Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.350,00
|0,76
|53,58
|İş Bankası (C)
|5,28
|-0,75
|-17,63
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,20
|-1,87
|10,53
|İş Girişim
|9,03
|-2,80
|137,63
|İş GMYO
|2,14
|-1,38
|21,59
|İş Y. Men. Değ.
|7,30
|0,55
|81,29
|İş Yat. Ort.
|2,64
|-1,12
|63,84
|İşbir Holding
|1.212,00
|-1,46
|181,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|45,16
|İttifak Holding
|4,20
|-1,18
|12,90
|İz Hayvancılık Tarım
|4,96
|-1,78
|89,57
|İzmir Demir Çelik
|18,01
|-2,07
|119,90
|İzmir Fırça
|2,79
|0,00
|55,00
|Jantsa Jant Sanayi
|95,60
|1,81
|79,74
|Kafein Yazılım
|18,88
|-1,10
|70,00
|Kapital Yat. Holding
|4,77
|0,00
|97,11
|Kaplamin
|9,70
|-0,82
|74,77
|Kardemir (A)
|4,29
|-0,92
|61,89
|Kardemir (B)
|3,52
|0,00
|33,33
|Kardemir (D)
|3,09
|-0,64
|16,17
|Karel Elektronik
|16,76
|-0,77
|15,35
|Karsan Otomotiv
|3,06
|0,33
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,02
|-0,99
|85,80
|Kartonsan
|668,60
|4,49
|73,06
|Katmerciler Ekipman
|5,05
|0,80
|31,51
|Kent Gıda
|2.210,00
|9,94
|1157,11
|Kerevitaş Gıda
|5,30
|-1,49
|62,58
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|0,00
|-12,73
|Kiler GMYO
|5,92
|0,68
|56,20
|Klimasan Klima
|16,49
|3,32
|-22,27
|Koç Holding
|17,44
|-0,80
|-12,84
|Konfrut Gıda
|11,32
|-0,09
|44,76
|Konya Çimento
|413,80
|9,99
|52,52
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,35
|-1,12
|-2,88
|Koza Altın
|86,95
|0,87
|17,42
|Koza Madencilik
|14,49
|-0,21
|44,47
|Körfez GMYO
|4,55
|9,90
|90,38
|Kristal Kola
|2,38
|-1,24
|57,62
|Kron Telekomünikasyon
|30,76
|-1,66
|141,82
|Kuştur Kuşadası Turizm
|72,20
|9,73
|207,56
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,86
|-0,69
|73,33
|Kütahya Porselen
|33,58
|-9,97
|407,25
|Lider Faktoring
|3,04
|-0,65
|65,67
|Link Bilgisayar
|27,54
|-0,29
|51,74
|Logo Yazılım
|92,45
|-0,38
|52,06
|Lokman Hekim Sağlık
|8,56
|-1,95
|48,10
|Lüks Kadife
|20,18
|-0,39
|133,56
|Makina Takım
|2,25
|-3,02
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,72
|1,12
|130,51
|Marmaris Altınyunus
|123,70
|-2,29
|74,23
|Marshall
|90,70
|-0,55
|90,79
|Martı GMYO
|2,25
|-3,85
|122,77
|Martı Otel
|1,27
|-2,31
|39,56
|Mavi Giyim
|45,50
|-0,87
|-21,42
|Mazhar Zorlu Holding
|15,40
|-0,65
|27,38
|Mega Polietilen
|4,10
|-2,38
|223,23
|Menderes Tekstil
|3,01
|-3,22
|129,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|33,00
|-9,89
|69,75
|Merko Gıda
|1,90
|2,15
|80,95
|Metemtur Otelcilik
|2,46
|2,50
|38,20
|Metro Holding
|1,99
|-1,00
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,82
|-2,80
|94,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|-0,81
|-54,06
|Migros Ticaret
|42,44
|-0,52
|75,23
|Milpa
|3,89
|-1,27
|77,63
|Mistral GMYO
|2,71
|0,74
|43,39
|MLP Sağlık
|18,38
|-1,08
|14,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|2,35
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,57
|-0,45
|58,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|0,06
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,80
|-1,20
|94,97
|Net Holding
|2,56
|-1,16
|-1,54
|Netaş Telekom.
