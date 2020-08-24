Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.300,00
|-2,42
|33,53
|İş Bankası (C)
|5,01
|-0,20
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,95
|2,60
|3,95
|İş Girişim
|7,95
|9,96
|109,21
|İş GMYO
|1,76
|0,00
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,45
|0,40
|85,01
|İş Yat. Ort.
|3,05
|0,99
|89,28
|İşbir Holding
|1.261,00
|-2,26
|193,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,89
|0,00
|43,55
|İttifak Holding
|3,08
|-0,32
|-17,20
|İz Hayvancılık Tarım
|4,60
|0,00
|75,81
|İzmir Demir Çelik
|17,82
|10,00
|117,58
|İzmir Fırça
|3,16
|7,48
|75,56
|Jantsa Jant Sanayi
|105,00
|0,38
|97,41
|Kafein Yazılım
|16,50
|-0,66
|48,57
|Kaplamin
|8,88
|-0,22
|60,00
|Kardemir (A)
|3,99
|2,05
|50,57
|Kardemir (B)
|3,48
|0,58
|31,82
|Kardemir (D)
|3,05
|0,33
|14,66
|Karel Elektronik
|16,15
|0,06
|11,15
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,59
|75,32
|Karsu Tekstil
|5,25
|-0,38
|62,04
|Kartonsan
|597,60
|0,34
|54,68
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|2,28
|5,21
|Kent Gıda
|337,30
|9,98
|1352,53
|Kerevitaş Gıda
|5,04
|0,60
|54,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|5,73
|-3,05
|51,19
|Klimasan Klima
|13,40
|0,45
|-36,83
|Koç Holding
|15,88
|1,15
|-20,64
|Konfrut Gıda
|11,33
|0,80
|44,88
|Konya Çimento
|386,00
|0,21
|42,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|-0,36
|-12,55
|Koza Altın
|80,85
|-0,43
|9,18
|Koza Madencilik
|13,13
|1,00
|30,91
|Körfez GMYO
|4,37
|-0,46
|82,85
|Kristal Kola
|1,97
|1,03
|30,46
|Kron Telekomünikasyon
|25,96
|0,46
|104,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|73,45
|9,96
|212,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,58
|1,57
|56,36
|Kütahya Porselen
|28,94
|5,39
|337,16
|Lider Faktoring
|3,03
|1,00
|65,12
|Link Bilgisayar
|26,94
|0,75
|49,76
|Logo Yazılım
|86,10
|-0,06
|41,61
|Lokman Hekim Sağlık
|7,28
|1,25
|25,95
|Lüks Kadife
|22,46
|2,18
|159,95
|Makina Takım
|2,39
|2,14
|27,13
|Marka Yatırım Holding
|2,16
|1,41
|83,05
|Marmaris Altınyunus
|86,75
|4,02
|22,18
|Marshall
|139,70
|-0,21
|193,86
|Martı GMYO
|1,92
|1,05
|90,10
|Martı Otel
|1,19
|0,00
|30,77
|Mavi Giyim
|38,76
|-0,77
|-33,06
|Mazhar Zorlu Holding
|14,10
|-9,67
|16,63
|Mega Polietilen
|3,80
|0,00
|199,58
|Menderes Tekstil
|2,90
|-0,34
|121,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,00
|2,72
|90,33
|Merko Gıda
|1,67
|-0,60
|59,05
|Metemtur Otelcilik
|2,29
|-0,43
|28,65
|Metro Holding
|1,99
|0,51
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|0,81
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,15
|1,90
|-59,68
|Migros Ticaret
|39,02
|-0,05
|61,11
|Milpa
|4,09
|1,24
|86,76
|Mistral GMYO
|3,24
|5,88
|71,43
|MLP Sağlık
|15,76
|1,03
|-1,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,57
|-2,48
|37,72
|Mondi Tire Kutsan
|5,96
|0,34
|43,96
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,70
|2,94
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,48
|1,03
|84,59
|Net Holding
|2,28
|1,33
|-12,31
|Netaş Telekom.
