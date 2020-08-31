Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.600,30
|34,53
|İş Bankası (C)
|5,04
|0,00
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,70
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,79
|-1,04
|-0,26
|İş Girişim
|8,39
|2,57
|120,79
|İş GMYO
|1,73
|0,58
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,14
|0,74
|102,15
|İş Yat. Ort.
|2,92
|0,00
|81,22
|İşbir Holding
|1.264,80
|-0,01
|194,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-2,22
|41,94
|İttifak Holding
|3,37
|2,43
|-9,41
|İz Hayvancılık Tarım
|4,50
|1,12
|71,99
|İzmir Demir Çelik
|26,10
|0,15
|218,68
|İzmir Fırça
|3,78
|0,00
|110,00
|Jantsa Jant Sanayi
|112,40
|-0,53
|111,33
|Kafein Yazılım
|16,09
|-0,62
|44,88
|Kaplamin
|9,78
|0,00
|76,22
|Kardemir (A)
|4,49
|3,70
|69,43
|Kardemir (B)
|3,70
|2,78
|40,15
|Kardemir (D)
|3,09
|0,00
|16,17
|Karel Elektronik
|16,07
|-0,80
|10,60
|Karsan Otomotiv
|3,02
|-2,27
|91,14
|Karsu Tekstil
|5,46
|0,74
|68,52
|Kartonsan
|598,10
|-0,89
|54,81
|Katmerciler Ekipman
|4,11
|0,00
|7,03
|Kent Gıda
|543,00
|9,99
|2238,35
|Kerevitaş Gıda
|4,88
|-0,41
|49,69
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|6,11
|-2,08
|61,21
|Klimasan Klima
|13,30
|-0,37
|-37,31
|Koç Holding
|15,27
|-1,23
|-23,68
|Konfrut Gıda
|11,48
|-0,52
|46,80
|Konya Çimento
|390,00
|-1,04
|43,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,00
|-1,08
|-13,49
|Koza Altın
|78,15
|-0,76
|5,54
|Koza Madencilik
|12,91
|-0,62
|28,71
|Körfez GMYO
|4,58
|-0,87
|91,63
|Kristal Kola
|1,97
|-0,51
|30,46
|Kron Telekomünikasyon
|24,44
|-0,73
|92,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|74,25
|-0,27
|216,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,68
|0,37
|62,42
|Kütahya Porselen
|28,74
|-1,44
|334,14
|Lider Faktoring
|3,10
|0,65
|68,94
|Link Bilgisayar
|27,30
|0,59
|51,76
|Logo Yazılım
|93,05
|2,25
|53,04
|Lokman Hekim Sağlık
|7,23
|0,00
|25,09
|Lüks Kadife
|22,84
|0,88
|164,35
|Makina Takım
|2,33
|1,75
|23,94
|Marka Yatırım Holding
|2,30
|-2,13
|94,92
|Marmaris Altınyunus
|84,10
|-2,21
|18,45
|Marshall
|150,00
|8,15
|215,52
|Martı GMYO
|1,83
|-0,54
|81,19
|Martı Otel
|1,12
|0,00
|23,08
|Mavi Giyim
|37,34
|-1,99
|-35,51
|Mazhar Zorlu Holding
|16,10
|3,21
|33,17
|Mega Polietilen
|4,49
|4,66
|253,97
|Menderes Tekstil
|3,04
|-0,98
|132,06
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|38,00
|4,11
|95,47
|Merko Gıda
|1,73
|2,37
|64,76
|Metemtur Otelcilik
|3,02
|9,82
|69,66
|Metro Holding
|2,00
|-1,48
|44,93
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,64
|1,11
|85,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,11
|-0,47
|-60,43
|Migros Ticaret
|38,34
|-0,98
|58,30
|Milpa
|4,07
|0,99
|85,84
|Mistral GMYO
|3,37
|-1,17
|78,31
|MLP Sağlık
|15,05
|-0,79
|-5,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,15
|9,69
|88,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,00
|-0,83
|44,93
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,14
|-0,09
|81,92
|Net Holding
|2,21
|0,00
|-15,00
|Netaş Telekom.
