52,38
|Tekfen Holding
|16,84
|0,54
|-9,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,36
|0,00
|51,43
|Temapol Polimer Plastik
|8,48
|0,36
|62,45
|TGS Dış Ticaret
|8,20
|0,99
|75,59
|Tofaş Oto. Fab.
|26,20
|0,31
|12,43
|Torunlar GMYO
|4,94
|-0,80
|79,64
|Trabzon Liman
|14,72
|1,52
|38,09
|Trabzonspor Sportif
|4,19
|3,46
|94,88
|Trakya Cam
|4,32
|1,17
|27,40
|Trend GMYO
|4,91
|1,66
|123,18
|TSKB GMYO
|3,43
|-0,58
|155,97
|Tuğçelik
|6,32
|2,76
|60,00
|Tukaş
|8,72
|-0,34
|-29,39
|Turcas Petrol
|3,77
|1,62
|41,20
|Turkcell
|16,29
|1,05
|18,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,23
|0,73
|28,39
|Tüpraş
|87,30
|0,87
|-31,15
|Türk Hava Yolları
|11,76
|0,43
|-18,67
|Türk Prysmian Kablo
|5,87
|0,34
|127,48
|Türk Telekom
|8,17
|0,49
|10,85
|Türk Traktör
|96,40
|-1,23
|82,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|59,10
|2,07
|40,71
|Ufuk Yatırım
|8,26
|9,99
|220,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,01
|-1,76
|136,32
|Ulusoy Elektrik
|44,50
|-1,11
|67,29
|Ulusoy Un Sanayi
|9,86
|-0,60
|158,12
|Umpaş Holding
|0,76
|-1,30
|22,58
|Uşak Seramik
|1,86
|0,54
|53,28
|Utopya Turizm
|7,32
|1,67
|48,78
|Uzertaş Boya
|4,99
|1,42
|124,77
|Ülker Bisküvi
|26,62
|0,45
|19,05
|Vakıf Fin. Kir.
|3,10
|0,65
|28,10
|Vakıf GMYO
|3,06
|1,32
|76,78
|Vakıf Yat. Ort.
|7,83
|5,95
|329,95
|Vakıflar Bankası
|4,97
|0,61
|-9,80
|Vakko Tekstil
|5,41
|0,93
|19,16
|Vanet Gıda
|1,80
|1,12
|25,87
|Verusa Holding
|30,16
|-0,66
|62,58
|Verusaturk Girisim
|5,99
|-0,33
|13,90
|Vestel
|17,57
|1,56
|39,22
|Vestel Beyaz Eşya
|27,76
|0,95
|31,57
|Viking Kağıt
|4,99
|1,63
|166,84
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,02
|1,77
|66,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|0,85
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,17
|-3,74
|126,50
|Yataş
|8,61
|-0,46
|17,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,95
|0,34
|83,23
|Yeni Gimat GMYO
|12,12
|0,75
|1,24
|Yeşil GMYO
|1,00
|0,00
|56,25
|Yeşil Yapı
|1,00
|-0,99
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|18,04
|0,78
|60,64
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|0,00
|137,69
|Yonga Mobilya
|33,50
|4,88
|262,55
|Yükselen Çelik
|12,28
|-2,23
|100,33
|Yünsa
|15,95
|2,05
|58,43
|Zorlu Enerji
|2,71
|7,11
|66,26
(Son)