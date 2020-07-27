Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|46.500,00
|54,07
|İş Bankası (C)
|5,30
|0,19
|-17,32
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|4,28
|1,18
|12,63
|İş Girişim
|9,13
|1,67
|140,26
|İş GMYO
|2,16
|0,93
|22,73
|İş Y. Men. Değ.
|7,88
|4,23
|95,69
|İş Yat. Ort.
|2,69
|1,51
|66,94
|İşbir Holding
|1.430,00
|5,98
|232,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,95
|0,00
|53,23
|İttifak Holding
|4,31
|-2,71
|15,86
|İz Hayvancılık Tarım
|5,08
|2,21
|94,15
|İzmir Demir Çelik
|17,90
|-1,10
|118,56
|İzmir Fırça
|2,79
|0,36
|55,00
|Jantsa Jant Sanayi
|113,50
|9,98
|113,39
|Kafein Yazılım
|19,21
|1,48
|72,97
|Kapital Yat. Holding
|4,62
|90,91
|Kaplamin
|10,05
|3,40
|81,08
|Kardemir (A)
|4,38
|1,86
|65,28
|Kardemir (B)
|3,62
|1,97
|37,12
|Kardemir (D)
|3,12
|0,65
|17,29
|Karel Elektronik
|17,30
|2,43
|19,06
|Karsan Otomotiv
|3,11
|0,65
|96,84
|Karsu Tekstil
|6,02
|-0,17
|85,80
|Kartonsan
|774,10
|9,99
|100,37
|Katmerciler Ekipman
|5,29
|4,13
|37,76
|Kent Gıda
|2.432,30
|10,00
|1283,56
|Kerevitaş Gıda
|5,47
|1,11
|67,79
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-4,17
|-16,36
|Kiler GMYO
|5,94
|-0,17
|56,73
|Klimasan Klima
|17,83
|5,82
|-15,95
|Koç Holding
|17,52
|0,40
|-12,44
|Konfrut Gıda
|11,28
|0,89
|44,25
|Konya Çimento
|455,10
|9,98
|67,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,53
|1,38
|-1,46
|Koza Altın
|89,65
|2,87
|21,07
|Koza Madencilik
|14,97
|3,24
|49,25
|Körfez GMYO
|5,00
|9,89
|109,21
|Kristal Kola
|2,40
|0,84
|58,94
|Kron Telekomünikasyon
|31,80
|2,58
|150,00
|Kuştur Kuşadası Turizm
|70,00
|0,00
|198,19
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,91
|2,11
|76,36
|Kütahya Porselen
|32,46
|-3,34
|390,33
|Lider Faktoring
|3,10
|1,97
|68,94
|Link Bilgisayar
|28,06
|1,23
|54,60
|Logo Yazılım
|94,50
|2,38
|55,43
|Lokman Hekim Sağlık
|8,72
|0,58
|50,87
|Lüks Kadife
|20,02
|0,70
|131,71
|Makina Takım
|2,31
|-0,43
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|2,74
|0,37
|132,20
|Marmaris Altınyunus
|138,50
|5,24
|95,07
|Marshall
|110,30
|9,97
|132,02
|Martı GMYO
|2,19
|-2,67
|116,83
|Martı Otel
|1,31
|0,00
|43,96
|Mavi Giyim
|45,56
|0,22
|-21,31
|Mazhar Zorlu Holding
|15,39
|0,00
|27,30
|Mega Polietilen
|4,12
|0,49
|224,81
|Menderes Tekstil
|3,00
|0,00
|129,01
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,56
|-2,89
|82,92
|Merko Gıda
|2,09
|7,73
|99,05
|Metemtur Otelcilik
|2,47
|2,07
|38,76
|Metro Holding
|2,06
|0,49
|49,28
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,85
|0,00
|96,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|1,20
|-52,74
|Migros Ticaret
|43,12
|0,37
|78,03
|Milpa
|3,99
|2,84
|82,19
|Mistral GMYO
|2,80
|1,45
|48,15
|MLP Sağlık
|18,13
|-0,82
|13,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|0,00
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|0,91
|59,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,20
|2,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,86
|-0,40
|95,44
|Net Holding
|2,59
|1,17
|-0,38
|Netaş Telekom.
