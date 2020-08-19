Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|41.840,10
|0,00
|38,63
|İş Bankası (C)
|5,04
|1,61
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,65
|0,83
|-3,95
|İş Girişim
|6,58
|0,30
|73,16
|İş GMYO
|1,79
|2,29
|1,70
|İş Y. Men. Değ.
|7,12
|-0,28
|76,82
|İş Yat. Ort.
|3,07
|0,33
|90,53
|İşbir Holding
|1.288,00
|-0,92
|199,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,83
|1,22
|33,87
|İttifak Holding
|3,14
|-0,32
|-15,59
|İz Hayvancılık Tarım
|4,82
|-0,41
|84,22
|İzmir Demir Çelik
|15,08
|0,13
|84,13
|İzmir Fırça
|2,48
|0,81
|37,78
|Jantsa Jant Sanayi
|107,90
|-0,09
|102,87
|Kafein Yazılım
|16,73
|0,00
|50,64
|Kaplamin
|8,77
|-0,11
|58,02
|Kardemir (A)
|4,01
|-0,74
|51,32
|Kardemir (B)
|3,48
|0,29
|31,82
|Kardemir (D)
|2,90
|1,05
|9,02
|Karel Elektronik
|16,41
|0,67
|12,94
|Karsan Otomotiv
|2,84
|-2,07
|79,75
|Karsu Tekstil
|5,42
|-0,18
|67,28
|Kartonsan
|651,30
|2,34
|68,58
|Katmerciler Ekipman
|3,89
|0,26
|1,30
|Kent Gıda
|2.040,10
|-10,00
|1060,47
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|0,60
|53,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|6,76
|-0,59
|78,36
|Klimasan Klima
|13,62
|0,29
|-35,80
|Koç Holding
|15,18
|-0,07
|-24,13
|Konfrut Gıda
|10,65
|0,57
|36,19
|Konya Çimento
|408,60
|0,76
|50,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,91
|-0,27
|-14,20
|Koza Altın
|82,65
|1,29
|11,61
|Koza Madencilik
|13,24
|0,61
|32,00
|Körfez GMYO
|5,14
|-1,53
|115,06
|Kristal Kola
|1,95
|1,04
|29,14
|Kron Telekomünikasyon
|24,48
|0,74
|92,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|81,30
|6,97
|246,32
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,54
|8,09
|53,94
|Kütahya Porselen
|27,68
|-1,07
|318,13
|Lider Faktoring
|3,06
|2,34
|66,76
|Link Bilgisayar
|27,84
|1,11
|54,76
|Logo Yazılım
|85,80
|0,00
|41,12
|Lokman Hekim Sağlık
|7,36
|1,80
|27,34
|Lüks Kadife
|22,60
|-3,75
|161,57
|Makina Takım
|2,77
|9,49
|47,34
|Marka Yatırım Holding
|2,21
|1,38
|87,29
|Marmaris Altınyunus
|91,00
|-4,01
|28,17
|Marshall
|121,10
|-5,02
|154,73
|Martı GMYO
|2,24
|7,18
|121,78
|Martı Otel
|1,30
|6,56
|42,86
|Mavi Giyim
|39,32
|0,61
|-32,09
|Mazhar Zorlu Holding
|15,84
|10,00
|31,02
|Mega Polietilen
|3,81
|3,53
|200,37
|Menderes Tekstil
|2,95
|0,00
|125,19
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|34,04
|6,37
|75,10
|Merko Gıda
|1,65
|1,23
|57,14
|Metemtur Otelcilik
|2,27
|0,44
|27,53
|Metro Holding
|2,01
|1,01
|45,65
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|5,11
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|0,95
|-60,06
|Migros Ticaret
|38,24
|-0,78
|57,89
|Milpa
|4,13
|0,73
|88,58
|Mistral GMYO
|3,16
|-3,07
|67,20
|MLP Sağlık
|15,98
|1,98
|-0,12
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,67
|2,45
|46,49
|Mondi Tire Kutsan
|5,99
|0,17
|44,69
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,50
|0,63
|76,89
|Net Holding
|2,21
|2,31
|-15,00
|Netaş Telekom.
