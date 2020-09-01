Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 38.992,20 -0,02 29,20 İş Bankası (C) 4,93 0,41 -23,09 İş Bankası (Kur.) 333.000,10 58,57 İş Fin.Kir. 3,68 -0,27 -3,16 İş Girişim 7,95 -4,79 109,21 İş GMYO 1,64 -1,80 -6,82 İş Y. Men. Değ. 7,93 -2,34 96,93 İş Yat. Ort. 2,86 -0,35 77,49 İşbir Holding 1.244,10 -0,30 189,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -2,30 37,10 İttifak Holding 3,22 -1,23 -13,44 İz Hayvancılık Tarım 4,88 3,83 86,51 İzmir Demir Çelik 25,38 -10,00 209,89 İzmir Fırça 3,48 0,29 93,33 Jantsa Jant Sanayi 108,40 -1,72 103,81 Kafein Yazılım 15,73 -0,44 41,64 Kaplamin 9,71 -1,02 74,95 Kardemir (A) 4,26 -2,52 60,75 Kardemir (B) 3,50 -2,23 32,58 Kardemir (D) 2,99 -1,97 12,41 Karel Elektronik 15,92 -0,19 9,57 Karsan Otomotiv 2,99 -2,29 89,24 Karsu Tekstil 5,41 -1,28 66,98 Kartonsan 584,30 -1,03 51,24 Katmerciler Ekipman 3,91 -1,01 1,82 Kent Gıda 550,00 1,29 2268,49 Kerevitaş Gıda 5,11 3,44 56,75 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 -29,09 Kiler GMYO 5,54 -5,30 46,17 Klimasan Klima 13,17 -0,75 -37,92 Koç Holding 14,77 -0,87 -26,18 Konfrut Gıda 11,55 2,58 47,70 Konya Çimento 373,40 -1,24 37,63 Kordsa Teknik Tekstil 10,67 -1,20 -16,09 Koza Altın 78,55 1,09 6,08 Koza Madencilik 13,03 1,40 29,91 Körfez GMYO 4,53 0,22 89,54 Kristal Kola 2,02 1,00 33,77 Kron Telekomünikasyon 23,80 -0,17 87,11 Kuştur Kuşadası Turizm 72,50 -2,23 208,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 -1,54 55,15 Kütahya Porselen 27,24 -3,20 311,48 Lider Faktoring 3,06 -0,97 66,76 Link Bilgisayar 26,34 -4,29 46,43 Logo Yazılım 91,00 -2,20 49,67 Lokman Hekim Sağlık 7,44 0,00 28,72 Lüks Kadife 22,32 -1,24 158,33 Makina Takım 2,27 -0,44 20,74 Marka Yatırım Holding 2,24 -1,32 89,83 Marmaris Altınyunus 82,00 -2,84 15,49 Marshall 148,00 0,00 211,32 Martı GMYO 1,79 -1,65 77,23 Martı Otel 1,07 -1,83 17,58 Mavi Giyim 36,52 -1,78 -36,93 Mazhar Zorlu Holding 15,69 -0,06 29,78 Mega Polietilen 4,75 2,59 274,47 Menderes Tekstil 3,04 -0,33 132,06 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 38,00 2,70 95,47 Merko Gıda 1,74 0,00 65,71 Metemtur Otelcilik 2,87 -4,97 61,24 Metro Holding 1,97 -0,51 42,75 Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -0,56 80,61 Metro Yatırım Ortaklığı 2,12 -1,40 -60,25 Migros Ticaret 38,44 -1,99 58,71 Milpa 3,91 -1,01 78,54 Mistral GMYO 3,28 -1,20 73,54 MLP Sağlık 15,41 0,72 -3,69 MMC San. ve Tic. Yat. 2,36 9,77 107,02 Mondi Tire Kutsan 6,02 -0,66 45,41 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.105,30 2,99 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 22,56 -1,48 77,36 Net Holding 2,12 -2,30 -18,46 Netaş Telekom. 