|15,31
|0,79
|17,23
|Niğbaş Niğde Beton
|15,16
|-0,92
|144,52
|Nuh Çimento
|18,70
|0,81
|70,23
|Nurol GMYO
|6,88
|4,08
|92,72
|Odaş Elektrik
|2,60
|2,77
|79,84
|Olmuksan-IP
|5,59
|3,52
|118,28
|Orge Enerji Elektrik
|6,79
|-1,45
|36,90
|Orma Orman Mahsulleri
|9,20
|0,00
|233,33
|Osmanlı Menkul
|15,15
|0,40
|262,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,06
|2,68
|82,14
|Otokar
|138,20
|-0,14
|-6,01
|Oyak Çimento
|7,69
|0,13
|39,88
|Oyak Yat. Ort.
|6,55
|-0,46
|183,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,24
|1,25
|4,89
|Özak GMYO
|3,83
|-0,52
|49,03
|Özbal Çelik Boru
|6,49
|7,10
|302,64
|Özderici GMYO
|2,02
|0,50
|28,66
|Özerden Plastik
|3,05
|5,54
|33,77
|Panora GMYO
|5,12
|-0,58
|-8,60
|Papilon Savunma
|14,03
|-0,99
|82,06
|Park Elek.Madencilik
|4,44
|1,60
|45,57
|Parsan
|18,23
|6,30
|7,62
|Pegasus
|45,70
|-2,77
|-47,11
|Peker GMYO
|10,91
|0,55
|248,56
|Penguen Gıda
|2,99
|-0,99
|226,64
|Pera GMYO
|1,68
|4,35
|78,72
|Pergamon Dış Ticaret
|11,73
|-1,35
|51,59
|Petkim
|3,99
|-1,24
|4,72
|Petrokent Turizm
|905,50
|6,53
|606,87
|Pınar Et ve Un
|18,51
|1,26
|101,85
|Pınar Su
|6,58
|6,99
|183,62
|Pınar Süt
|17,24
|1,35
|36,07
|Plastikkart
|10,65
|-1,66
|14,89
|Polisan Holding
|2,94
|-0,34
|-2,57
|Politeknik Metal
|159,70
|-6,00
|109,93
|Prizma Press Matbaacılık
|3,56
|-1,11
|-17,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.212,70
|-0,01
|9,47
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,60
|-1,50
|1,94
|QNB Finansbank
|69,80
|0,14
|86,13
|Ral Yatırım Holding
|7,00
|7,86
|166,72
|Ray Sigorta
|8,10
|-0,49
|136,84
|Reysaş GMYO
|4,60
|0,44
|0,22
|Reysaş Lojistik
|5,68
|0,89
|29,68
|Rhea Girişim
|2,36
|-0,42
|98,32
|Rodrigo Tekstil
|2,58
|0,39
|42,54
|Royal Halı
|2,28
|2,70
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|61,75
|3,00
|2561,64
|Sabancı Holding
|7,83
|-0,89
|-14,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,98
|0,00
|82,57
|Sanel Mühendislik
|3,68
|-0,54
|25,43
|Sanifoam Sünger
|6,09
|5,91
|21,80
|Sanko Pazarlama
|7,02
|0,14
|-3,65
|Saray Matbaacılık
|3,30
|0,30
|155,26
|Sarkuysan
|4,64
|-0,85
|46,03
|Sasa Polyester
|15,70
|0,38
|103,10
|Say Reklamcılık
|5,16
|-1,15
|130,36
|Sekuro Plastik
|7,92
|10,00
|47,76
|Selçuk Ecza Deposu
|7,83
|0,90
|31,27
|Selçuk Gıda
|2,60
|1,96
|141,25
|Senkron Güvenlik
|2,24
|0,00
|-17,95
|Serve Film Prodüksiyon
|8,34
|-3,02
|424,53
|Servet GMYO
|20,78
|0,48
|144,47
|Seyitler Kimya
|9,24
|3,12
|36,08
|Silverline Endüstri
|3,89
|0,78
|80,09
|Sinpaş GMYO
|1,45
|-0,68
|25,00
|Smartiks Yazılım
|7,49
|-0,53
|-23,65
|Soda Sanayii
|6,85
|-1,15
|15,58
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,99
|2,48
|211,74
|Söktaş
|4,09
|0,99
|140,52
|Sönmez Filament
|11,15
|5,79
|128,48
|Sönmez Pamuklu
|11,49
|5,41
|133,54
|Sumaş Suni Tahta
|16,61
|-1,66
|67,78
|Şeker Fin. Kir.