|15,36
|1,72
|17,61
|Niğbaş Niğde Beton
|21,16
|-9,96
|241,29
|Nuh Çimento
|20,36
|0,59
|85,35
|Nurol GMYO
|5,91
|0,17
|65,55
|Odaş Elektrik
|2,31
|0,00
|59,78
|Olmuksan-IP
|4,88
|1,46
|90,55
|Orge Enerji Elektrik
|7,07
|1,43
|42,54
|Orma Orman Mahsulleri
|12,00
|5,73
|334,78
|Osmanlı Menkul
|15,15
|0,33
|262,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,04
|3,05
|80,95
|Otokar
|138,70
|0,58
|-5,67
|Oyak Çimento
|7,78
|1,30
|41,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,36
|0,63
|175,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|1,64
|0,36
|Özak GMYO
|3,68
|1,10
|43,19
|Özbal Çelik Boru
|4,02
|0,75
|149,40
|Özderici GMYO
|2,08
|0,00
|32,48
|Özerden Plastik
|2,22
|2,78
|-2,63
|Panora GMYO
|5,14
|1,18
|-8,24
|Papilon Savunma
|14,38
|1,84
|86,60
|Park Elek.Madencilik
|4,15
|3,23
|36,07
|Parsan
|16,72
|0,91
|-1,30
|Pegasus
|47,46
|1,24
|-45,07
|Peker GMYO
|10,88
|-0,09
|247,60
|Penguen Gıda
|2,83
|-1,74
|209,16
|Pera GMYO
|1,60
|6,67
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|11,26
|0,63
|45,52
|Petkim
|3,89
|1,04
|2,10
|Petrokent Turizm
|795,00
|3,92
|520,61
|Pınar Et ve Un
|18,60
|0,27
|102,84
|Pınar Su
|5,14
|0,19
|121,55
|Pınar Süt
|16,96
|1,74
|33,86
|Plastikkart
|11,13
|-0,45
|20,06
|Polisan Holding
|2,99
|0,67
|-0,91
|Politeknik Metal
|169,40
|5,88
|122,68
|Prizma Press Matbaacılık
|3,56
|1,71
|-17,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,10
|9,14
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,50
|-4,96
|-2,01
|QNB Finansbank
|67,15
|-6,22
|79,07
|Ral Yatırım Holding
|13,40
|2,68
|97,06
|Ray Sigorta
|6,48
|-1,22
|89,47
|Reysaş GMYO
|4,54
|0,44
|-1,09
|Reysaş Lojistik
|5,23
|1,16
|19,41
|Rhea Girişim
|2,51
|-0,79
|110,92
|Rodrigo Tekstil
|2,62
|-0,38
|44,75
|Royal Halı
|2,74
|-1,08
|100,00
|RTA Laboratuvarları
|61,80
|8,04
|2563,79
|Sabancı Holding
|8,01
|0,00
|-12,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,98
|-0,25
|82,57
|Sanel Mühendislik
|3,20
|-0,62
|9,07
|Sanifoam Sünger
|5,53
|1,47
|10,60
|Sanko Pazarlama
|7,36
|-0,27
|-3,80
|Saray Matbaacılık
|2,84
|2,90
|119,68
|Sarkuysan
|4,74
|-0,42
|49,18
|Sasa Polyester
|13,97
|3,56
|80,72
|Say Reklamcılık
|5,16
|1,18
|130,36
|Sekuro Plastik
|7,65
|1,73
|42,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,03
|-0,25
|34,62
|Selçuk Gıda
|3,98
|5,29
|131,40
|Senkron Güvenlik
|2,20
|0,92
|-19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|6,50
|3,17
|308,81
|Servet GMYO
|21,98
|1,48
|158,59
|Seyitler Kimya
|8,68
|-0,91
|27,84
|Silverline Endüstri
|3,99
|-1,48
|84,72
|Sinpaş GMYO
|1,41
|0,71
|21,55
|Smartiks Yazılım
|7,77
|0,65
|-20,80
|Soda Sanayii
|6,85
|1,93
|15,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,74
|0,17
|205,24
|Söktaş
|3,82
|0,79
|124,64
|Sönmez Filament
|9,50
|-0,11
|94,67
|Sönmez Pamuklu
|10,05
|-0,10
|104,27
|Sumaş Suni Tahta
|17,79
|-0,06
|79,70
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|3,16
|-11,30
|Şekerbank
|1,51
|1,34
|15,27
|Şişe Cam
|6,09
|2,53
|18,90
|Şok Marketler
|12,57
|0,88
|16,82
|T. Halk Bankası
|5,16
|1,38
|-12,69
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,38
|1,05
|-2,80
|T.S.K.B.
