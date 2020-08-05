Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|39.999,00
|-2,20
|32,53
|İş Bankası (C)
|4,73
|2,16
|-26,21
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|0,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-1,03
|1,05
|İş Girişim
|7,83
|-1,39
|106,05
|İş GMYO
|1,94
|-0,51
|10,23
|İş Y. Men. Değ.
|7,41
|1,79
|84,02
|İş Yat. Ort.
|3,36
|4,67
|108,52
|İşbir Holding
|1.391,10
|6,60
|223,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-1,14
|40,32
|İttifak Holding
|3,16
|-2,47
|-15,05
|İz Hayvancılık Tarım
|4,69
|0,00
|79,25
|İzmir Demir Çelik
|17,05
|-0,87
|108,18
|İzmir Fırça
|2,55
|-1,92
|41,67
|Jantsa Jant Sanayi
|92,25
|-7,75
|73,44
|Kafein Yazılım
|17,69
|-1,67
|59,28
|Kaplamin
|8,57
|-3,49
|54,41
|Kardemir (A)
|4,04
|-0,49
|52,45
|Kardemir (B)
|3,23
|0,94
|22,35
|Kardemir (D)
|2,86
|2,88
|7,52
|Karel Elektronik
|18,34
|-4,18
|26,22
|Karsan Otomotiv
|2,70
|-1,82
|70,89
|Karsu Tekstil
|5,25
|-4,20
|62,04
|Kartonsan
|592,10
|-5,64
|53,26
|Katmerciler Ekipman
|4,96
|1,43
|29,17
|Kent Gıda
|1.755,50
|-10,00
|898,58
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|-1,91
|57,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|0,00
|-20,00
|Kiler GMYO
|7,89
|9,58
|108,18
|Klimasan Klima
|14,30
|-1,65
|-32,59
|Koç Holding
|16,04
|0,25
|-19,84
|Konfrut Gıda
|11,03
|-3,25
|41,05
|Konya Çimento
|426,30
|-2,09
|57,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|-0,53
|-11,13
|Koza Altın
|85,45
|0,89
|15,40
|Koza Madencilik
|14,30
|3,55
|42,57
|Körfez GMYO
|6,58
|-9,99
|175,31
|Kristal Kola
|2,02
|-1,46
|33,77
|Kron Telekomünikasyon
|25,78
|-4,45
|102,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|75,50
|-9,96
|221,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,69
|1,13
|63,03
|Kütahya Porselen
|29,92
|-3,05
|351,96
|Lider Faktoring
|2,95
|0,00
|60,76
|Link Bilgisayar
|26,08
|1,48
|43,69
|Logo Yazılım
|84,40
|-1,34
|38,82
|Lokman Hekim Sağlık
|7,57
|-2,07
|30,97
|Lüks Kadife
|21,86
|9,96
|153,01
|Makina Takım
|2,26
|-2,16
|20,21
|Marka Yatırım Holding
|2,34
|-2,50
|98,31
|Marmaris Altınyunus
|109,30
|-4,96
|53,94
|Marshall
|126,00
|-4,62
|165,04
|Martı GMYO
|1,93
|-3,98
|91,09
|Martı Otel
|1,11
|-0,89
|21,98
|Mavi Giyim
|39,66
|-0,65
|-31,50
|Mazhar Zorlu Holding
|15,00
|0,00
|24,07
|Mega Polietilen
|3,99
|-3,86
|214,56
|Menderes Tekstil
|2,90
|0,00
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,72
|0,06
|78,60
|Merko Gıda
|1,73
|-1,14
|64,76
|Metemtur Otelcilik
|2,24
|0,00
|25,84
|Metro Holding
|1,98
|1,02
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,62
|-1,36
|84,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|-2,97
|-57,06
|Migros Ticaret
|42,36
|-1,49
|74,90
|Milpa
|3,61
|-2,43
|64,84
|Mistral GMYO
|2,75
|3,77
|45,50
|MLP Sağlık
|16,09
|0,63
|0,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,74
|2,35
|52,63
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|-0,50
|43,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.102,80
|2,76
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,76
|-2,86
|71,07
|Net Holding
|2,34
|0,43
|-10,00
|Netaş Telekom.