|4,25
|0,24
|-11,09
|Şekerbank
|1,41
|-1,40
|7,63
|Şişe Cam
|6,08
|-0,98
|18,71
|Şok Marketler
|12,52
|0,81
|16,36
|T. Halk Bankası
|5,13
|0,00
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,72
|-0,33
|-2,02
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|14,91
|-0,20
|25,29
|Taç Tarım Ürünleri
|4,95
|0,00
|58,65
|Tat Gıda
|10,26
|0,29
|68,65
|TAV Havalimanları
|15,53
|-1,58
|-42,83
|Taze Kuru Gıda
|155,70
|9,96
|2050,55
|Tek-Art Turizm
|1,51
|-1,31
|19,84
|Tekfen Holding
|15,03
|-0,92
|-18,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,68
|0,00
|35,24
|Temapol Polimer Plastik
|7,52
|-2,21
|44,06
|TGS Dış Ticaret
|8,14
|0,87
|74,30
|Tofaş Oto. Fab.
|22,54
|1,99
|-3,27
|Torunlar GMYO
|3,72
|1,64
|35,27
|Trabzon Liman
|14,89
|-0,73
|39,68
|Trabzonspor Sportif
|5,14
|0,39
|139,07
|Trakya Cam
|3,98
|-1,00
|17,37
|Trend GMYO
|6,48
|2,86
|194,55
|TSKB GMYO
|2,22
|0,00
|132,46
|Tuğçelik
|5,98
|4,18
|51,39
|Tukaş
|10,08
|9,80
|-18,38
|Turcas Petrol
|3,52
|0,57
|31,84
|Turkcell
|14,61
|0,76
|5,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,62
|-1,55
|18,88
|Tüpraş
|82,00
|-1,20
|-35,33
|Türk Hava Yolları
|10,83
|-1,55
|-25,10
|Türk Prysmian Kablo
|5,84
|1,74
|126,31
|Türk Telekom
|6,90
|-0,58
|-4,37
|Türk Traktör
|93,55
|0,05
|76,81
|Türker Proje Gayrimenkul
|82,50
|7,84
|96,43
|Ufuk Yatırım
|7,50
|4,17
|190,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,19
|10,00
|242,32
|Ulusoy Elektrik
|41,28
|-1,15
|55,19
|Ulusoy Un Sanayi
|10,25
|1,79
|168,32
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,60
|-1,23
|31,85
|Utopya Turizm
|6,67
|0,15
|35,57
|Uzertaş Boya
|4,40
|7,32
|98,20
|Ülker Bisküvi
|23,12
|-0,17
|3,40
|Vakıf Fin. Kir.
|4,70
|3,07
|94,21
|Vakıf GMYO
|3,11
|-0,32
|79,67
|Vakıf Yat. Ort.
|9,03
|-1,20
|395,84
|Vakıflar Bankası
|4,13
|-0,96
|-25,05
|Vakko Tekstil
|5,26
|2,73
|15,86
|Vanet Gıda
|1,57
|-1,88
|9,79
|Verusa Holding
|32,96
|0,86
|77,68
|Verusaturk Girisim
|5,94
|0,00
|12,95
|Vestel
|18,61
|3,62
|47,46
|Vestel Beyaz Eşya
|26,18
|0,31
|24,09
|Viking Kağıt
|4,65
|-2,72
|148,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,79
|0,26
|56,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,00
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,39
|3,90
|130,02
|Yataş
|7,98
|-0,87
|8,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,66
|1,53
|65,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,01
|-0,58
|0,32
|Yeşil GMYO
|0,83
|-1,19
|29,69
|Yeşil Yapı
|0,91
|-1,09
|37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|16,20
|1,31
|44,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.839,90
|0,29
|132,25
|Yonga Mobilya
|27,50
|1,55
|197,86
|Yükselen Çelik
|14,43
|-1,97
|135,40
|Yünsa
|12,46
|0,65
|23,76
|Zorlu Enerji
|2,83
|1,80
|73,62
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 13:17 - Kaynak: AA
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