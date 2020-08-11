Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|266.100,00
|60,47
|İş Bankası (B)
|40.141,00
|33,00
|İş Bankası (C)
|4,97
|3,76
|-22,46
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,79
|4,41
|-0,26
|İş Girişim
|6,37
|-3,48
|67,63
|İş GMYO
|1,79
|2,29
|1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,46
|0,54
|85,26
|İş Yat. Ort.
|3,38
|2,42
|109,76
|İşbir Holding
|1.420,00
|1,57
|230,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|37,10
|İttifak Holding
|3,04
|2,01
|-18,28
|İz Hayvancılık Tarım
|4,84
|10,00
|84,98
|İzmir Demir Çelik
|16,13
|1,26
|96,95
|İzmir Fırça
|2,56
|4,07
|42,22
|Jantsa Jant Sanayi
|118,50
|9,93
|122,80
|Kafein Yazılım
|17,41
|1,63
|56,76
|Kaplamin
|9,24
|-3,04
|66,49
|Kardemir (A)
|3,79
|2,16
|43,02
|Kardemir (B)
|3,20
|1,91
|21,21
|Kardemir (D)
|2,83
|2,54
|6,39
|Karel Elektronik
|17,31
|1,41
|19,13
|Karsan Otomotiv
|3,10
|5,80
|96,20
|Karsu Tekstil
|5,57
|9,86
|71,91
|Kartonsan
|674,00
|3,68
|74,46
|Katmerciler Ekipman
|4,72
|2,16
|22,92
|Kent Gıda
|1.720,60
|10,00
|878,73
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|1,16
|60,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|8,83
|0,46
|132,98
|Klimasan Klima
|13,92
|1,61
|-34,38
|Koç Holding
|14,93
|1,56
|-25,38
|Konfrut Gıda
|11,10
|1,09
|41,94
|Konya Çimento
|426,50
|0,76
|57,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,57
|0,70
|-9,01
|Koza Altın
|84,35
|-0,47
|13,91
|Koza Madencilik
|13,34
|0,00
|33,00
|Körfez GMYO
|5,07
|-0,59
|112,13
|Kristal Kola
|1,94
|2,11
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|25,08
|1,95
|97,17
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,00
|9,96
|215,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,42
|1,68
|46,67
|Kütahya Porselen
|31,40
|9,79
|374,32
|Lider Faktoring
|2,86
|2,51
|55,86
|Link Bilgisayar
|27,22
|3,03
|49,97
|Logo Yazılım
|85,45
|2,09
|40,54
|Lokman Hekim Sağlık
|8,45
|3,68
|46,19
|Lüks Kadife
|22,18
|0,36
|156,71
|Makina Takım
|2,42
|1,68
|28,72
|Marka Yatırım Holding
|2,27
|1,79
|92,37
|Marmaris Altınyunus
|110,50
|-3,07
|55,63
|Marshall
|142,40
|9,96
|199,54
|Martı GMYO
|1,90
|0,53
|88,12
|Martı Otel
|1,10
|4,76
|20,88
|Mavi Giyim
|39,22
|3,21
|-32,26
|Mazhar Zorlu Holding
|16,09
|7,55
|33,09
|Mega Polietilen
|3,86
|4,04
|204,31
|Menderes Tekstil
|2,94
|1,03
|124,43
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,56
|9,96
|82,92
|Merko Gıda
|1,79
|1,70
|70,48
|Metemtur Otelcilik
|2,23
|5,19
|25,28
|Metro Holding
|1,89
|3,28
|36,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,27
|0,62
|66,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,19
|1,86
|-58,93
|Migros Ticaret
|42,82
|2,29
|76,80
|Milpa
|3,89
|2,10
|77,63
|Mistral GMYO
|3,46
|9,84
|83,07
|MLP Sağlık
|18,29
|6,40
|14,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,64
|-0,61
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|6,40
|1,27
|54,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,32
|1,39
|83,33
|Net Holding
|2,30
|1,32
|-11,54
|Netaş Telekom.