|17,95
|-1,48
|37,44
|Niğbaş Niğde Beton
|17,58
|2,99
|183,55
|Nuh Çimento
|17,15
|1,48
|56,12
|Nurol GMYO
|6,68
|-1,62
|87,11
|Odaş Elektrik
|2,74
|-0,72
|89,53
|Olmuksan-IP
|5,09
|0,59
|98,75
|Orge Enerji Elektrik
|7,34
|-2,00
|47,98
|Orma Orman Mahsulleri
|10,50
|2,94
|280,43
|Osmanlı Menkul
|15,16
|9,93
|262,61
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,95
|0,34
|75,60
|Otokar
|165,90
|-1,95
|12,83
|Oyak Çimento
|8,84
|-0,79
|60,80
|Oyak Yat. Ort.
|6,68
|-1,47
|189,35
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,64
|0,28
|17,84
|Özak GMYO
|4,64
|-1,07
|80,54
|Özbal Çelik Boru
|3,56
|-1,39
|120,86
|Özderici GMYO
|2,39
|-2,05
|52,23
|Özerden Plastik
|2,07
|-3,72
|-9,21
|Panora GMYO
|5,78
|0,70
|3,18
|Papilon Savunma
|16,92
|-2,20
|119,56
|Park Elek.Madencilik
|4,50
|-1,10
|47,54
|Parsan
|19,62
|-1,36
|15,82
|Pegasus
|51,20
|-0,39
|-40,74
|Peker GMYO
|9,12
|-1,41
|191,37
|Penguen Gıda
|2,78
|-3,14
|203,69
|Pera GMYO
|1,76
|0,00
|87,23
|Pergamon Dış Ticaret
|12,78
|0,55
|65,16
|Petkim
|4,23
|0,00
|11,02
|Petrokent Turizm
|652,10
|9,98
|409,06
|Pınar Et ve Un
|20,10
|1,52
|119,19
|Pınar Su
|5,74
|0,35
|147,41
|Pınar Süt
|20,10
|1,16
|58,64
|Plastikkart
|13,29
|-1,92
|43,37
|Polisan Holding
|3,12
|-0,32
|3,39
|Politeknik Metal
|136,80
|1,18
|79,83
|Prizma Press Matbaacılık
|3,96
|-1,49
|-7,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,20
|0,02
|7,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,80
|9,94
|-4,88
|QNB Finansbank
|60,85
|9,94
|62,27
|Ral Yatırım Holding
|19,25
|0,00
|183,09
|Ray Sigorta
|6,63
|4,25
|93,86
|Reysaş GMYO
|5,19
|-0,76
|13,07
|Reysaş Lojistik
|5,44
|-1,63
|24,20
|Rhea Girişim
|2,87
|1,77
|141,18
|Rodrigo Tekstil
|2,56
|-2,66
|41,44
|Royal Halı
|2,10
|-0,47
|53,28
|RTA Laboratuvarları
|33,94
|3,79
|1362,93
|Sabancı Holding
|9,10
|-0,55
|-0,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,49
|0,90
|105,96
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-0,54
|25,43
|Sanifoam Sünger
|6,20
|8,20
|24,00
|Sanko Pazarlama
|7,73
|0,13
|1,04
|Saray Matbaacılık
|3,54
|-2,21
|173,83
|Sarkuysan
|7,14
|-1,52
|49,81
|Sasa Polyester
|13,59
|0,00
|75,81
|Say Reklamcılık
|4,56
|-2,36
|103,57
|Sekuro Plastik
|7,59
|0,26
|41,60
|Selçuk Ecza Deposu
|8,65
|-0,69
|45,02
|Selçuk Gıda
|3,25
|-9,72
|88,95
|Senkron Güvenlik
|2,61
|0,00
|-4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|6,15
|-1,44
|286,79
|Servet GMYO
|20,90
|-1,04
|145,88
|Seyitler Kimya
|9,01
|-1,10
|32,70
|Silverline Endüstri
|3,77
|-2,08
|74,54
|Sinpaş GMYO
|1,53
|-1,92
|31,90
|Smartiks Yazılım
|8,35
|-1,53
|-14,88
|Soda Sanayii
|7,34
|2,37
|23,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,01
|-5,43
|212,26
|Söktaş
|3,61
|-3,22
|112,29
|Sönmez Filament
|9,18
|0,77
|88,11
|Sönmez Pamuklu
|8,90
|-0,78
|80,89
|Sumaş Suni Tahta
|14,70
|-0,61
|48,48
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|-1,06
|-2,51
|Şekerbank
|1,62
|0,62
|23,66
|Şişe Cam
|6,60
|4,76
|28,86
|Şok Marketler
|13,72
|-0,22
|27,51
|T. Halk Bankası
|5,87
|-0,34
|-0,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,00
|1,44
|21,56
|T.S.K.B.