|15,28
|1,80
|17,00
|Niğbaş Niğde Beton
|16,88
|-1,57
|172,26
|Nuh Çimento
|19,24
|0,47
|75,15
|Nurol GMYO
|6,61
|7,13
|85,15
|Odaş Elektrik
|2,37
|-0,42
|63,93
|Olmuksan-IP
|5,25
|2,34
|105,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,09
|1,72
|42,94
|Orma Orman Mahsulleri
|9,50
|0,00
|244,20
|Osmanlı Menkul
|15,29
|-0,07
|266,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,86
|1,42
|70,24
|Otokar
|139,20
|0,36
|-5,33
|Oyak Çimento
|7,75
|1,04
|40,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,58
|-0,75
|185,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|-0,32
|0,36
|Özak GMYO
|3,92
|0,77
|52,53
|Özbal Çelik Boru
|4,94
|3,35
|206,48
|Özderici GMYO
|2,04
|0,99
|29,94
|Özerden Plastik
|2,48
|0,00
|8,77
|Panora GMYO
|5,22
|-0,57
|-6,81
|Papilon Savunma
|14,15
|0,35
|83,61
|Park Elek.Madencilik
|4,23
|0,71
|38,69
|Parsan
|17,03
|0,18
|0,53
|Pegasus
|46,90
|1,96
|-45,72
|Peker GMYO
|11,00
|0,09
|251,44
|Penguen Gıda
|2,84
|0,00
|210,25
|Pera GMYO
|1,52
|2,70
|61,70
|Pergamon Dış Ticaret
|11,08
|0,73
|43,19
|Petkim
|4,14
|-1,19
|8,66
|Petrokent Turizm
|650,20
|0,03
|407,57
|Pınar Et ve Un
|18,25
|0,00
|99,02
|Pınar Su
|5,04
|0,60
|117,24
|Pınar Süt
|16,57
|-0,06
|30,78
|Plastikkart
|10,92
|0,09
|17,80
|Polisan Holding
|3,04
|1,67
|0,74
|Politeknik Metal
|173,50
|8,37
|128,07
|Prizma Press Matbaacılık
|3,43
|0,88
|-20,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,80
|-0,07
|9,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|1,45
|8,44
|QNB Finansbank
|74,00
|1,37
|97,33
|Ral Yatırım Holding
|11,22
|-2,43
|65,00
|Ray Sigorta
|7,28
|7,06
|112,87
|Reysaş GMYO
|4,80
|3,90
|4,58
|Reysaş Lojistik
|6,09
|4,46
|39,04
|Rhea Girişim
|2,47
|0,82
|107,56
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-0,77
|43,09
|Royal Halı
|2,21
|-9,43
|61,31
|RTA Laboratuvarları
|60,10
|4,89
|2490,52
|Sabancı Holding
|8,30
|0,97
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,01
|-0,25
|83,94
|Sanel Mühendislik
|3,57
|2,29
|21,68
|Sanifoam Sünger
|5,52
|0,36
|10,40
|Sanko Pazarlama
|7,46
|0,27
|-2,49
|Saray Matbaacılık
|3,15
|0,64
|143,66
|Sarkuysan
|4,52
|1,12
|42,25
|Sasa Polyester
|14,80
|2,00
|91,46
|Say Reklamcılık
|5,34
|-2,55
|138,39
|Sekuro Plastik
|7,60
|0,00
|41,79
|Selçuk Ecza Deposu
|7,89
|0,38
|32,28
|Selçuk Gıda
|4,13
|0,73
|140,12
|Senkron Güvenlik
|2,05
|0,00
|-24,91
|Serve Film Prodüksiyon
|6,80
|0,00
|327,67
|Servet GMYO
|20,70
|0,68
|143,53
|Seyitler Kimya
|8,60
|-0,12
|26,66
|Silverline Endüstri
|3,76
|-0,53
|74,07
|Sinpaş GMYO
|1,42
|0,71
|22,41
|Smartiks Yazılım
|7,62
|0,53
|-22,32
|Soda Sanayii
|7,03
|1,15
|18,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,60
|0,35
|201,60
|Söktaş
|3,93
|2,08
|131,11
|Sönmez Filament
|9,65
|0,31
|97,75
|Sönmez Pamuklu
|10,62
|1,63
|115,85
|Sumaş Suni Tahta
|16,95
|0,59
|71,21
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|0,96
|-11,72
|Şekerbank
|1,52
|1,33
|16,03
|Şişe Cam
|6,26
|0,97
|22,22
|Şok Marketler
|12,53
|1,05
|16,45
|T. Halk Bankası
|5,25
|0,00
|-11,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,70
|1,16
|0,23
|T.S.K.B.
