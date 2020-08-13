Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|40.150,00
|33,03
|İş Bankası (C)
|5,02
|-0,40
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|403.000,00
|91,91
|İş Fin.Kir.
|3,77
|-0,53
|-0,79
|İş Girişim
|6,67
|-1,33
|75,53
|İş GMYO
|1,76
|-0,56
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,56
|-0,40
|87,74
|İş Yat. Ort.
|3,07
|-3,15
|90,53
|İşbir Holding
|1.285,00
|-3,02
|198,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|0,00
|35,48
|İttifak Holding
|3,08
|-2,84
|-17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|4,73
|-0,21
|80,78
|İzmir Demir Çelik
|15,82
|-3,71
|93,16
|İzmir Fırça
|2,56
|2,40
|42,22
|Jantsa Jant Sanayi
|110,00
|-4,76
|106,81
|Kafein Yazılım
|17,57
|-0,28
|58,20
|Kaplamin
|8,96
|-2,50
|61,44
|Kardemir (A)
|3,96
|-4,12
|49,43
|Kardemir (B)
|3,40
|-3,95
|28,79
|Kardemir (D)
|2,92
|-3,31
|9,77
|Karel Elektronik
|16,54
|-2,13
|13,83
|Karsan Otomotiv
|3,12
|1,96
|97,47
|Karsu Tekstil
|5,18
|-1,33
|59,88
|Kartonsan
|620,70
|-1,71
|60,66
|Katmerciler Ekipman
|4,67
|-1,89
|21,61
|Kent Gıda
|2.080,00
|9,90
|1083,16
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|-0,99
|53,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,42
|-4,55
|-23,64
|Kiler GMYO
|9,31
|-9,96
|145,65
|Klimasan Klima
|14,77
|6,64
|-30,38
|Koç Holding
|15,24
|-0,07
|-23,83
|Konfrut Gıda
|10,81
|-0,28
|38,24
|Konya Çimento
|405,30
|-1,36
|49,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,50
|-1,03
|-9,56
|Koza Altın
|81,35
|-0,61
|9,86
|Koza Madencilik
|13,16
|-1,42
|31,21
|Körfez GMYO
|4,76
|-3,05
|99,16
|Kristal Kola
|1,93
|-1,03
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|24,70
|0,00
|94,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|82,00
|7,33
|249,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-5,39
|38,18
|Kütahya Porselen
|29,80
|-5,10
|350,15
|Lider Faktoring
|2,90
|-1,69
|58,04
|Link Bilgisayar
|32,24
|9,96
|77,63
|Logo Yazılım
|89,85
|4,90
|47,78
|Lokman Hekim Sağlık
|7,90
|1,54
|36,68
|Lüks Kadife
|24,60
|4,77
|184,72
|Makina Takım
|2,20
|-1,35
|17,02
|Marka Yatırım Holding
|2,21
|-1,78
|87,29
|Marmaris Altınyunus
|103,50
|-3,00
|45,77
|Marshall
|157,60
|0,64
|231,51
|Martı GMYO
|1,82
|-3,70
|80,20
|Martı Otel
|1,19
|-3,25
|30,77
|Mavi Giyim
|40,18
|-1,03
|-30,60
|Mazhar Zorlu Holding
|15,48
|-2,15
|28,04
|Mega Polietilen
|3,30
|-5,71
|160,16
|Menderes Tekstil
|2,88
|-0,35
|119,85
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|35,46
|0,00
|82,41
|Merko Gıda
|1,70
|-1,16
|61,90
|Metemtur Otelcilik
|2,34
|-5,26
|31,46
|Metro Holding
|2,02
|0,00
|46,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,58
|-0,56
|82,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,18
|-0,91
|-59,12
|Migros Ticaret
|38,92
|-3,66
|60,69
|Milpa
|3,97
|-0,25
|81,28
|Mistral GMYO
|3,98
|4,74
|110,58
|MLP Sağlık
|18,02
|1,01
|12,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,62
|-1,82
|42,11
|Mondi Tire Kutsan
|6,09
|-0,65
|47,10
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.103,40
|2,81
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,40
|3,92
|91,82
|Net Holding
|2,31
|-0,86
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,94
|-0,13
|14,40
|Niğbaş Niğde Beton
|21,06
|5,88
|239,68
|Nuh Çimento
|19,82
|-1,29
|80,43
|Nurol GMYO
|6,47
|1,09
|81,23
|Odaş Elektrik
|2,51
|-0,79
|73,62
|Olmuksan-IP
|4,92
|-2,38
|92,12
|Orge Enerji Elektrik
|7,19
|0,00
|44,96
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|2,48
|334,78
|Osmanlı Menkul
|14,38
|5,97
|244,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,04
|2,01
|80,95
|Otokar
|148,10
|-0,60
|0,72
|Oyak Çimento
|8,03
|-0,37
|46,06
|Oyak Yat. Ort.