|18,25
|2,36
|39,74
|Niğbaş Niğde Beton
|20,36
|8,47
|228,39
|Nuh Çimento
|17,50
|0,63
|59,31
|Nurol GMYO
|7,16
|5,29
|100,56
|Odaş Elektrik
|2,74
|1,11
|89,53
|Olmuksan-IP
|5,23
|0,58
|104,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,57
|0,93
|52,62
|Orma Orman Mahsulleri
|10,75
|0,00
|289,49
|Osmanlı Menkul
|15,45
|2,05
|270,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,03
|3,06
|80,36
|Otokar
|168,90
|0,00
|14,87
|Oyak Çimento
|8,87
|0,80
|61,34
|Oyak Yat. Ort.
|6,80
|1,04
|194,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,83
|0,52
|24,00
|Özak GMYO
|4,82
|0,63
|87,55
|Özbal Çelik Boru
|3,60
|0,28
|123,34
|Özderici GMYO
|2,52
|1,61
|60,51
|Özerden Plastik
|2,13
|-0,93
|-6,58
|Panora GMYO
|5,90
|2,43
|5,33
|Papilon Savunma
|17,19
|1,06
|123,06
|Park Elek.Madencilik
|4,62
|1,99
|51,48
|Parsan
|20,04
|1,98
|18,30
|Pegasus
|51,80
|0,68
|-40,05
|Peker GMYO
|9,12
|0,11
|191,37
|Penguen Gıda
|2,90
|6,23
|216,80
|Pera GMYO
|1,81
|0,00
|92,55
|Pergamon Dış Ticaret
|12,81
|1,67
|65,55
|Petkim
|4,24
|0,47
|11,29
|Petrokent Turizm
|717,30
|10,00
|459,95
|Pınar Et ve Un
|20,04
|0,45
|118,54
|Pınar Su
|5,70
|0,00
|145,69
|Pınar Süt
|20,20
|1,25
|59,43
|Plastikkart
|13,17
|-0,38
|42,07
|Polisan Holding
|3,28
|1,86
|8,70
|Politeknik Metal
|140,00
|2,19
|84,04
|Prizma Press Matbaacılık
|4,13
|0,73
|-3,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.192,20
|7,62
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,00
|9,93
|4,57
|QNB Finansbank
|66,90
|9,94
|78,40
|Ral Yatırım Holding
|20,30
|1,70
|198,53
|Ray Sigorta
|6,74
|1,20
|97,08
|Reysaş GMYO
|5,34
|0,38
|16,34
|Reysaş Lojistik
|5,52
|0,36
|26,03
|Rhea Girişim
|2,77
|-1,77
|132,77
|Rodrigo Tekstil
|2,68
|0,00
|48,07
|Royal Halı
|2,15
|0,00
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|33,98
|-1,56
|1364,66
|Sabancı Holding
|9,12
|-0,11
|0,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,47
|0,45
|105,05
|Sanel Mühendislik
|3,76
|0,53
|28,15
|Sanifoam Sünger
|6,15
|1,82
|23,00
|Sanko Pazarlama
|8,30
|4,14
|8,49
|Saray Matbaacılık
|3,57
|1,71
|176,15
|Sarkuysan
|7,25
|0,97
|52,11
|Sasa Polyester
|14,36
|4,82
|85,77
|Say Reklamcılık
|4,66
|3,10
|108,04
|Sekuro Plastik
|8,00
|3,09
|49,25
|Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|0,35
|46,02
|Selçuk Gıda
|3,01
|-7,10
|75,00
|Senkron Güvenlik
|2,61
|0,77
|-4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|6,00
|-4,76
|277,36
|Servet GMYO
|21,98
|4,67
|158,59
|Seyitler Kimya
|9,06
|0,55
|33,43
|Silverline Endüstri
|3,86
|-0,52
|78,70
|Sinpaş GMYO
|1,59
|1,92
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,45
|0,60
|-13,86
|Soda Sanayii
|7,26
|-0,95
|22,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,95
|7,29
|236,70
|Söktaş
|3,55
|0,57
|108,76
|Sönmez Filament
|9,61
|1,91
|96,93
|Sönmez Pamuklu
|9,50
|-0,84
|93,09
|Sumaş Suni Tahta
|15,48
|1,18
|56,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,74
|1,72
|-0,84
|Şekerbank
|1,62
|0,00
|23,66
|Şişe Cam
|6,40
|-0,93
|24,95
|Şok Marketler
|14,11
|-0,63
|31,13
|T. Halk Bankası
|5,79
|-1,03
|-2,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,65
|0,56
|23,05
|T.S.K.B.
