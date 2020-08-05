Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 293.500,00 76,99 İş Bankası (B) 39.999,00 -2,20 32,53 İş Bankası (C) 4,73 2,16 -26,21 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 0,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,84 -1,03 1,05 İş Girişim 7,83 -1,39 106,05 İş GMYO 1,94 -0,51 10,23 İş Y. Men. Değ. 7,41 1,79 84,02 İş Yat. Ort. 3,36 4,67 108,52 İşbir Holding 1.391,10 6,60 223,51 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 -1,14 40,32 İttifak Holding 3,16 -2,47 -15,05 İz Hayvancılık Tarım 4,69 0,00 79,25 İzmir Demir Çelik 17,05 -0,87 108,18 İzmir Fırça 2,55 -1,92 41,67 Jantsa Jant Sanayi 92,25 -7,75 73,44 Kafein Yazılım 17,69 -1,67 59,28 Kaplamin 8,57 -3,49 54,41 Kardemir (A) 4,04 -0,49 52,45 Kardemir (B) 3,23 0,94 22,35 Kardemir (D) 2,86 2,88 7,52 Karel Elektronik 18,34 -4,18 26,22 Karsan Otomotiv 2,70 -1,82 70,89 Karsu Tekstil 5,25 -4,20 62,04 Kartonsan 592,10 -5,64 53,26 Katmerciler Ekipman 4,96 1,43 29,17 Kent Gıda 1.755,50 -10,00 898,58 Kerevitaş Gıda 5,13 -1,91 57,36 Kervansaray Yat. Holding 0,44 0,00 -20,00 Kiler GMYO 7,89 9,58 108,18 Klimasan Klima 14,30 -1,65 -32,59 Koç Holding 16,04 0,25 -19,84 Konfrut Gıda 11,03 -3,25 41,05 Konya Çimento 426,30 -2,09 57,13 Kordsa Teknik Tekstil 11,30 -0,53 -11,13 Koza Altın 85,45 0,89 15,40 Koza Madencilik 14,30 3,55 42,57 Körfez GMYO 6,58 -9,99 175,31 Kristal Kola 2,02 -1,46 33,77 Kron Telekomünikasyon 25,78 -4,45 102,67 Kuştur Kuşadası Turizm 75,50 -9,96 221,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,69 1,13 63,03 Kütahya Porselen 29,92 -3,05 351,96 Lider Faktoring 2,95 0,00 60,76 Link Bilgisayar 26,08 1,48 43,69 Logo Yazılım 84,40 -1,34 38,82 Lokman Hekim Sağlık 7,57 -2,07 30,97 Lüks Kadife 21,86 9,96 153,01 Makina Takım 2,26 -2,16 20,21 Marka Yatırım Holding 2,34 -2,50 98,31 Marmaris Altınyunus 109,30 -4,96 53,94 Marshall 126,00 -4,62 165,04 Martı GMYO 1,93 -3,98 91,09 Martı Otel 1,11 -0,89 21,98 Mavi Giyim 39,66 -0,65 -31,50 Mazhar Zorlu Holding 15,00 0,00 24,07 Mega Polietilen 3,99 -3,86 214,56 Menderes Tekstil 2,90 0,00 121,37 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 34,72 0,06 78,60 Merko Gıda 1,73 -1,14 64,76 Metemtur Otelcilik 2,24 0,00 25,84 Metro Holding 1,98 1,02 43,48 Metro Petrol ve Tesisleri 3,62 -1,36 84,69 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -2,97 -57,06 Migros Ticaret 42,36 -1,49 74,90 Milpa 3,61 -2,43 64,84 Mistral GMYO 2,75 3,77 45,50 MLP Sağlık 16,09 0,63 0,56 MMC San. ve Tic. Yat. 1,74 2,35 52,63 Mondi Tire Kutsan 5,94 -0,50 43,48 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,80 2,76 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,76 -2,86 71,07 Net Holding 2,34 0,43 -10,00 Netaş Telekom. 