|6,54
|-0,91
|183,28
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|-0,32
|-0,61
|Özak GMYO
|4,01
|-0,99
|56,03
|Özbal Çelik Boru
|3,40
|-2,02
|110,94
|Özderici GMYO
|2,12
|2,91
|35,03
|Özerden Plastik
|2,13
|0,00
|-6,58
|Panora GMYO
|5,34
|-0,93
|-4,67
|Papilon Savunma
|14,57
|-0,88
|89,06
|Park Elek.Madencilik
|3,67
|-1,08
|20,33
|Parsan
|17,20
|0,12
|1,53
|Pegasus
|48,84
|-2,12
|-43,47
|Peker GMYO
|10,79
|-1,91
|244,73
|Penguen Gıda
|3,07
|-0,97
|235,37
|Pera GMYO
|1,38
|-1,43
|46,81
|Pergamon Dış Ticaret
|11,20
|-3,86
|44,75
|Petkim
|3,75
|-0,53
|-1,57
|Petrokent Turizm
|702,50
|-9,99
|448,40
|Pınar Et ve Un
|18,76
|-0,53
|104,58
|Pınar Su
|5,23
|-0,19
|125,43
|Pınar Süt
|18,03
|-0,11
|42,30
|Plastikkart
|11,39
|-0,44
|22,87
|Polisan Holding
|3,07
|-0,97
|1,74
|Politeknik Metal
|177,90
|-3,99
|133,86
|Prizma Press Matbaacılık
|3,52
|-0,85
|-18,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.205,10
|-0,05
|8,78
|QNB Finans Fin. Kir.
|165,00
|5,16
|27,81
|QNB Finansbank
|82,35
|5,98
|119,60
|Ral Yatırım Holding
|17,74
|8,97
|160,88
|Ray Sigorta
|5,89
|1,90
|72,22
|Reysaş GMYO
|4,65
|0,22
|1,31
|Reysaş Lojistik
|5,12
|0,79
|16,89
|Rhea Girişim
|2,67
|0,00
|124,37
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|0,38
|44,20
|Royal Halı
|2,42
|-3,59
|76,64
|RTA Laboratuvarları
|46,08
|-3,40
|1886,21
|Sabancı Holding
|8,12
|-1,10
|-10,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,85
|-1,28
|76,61
|Sanel Mühendislik
|3,22
|-2,72
|9,75
|Sanifoam Sünger
|5,43
|3,43
|8,60
|Sanko Pazarlama
|7,29
|-1,35
|-4,71
|Saray Matbaacılık
|2,89
|-2,69
|123,55
|Sarkuysan
|6,92
|-0,29
|45,19
|Sasa Polyester
|13,40
|-0,45
|73,35
|Say Reklamcılık
|5,09
|3,04
|127,23
|Sekuro Plastik
|7,50
|-1,19
|39,93
|Selçuk Ecza Deposu
|8,80
|4,02
|47,53
|Selçuk Gıda
|3,63
|1,11
|111,05
|Senkron Güvenlik
|2,35
|1,29
|-13,92
|Serve Film Prodüksiyon
|6,70
|0,00
|321,38
|Servet GMYO
|21,00
|-1,87
|147,06
|Seyitler Kimya
|8,70
|0,58
|28,13
|Silverline Endüstri
|4,54
|9,93
|110,19
|Sinpaş GMYO
|1,31
|-1,50
|12,93
|Smartiks Yazılım
|7,90
|-1,74
|-19,47
|Soda Sanayii
|6,85
|-0,58
|15,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,40
|0,00
|222,40
|Söktaş
|3,90
|0,00
|129,34
|Sönmez Filament
|9,33
|1,86
|91,19
|Sönmez Pamuklu
|10,09
|0,90
|105,08
|Sumaş Suni Tahta
|16,39
|0,00
|65,56
|Şeker Fin. Kir.
