Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.199,90
|-0,10
|33,20
|İş Bankası (C)
|5,02
|0,40
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,75
|0,27
|-1,32
|İş Girişim
|8,24
|0,49
|116,84
|İş GMYO
|1,64
|0,61
|-6,82
|İş Y. Men. Değ.
|7,96
|-0,25
|97,68
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,70
|78,73
|İşbir Holding
|1.260,40
|0,35
|193,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|1,16
|40,32
|İttifak Holding
|3,82
|2,14
|2,69
|İz Hayvancılık Tarım
|4,65
|1,75
|77,72
|İzmir Demir Çelik
|19,11
|-7,14
|133,33
|İzmir Fırça
|3,89
|2,64
|116,11
|Jantsa Jant Sanayi
|116,90
|7,74
|119,79
|Kafein Yazılım
|15,87
|-0,19
|42,90
|Kaplamin
|10,09
|-0,79
|81,80
|Kardemir (A)
|4,13
|-0,24
|55,85
|Kardemir (B)
|3,45
|0,00
|30,68
|Kardemir (D)
|2,96
|-0,34
|11,28
|Karel Elektronik
|15,91
|0,51
|9,50
|Karsan Otomotiv
|3,08
|3,01
|94,94
|Karsu Tekstil
|5,91
|1,90
|82,41
|Kartonsan
|586,70
|-0,14
|51,86
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|0,25
|3,91
|Kent Gıda
|475,00
|3,60
|1945,52
|Kerevitaş Gıda
|5,12
|0,79
|57,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,83
|-1,02
|53,83
|Klimasan Klima
|13,37
|1,29
|-36,98
|Koç Holding
|14,77
|0,48
|-26,18
|Konfrut Gıda
|11,45
|-0,52
|46,42
|Konya Çimento
|372,00
|0,54
|37,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,71
|0,47
|-15,77
|Koza Altın
|76,50
|-0,65
|3,31
|Koza Madencilik
|13,01
|0,85
|29,71
|Körfez GMYO
|4,87
|-4,88
|103,77
|Kristal Kola
|2,10
|0,96
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|25,10
|0,40
|97,33
|Kuştur Kuşadası Turizm
|83,50
|7,05
|255,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,72
|-0,73
|64,85
|Kütahya Porselen
|27,08
|0,30
|309,06
|Lider Faktoring
|3,06
|-0,33
|66,76
|Link Bilgisayar
|28,06
|-0,28
|55,99
|Logo Yazılım
|88,65
|-2,15
|45,81
|Lokman Hekim Sağlık
|8,14
|4,63
|40,83
|Lüks Kadife
|28,10
|1,44
|225,23
|Makina Takım
|2,23
|0,00
|18,62
|Marka Yatırım Holding
|2,23
|-0,89
|88,98
|Marmaris Altınyunus
|84,30
|-0,59
|18,73
|Marshall
|177,00
|8,39
|272,32
|Martı GMYO
|1,98
|-4,35
|96,04
|Martı Otel
|1,18
|-3,28
|29,67
|Mavi Giyim
|38,26
|6,28
|-33,92
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|0,00
|26,55
|Mega Polietilen
|6,00
|7,91
|373,02
|Menderes Tekstil
|3,49
|-1,41
|166,41
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|37,10
|-0,86
|90,84
|Merko Gıda
|2,36
|9,77
|124,76
|Metemtur Otelcilik
|3,37
|-3,16
|89,33
|Metro Holding
|2,04
|0,49
|47,83
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,65
|-0,82
|86,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,19
|-0,45
|-58,93
|Migros Ticaret
|38,48
|0,00
|58,88
|Milpa
|4,04
|0,25
|84,47
|Mistral GMYO
|3,40
|1,19
|79,89
|MLP Sağlık
|16,33
|5,29
|2,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,75
|10,00
|141,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,16
|-0,65
|48,79
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,56
|-0,44
|77,36
|Net Holding
|2,18
|0,46
|-16,15
|Netaş Telekom.
|15,51
|0,26
|18,76
|Niğbaş Niğde Beton
|16,15
|1,76
|160,48
|Nuh Çimento
|18,32
|0,49
|66,78
|Nurol GMYO
|7,60
|0,40
|112,89
|Odaş Elektrik
|2,47
|0,82
|70,85
|Olmuksan-IP
|5,68
|0,35
|121,79
|Orge Enerji Elektrik
|6,70
|2,13
|35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|8,69
|0,00
|214,86
|Osmanlı Menkul
|15,39
|0,00
|268,60
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,85
|-0,35
|69,64
|Otokar
|137,20
|-0,29
|-6,69
|Oyak Çimento
|7,66
|1,06
|39,33
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,32
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,32
|2,15
|7,48
|Özak GMYO
|3,69
|1,37
|43,58
|Özbal Çelik Boru
|6,34
|-1,09
|293,33
|Özderici GMYO
|2,01
|0,00
|28,03
|Özerden Plastik
|2,99
|4,55
|31,14
|Panora GMYO
|5,21
|0,77
|-6,99
|Papilon Savunma
|14,14
|-0,28
|83,48
|Park Elek.Madencilik
|4,17
|-0,24
|36,72
|Parsan
|17,82
|0,62
|5,19
|Pegasus
|44,90
|0,67
|-48,03
|Peker GMYO
|14,76
|4,02
|371,57
|Penguen Gıda
|3,00
|0,00
|227,73
|Pera GMYO
|1,63
|0,62
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|11,51
|2,68
|48,75
|Petkim
|3,89
|0,52
|2,10
|Petrokent Turizm
|1.329,90
|6,87
|938,17
|Pınar Et ve Un
|19,46
|0,31
|112,21
|Pınar Su
|8,16
|6,67
|251,72
|Pınar Süt
|17,71
|0,00
|39,78
|Plastikkart
|10,76
|-1,10
|16,07
|Polisan Holding
|2,94
|1,38
|-2,57
|Politeknik Metal
|150,00
|-2,41
|97,18
|Prizma Press Matbaacılık
|3,68
|0,00
|-14,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.216,10
|0,11
|9,78
|QNB Finans Fin. Kir.