|1,12
|0,90
|-7,44
|T.Tuborg
|13,98
|0,14
|17,48
|Taç Tarım Ürünleri
|5,22
|-1,51
|67,31
|Tat Gıda
|9,57
|0,00
|57,30
|TAV Havalimanları
|16,71
|0,24
|-38,49
|Taze Kuru Gıda
|89,00
|9,94
|1129,28
|Tek-Art Turizm
|1,52
|1,33
|20,63
|Tekfen Holding
|14,33
|0,49
|-22,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,74
|0,70
|36,67
|Temapol Polimer Plastik
|6,97
|0,72
|33,52
|TGS Dış Ticaret
|9,62
|1,80
|106,00
|Tofaş Oto. Fab.
|21,36
|0,95
|-8,34
|Torunlar GMYO
|3,58
|-1,38
|30,18
|Trabzon Liman
|14,41
|0,07
|35,18
|Trabzonspor Sportif
|4,07
|1,24
|89,30
|Trakya Cam
|3,96
|2,33
|16,78
|Trend GMYO
|5,81
|-3,33
|164,09
|TSKB GMYO
|2,42
|-1,22
|153,41
|Tuğçelik
|5,34
|1,52
|35,19
|Tukaş
|8,95
|0,79
|-27,53
|Turcas Petrol
|3,10
|0,65
|16,10
|Turkcell
|14,99
|0,81
|8,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,43
|1,09
|15,91
|Tüpraş
|79,95
|0,13
|-36,95
|Türk Hava Yolları
|11,15
|0,72
|-22,89
|Türk Prysmian Kablo
|5,59
|2,76
|116,62
|Türk Telekom
|7,05
|1,88
|-2,29
|Türk Traktör
|92,50
|-1,91
|74,82
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,70
|0,99
|70,71
|Ufuk Yatırım
|7,83
|1,69
|203,49
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,79
|-1,84
|125,94
|Ulusoy Elektrik
|41,52
|1,02
|56,09
|Ulusoy Un Sanayi
|10,29
|1,08
|169,37
|Umpaş Holding
|0,73
|1,39
|17,74
|Uşak Seramik
|1,63
|3,82
|34,33
|Utopya Turizm
|6,85
|-0,58
|39,23
|Uzertaş Boya
|4,35
|0,00
|95,95
|Ülker Bisküvi
|22,56
|1,08
|0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|4,43
|-1,56
|83,06
|Vakıf GMYO
|3,23
|0,00
|86,60
|Vakıf Yat. Ort.
|11,50
|8,39
|531,47
|Vakıflar Bankası
|4,25
|1,19
|-22,87
|Vakko Tekstil
|4,60
|-1,71
|1,32
|Vanet Gıda
|1,58
|0,64
|10,49
|Verusa Holding
|29,30
|0,41
|57,95
|Verusaturk Girisim
|5,83
|0,00
|10,86
|Vestel
|16,10
|1,32
|27,58
|Vestel Beyaz Eşya
|25,88
|0,23
|22,66
|Viking Kağıt
|4,45
|-0,67
|137,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|0,81
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,00
|-0,31
|107,80
|Yataş
|7,62
|0,00
|3,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,46
|1,65
|52,80
|Yeni Gimat GMYO
|12,02
|-0,41
|0,41
|Yeşil GMYO
|0,84
|0,00
|31,25
|Yeşil Yapı
|0,87
|0,00
|31,82
|Yeşil Yatırım Holding
|15,49
|0,26
|37,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.699,90
|0,00
|127,50
|Yonga Mobilya
|26,50
|0,00
|187,03
|Yükselen Çelik
|14,13
|0,36
|130,51
|Yünsa
|11,81
|0,43
|17,30
|Zorlu Enerji
|2,41
|0,00
|47,85
(Son)