|1,26
|0,80
|4,13
|T.Tuborg
|15,21
|0,07
|27,82
|Taç Tarım Ürünleri
|5,46
|0,00
|75,00
|Tat Gıda
|11,40
|2,98
|87,38
|TAV Havalimanları
|17,75
|-0,95
|-34,66
|Taze Kuru Gıda
|40,60
|9,97
|460,77
|Tek-Art Turizm
|1,84
|-0,54
|46,03
|Tekfen Holding
|16,67
|0,73
|-10,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,43
|1,90
|53,10
|Temapol Polimer Plastik
|8,32
|0,00
|59,39
|TGS Dış Ticaret
|8,29
|1,72
|77,52
|Tofaş Oto. Fab.
|25,84
|0,86
|10,89
|Torunlar GMYO
|4,78
|0,21
|73,82
|Trabzon Liman
|14,90
|1,85
|39,77
|Trabzonspor Sportif
|4,31
|2,86
|100,47
|Trakya Cam
|4,29
|-0,46
|26,51
|Trend GMYO
|5,25
|9,83
|138,64
|TSKB GMYO
|3,45
|0,58
|157,46
|Tuğçelik
|6,30
|0,32
|59,49
|Tukaş
|8,71
|0,11
|-29,47
|Turcas Petrol
|3,86
|2,39
|44,57
|Turkcell
|16,14
|0,50
|16,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,30
|0,12
|29,49
|Tüpraş
|88,20
|0,97
|-30,44
|Türk Hava Yolları
|11,80
|0,51
|-18,40
|Türk Prysmian Kablo
|5,83
|2,28
|125,93
|Türk Telekom
|8,09
|0,62
|9,77
|Türk Traktör
|99,75
|-1,14
|88,53
|Türker Proje Gayrimenkul
|61,05
|1,58
|45,36
|Ufuk Yatırım
|6,92
|-6,99
|168,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,01
|0,00
|136,32
|Ulusoy Elektrik
|44,12
|1,94
|65,86
|Ulusoy Un Sanayi
|9,84
|0,20
|157,59
|Umpaş Holding
|0,75
|-1,32
|20,97
|Uşak Seramik
|1,85
|1,09
|52,46
|Utopya Turizm
|7,35
|0,41
|49,39
|Uzertaş Boya
|4,33
|-5,87
|95,05
|Ülker Bisküvi
|27,04
|1,73
|20,93
|Vakıf Fin. Kir.
|3,57
|9,85
|47,52
|Vakıf GMYO
|3,14
|2,28
|81,40
|Vakıf Yat. Ort.
|9,82
|9,97
|439,22
|Vakıflar Bankası
|4,87
|-0,20
|-11,62
|Vakko Tekstil
|5,40
|1,69
|18,94
|Vanet Gıda
|1,75
|0,00
|22,38
|Verusa Holding
|29,26
|0,07
|57,73
|Verusaturk Girisim
|5,95
|1,19
|13,14
|Vestel
|18,08
|0,50
|43,26
|Vestel Beyaz Eşya
|29,28
|1,53
|38,78
|Viking Kağıt
|5,39
|3,45
|188,24
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,14
|2,48
|71,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|0,00
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,05
|-1,26
|124,58
|Yataş
|8,98
|1,01
|22,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,92
|0,34
|81,37
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|0,50
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,95
|-3,06
|48,44
|Yeşil Yapı
|0,99
|-1,00
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|17,95
|-2,82
|59,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.450,10
|5,68
|152,97
|Yonga Mobilya
|29,48
|0,34
|219,05
|Yükselen Çelik
|14,36
|7,57
|134,26
|Yünsa
|15,51
|0,52
|54,06
|Zorlu Enerji
|2,67
|1,14
|63,80
(Son)