|4,62
|-1,49
|-3,35
|Şekerbank
|1,51
|0,00
|15,27
|Şişe Cam
|6,13
|-1,61
|19,68
|Şok Marketler
|12,74
|-0,47
|18,40
|T. Halk Bankası
|5,13
|-0,58
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,82
|-1,88
|-6,38
|T.S.K.B.
|1,12
|0,00
|-7,44
|T.Tuborg
|14,12
|0,21
|18,66
|Taç Tarım Ürünleri
|5,01
|-5,47
|60,58
|Tat Gıda
|9,65
|0,00
|58,62
|TAV Havalimanları
|17,24
|-2,32
|-36,53
|Taze Kuru Gıda
|60,90
|9,93
|741,16
|Tek-Art Turizm
|1,49
|-2,61
|18,25
|Tekfen Holding
|14,68
|0,69
|-20,87
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,98
|5,10
|42,38
|Temapol Polimer Plastik
|7,30
|-2,67
|39,85
|TGS Dış Ticaret
|9,09
|1,79
|94,65
|Tofaş Oto. Fab.
|22,62
|-1,22
|-2,93
|Torunlar GMYO
|3,84
|2,40
|39,64
|Trabzon Liman
|13,62
|-0,22
|27,77
|Trabzonspor Sportif
|3,99
|5,00
|85,58
|Trakya Cam
|3,95
|-0,50
|16,48
|Trend GMYO
|5,08
|0,59
|130,91
|TSKB GMYO
|3,05
|-1,29
|127,61
|Tuğçelik
|5,55
|-2,46
|40,51
|Tukaş
|9,07
|-2,89
|-26,56
|Turcas Petrol
|3,21
|-0,93
|20,22
|Turkcell
|15,66
|1,03
|13,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,29
|-2,67
|13,73
|Tüpraş
|79,50
|2,25
|-37,30
|Türk Hava Yolları
|11,24
|-1,58
|-22,27
|Türk Prysmian Kablo
|5,41
|-1,99
|109,65
|Türk Telekom
|7,49
|-1,83
|3,80
|Türk Traktör
|99,70
|-3,20
|88,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|68,10
|0,29
|62,14
|Ufuk Yatırım
|7,35
|0,00
|184,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,63
|-2,53
|118,40
|Ulusoy Elektrik
|41,70
|0,19
|56,77
|Ulusoy Un Sanayi
|10,23
|-0,97
|167,80
|Umpaş Holding
|0,70
|0,00
|12,90
|Uşak Seramik
|1,62
|-0,61
|33,50
|Utopya Turizm
|7,00
|-0,57
|42,28
|Uzertaş Boya
|4,78
|-1,65
|115,32
|Ülker Bisküvi
|23,14
|1,76
|3,49
|Vakıf Fin. Kir.
|4,45
|-5,52
|83,88
|Vakıf GMYO
|3,13
|-3,10
|80,82
|Vakıf Yat. Ort.
|9,43
|-9,93
|417,80
|Vakıflar Bankası
|4,35
|-0,91
|-21,05
|Vakko Tekstil
|4,74
|-1,46
|4,41
|Vanet Gıda
|1,58
|-1,86
|10,49
|Verusa Holding
|27,80
|-0,43
|49,86
|Verusaturk Girisim
|5,85
|1,21
|11,24
|Vestel
|16,39
|-1,09
|29,87
|Vestel Beyaz Eşya
|26,42
|-1,12
|25,22
|Viking Kağıt
|4,39
|-1,35
|134,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,90
|-1,27
|61,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,00
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,60
|0,82
|117,39
|Yataş
|8,03
|-1,47
|9,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,49
|-1,58
|54,66
|Yeni Gimat GMYO
|11,82
|0,08
|-1,26
|Yeşil GMYO
|0,83
|0,00
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,85
|0,00
|28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|15,95
|-0,25
|42,03
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.000,00
|2,19
|137,69
|Yonga Mobilya
|27,00
|0,00
|192,44
|Yükselen Çelik
|13,97
|-2,85
|127,90
|Yünsa
|12,02
|-0,50
|19,39
|Zorlu Enerji
|2,38
|0,85
|46,01
(Son)