Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|39.999,70
|32,54
|İş Bankası (C)
|4,82
|-0,21
|-24,80
|İş Bankası (Kur.)
|369.000,00
|75,72
|İş Fin.Kir.
|3,55
|-1,39
|-6,58
|İş Girişim
|6,48
|-1,37
|70,53
|İş GMYO
|1,74
|0,58
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|7,37
|-0,94
|83,03
|İş Yat. Ort.
|3,07
|0,99
|90,53
|İşbir Holding
|1.240,00
|-0,69
|188,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,80
|-2,44
|29,03
|İttifak Holding
|3,02
|-0,66
|-18,82
|İz Hayvancılık Tarım
|5,00
|5,26
|91,10
|İzmir Demir Çelik
|14,83
|-2,95
|81,07
|İzmir Fırça
|2,50
|0,40
|38,89
|Jantsa Jant Sanayi
|108,00
|-1,19
|103,05
|Kafein Yazılım
|18,18
|1,56
|63,70
|Kaplamin
|8,76
|1,04
|57,84
|Kardemir (A)
|3,89
|1,04
|46,79
|Kardemir (B)
|3,28
|4,79
|24,24
|Kardemir (D)
|2,79
|2,20
|4,89
|Karel Elektronik
|16,64
|0,42
|14,52
|Karsan Otomotiv
|2,92
|-3,63
|84,81
|Karsu Tekstil
|5,17
|3,40
|59,57
|Kartonsan
|614,70
|-0,18
|59,11
|Katmerciler Ekipman
|4,16
|-4,37
|8,33
|Kent Gıda
|2.518,80
|10,00
|1332,76
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|1,63
|53,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|-2,38
|-25,45
|Kiler GMYO
|7,55
|-9,90
|99,21
|Klimasan Klima
|13,72
|0,15
|-35,33
|Koç Holding
|14,76
|-0,27
|-26,23
|Konfrut Gıda
|11,04
|0,64
|41,18
|Konya Çimento
|410,00
|0,24
|51,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,01
|-0,36
|-13,42
|Koza Altın
|79,95
|-0,31
|7,97
|Koza Madencilik
|12,74
|-0,86
|27,02
|Körfez GMYO
|5,46
|9,86
|128,45
|Kristal Kola
|1,91
|-1,04
|26,49
|Kron Telekomünikasyon
|24,26
|-0,57
|90,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|72,05
|-9,43
|206,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|1,80
|36,97
|Kütahya Porselen
|27,46
|-7,48
|314,80
|Lider Faktoring
|2,92
|2,46
|59,13
|Link Bilgisayar
|30,40
|3,47
|67,49
|Logo Yazılım
|83,30
|-0,42
|37,01
|Lokman Hekim Sağlık
|7,42
|-2,11
|28,37
|Lüks Kadife
|23,36
|-2,67
|170,37
|Makina Takım
|2,08
|-0,95
|10,64
|Marka Yatırım Holding
|2,15
|-0,92
|82,20
|Marmaris Altınyunus
|97,95
|-1,16
|37,96
|Marshall
|146,00
|-3,95
|207,11
|Martı GMYO
|1,80
|4,05
|78,22
|Martı Otel
|1,20
|1,69
|31,87
|Mavi Giyim
|39,26
|-1,70
|-32,19
|Mazhar Zorlu Holding
|14,88
|1,16
|23,08
|Mega Polietilen
|3,50
|2,64
|175,93
|Menderes Tekstil
|2,89
|-1,03
|120,61
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|31,86
|-0,13
|63,89
|Merko Gıda
|1,64
|-0,61
|56,19
|Metemtur Otelcilik
|2,40
|7,62
|34,83
|Metro Holding
|1,98
|0,51
|43,48
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,50
|0,00
|78,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|-0,48
|-60,81
|Migros Ticaret
|38,76
|1,57
|60,03
|Milpa
|4,09
|0,99
|86,76
|Mistral GMYO
|3,40
|-9,81
|79,89
|MLP Sağlık
|16,13
|-1,77
|0,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,70
|3,66
|49,12
|Mondi Tire Kutsan
|5,94
|0,00
|43,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,24
|-2,46
|74,84
|Net Holding
|2,14
|-1,83
|-17,69
|Netaş Telekom.
