Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 39.999,00 -2,20 32,53
İş Bankası (C) 4,73 2,16 -26,21
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,84 -1,03 1,05
İş Girişim 7,83 -1,39 106,05
İş GMYO 1,94 -0,51 10,23
İş Y. Men. Değ. 7,41 1,79 84,02
İş Yat. Ort. 3,36 4,67 108,52
İşbir Holding 1.391,10 6,60 223,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -1,14 40,32
İttifak Holding 3,16 -2,47 -15,05
İz Hayvancılık Tarım 4,69 0,00 79,25
İzmir Demir Çelik 17,05 -0,87 108,18
İzmir Fırça 2,55 -1,92 41,67
Jantsa Jant Sanayi 92,25 -7,75 73,44
Kafein Yazılım 17,69 -1,67 59,28
Kaplamin 8,57 -3,49 54,41
Kardemir (A) 4,04 -0,49 52,45
Kardemir (B) 3,23 0,94 22,35
Kardemir (D) 2,86 2,88 7,52
Karel Elektronik 18,34 -4,18 26,22
Karsan Otomotiv 2,70 -1,82 70,89
Karsu Tekstil 5,25 -4,20 62,04
Kartonsan 592,10 -5,64 53,26
Katmerciler Ekipman 4,96 1,43 29,17
Kent Gıda 1.755,50 -10,00 898,58
Kerevitaş Gıda 5,13 -1,91 57,36
Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00
Kiler GMYO 7,89 9,58 108,18
Klimasan Klima 14,30 -1,65 -32,59
Koç Holding 16,04 0,25 -19,84
Konfrut Gıda 11,03 -3,25 41,05
Konya Çimento 426,30 -2,09 57,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,30 -0,53 -11,13
Koza Altın 85,45 0,89 15,40
Koza Madencilik 14,30 3,55 42,57
Körfez GMYO 6,58 -9,99 175,31
Kristal Kola 2,02 -1,46 33,77
Kron Telekomünikasyon 25,78 -4,45 102,67
Kuştur Kuşadası Turizm 75,50 -9,96 221,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,69 1,13 63,03
Kütahya Porselen 29,92 -3,05 351,96
Lider Faktoring 2,95 0,00 60,76
Link Bilgisayar 26,08 1,48 43,69
Logo Yazılım 84,40 -1,34 38,82
Lokman Hekim Sağlık 7,57 -2,07 30,97
Lüks Kadife 21,86 9,96 153,01
Makina Takım 2,26 -2,16 20,21
Marka Yatırım Holding 2,34 -2,50 98,31
Marmaris Altınyunus 109,30 -4,96 53,94
Marshall 126,00 -4,62 165,04
Martı GMYO 1,93 -3,98 91,09
Martı Otel 1,11 -0,89 21,98
Mavi Giyim 39,66 -0,65 -31,50
Mazhar Zorlu Holding 15,00 0,00 24,07
Mega Polietilen 3,99 -3,86 214,56
Menderes Tekstil 2,90 0,00 121,37
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 34,72 0,06 78,60
Merko Gıda 1,73 -1,14 64,76
Metemtur Otelcilik 2,24 0,00 25,84
Metro Holding 1,98 1,02 43,48
Metro Petrol ve Tesisleri 3,62 -1,36 84,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -2,97 -57,06
Migros Ticaret 42,36 -1,49 74,90
Milpa 3,61 -2,43 64,84
Mistral GMYO 2,75 3,77 45,50
MLP Sağlık 16,09 0,63 0,56
MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63
Mondi Tire Kutsan 5,94 -0,50 43,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,76 -2,86 71,07
Net Holding 2,34 0,43 -10,00
Netaş Telekom. 15,03 -0,86 15,08
Niğbaş Niğde Beton 15,10 4,79 143,55
Nuh Çimento 16,95 -0,59 54,30
Nurol GMYO 7,21 -1,90 101,96
Odaş Elektrik 2,35 -0,42 62,55
Olmuksan-IP 4,93 -0,40 92,51
Orge Enerji Elektrik 7,08 1,14 42,74
Orma Orman Mahsulleri 12,13 2,62 339,49
Osmanlı Menkul 12,10 -3,43 189,80
Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -2,65 52,98
Otokar 158,80 -1,98 8,00
Oyak Çimento 7,90 1,41 43,70
Oyak Yat. Ort. 6,58 9,85 185,01
Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 -1,57 1,33
Özak GMYO 4,20 -1,41 63,42
Özbal Çelik Boru 2,87 -3,37 78,05
Özderici GMYO 2,16 -1,37 37,58
Özerden Plastik 2,10 3,45 -7,89
Panora GMYO 5,31 -0,75 -5,21
Papilon Savunma 15,08 -0,07 95,68
Park Elek.Madencilik 3,93 -1,50 28,85
Parsan 18,25 0,27 7,73
Pegasus 48,84 0,99 -43,47
Peker GMYO 9,51 -5,28 203,83
Penguen Gıda 2,81 -2,77 206,97
Pera GMYO 1,42 -5,96 51,06
Pergamon Dış Ticaret 11,10 -0,98 43,45
Petkim 3,70 0,27 -2,89
Petrokent Turizm 773,30 -10,00 503,67
Pınar Et ve Un 18,57 -1,75 102,51
Pınar Su 5,09 -1,55 119,40
Pınar Süt 19,75 0,25 55,88
Plastikkart 10,79 -3,66 16,40
Polisan Holding 3,13 -0,63 3,73
Politeknik Metal 145,00 0,00 90,61
Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,27 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,40 0,02 8,00