|14,89
|1,36
|14,01
|Niğbaş Niğde Beton
|17,08
|3,83
|175,48
|Nuh Çimento
|18,60
|1,97
|69,32
|Nurol GMYO
|7,60
|-3,80
|112,89
|Odaş Elektrik
|2,32
|3,11
|60,47
|Olmuksan-IP
|4,63
|1,54
|80,79
|Orge Enerji Elektrik
|7,34
|0,69
|47,98
|Orma Orman Mahsulleri
|11,68
|9,77
|323,19
|Osmanlı Menkul
|13,22
|-0,08
|216,63
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,79
|7,31
|66,07
|Otokar
|151,40
|1,07
|2,96
|Oyak Çimento
|8,20
|1,61
|49,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,45
|-1,07
|179,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|0,32
|1,33
|Özak GMYO
|3,98
|1,27
|54,86
|Özbal Çelik Boru
|3,32
|9,93
|105,97
|Özderici GMYO
|2,05
|1,99
|30,57
|Özerden Plastik
|2,06
|1,98
|-9,65
|Panora GMYO
|5,35
|1,33
|-4,49
|Papilon Savunma
|14,74
|2,86
|91,27
|Park Elek.Madencilik
|3,76
|3,30
|23,28
|Parsan
|17,61
|2,44
|3,96
|Pegasus
|45,14
|1,85
|-47,75
|Peker GMYO
|9,84
|0,31
|214,38
|Penguen Gıda
|3,34
|7,74
|264,87
|Pera GMYO
|1,31
|0,77
|39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|12,44
|0,48
|60,77
|Petkim
|3,71
|1,64
|-2,62
|Petrokent Turizm
|867,20
|9,99
|576,97
|Pınar Et ve Un
|20,50
|4,91
|123,56
|Pınar Su
|5,48
|0,55
|136,21
|Pınar Süt
|19,39
|-0,67
|53,04
|Plastikkart
|12,09
|5,50
|30,42
|Polisan Holding
|3,19
|6,69
|5,71
|Politeknik Metal
|179,00
|5,67
|135,30
|Prizma Press Matbaacılık
|3,57
|2,00
|-16,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.201,90
|8,49
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,70
|9,94
|10,53
|QNB Finansbank
|70,65
|9,96
|88,40
|Ral Yatırım Holding
|18,08
|-9,96
|165,88
|Ray Sigorta
|5,80
|2,47
|69,59
|Reysaş GMYO
|4,63
|1,09
|0,87
|Reysaş Lojistik
|5,13
|1,58
|17,12
|Rhea Girişim
|2,40
|3,45
|101,68
|Rodrigo Tekstil
|2,84
|9,65
|56,91
|Royal Halı
|2,17
|-9,96
|58,39
|RTA Laboratuvarları
|60,45
|6,05
|2505,60
|Sabancı Holding
|7,92
|1,28
|-13,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,76
|1,62
|72,48
|Sanel Mühendislik
|3,31
|3,76
|12,82
|Sanifoam Sünger
|5,29
|3,32
|5,80
|Sanko Pazarlama
|7,25
|2,11
|-5,23
|Saray Matbaacılık
|3,22
|-0,31
|149,08
|Sarkuysan
|6,75
|0,00
|41,62
|Sasa Polyester
|13,38
|1,29
|73,09
|Say Reklamcılık
|4,86
|9,95
|116,96
|Sekuro Plastik
|7,73
|3,07
|44,22
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|2,41
|42,50
|Selçuk Gıda
|3,55
|3,80
|106,40
|Senkron Güvenlik
|2,25
|3,21
|-17,58
|Serve Film Prodüksiyon
|6,40
|5,79
|302,52
|Servet GMYO
|21,52
|1,89
|153,18
|Seyitler Kimya
|8,92
|0,34
|31,37
|Silverline Endüstri
|3,83
|2,68
|77,31
|Sinpaş GMYO
|1,35
|3,85
|16,38
|Smartiks Yazılım
|7,81
|3,03
|-20,39
|Soda Sanayii
|6,87
|3,00
|15,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,80
|5,64
|206,80
|Söktaş
|3,76
|0,00
|121,11
|Sönmez Filament
|9,04
|2,26
|85,25
|Sönmez Pamuklu
|9,81
|0,00
|99,39
|Sumaş Suni Tahta
|16,10
|3,21
|62,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|2,16
|-1,26
|Şekerbank
|1,40
|2,19
|6,87
|Şişe Cam
|6,20
|4,20
|21,05
|Şok Marketler
|13,42
|5,84
|24,72
|T. Halk Bankası
|5,07
|2,42
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,60
|3,40
|-2,29
|T.S.K.B.
