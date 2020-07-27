Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 46.500,00 54,07 İş Bankası (C) 5,30 0,19 -17,32 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 4,28 1,18 12,63 İş Girişim 9,13 1,67 140,26 İş GMYO 2,16 0,93 22,73 İş Y. Men. Değ. 7,88 4,23 95,69 İş Yat. Ort. 2,69 1,51 66,94 İşbir Holding 1.430,00 5,98 232,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,95 0,00 53,23 İttifak Holding 4,31 -2,71 15,86 İz Hayvancılık Tarım 5,08 2,21 94,15 İzmir Demir Çelik 17,90 -1,10 118,56 İzmir Fırça 2,79 0,36 55,00 Jantsa Jant Sanayi 113,50 9,98 113,39 Kafein Yazılım 19,21 1,48 72,97 Kapital Yat. Holding 4,62 90,91 Kaplamin 10,05 3,40 81,08 Kardemir (A) 4,38 1,86 65,28 Kardemir (B) 3,62 1,97 37,12 Kardemir (D) 3,12 0,65 17,29 Karel Elektronik 17,30 2,43 19,06 Karsan Otomotiv 3,11 0,65 96,84 Karsu Tekstil 6,02 -0,17 85,80 Kartonsan 774,10 9,99 100,37 Katmerciler Ekipman 5,29 4,13 37,76 Kent Gıda 2.432,30 10,00 1283,56 Kerevitaş Gıda 5,47 1,11 67,79 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36 Kiler GMYO 5,94 -0,17 56,73 Klimasan Klima 17,83 5,82 -15,95 Koç Holding 17,52 0,40 -12,44 Konfrut Gıda 11,28 0,89 44,25 Konya Çimento 455,10 9,98 67,75 Kordsa Teknik Tekstil 12,53 1,38 -1,46 Koza Altın 89,65 2,87 21,07 Koza Madencilik 14,97 3,24 49,25 Körfez GMYO 5,00 9,89 109,21 Kristal Kola 2,40 0,84 58,94 Kron Telekomünikasyon 31,80 2,58 150,00 Kuştur Kuşadası Turizm 70,00 0,00 198,19 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,91 2,11 76,36 Kütahya Porselen 32,46 -3,34 390,33 Lider Faktoring 3,10 1,97 68,94 Link Bilgisayar 28,06 1,23 54,60 Logo Yazılım 94,50 2,38 55,43 Lokman Hekim Sağlık 8,72 0,58 50,87 Lüks Kadife 20,02 0,70 131,71 Makina Takım 2,31 -0,43 22,87 Marka Yatırım Holding 2,74 0,37 132,20 Marmaris Altınyunus 138,50 5,24 95,07 Marshall 110,30 9,97 132,02 Martı GMYO 2,19 -2,67 116,83 Martı Otel 1,31 0,00 43,96 Mavi Giyim 45,56 0,22 -21,31 Mazhar Zorlu Holding 15,39 0,00 27,30 Mega Polietilen 4,12 0,49 224,81 Menderes Tekstil 3,00 0,00 129,01 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 35,56 -2,89 82,92 Merko Gıda 2,09 7,73 99,05 Metemtur Otelcilik 2,47 2,07 38,76 Metro Holding 2,06 0,49 49,28 Metro Petrol ve Tesisleri 3,85 0,00 96,43 Metro Yatırım Ortaklığı 2,52 1,20 -52,74 Migros Ticaret 43,12 0,37 78,03 Milpa 3,99 2,84 82,19 Mistral GMYO 2,80 1,45 48,15 MLP Sağlık 18,13 -0,82 13,31 MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 0,00 52,63 Mondi Tire Kutsan 6,62 0,91 59,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,86 -0,40 95,44 Net Holding 2,59 1,17 -0,38 Netaş Telekom. 18,25 2,36 39,74 Niğbaş Niğde Beton 20,36 8,47 228,39 Nuh Çimento 17,50 0,63 59,31 Nurol GMYO 7,16 5,29 100,56 Odaş Elektrik 2,74 1,11 89,53 Olmuksan-IP 5,23 0,58 104,22 Orge Enerji Elektrik 7,57 0,93 52,62 Orma Orman Mahsulleri 10,75 0,00 289,49 Osmanlı Menkul 15,45 2,05 270,04 Ostim Endüstriyel Yat 3,03 3,06 80,36 Otokar 168,90 0,00 14,87 Oyak Çimento 8,87 0,80 61,34 Oyak Yat. Ort. 6,80 1,04 194,54 Oylum Sınai Yatırımlar 3,83 0,52 24,00 Özak GMYO 4,82 0,63 87,55 Özbal Çelik Boru 3,60 0,28 123,34 Özderici GMYO 2,52 1,61 60,51 Özerden Plastik 2,13 -0,93 -6,58 Panora GMYO 5,90 2,43 5,33 Papilon Savunma 17,19 1,06 123,06 Park Elek.Madencilik 4,62 1,99 51,48 Parsan 20,04 1,98 18,30 Pegasus 51,80 0,68 -40,05 Peker GMYO 9,12 0,11 191,37 Penguen Gıda 2,90 6,23 216,80 Pera GMYO 1,81 0,00 92,55 Pergamon Dış Ticaret 12,81 1,67 65,55 Petkim 4,24 0,47 11,29 Petrokent Turizm 717,30 10,00 459,95 Pınar Et ve Un 20,04 0,45 118,54 Pınar Su 5,70 0,00 145,69 Pınar Süt 20,20 1,25 59,43 Plastikkart 13,17 -0,38 42,07 Polisan Holding 3,28 1,86 8,70 Politeknik