|1,25
|-0,79
|3,31
|T.Tuborg
|14,90
|-0,93
|25,21
|Taç Tarım Ürünleri
|5,45
|0,00
|74,68
|Tat Gıda
|11,11
|0,63
|82,62
|TAV Havalimanları
|17,92
|1,19
|-34,03
|Taze Kuru Gıda
|36,92
|9,95
|409,94
|Tek-Art Turizm
|1,86
|-3,63
|47,62
|Tekfen Holding
|16,52
|-0,96
|-10,95
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,29
|-1,10
|49,76
|Temapol Polimer Plastik
|8,21
|-2,49
|57,28
|TGS Dış Ticaret
|8,26
|0,73
|76,87
|Tofaş Oto. Fab.
|25,96
|0,46
|11,40
|Torunlar GMYO
|4,69
|-2,90
|70,55
|Trabzon Liman
|14,80
|-0,13
|38,84
|Trabzonspor Sportif
|4,17
|-2,80
|93,95
|Trakya Cam
|4,39
|3,54
|29,46
|Trend GMYO
|4,75
|-0,42
|115,91
|TSKB GMYO
|3,38
|0,00
|152,24
|Tuğçelik
|6,25
|-1,57
|58,23
|Tukaş
|8,70
|-0,34
|-29,55
|Turcas Petrol
|3,70
|-1,33
|38,58
|Turkcell
|16,15
|0,06
|17,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,07
|-1,10
|25,90
|Tüpraş
|87,25
|-0,57
|-31,19
|Türk Hava Yolları
|11,78
|-0,42
|-18,53
|Türk Prysmian Kablo
|5,74
|-1,37
|122,44
|Türk Telekom
|8,03
|-0,99
|8,96
|Türk Traktör
|99,25
|3,66
|87,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|59,70
|-1,40
|42,14
|Ufuk Yatırım
|8,26
|0,00
|220,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,84
|-2,81
|128,30
|Ulusoy Elektrik
|43,06
|-3,32
|61,88
|Ulusoy Un Sanayi
|9,72
|-0,31
|154,45
|Umpaş Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Uşak Seramik
|1,81
|-2,16
|49,16
|Utopya Turizm
|7,42
|0,95
|50,81
|Uzertaş Boya
|4,79
|0,00
|115,77
|Ülker Bisküvi
|26,60
|0,23
|18,96
|Vakıf Fin. Kir.
|3,24
|2,53
|33,88
|Vakıf GMYO
|3,02
|-0,66
|74,47
|Vakıf Yat. Ort.
|8,82
|8,62
|384,31
|Vakıflar Bankası
|4,88
|-1,01
|-11,43
|Vakko Tekstil
|5,31
|-0,56
|16,96
|Vanet Gıda
|1,74
|-2,25
|21,68
|Verusa Holding
|29,14
|-1,49
|57,08
|Verusaturk Girisim
|5,88
|-1,34
|11,81
|Vestel
|17,84
|1,36
|41,36
|Vestel Beyaz Eşya
|28,22
|1,95
|33,75
|Viking Kağıt
|5,22
|3,16
|179,14
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|-0,25
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|-0,43
|-5,65
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,58
|4,82
|133,05
|Yataş
|8,83
|-0,56
|20,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,86
|-2,05
|77,64
|Yeni Gimat GMYO
|12,10
|0,25
|1,08
|Yeşil GMYO
|0,98
|0,00
|53,13
|Yeşil Yapı
|0,98
|-2,97
|48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|18,11
|-0,06
|61,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.920,10
|134,98
|Yonga Mobilya
|31,00
|-5,02
|235,50
|Yükselen Çelik
|13,46
|9,43
|119,58
|Yünsa
|15,56
|-0,58
|54,55
|Zorlu Enerji
|2,59
|-2,63
|58,90
(Son)