|15,03
|-0,86
|15,08
|Niğbaş Niğde Beton
|15,10
|4,79
|143,55
|Nuh Çimento
|16,95
|-0,59
|54,30
|Nurol GMYO
|7,21
|-1,90
|101,96
|Odaş Elektrik
|2,35
|-0,42
|62,55
|Olmuksan-IP
|4,93
|-0,40
|92,51
|Orge Enerji Elektrik
|7,08
|1,14
|42,74
|Orma Orman Mahsulleri
|12,13
|2,62
|339,49
|Osmanlı Menkul
|12,10
|-3,43
|189,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,57
|-2,65
|52,98
|Otokar
|158,80
|-1,98
|8,00
|Oyak Çimento
|7,90
|1,41
|43,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,58
|9,85
|185,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|-1,57
|1,33
|Özak GMYO
|4,20
|-1,41
|63,42
|Özbal Çelik Boru
|2,87
|-3,37
|78,05
|Özderici GMYO
|2,16
|-1,37
|37,58
|Özerden Plastik
|2,10
|3,45
|-7,89
|Panora GMYO
|5,31
|-0,75
|-5,21
|Papilon Savunma
|15,08
|-0,07
|95,68
|Park Elek.Madencilik
|3,93
|-1,50
|28,85
|Parsan
|18,25
|0,27
|7,73
|Pegasus
|48,84
|0,99
|-43,47
|Peker GMYO
|9,51
|-5,28
|203,83
|Penguen Gıda
|2,81
|-2,77
|206,97
|Pera GMYO
|1,42
|-5,96
|51,06
|Pergamon Dış Ticaret
|11,10
|-0,98
|43,45
|Petkim
|3,70
|0,27
|-2,89
|Petrokent Turizm
|773,30
|-10,00
|503,67
|Pınar Et ve Un
|18,57
|-1,75
|102,51
|Pınar Su
|5,09
|-1,55
|119,40
|Pınar Süt
|19,75
|0,25
|55,88
|Plastikkart
|10,79
|-3,66
|16,40
|Polisan Holding
|3,13
|-0,63
|3,73
|Politeknik Metal
|145,00
|0,00
|90,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-0,27
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.196,40
|0,02
|8,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,60
|-9,96
|12,78
|QNB Finansbank
|72,10
|-9,99
|92,27
|Ral Yatırım Holding
|22,76
|0,71
|234,71
|Ray Sigorta
|5,62
|-2,26
|64,33
|Reysaş GMYO
|4,64
|-1,49
|1,09
|Reysaş Lojistik
|4,67
|-1,68
|6,62
|Rhea Girişim
|2,54
|-3,05
|113,45
|Rodrigo Tekstil
|2,57
|-0,39
|41,99
|Royal Halı
|2,55
|9,91
|86,13
|RTA Laboratuvarları
|41,80
|1,55
|1701,72
|Sabancı Holding
|8,19
|0,61
|-10,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,82
|-0,26
|75,23
|Sanel Mühendislik
|3,38
|-1,17
|15,20
|Sanifoam Sünger
|5,62
|0,18
|12,40
|Sanko Pazarlama
|7,18
|-2,97
|-6,15
|Saray Matbaacılık
|3,59
|0,28
|177,70
|Sarkuysan
|6,51
|0,93
|36,59
|Sasa Polyester
|12,79
|-1,77
|65,46
|Say Reklamcılık
|3,88
|-3,96
|73,21
|Sekuro Plastik
|7,52
|-0,92
|40,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|-0,85
|36,80
|Selçuk Gıda
|3,40
|0,00
|97,67
|Senkron Güvenlik
|2,39
|5,75
|-12,45
|Serve Film Prodüksiyon
|5,97
|6,61
|275,47
|Servet GMYO
|20,90
|-1,60
|145,88
|Seyitler Kimya
|8,49
|-0,93
|25,04
|Silverline Endüstri
|3,89
|-3,23
|80,09
|Sinpaş GMYO
|1,40
|-2,10
|20,69
|Smartiks Yazılım
|7,39
|-1,34
|-24,67
|Soda Sanayii
|6,63
|5,41
|11,86
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,10
|0,00
|188,60
|Söktaş
|3,80
|-1,04
|123,46
|Sönmez Filament
|9,33
|-2,00
|91,19
|Sönmez Pamuklu
|9,67
|0,31
|96,54
|Sumaş Suni Tahta
|17,25
|2,50
|74,24
|Şeker Fin. Kir.
