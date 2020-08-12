Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 242.000,00 45,93 İş Bankası (B) 40.200,00 33,20 İş Bankası (C) 5,03 -0,98 -21,53 İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91 İş Fin.Kir. 3,82 -1,55 0,53 İş Girişim 6,46 -2,27 70,00 İş GMYO 1,78 -1,11 1,14 İş Y. Men. Değ. 7,55 -0,26 87,50 İş Yat. Ort. 3,25 -2,40 101,70 İşbir Holding 1.390,90 -0,01 223,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -2,30 37,10 İttifak Holding 3,01 -1,95 -19,09 İz Hayvancılık Tarım 4,78 -1,24 82,69 İzmir Demir Çelik 15,60 -3,17 90,48 İzmir Fırça 2,52 -0,40 40,00 Jantsa Jant Sanayi 115,70 -2,36 117,53 Kafein Yazılım 17,50 -0,91 57,57 Kaplamin 9,23 0,00 66,31 Kardemir (A) 3,71 -1,33 40,00 Kardemir (B) 3,23 0,31 22,35 Kardemir (D) 2,85 0,35 7,14 Karel Elektronik 17,04 -1,16 17,27 Karsan Otomotiv 3,11 2,30 96,84 Karsu Tekstil 5,43 4,22 67,59 Kartonsan 635,70 -2,51 64,54 Katmerciler Ekipman 4,81 -1,23 25,26 Kent Gıda 1.720,60 878,73 Kerevitaş Gıda 5,09 -1,55 56,13 Kervansaray Yat. Holding 0,44 4,76 -20,00 Kiler GMYO 10,40 7,66 174,41 Klimasan Klima 13,86 -0,79 -34,67 Koç Holding 15,08 -0,59 -24,63 Konfrut Gıda 10,85 -1,18 38,75 Konya Çimento 395,50 -3,06 45,78 Kordsa Teknik Tekstil 11,67 0,60 -8,22 Koza Altın 82,20 -0,06 11,01 Koza Madencilik 13,36 1,14 33,20 Körfez GMYO 5,10 4,51 113,39 Kristal Kola 1,95 -1,52 29,14 Kron Telekomünikasyon 24,88 -2,43 95,60 Kuştur Kuşadası Turizm 81,40 10,00 246,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,41 -1,63 46,06 Kütahya Porselen 32,54 3,43 391,54 Lider Faktoring 3,02 2,37 64,58 Link Bilgisayar 29,32 9,98 61,54 Logo Yazılım 84,90 -0,70 39,64 Lokman Hekim Sağlık 7,70 -3,14 33,22 Lüks Kadife 22,96 -4,25 165,74 Makina Takım 2,25 -3,02 19,68 Marka Yatırım Holding 2,23 -2,19 88,98 Marmaris Altınyunus 108,50 -6,38 52,82 Marshall 146,00 2,53 207,11 Martı GMYO 1,88 -2,59 86,14 Martı Otel 1,11 -1,77 21,98 Mavi Giyim 40,74 2,41 -29,64 Mazhar Zorlu Holding 16,07 32,92 Mega Polietilen 3,44 -5,49 171,20 Menderes Tekstil 2,89 -1,37 120,61 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 38,10 7,14 95,99 Merko Gıda 1,72 -1,71 63,81 Metemtur Otelcilik 2,37 5,33 33,15 Metro Holding 2,00 -0,50 44,93 Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -0,84 80,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -2,65 -58,75 Migros Ticaret 40,82 -5,16 68,54 Milpa 3,89 -3,23 77,63 Mistral GMYO 3,80 9,83 101,06 MLP Sağlık 16,88 -2,82 5,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,70 49,12 Mondi Tire Kutsan 6,13 -1,61 48,07 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.103,40 2,81 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,32 1,30 83,33 Net Holding 2,35 -0,42 -9,62 Netaş Telekom. 