|1,12
|0,00
|-7,44
|T.Tuborg
|15,71
|2,75
|32,02
|Taç Tarım Ürünleri
|5,00
|0,00
|60,26
|Tat Gıda
|9,89
|1,44
|62,56
|TAV Havalimanları
|16,72
|0,97
|-38,45
|Taze Kuru Gıda
|96,90
|9,99
|1238,40
|Tek-Art Turizm
|1,59
|1,27
|26,19
|Tekfen Holding
|16,31
|1,87
|-12,09
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,64
|0,71
|34,29
|Temapol Polimer Plastik
|7,01
|1,59
|34,29
|TGS Dış Ticaret
|7,59
|-3,19
|62,53
|Tofaş Oto. Fab.
|22,06
|0,46
|-5,33
|Torunlar GMYO
|3,59
|1,41
|30,55
|Trabzon Liman
|15,27
|-2,61
|43,25
|Trabzonspor Sportif
|4,16
|4,00
|93,49
|Trakya Cam
|4,06
|0,74
|19,73
|Trend GMYO
|6,11
|-0,81
|177,73
|TSKB GMYO
|2,28
|0,44
|138,75
|Tuğçelik
|5,34
|1,52
|35,19
|Tukaş
|8,79
|0,23
|-28,83
|Turcas Petrol
|3,41
|2,10
|27,72
|Turkcell
|15,05
|0,33
|9,06
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,69
|1,45
|19,97
|Tüpraş
|84,55
|1,99
|-33,32
|Türk Hava Yolları
|11,15
|0,36
|-22,89
|Türk Prysmian Kablo
|5,46
|-0,73
|111,59
|Türk Telekom
|7,12
|0,14
|-1,32
|Türk Traktör
|89,85
|0,96
|69,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|73,05
|3,99
|73,93
|Ufuk Yatırım
|7,67
|4,35
|197,29
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,36
|4,42
|153,25
|Ulusoy Elektrik
|41,62
|-0,34
|56,47
|Ulusoy Un Sanayi
|9,77
|0,31
|155,76
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,62
|0,62
|33,50
|Utopya Turizm
|6,90
|0,00
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,00
|-4,76
|80,18
|Ülker Bisküvi
|22,92
|0,53
|2,50
|Vakıf Fin. Kir.
|4,71
|-1,46
|94,63
|Vakıf GMYO
|3,25
|0,31
|87,75
|Vakıf Yat. Ort.
|10,33
|1,57
|467,22
|Vakıflar Bankası
|4,25
|-0,23
|-22,87
|Vakko Tekstil
|4,97
|4,41
|9,47
|Vanet Gıda
|1,57
|-0,63
|9,79
|Verusa Holding
|30,26
|0,60
|63,12
|Verusaturk Girisim
|5,93
|1,54
|12,76
|Vestel
|16,91
|-0,65
|33,99
|Vestel Beyaz Eşya
|25,28
|1,04
|19,82
|Viking Kağıt
|4,48
|-1,32
|139,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,73
|0,27
|54,13
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,00
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,35
|1,52
|113,39
|Yataş
|7,98
|-0,37
|8,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,67
|1,91
|65,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|-0,33
|0,57
|Yeşil GMYO
|0,87
|1,16
|35,94
|Yeşil Yapı
|0,92
|0,00
|39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|16,43
|0,86
|46,30
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.801,00
|3,05
|130,93
|Yonga Mobilya
|26,84
|9,55
|190,71
|Yükselen Çelik
|15,45
|4,75
|152,04
|Yünsa
|12,23
|0,99
|21,48
|Zorlu Enerji
|2,62
|0,00
|60,74
(Son)