15,03 -0,86 15,08 Niğbaş Niğde Beton 15,10 4,79 143,55 Nuh Çimento 16,95 -0,59 54,30 Nurol GMYO 7,21 -1,90 101,96 Odaş Elektrik 2,35 -0,42 62,55 Olmuksan-IP 4,93 -0,40 92,51 Orge Enerji Elektrik 7,08 1,14 42,74 Orma Orman Mahsulleri 12,13 2,62 339,49 Osmanlı Menkul 12,10 -3,43 189,80 Ostim Endüstriyel Yat 2,57 -2,65 52,98 Otokar 158,80 -1,98 8,00 Oyak Çimento 7,90 1,41 43,70 Oyak Yat. Ort. 6,58 9,85 185,01 Oylum Sınai Yatırımlar 3,13 -1,57 1,33 Özak GMYO 4,20 -1,41 63,42 Özbal Çelik Boru 2,87 -3,37 78,05 Özderici GMYO 2,16 -1,37 37,58 Özerden Plastik 2,10 3,45 -7,89 Panora GMYO 5,31 -0,75 -5,21 Papilon Savunma 15,08 -0,07 95,68 Park Elek.Madencilik 3,93 -1,50 28,85 Parsan 18,25 0,27 7,73 Pegasus 48,84 0,99 -43,47 Peker GMYO 9,51 -5,28 203,83 Penguen Gıda 2,81 -2,77 206,97 Pera GMYO 1,42 -5,96 51,06 Pergamon Dış Ticaret 11,10 -0,98 43,45 Petkim 3,70 0,27 -2,89 Petrokent Turizm 773,30 -10,00 503,67 Pınar Et ve Un 18,57 -1,75 102,51 Pınar Su 5,09 -1,55 119,40 Pınar Süt 19,75 0,25 55,88 Plastikkart 10,79 -3,66 16,40 Polisan Holding 3,13 -0,63 3,73 Politeknik Metal 145,00 0,00 90,61 Prizma Press Matbaacılık 3,73 -0,27 -13,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.196,40 0,02 8,00 QNB Finans Fin. Kir. 145,60 -9,96 12,78 QNB Finansbank 72,10 -9,99 92,27 Ral Yatırım Holding 22,76 0,71 234,71 Ray Sigorta 5,62 -2,26 64,33 Reysaş GMYO 4,64 -1,49 1,09 Reysaş Lojistik 4,67 -1,68 6,62 Rhea Girişim 2,54 -3,05 113,45 Rodrigo Tekstil 2,57 -0,39 41,99 Royal Halı 2,55 9,91 86,13 RTA Laboratuvarları 41,80 1,55 1701,72 Sabancı Holding 8,19 0,61 -10,19 Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 -0,26 75,23 Sanel Mühendislik 3,38 -1,17 15,20 Sanifoam Sünger 5,62 0,18 12,40 Sanko Pazarlama 7,18 -2,97 -6,15 Saray Matbaacılık 3,59 0,28 177,70 Sarkuysan 6,51 0,93 36,59 Sasa Polyester 12,79 -1,77 65,46 Say Reklamcılık 3,88 -3,96 73,21 Sekuro Plastik 7,52 -0,92 40,30 Selçuk Ecza Deposu 8,16 -0,85 36,80 Selçuk Gıda 3,40 0,00 97,67 Senkron Güvenlik 2,39 5,75 -12,45 Serve Film Prodüksiyon 5,97 6,61 275,47 Servet GMYO 20,90 -1,60 145,88 Seyitler Kimya 8,49 -0,93 25,04 Silverline Endüstri 3,89 -3,23 80,09 Sinpaş GMYO 1,40 -2,10 20,69 Smartiks Yazılım 7,39 -1,34 -24,67 Soda Sanayii 6,63 5,41 11,86 Sodaş Sodyum Sanayii 11,10 0,00 188,60 Söktaş 3,80 -1,04 123,46 Sönmez Filament 9,33 -2,00 91,19 Sönmez Pamuklu 