15,42 -1,28 18,07 Niğbaş Niğde Beton 15,59 -2,56 151,45 Nuh Çimento 18,52 -0,54 68,60 Nurol GMYO 7,04 -0,98 97,20 Odaş Elektrik 2,52 -4,18 74,31 Olmuksan-IP 5,49 -0,36 114,37 Orge Enerji Elektrik 6,69 -1,18 34,88 Orma Orman Mahsulleri 8,88 0,00 221,74 Osmanlı Menkul 15,33 0,86 267,16 Ostim Endüstriyel Yat 2,92 -2,67 73,81 Otokar 137,00 -2,14 -6,83 Oyak Çimento 7,49 -0,66 36,24 Oyak Yat. Ort. 6,35 -0,94 175,05 Oylum Sınai Yatırımlar 3,19 0,95 3,28 Özak GMYO 3,67 -2,13 42,80 Özbal Çelik Boru 7,30 9,61 352,89 Özderici GMYO 1,94 -0,51 23,57 Özerden Plastik 2,68 -8,84 17,54 Panora GMYO 5,04 -0,98 -10,03 Papilon Savunma 13,85 0,58 79,72 Park Elek.Madencilik 4,20 -3,45 37,70 Parsan 18,26 -3,18 7,79 Pegasus 45,26 -1,18 -47,62 Peker GMYO 11,05 0,36 253,04 Penguen Gıda 3,19 3,24 248,48 Pera GMYO 1,65 1,85 75,53 Pergamon Dış Ticaret 11,57 0,26 49,53 Petkim 3,89 -0,51 2,10 Petrokent Turizm 1.027,60 9,90 702,19 Pınar Et ve Un 20,66 7,72 125,30 Pınar Su 7,43 9,91 220,26 Pınar Süt 18,68 6,44 47,43 Plastikkart 10,45 -1,32 12,73 Polisan Holding 2,94 -0,68 -2,57 Politeknik Metal 163,60 0,00 115,06 Prizma Press Matbaacılık 4,11 3,79 -4,42 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.212,80 0,01 9,48 QNB Finans Fin. Kir. 125,70 -2,93 -2,63 QNB Finansbank 67,70 -1,31 80,53 Ral Yatırım Holding 6,21 -7,04 136,62 Ray Sigorta 8,26 0,12 141,52 Reysaş GMYO 4,62 2,90 0,65 Reysaş Lojistik 5,93 6,85 35,39 Rhea Girişim 2,26 -1,74 89,92 Rodrigo Tekstil 2,64 3,13 45,86 Royal Halı 2,43 1,67 77,37 RTA Laboratuvarları 63,00 0,32 2615,52 Sabancı Holding 7,73 0,00 -15,24 Safkar Ege Soğutmacılık 4,05 4,92 85,78 Sanel Mühendislik 3,51 -2,77 19,63 Sanifoam Sünger 6,29 3,28 25,80 Sanko Pazarlama 6,89 -1,01 -5,44 Saray Matbaacılık 3,47 -1,98 168,41 Sarkuysan 4,53 -1,09 42,57 Sasa Polyester 15,15 0,46 95,99 Say Reklamcılık 5,03 -1,37 124,55 Sekuro Plastik 8,71 9,97 62,50 Selçuk Ecza Deposu 7,94 -0,63 33,11 Selçuk Gıda 2,38 -6,30 120,84 Senkron Güvenlik 2,15 2,38 -21,25 Serve Film Prodüksiyon 8,10 1,63 409,43 Servet GMYO 20,48 -0,10 140,94 Seyitler Kimya 9,06 -3,41 33,43 Silverline Endüstri 3,70 -1,86 71,30 Sinpaş GMYO 1,48 -1,33 27,59 Smartiks Yazılım 7,45 0,27 -24,06 Soda Sanayii 6,75 -0,88 13,89 Sodaş Sodyum Sanayii 11,80 1,20 206,80 Söktaş 4,02 -0,50 136,40 Sönmez Filament 10,82 -3,05 121,72 Sönmez Pamuklu 11,17 -3,87 127,03 Sumaş Suni Tahta 17,48 -0,11 76,57 Şeker Fin. Kir. 4,13 -2,13 -13,60 Şekerbank 1,37 -0,72 4,58 Şişe Cam 6,03 -0,17 17,73 Şok Marketler 12,66 -1,48 17,66 T. Halk Bankası 4,95 0,81 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,52 -0,27 -0,18 T.S.K.B. 1,08 -0,92 -10,74 T.Tuborg 14,48 -2,03 21,68 Taç Tarım Ürünleri 5,20 3,17 66,67 Tat Gıda 10,37 1,47 70,45 TAV Havalimanları 14,94 -0,40 -45,00 Taze Kuru Gıda 171,20 9,96 2264,64 Tek-Art Turizm 1,44 -2,70 14,29 Tekfen Holding 14,71 -0,81 -20,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,62 0,72 33,81 Temapol Polimer Plastik 7,61 -4,16 45,79 TGS Dış Ticaret 8,11 -0,37 73,66 Tofaş Oto. Fab. 22,16 -1,34 -4,90 Torunlar GMYO 3,53 -1,67 28,36 Trabzon Liman 14,21 -1,04 33,30 Trabzonspor Sportif 4,92 0,82 128,84 Trakya Cam 3,91 -0,51 15,30 Trend GMYO 6,43 -1,08 192,27 TSKB GMYO 2,17 -2,25 127,23 Tuğçelik 5,73 -4,34 45,06 Tukaş 10,79 6,94 -12,63 Turcas Petrol 3,26 -2,69 22,10 Turkcell 14,19 -0,91 2,83 Tümosan Motor ve Traktör 7,34 -0,81 14,51 Tüpraş 79,20 -1,00 -37,54 Türk Hava Yolları 10,53 -0,28 -27,18 Türk Prysmian Kablo 5,72 -4,98 121,66 Türk Telekom 6,80 -0,44 -5,76 Türk Traktör 92,35 -1,23 74,54 Türker Proje Gayrimenkul 82,35 -1,61 96,07 Türkiye Sigorta 5,99 -2,44 174,77 Ufuk Yatırım 7,30 -2,67 182,95 Ulaşlar Turizm Yat. 3,02 -5,33 224,08 Ulusoy Elektrik 40,38 -1,37 51,80 Ulusoy Un Sanayi 11,24 4,75 194,24 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,55 -1,27 27,73 Utopya Turizm 6,64 -0,60 34,96 Uzertaş Boya 4,15 0,00 86,94 Ülker Bisküvi 22,62 -1,22 1,16 Vakıf Fin. Kir. 4,59 0,66 89,67 Vakıf GMYO 2,99 -0,66 72,73 Vakıf Yat. Ort. 8,41 -4,10 361,80 Vakıflar Bankası 4,06 -0,25 -26,32 Vakko Tekstil 5,20 -0,76 14,54 Vanet Gıda 1,57 1,29 9,79 Verusa Holding 33,38 0,54 79,94 Verusaturk Girisim 5,81 -1,69 10,48 Vestel 18,52 0,87 46,75 Vestel Beyaz Eşya 25,88 -0,99 22,66 Viking Kağıt 4,69 -0,21 150,80 Yapı Kredi Koray GMYO 3,69 -1,34 52,48 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 0,00 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 15,20 3,68 142,96 Yataş 7,92 -1,49 7,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,55 -1,54 58,39 Yeni Gimat GMYO 12,01 -0,17 0,32 Yeşil GMYO 0,82 -1,20 28,12 Yeşil Yapı 0,89 -1,11 34,85 Yeşil Yatırım Holding 15,50 -2,21 38,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.801,00 -0,28 130,93 Yonga Mobilya 27,48 5,69 197,64 Yükselen Çelik 13,91 -1,56 126,92 Yünsa 11,80 -2,16 17,21 Zorlu Enerji 2,63 -2,59 61,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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