|1,10
|2,80
|-9,09
|T.Tuborg
|14,48
|1,54
|21,68
|Taç Tarım Ürünleri
|5,60
|9,37
|79,49
|Tat Gıda
|10,24
|2,50
|68,32
|TAV Havalimanları
|16,97
|1,07
|-37,53
|Taze Kuru Gıda
|50,40
|9,95
|596,13
|Tek-Art Turizm
|1,47
|0,68
|16,67
|Tekfen Holding
|14,63
|1,25
|-21,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,84
|1,92
|39,05
|Temapol Polimer Plastik
|7,20
|0,42
|37,93
|TGS Dış Ticaret
|9,14
|2,24
|95,72
|Tofaş Oto. Fab.
|23,62
|1,29
|1,36
|Torunlar GMYO
|3,89
|2,10
|41,45
|Trabzon Liman
|13,63
|1,87
|27,86
|Trabzonspor Sportif
|3,53
|2,92
|64,19
|Trakya Cam
|3,97
|2,58
|17,07
|Trend GMYO
|5,20
|-0,38
|136,36
|TSKB GMYO
|3,13
|1,29
|133,58
|Tuğçelik
|5,20
|2,16
|31,65
|Tukaş
|8,79
|3,29
|-28,83
|Turcas Petrol
|3,22
|3,87
|20,60
|Turkcell
|14,88
|-0,20
|7,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,58
|2,71
|18,25
|Tüpraş
|76,75
|0,85
|-39,47
|Türk Hava Yolları
|10,70
|1,33
|-26,00
|Türk Prysmian Kablo
|5,40
|2,27
|109,26
|Türk Telekom
|7,18
|2,13
|-0,49
|Türk Traktör
|102,50
|5,51
|93,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|69,45
|1,09
|65,36
|Ufuk Yatırım
|7,62
|1,87
|195,35
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,35
|1,64
|105,19
|Ulusoy Elektrik
|42,60
|1,00
|60,15
|Ulusoy Un Sanayi
|11,50
|9,52
|201,05
|Umpaş Holding
|0,70
|2,94
|12,90
|Uşak Seramik
|1,68
|2,44
|38,45
|Utopya Turizm
|6,93
|0,00
|40,85
|Uzertaş Boya
|4,49
|0,90
|102,25
|Ülker Bisküvi
|23,64
|2,52
|5,72
|Vakıf Fin. Kir.
|4,25
|0,24
|75,62
|Vakıf GMYO
|3,22
|0,94
|86,02
|Vakıf Yat. Ort.
|8,50
|-9,96
|366,74
|Vakıflar Bankası
|4,23
|3,17
|-23,23
|Vakko Tekstil
|4,67
|1,97
|2,86
|Vanet Gıda
|1,58
|1,28
|10,49
|Verusa Holding
|27,18
|1,72
|46,52
|Verusaturk Girisim
|5,83
|2,64
|10,86
|Vestel
|17,03
|5,06
|34,94
|Vestel Beyaz Eşya
|27,14
|1,12
|28,64
|Viking Kağıt
|4,55
|-0,66
|143,32
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,82
|2,14
|57,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|3,92
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,77
|2,53
|120,11
|Yataş
|8,18
|2,63
|11,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,62
|3,15
|62,73
|Yeni Gimat GMYO
|11,62
|0,09
|-2,93
|Yeşil GMYO
|0,84
|3,70
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,86
|0,00
|30,30
|Yeşil Yatırım Holding
|16,60
|2,03
|47,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.211,00
|0,00
|144,86
|Yonga Mobilya
|26,54
|1,30
|187,46
|Yükselen Çelik
|13,77
|-0,29
|124,63
|Yünsa
|12,25
|1,66
|21,68
|Zorlu Enerji
|2,32
|2,65
|42,33
(Son)