|16,51
|3,97
|26,42
|Niğbaş Niğde Beton
|23,02
|2,31
|271,29
|Nuh Çimento
|20,74
|0,00
|88,81
|Nurol GMYO
|5,98
|-1,97
|67,51
|Odaş Elektrik
|2,27
|-4,62
|57,02
|Olmuksan-IP
|4,86
|2,75
|89,77
|Orge Enerji Elektrik
|6,90
|-1,43
|39,11
|Orma Orman Mahsulleri
|11,00
|7,21
|298,55
|Osmanlı Menkul
|14,55
|3,93
|248,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,94
|5,00
|75,00
|Otokar
|135,40
|-3,01
|-7,92
|Oyak Çimento
|7,65
|-0,52
|39,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|-2,17
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,93
|-2,33
|-5,14
|Özak GMYO
|3,77
|-1,05
|46,69
|Özbal Çelik Boru
|3,69
|6,96
|128,93
|Özderici GMYO
|2,00
|-0,50
|27,39
|Özerden Plastik
|2,12
|3,41
|-7,02
|Panora GMYO
|5,05
|-2,70
|-9,85
|Papilon Savunma
|13,91
|-1,56
|80,50
|Park Elek.Madencilik
|3,64
|0,55
|19,34
|Parsan
|16,45
|0,92
|-2,89
|Pegasus
|47,06
|-1,55
|-45,53
|Peker GMYO
|10,48
|1,26
|234,82
|Penguen Gıda
|3,01
|-2,27
|228,82
|Pera GMYO
|1,30
|-1,52
|38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|11,16
|-1,24
|44,23
|Petkim
|3,73
|3,32
|-2,10
|Petrokent Turizm
|700,00
|-9,79
|446,45
|Pınar Et ve Un
|18,46
|0,33
|101,31
|Pınar Su
|5,10
|0,00
|119,83
|Pınar Süt
|17,13
|-0,98
|35,20
|Plastikkart
|10,55
|-2,04
|13,81
|Polisan Holding
|2,91
|-1,69
|-3,57
|Politeknik Metal
|169,80
|4,81
|123,21
|Prizma Press Matbaacılık
|3,48
|3,26
|-19,07
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.208,10
|0,14
|9,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,20
|-8,35
|6,27
|QNB Finansbank
|73,85
|-4,34
|96,93
|Ral Yatırım Holding
|14,50
|-9,99
|113,24
|Ray Sigorta
|5,95
|-1,49
|73,98
|Reysaş GMYO
|4,49
|-0,22
|-2,18
|Reysaş Lojistik
|5,09
|-0,39
|16,21
|Rhea Girişim
|2,43
|2,53
|104,20
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|-2,27
|42,54
|Royal Halı
|2,40
|-2,04
|75,18
|RTA Laboratuvarları
|52,00
|9,94
|2141,38
|Sabancı Holding
|7,83
|-1,01
|-14,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,77
|-2,33
|72,94
|Sanel Mühendislik
|3,14
|-1,88
|7,02
|Sanifoam Sünger
|5,55
|1,65
|11,00
|Sanko Pazarlama
|6,97
|-1,55
|-8,89
|Saray Matbaacılık
|2,70
|1,50
|108,85
|Sarkuysan
|6,97
|-0,43
|46,24
|Sasa Polyester
|13,12
|0,00
|69,73
|Say Reklamcılık
|5,03
|1,41
|124,55
|Sekuro Plastik
|7,41
|-0,54
|38,25
|Selçuk Ecza Deposu
|8,18
|-1,92
|37,14
|Selçuk Gıda
|3,51
|2,93
|104,07
|Senkron Güvenlik
|2,23
|-0,45
|-18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|6,65
|2,31
|318,24
|Servet GMYO
|23,20
|5,17
|172,94
|Seyitler Kimya
|8,93
|1,59
|31,52
|Silverline Endüstri
|4,50
|-9,82
|108,33
|Sinpaş GMYO
|1,46
|0,69
|25,86
|Smartiks Yazılım
|7,97
|3,24
|-18,76
|Soda Sanayii
|6,73
|1,05
|13,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,00
|1,57
|186,00
|Söktaş
|3,93
|-0,25
|131,11
|Sönmez Filament
|9,30
|0,54
|90,57
|Sönmez Pamuklu
|9,82
|0,72
|99,59
|Sumaş Suni Tahta
|17,10
|0,59
|72,73
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-1,28
|-2,93
|Şekerbank
|1,47
|0,00
|12,21
|Şişe Cam
|5,95
|-0,50
|16,17
|Şok Marketler
|12,92
|-0,62
|20,07
|T. Halk Bankası
|5,02
|-0,40
|-15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,68
|0,99
|-6,70
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|14,60
|8,71
|22,69
|Taç Tarım Ürünleri
|5,60
|2,19
|79,49
|Tat Gıda
|9,50
|0,42
|56,15
|TAV Havalimanları
|16,71
|-0,89
|-38,49
|Taze Kuru Gıda
|73,60
|9,93
|916,57
|Tek-Art Turizm
|1,45
|-0,68
|15,08
|Tekfen Holding
|14,20
|-1,05
|-23,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,69
|-1,04
|35,48
|Temapol Polimer Plastik
|6,97
|-3,73
|33,52
|TGS Dış Ticaret
|9,24
|1,09
|97,86
|Tofaş Oto. Fab.