9,67 0,31 96,54 Sumaş Suni Tahta 17,25 2,50 74,24 Şeker Fin. Kir. 4,60 -0,65 -3,77 Şekerbank 1,44 0,70 9,92 Şişe Cam 6,16 7,13 20,27 Şok Marketler 12,38 -0,88 15,06 T. Halk Bankası 5,34 0,75 -9,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,92 -2,94 -6,15 T.S.K.B. 1,11 0,91 -8,26 T.Tuborg 14,00 -1,96 17,65 Taç Tarım Ürünleri 5,35 0,75 71,47 Tat Gıda 10,43 1,36 71,44 TAV Havalimanları 17,33 -0,86 -36,20 Taze Kuru Gıda 42,10 -9,97 481,49 Tek-Art Turizm 1,57 -1,88 24,60 Tekfen Holding 14,79 1,30 -20,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,08 -1,94 44,76 Temapol Polimer Plastik 7,57 -1,69 45,02 TGS Dış Ticaret 8,20 -2,96 75,59 Tofaş Oto. Fab. 24,32 -1,70 4,37 Torunlar GMYO 4,02 2,29 46,18 Trabzon Liman 12,97 -0,69 21,67 Trabzonspor Sportif 3,79 -2,82 76,28 Trakya Cam 3,84 6,67 13,24 Trend GMYO 5,62 -0,88 155,45 TSKB GMYO 3,25 0,62 142,54 Tuğçelik 5,59 -2,78 41,52 Tukaş 8,85 -1,99 -28,34 Turcas Petrol 3,29 -0,90 23,22 Turkcell 14,94 0,61 8,26 Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -1,37 12,32 Tüpraş 80,25 2,03 -36,71 Türk Hava Yolları 10,89 -1,09 -24,69 Türk Prysmian Kablo 5,71 1,78 121,27 Türk Telekom 7,24 2,26 0,34 Türk Traktör 101,60 -2,87 92,02 Türker Proje Gayrimenkul 68,70 3,54 63,57 Ufuk Yatırım 6,98 -0,29 170,54 Ulaşlar Turizm Yat. 4,65 -1,48 119,34 Ulusoy Elektrik 41,50 0,34 56,02 Ulusoy Un Sanayi 9,66 -1,02 152,88 Umpaş Holding 0,74 1,37 19,35 Uşak Seramik 1,64 -0,61 35,15 Utopya Turizm 6,93 0,43 40,85 Uzertaş Boya 4,22 -4,09 90,09 Ülker Bisküvi 24,70 -1,52 10,47 Vakıf Fin. Kir. 4,96 -4,80 104,96 Vakıf GMYO 3,66 -2,66 111,44 Vakıf Yat. Ort. 12,93 -9,96 609,99 Vakıflar Bankası 4,37 1,16 -20,69 Vakko Tekstil 4,88 -1,21 7,49 Vanet Gıda 1,64 -0,61 14,69 Verusa Holding 27,70 0,65 49,32 Verusaturk Girisim 5,58 1,45 6,11 Vestel 16,62 -1,07 31,70 Vestel Beyaz Eşya 26,12 -3,26 23,80 Viking Kağıt 4,50 -1,53 140,64 Yapı Kredi Koray GMYO 4,13 -2,36 70,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,10 0,48 -15,32 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,43 -3,31 114,67 Yataş 8,55 -1,61 16,49 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,59 -3,00 60,87 Yeni Gimat GMYO 11,86 -0,25 -0,93 Yeşil GMYO 0,85 -1,16 32,81 Yeşil Yapı 0,88 -3,30 33,33 Yeşil Yatırım Holding 17,46 -2,24 55,48 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.800,10 1,30 164,86 Yonga Mobilya 26,00 -1,89 181,61 Yükselen Çelik 14,77 -3,78 140,95 Yünsa 12,24 -3,70 21,58 Zorlu Enerji 2,27 -0,44 39,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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