Metal 140,00 2,19 84,04 Prizma Press Matbaacılık 4,13 0,73 -3,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,20 7,62 QNB Finans Fin. Kir. 135,00 9,93 4,57 QNB Finansbank 66,90 9,94 78,40 Ral Yatırım Holding 20,30 1,70 198,53 Ray Sigorta 6,74 1,20 97,08 Reysaş GMYO 5,34 0,38 16,34 Reysaş Lojistik 5,52 0,36 26,03 Rhea Girişim 2,77 -1,77 132,77 Rodrigo Tekstil 2,68 0,00 48,07 Royal Halı 2,15 0,00 56,93 RTA Laboratuvarları 33,98 -1,56 1364,66 Sabancı Holding 9,12 -0,11 0,00 Safkar Ege Soğutmacılık 4,47 0,45 105,05 Sanel Mühendislik 3,76 0,53 28,15 Sanifoam Sünger 6,15 1,82 23,00 Sanko Pazarlama 8,30 4,14 8,49 Saray Matbaacılık 3,57 1,71 176,15 Sarkuysan 7,25 0,97 52,11 Sasa Polyester 14,36 4,82 85,77 Say Reklamcılık 4,66 3,10 108,04 Sekuro Plastik 8,00 3,09 49,25 Selçuk Ecza Deposu 8,71 0,35 46,02 Selçuk Gıda 3,01 -7,10 75,00 Senkron Güvenlik 2,61 0,77 -4,40 Serve Film Prodüksiyon 6,00 -4,76 277,36 Servet GMYO 21,98 4,67 158,59 Seyitler Kimya 9,06 0,55 33,43 Silverline Endüstri 3,86 -0,52 78,70 Sinpaş GMYO 1,59 1,92 37,07 Smartiks Yazılım 8,45 0,60 -13,86 Soda Sanayii 7,26 -0,95 22,49 Sodaş Sodyum Sanayii 12,95 7,29 236,70 Söktaş 3,55 0,57 108,76 Sönmez Filament 9,61 1,91 96,93 Sönmez Pamuklu 9,50 -0,84 93,09 Sumaş Suni Tahta 15,48 1,18 56,36 Şeker Fin. Kir. 4,74 1,72 -0,84 Şekerbank 1,62 0,00 23,66 Şişe Cam 6,40 -0,93 24,95 Şok Marketler 14,11 -0,63 31,13 T. Halk Bankası 5,79 -1,03 -2,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 53,65 0,56 23,05 T.S.K.B. 1,26 0,80 4,13 T.Tuborg 15,21 0,07 27,82 Taç Tarım Ürünleri 5,46 0,00 75,00 Tat Gıda 11,40 2,98 87,38 TAV Havalimanları 17,75 -0,95 -34,66 Taze Kuru Gıda 40,60 9,97 460,77 Tek-Art Turizm 1,84 -0,54 46,03 Tekfen Holding 16,67 0,73 -10,14 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 1,90 53,10 Temapol Polimer Plastik 8,32 0,00 59,39 TGS Dış Ticaret 8,29 1,72 77,52 Tofaş Oto. Fab. 25,84 0,86 10,89 Torunlar GMYO 4,78 0,21 73,82 Trabzon Liman 14,90 1,85 39,77 Trabzonspor Sportif 4,31 2,86 100,47 Trakya Cam 4,29 -0,46 26,51 Trend GMYO 5,25 9,83 138,64 TSKB GMYO 3,45 0,58 157,46 Tuğçelik 6,30 0,32 59,49 Tukaş 8,71 0,11 -29,47 Turcas Petrol 3,86 2,39 44,57 Turkcell 16,14 0,50 16,96 Tümosan Motor ve Traktör 8,30 0,12 29,49 Tüpraş 88,20 0,97 -30,44 Türk Hava Yolları 11,80 0,51 -18,40 Türk Prysmian Kablo 5,83 2,28 125,93 Türk Telekom 8,09 0,62 9,77 Türk Traktör 99,75 -1,14 88,53 Türker Proje Gayrimenkul 61,05 1,58 45,36 Ufuk Yatırım 6,92 -6,99 168,22 Ulaşlar Turizm Yat. 5,01 0,00 136,32 Ulusoy Elektrik 44,12 1,94 65,86 Ulusoy Un Sanayi 9,84 0,20 157,59 Umpaş Holding 0,75 -1,32 20,97 Uşak Seramik 1,85 1,09 52,46 Utopya Turizm 7,35 0,41 49,39 Uzertaş Boya 4,33 -5,87 95,05 Ülker Bisküvi 27,04 1,73 20,93 Vakıf Fin. Kir. 3,57 9,85 47,52 Vakıf GMYO 3,14 2,28 81,40 Vakıf Yat. Ort. 9,82 9,97 439,22 Vakıflar Bankası 4,87 -0,20 -11,62 Vakko Tekstil 5,40 1,69 18,94 Vanet Gıda 1,75 0,00 22,38 Verusa Holding 29,26 0,07 57,73 Verusaturk Girisim 5,95 1,19 13,14 Vestel 18,08 0,50 43,26 Vestel Beyaz Eşya 29,28 1,53 38,78 Viking Kağıt 5,39 3,45 188,24 Yapı Kredi Koray GMYO 4,14 2,48 71,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 0,00 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 14,05 -1,26 124,58 Yataş 8,98 1,01 22,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,92 0,34 81,37 Yeni Gimat GMYO 12,13 0,50 1,33 Yeşil GMYO 0,95 -3,06 48,44 Yeşil Yapı 0,99 -1,00 50,00 Yeşil Yatırım Holding 17,95 -2,82 59,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.450,10 5,68 152,97 Yonga Mobilya 29,48 0,34 219,05 Yükselen Çelik 14,36 7,57 134,26 Yünsa 15,51 0,52 54,06 Zorlu Enerji 2,67 1,14 63,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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