14,69 -1,54 12,48 Niğbaş Niğde Beton 19,57 8,18 215,65 Nuh Çimento 19,25 0,68 75,24 Nurol GMYO 6,58 -7,45 84,31 Odaş Elektrik 2,43 2,53 68,08 Olmuksan-IP 5,20 3,79 103,05 Orge Enerji Elektrik 7,21 -1,10 45,36 Orma Orman Mahsulleri 11,70 0,09 323,91 Osmanlı Menkul 14,38 9,19 244,41 Ostim Endüstriyel Yat 3,08 7,69 83,33 Otokar 148,70 -2,04 1,13 Oyak Çimento 8,05 -0,98 46,43 Oyak Yat. Ort. 6,60 -2,80 185,88 Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 -1,60 -0,29 Özak GMYO 4,04 -2,42 57,20 Özbal Çelik Boru 3,49 5,12 116,52 Özderici GMYO 2,07 -2,82 31,85 Özerden Plastik 2,11 0,96 -7,46 Panora GMYO 5,32 -1,30 -5,03 Papilon Savunma 14,97 -0,20 94,25 Park Elek.Madencilik 3,70 -1,60 21,31 Parsan 17,23 -1,66 1,71 Pegasus 51,50 5,66 -40,39 Peker GMYO 11,05 3,27 253,04 Penguen Gıda 3,14 -3,68 243,02 Pera GMYO 1,36 -3,55 44,68 Pergamon Dış Ticaret 11,67 -6,27 50,82 Petkim 3,71 -1,07 -2,62 Petrokent Turizm 867,20 576,97 Pınar Et ve Un 19,00 -2,01 107,20 Pınar Su 5,29 -1,12 128,02 Pınar Süt 18,13 -2,94 43,09 Plastikkart 11,56 -1,28 24,70 Polisan Holding 3,09 -1,59 2,40 Politeknik Metal 186,30 0,00 144,90 Prizma Press Matbaacılık 3,55 -1,93 -17,44 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.205,70 0,07 8,84 QNB Finans Fin. Kir. 148,00 3,71 14,64 QNB Finansbank 73,70 4,32 96,53 Ral Yatırım Holding 16,28 -9,96 139,41 Ray Sigorta 5,67 -1,39 65,79 Reysaş GMYO 4,61 -1,28 0,44 Reysaş Lojistik 5,03 -1,57 14,84 Rhea Girişim 2,62 7,82 120,17 Rodrigo Tekstil 2,64 -1,49 45,86 Royal Halı 2,52 -2,33 83,94 RTA Laboratuvarları 50,90 -3,96 2093,97 Sabancı Holding 8,04 0,88 -11,84 Safkar Ege Soğutmacılık 3,78 -1,56 73,39 Sanel Mühendislik 3,31 -0,90 12,82 Sanifoam Sünger 5,19 -2,44 3,80 Sanko Pazarlama 7,45 1,22 -2,62 Saray Matbaacılık 2,96 -3,90 128,96 Sarkuysan 6,72 -0,88 40,99 Sasa Polyester 13,16 -1,28 70,25 Say Reklamcılık 4,64 -0,22 107,14 Sekuro Plastik 7,65 -1,92 42,72 Selçuk Ecza Deposu 8,34 0,24 39,82 Selçuk Gıda 3,53 105,23 Senkron Güvenlik 2,33 3,10 -14,65 Serve Film Prodüksiyon 6,65 318,24 Servet GMYO 20,90 -1,69 145,88 Seyitler Kimya 8,70 -0,80 28,13 Silverline Endüstri 3,72 -1,06 72,22 Sinpaş GMYO 1,32 -1,49 13,79 Smartiks Yazılım 8,25 -0,12 -15,90 Soda Sanayii 6,89 -0,43 16,25 Sodaş Sodyum Sanayii 12,88 4,89 234,88 Söktaş 3,72 -1,59 118,76 Sönmez Filament 9,15 1,89 87,50 Sönmez