QNB Finans Fin. Kir. 145,60 -9,96 12,78
QNB Finansbank 72,10 -9,99 92,27
Ral Yatırım Holding 22,76 0,71 234,71
Ray Sigorta 5,62 -2,26 64,33
Reysaş GMYO 4,64 -1,49 1,09
Reysaş Lojistik 4,67 -1,68 6,62
Rhea Girişim 2,54 -3,05 113,45
Rodrigo Tekstil 2,57 -0,39 41,99
Royal Halı 2,55 9,91 86,13
RTA Laboratuvarları 41,80 1,55 1701,72
Sabancı Holding 8,19 0,61 -10,19
Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 -0,26 75,23
Sanel Mühendislik 3,38 -1,17 15,20
Sanifoam Sünger 5,62 0,18 12,40
Sanko Pazarlama 7,18 -2,97 -6,15
Saray Matbaacılık 3,59 0,28 177,70
Sarkuysan 6,51 0,93 36,59
Sasa Polyester 12,79 -1,77 65,46
Say Reklamcılık 3,88 -3,96 73,21
Sekuro Plastik 7,52 -0,92 40,30
Selçuk Ecza Deposu 8,16 -0,85 36,80
Selçuk Gıda 3,40 0,00 97,67
Senkron Güvenlik 2,39 5,75 -12,45
Serve Film Prodüksiyon 5,97 6,61 275,47
Servet GMYO 20,90 -1,60 145,88
Seyitler Kimya 8,49 -0,93 25,04
Silverline Endüstri 3,89 -3,23 80,09
Sinpaş GMYO 1,40 -2,10 20,69
Smartiks Yazılım 7,39 -1,34 -24,67
Soda Sanayii 6,63 5,41 11,86
Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 0,00 188,60
Söktaş 3,80 -1,04 123,46
Sönmez Filament 9,33 -2,00 91,19
Sönmez Pamuklu 9,67 0,31 96,54
Sumaş Suni Tahta 17,25 2,50 74,24
Şeker Fin. Kir. 4,60 -0,65 -3,77
Şekerbank 1,44 0,70 9,92
Şişe Cam 6,16 7,13 20,27
Şok Marketler 12,38 -0,88 15,06
T. Halk Bankası 5,34 0,75 -9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,92 -2,94 -6,15
T.S.K.B. 1,11 0,91 -8,26
T.Tuborg 14,00 -1,96 17,65
Taç Tarım Ürünleri 5,35 0,75 71,47
Tat Gıda 10,43 1,36 71,44
TAV Havalimanları 17,33 -0,86 -36,20
Taze Kuru Gıda 42,10 -9,97 481,49
Tek-Art Turizm 1,57 -1,88 24,60
Tekfen Holding 14,79 1,30 -20,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,08 -1,94 44,76
Temapol Polimer Plastik 7,57 -1,69 45,02
TGS Dış Ticaret 8,20 -2,96 75,59
Tofaş Oto. Fab. 24,32 -1,70 4,37
Torunlar GMYO 4,02 2,29 46,18
Trabzon Liman 12,97 -0,69 21,67
Trabzonspor Sportif 3,79 -2,82 76,28
Trakya Cam 3,84 6,67 13,24
Trend GMYO 5,62 -0,88 155,45
TSKB GMYO 3,25 0,62 142,54
Tuğçelik 5,59 -2,78 41,52
Tukaş 8,85 -1,99 -28,34
Turcas Petrol 3,29 -0,90 23,22
Turkcell 14,94 0,61 8,26
Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -1,37 12,32
Tüpraş 80,25 2,03 -36,71
Türk Hava Yolları 10,89 -1,09 -24,69
Türk Prysmian Kablo 5,71 1,78 121,27
Türk Telekom 7,24 2,26 0,34
Türk Traktör 101,60 -2,87 92,02
Türker Proje Gayrimenkul 68,70 3,54 63,57
Ufuk Yatırım 6,98 -0,29 170,54
Ulaşlar Turizm Yat. 4,65 -1,48 119,34
Ulusoy Elektrik 41,50 0,34 56,02
Ulusoy Un Sanayi 9,66 -1,02 152,88
Umpaş Holding 0,74 1,37 19,35
Uşak Seramik 1,64 -0,61 35,15
Utopya Turizm 6,93 0,43 40,85
Uzertaş Boya 4,22 -4,09 90,09
Ülker Bisküvi 24,70 -1,52 10,47
Vakıf Fin. Kir. 4,96 -4,80 104,96
Vakıf GMYO 3,66 -2,66 111,44
Vakıf Yat. Ort. 12,93 -9,96 609,99
Vakıflar Bankası 4,37 1,16 -20,69
Vakko Tekstil 4,88 -1,21 7,49
Vanet Gıda 1,64 -0,61 14,69
Verusa Holding 27,70 0,65 49,32
Verusaturk Girisim 5,58 1,45 6,11
Vestel 16,62 -1,07 31,70
Vestel Beyaz Eşya 26,12 -3,26 23,80
Viking Kağıt 4,50 -1,53 140,64
Yapı Kredi Koray GMYO 4,13 -2,36 70,66
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,48 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,43 -3,31 114,67
Yataş 8,55 -1,61 16,49
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,59 -3,00 60,87
Yeni Gimat GMYO 11,86 -0,25 -0,93
Yeşil GMYO 0,85 -1,16 32,81
Yeşil Yapı 0,88 -3,30 33,33
Yeşil Yatırım Holding 17,46 -2,24 55,48
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.800,10 1,30 164,86
Yonga Mobilya 26,00 -1,89 181,61
Yükselen Çelik 14,77 -3,78 140,95
Yünsa 12,24 -3,70 21,58
Zorlu Enerji 2,27 -0,44 39,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 01:27

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi
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