|4,60
|-0,65
|-3,77
|Şekerbank
|1,44
|0,70
|9,92
|Şişe Cam
|6,16
|7,13
|20,27
|Şok Marketler
|12,38
|-0,88
|15,06
|T. Halk Bankası
|5,34
|0,75
|-9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,92
|-2,94
|-6,15
|T.S.K.B.
|1,11
|0,91
|-8,26
|T.Tuborg
|14,00
|-1,96
|17,65
|Taç Tarım Ürünleri
|5,35
|0,75
|71,47
|Tat Gıda
|10,43
|1,36
|71,44
|TAV Havalimanları
|17,33
|-0,86
|-36,20
|Taze Kuru Gıda
|42,10
|-9,97
|481,49
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-1,88
|24,60
|Tekfen Holding
|14,79
|1,30
|-20,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,08
|-1,94
|44,76
|Temapol Polimer Plastik
|7,57
|-1,69
|45,02
|TGS Dış Ticaret
|8,20
|-2,96
|75,59
|Tofaş Oto. Fab.
|24,32
|-1,70
|4,37
|Torunlar GMYO
|4,02
|2,29
|46,18
|Trabzon Liman
|12,97
|-0,69
|21,67
|Trabzonspor Sportif
|3,79
|-2,82
|76,28
|Trakya Cam
|3,84
|6,67
|13,24
|Trend GMYO
|5,62
|-0,88
|155,45
|TSKB GMYO
|3,25
|0,62
|142,54
|Tuğçelik
|5,59
|-2,78
|41,52
|Tukaş
|8,85
|-1,99
|-28,34
|Turcas Petrol
|3,29
|-0,90
|23,22
|Turkcell
|14,94
|0,61
|8,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,20
|-1,37
|12,32
|Tüpraş
|80,25
|2,03
|-36,71
|Türk Hava Yolları
|10,89
|-1,09
|-24,69
|Türk Prysmian Kablo
|5,71
|1,78
|121,27
|Türk Telekom
|7,24
|2,26
|0,34
|Türk Traktör
|101,60
|-2,87
|92,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,70
|3,54
|63,57
|Ufuk Yatırım
|6,98
|-0,29
|170,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,65
|-1,48
|119,34
|Ulusoy Elektrik
|41,50
|0,34
|56,02
|Ulusoy Un Sanayi
|9,66
|-1,02
|152,88
|Umpaş Holding
|0,74
|1,37
|19,35
|Uşak Seramik
|1,64
|-0,61
|35,15
|Utopya Turizm
|6,93
|0,43
|40,85
|Uzertaş Boya
|4,22
|-4,09
|90,09
|Ülker Bisküvi
|24,70
|-1,52
|10,47
|Vakıf Fin. Kir.
|4,96
|-4,80
|104,96
|Vakıf GMYO
|3,66
|-2,66
|111,44
|Vakıf Yat. Ort.
|12,93
|-9,96
|609,99
|Vakıflar Bankası
|4,37
|1,16
|-20,69
|Vakko Tekstil
|4,88
|-1,21
|7,49
|Vanet Gıda
|1,64
|-0,61
|14,69
|Verusa Holding
|27,70
|0,65
|49,32
|Verusaturk Girisim
|5,58
|1,45
|6,11
|Vestel
|16,62
|-1,07
|31,70
|Vestel Beyaz Eşya
|26,12
|-3,26
|23,80
|Viking Kağıt
|4,50
|-1,53
|140,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,13
|-2,36
|70,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,10
|0,48
|-15,32
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,43
|-3,31
|114,67
|Yataş
|8,55
|-1,61
|16,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,59
|-3,00
|60,87
|Yeni Gimat GMYO
|11,86
|-0,25
|-0,93
|Yeşil GMYO
|0,85
|-1,16
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,88
|-3,30
|33,33
|Yeşil Yatırım Holding
|17,46
|-2,24
|55,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.800,10
|1,30
|164,86
|Yonga Mobilya
|26,00
|-1,89
|181,61
|Yükselen Çelik
|14,77
|-3,78
|140,95
|Yünsa
|12,24
|-3,70
|21,58
|Zorlu Enerji
|2,27
|-0,44
|39,26
(Son)