Pamuklu 9,82 0,20 99,59 Sumaş Suni Tahta 16,30 0,00 64,65 Şeker Fin. Kir. 4,63 -1,07 -3,14 Şekerbank 1,43 -2,05 9,16 Şişe Cam 6,27 -0,48 22,42 Şok Marketler 12,64 -1,63 17,47 T. Halk Bankası 5,19 -0,76 -12,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 -1,41 -3,67 T.S.K.B. 1,13 0,00 -6,61 T.Tuborg 14,20 -1,87 19,33 Taç Tarım Ürünleri 5,80 3,02 85,90 Tat Gıda 9,70 -1,92 59,44 TAV Havalimanları 18,18 0,28 -33,07 Taze Kuru Gıda 55,40 9,92 665,19 Tek-Art Turizm 1,50 -4,46 19,05 Tekfen Holding 14,61 -1,02 -21,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,87 -2,17 39,76 Temapol Polimer Plastik 7,16 -2,59 37,16 TGS Dış Ticaret 8,75 -2,23 87,37 Tofaş Oto. Fab. 22,72 -3,15 -2,50 Torunlar GMYO 3,81 -1,55 38,55 Trabzon Liman 13,45 -1,75 26,17 Trabzonspor Sportif 3,85 5,77 79,07 Trakya Cam 3,98 -0,25 17,37 Trend GMYO 5,11 -1,16 132,27 TSKB GMYO 3,12 -2,50 132,84 Tuğçelik 5,20 0,39 31,65 Tukaş 9,19 5,27 -25,59 Turcas Petrol 3,19 -2,15 19,48 Turkcell 15,22 0,59 10,29 Tümosan Motor ve Traktör 7,32 -3,30 14,20 Tüpraş 76,95 -0,84 -39,31 Türk Hava Yolları 11,81 1,72 -18,33 Türk Prysmian Kablo 5,57 1,46 115,85 Türk Telekom 7,44 1,64 3,11 Türk Traktör 103,30 -1,34 95,23 Türker Proje Gayrimenkul 68,35 -0,22 62,74 Ufuk Yatırım 7,35 1,66 184,88 Ulaşlar Turizm Yat. 4,59 -2,34 116,51 Ulusoy Elektrik 41,80 -0,99 57,14 Ulusoy Un Sanayi 10,62 -1,21 178,01 Umpaş Holding 0,74 0,00 19,35 Uşak Seramik 1,65 -1,20 35,97 Utopya Turizm 6,99 -0,57 42,07 Uzertaş Boya 4,87 9,44 119,37 Ülker Bisküvi 22,46 -4,83 0,45 Vakıf Fin. Kir. 4,87 4,51 101,24 Vakıf GMYO 3,28 -1,80 89,49 Vakıf Yat. Ort. 11,40 9,83 525,98 Vakıflar Bankası 4,42 0,00 -19,78 Vakko Tekstil 4,74 -0,63 4,41 Vanet Gıda 1,61 0,63 12,59 Verusa Holding 27,20 -1,09 46,63 Verusaturk Girisim 5,73 -1,72 8,96 Vestel 16,60 -1,19 31,54 Vestel Beyaz Eşya 26,40 -2,22 25,13 Viking Kağıt 4,46 -1,55 138,50 Yapı Kredi Koray GMYO 3,89 -0,26 60,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,14 -0,47 -13,71 Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,70 1,93 118,99 Yataş 8,09 -1,10 10,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,51 -3,09 55,90 Yeni Gimat GMYO 11,80 0,00 -1,43 Yeşil GMYO 0,83 -1,19 29,69 Yeşil Yapı 0,86 -1,15 30,30 Yeşil Yatırım Holding 16,20 -1,16 44,26 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.899,90 -1,43 134,29 Yonga Mobilya 28,82 10,00 212,16 Yükselen Çelik 14,16 -3,61 131,00 Yünsa 11,96 -2,13 18,79 Zorlu Enerji 2,39 1,27 46,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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