|21,06
|-0,47
|-9,62
|Torunlar GMYO
|3,74
|3,31
|36,00
|Trabzon Liman
|14,65
|2,73
|37,43
|Trabzonspor Sportif
|4,07
|-3,55
|89,30
|Trakya Cam
|3,86
|-0,26
|13,83
|Trend GMYO
|5,34
|3,89
|142,73
|TSKB GMYO
|3,53
|9,29
|163,43
|Tuğçelik
|5,25
|-1,69
|32,91
|Tukaş
|9,00
|0,67
|-27,13
|Turcas Petrol
|3,09
|0,65
|15,73
|Turkcell
|14,62
|-1,08
|5,94
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,94
|-1,42
|8,27
|Tüpraş
|79,45
|0,89
|-37,34
|Türk Hava Yolları
|10,97
|-1,53
|-24,14
|Türk Prysmian Kablo
|5,12
|-1,35
|98,41
|Türk Telekom
|6,86
|-1,58
|-4,93
|Türk Traktör
|94,90
|-0,37
|79,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|70,75
|-2,62
|68,45
|Ufuk Yatırım
|7,49
|1,22
|190,31
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,34
|7,23
|151,89
|Ulusoy Elektrik
|41,30
|-0,72
|55,26
|Ulusoy Un Sanayi
|10,40
|1,27
|172,25
|Umpaş Holding
|0,70
|0,00
|12,90
|Uşak Seramik
|1,57
|0,00
|29,38
|Utopya Turizm
|7,00
|0,72
|42,28
|Uzertaş Boya
|4,50
|0,00
|102,70
|Ülker Bisküvi
|22,24
|-0,89
|-0,54
|Vakıf Fin. Kir.
|4,47
|5,92
|84,71
|Vakıf GMYO
|3,12
|-0,64
|80,24
|Vakıf Yat. Ort.
|8,78
|0,00
|382,11
|Vakıflar Bankası
|4,13
|-0,24
|-25,05
|Vakko Tekstil
|4,58
|0,00
|0,88
|Vanet Gıda
|1,59
|2,58
|11,19
|Verusa Holding
|28,20
|0,14
|52,02
|Verusaturk Girisim
|5,76
|-0,52
|9,53
|Vestel
|15,79
|-1,93
|25,12
|Vestel Beyaz Eşya
|25,42
|-1,70
|20,48
|Viking Kağıt
|4,27
|-1,39
|128,34
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,70
|-0,54
|52,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|-0,48
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,48
|0,82
|115,47
|Yataş
|7,49
|-0,79
|2,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,39
|-1,24
|48,45
|Yeni Gimat GMYO
|11,91
|0,59
|-0,51
|Yeşil GMYO
|0,79
|-2,47
|23,44
|Yeşil Yapı
|0,82
|-1,20
|24,24
|Yeşil Yatırım Holding
|15,14
|-0,92
|34,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,10
|0,00
|127,51
|Yonga Mobilya
|28,26
|9,96
|206,09
|Yükselen Çelik
|13,36
|-1,98
|117,94
|Yünsa
|11,55
|0,17
|14,72
|Zorlu Enerji
|2,31
|0,43
|41,72
(Son)