|135,90
|3,03
|5,27
|QNB Finansbank
|71,85
|2,57
|91,60
|Ral Yatırım Holding
|5,56
|-0,54
|111,85
|Ray Sigorta
|10,67
|4,10
|211,99
|Reysaş GMYO
|4,72
|2,39
|2,83
|Reysaş Lojistik
|6,02
|4,15
|37,44
|Rhea Girişim
|2,50
|3,73
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|3,15
|-1,56
|74,03
|Royal Halı
|2,28
|-0,87
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|61,30
|0,25
|2542,24
|Sabancı Holding
|7,85
|0,26
|-13,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,32
|1,17
|98,17
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|22,70
|Sanifoam Sünger
|6,10
|0,00
|22,00
|Sanko Pazarlama
|7,17
|1,56
|-1,59
|Saray Matbaacılık
|3,40
|-0,87
|163,00
|Sarkuysan
|4,69
|1,96
|47,60
|Sasa Polyester
|15,29
|1,59
|97,80
|Say Reklamcılık
|5,41
|4,04
|141,52
|Sekuro Plastik
|9,05
|9,96
|68,84
|Selçuk Ecza Deposu
|7,90
|0,64
|32,44
|Selçuk Gıda
|2,48
|0,00
|130,12
|Senkron Güvenlik
|2,29
|0,00
|-16,12
|Serve Film Prodüksiyon
|9,00
|-0,22
|466,04
|Servet GMYO
|23,40
|2,01
|175,29
|Seyitler Kimya
|11,67
|5,32
|71,87
|Silverline Endüstri
|3,72
|0,81
|72,22
|Sinpaş GMYO
|1,50
|0,67
|29,31
|Smartiks Yazılım
|7,86
|0,90
|-19,88
|Soda Sanayii
|6,97
|1,60
|17,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,80
|2,61
|206,80
|Söktaş
|3,86
|-0,26
|126,99
|Sönmez Filament
|12,37
|3,60
|153,48
|Sönmez Pamuklu
|12,72
|7,71
|158,54
|Sumaş Suni Tahta
|17,60
|0,00
|77,78
|Şeker Fin. Kir.
|4,18
|0,00
|-12,55
|Şekerbank
|1,35
|0,75
|3,05
|Şişe Cam
|6,23
|2,81
|21,64
|Şok Marketler
|12,34
|0,33
|14,68
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,59
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,50
|-0,61
|-2,52
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|14,57
|0,48
|22,44
|Taç Tarım Ürünleri
|4,89
|0,00
|56,73
|Tat Gıda
|10,19
|0,39
|67,49
|TAV Havalimanları
|14,77
|0,48
|-45,63
|Taze Kuru Gıda
|227,80
|10,00
|3046,41
|Tek-Art Turizm
|1,48
|0,00
|17,46
|Tekfen Holding
|14,69
|0,07
|-20,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,72
|1,24
|36,19
|Temapol Polimer Plastik
|7,72
|1,58
|47,89
|TGS Dış Ticaret
|7,87
|-1,38
|68,52
|Tofaş Oto. Fab.
|22,50
|1,72
|-3,44
|Torunlar GMYO
|3,44
|0,29
|25,09
|Trabzon Liman
|14,71
|-0,27
|37,99
|Trabzonspor Sportif
|5,54
|-1,25
|157,67
|Trakya Cam
|4,05
|2,02
|19,43
|Trend GMYO
|7,44
|-0,67
|238,18
|TSKB GMYO
|2,20
|-0,45
|130,37
|Tuğçelik
|6,15
|2,33
|55,70
|Tukaş
|9,95
|2,05
|-19,43
|Turcas Petrol
|3,34
|0,00
|25,09
|Turkcell
|14,46
|-0,14
|4,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|-0,14
|15,13
|Tüpraş
|79,35
|0,06
|-37,42
|Türk Hava Yolları
|10,38
|0,29
|-28,22
|Türk Prysmian Kablo
|6,45
|-2,42
|149,95
|Türk Telekom
|6,94
|0,14
|-3,82
|Türk Traktör
|91,90
|0,77
|73,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|79,40
|-1,98
|89,05
|Türkiye Sigorta
|6,07
|1,85
|178,72
|Ufuk Yatırım
|7,30
|-1,35
|182,95
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,58
|-1,15
|176,86
|Ulusoy Elektrik
|43,14
|-1,73
|62,18
|Ulusoy Un Sanayi
|10,06
|1,31
|163,35
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,63
|0,62
|34,33
|Utopya Turizm
|7,04
|1,44
|43,09
|Uzertaş Boya
|4,44
|3,26
|100,00
|Ülker Bisküvi
|22,28
|1,36
|-0,36
|Vakıf Fin. Kir.
|4,46
|-0,22
|84,30
|Vakıf GMYO
|2,98
|1,02
|72,16
|Vakıf Yat. Ort.
|7,73
|-1,53
|324,46
|Vakıflar Bankası
|4,12
|0,73
|-25,23
|Vakko Tekstil
|5,74
|-4,49
|26,43
|Vanet Gıda
|1,77
|0,00
|23,78
|Verusa Holding
|34,04
|0,35
|83,50
|Verusaturk Girisim
|6,20
|3,68
|17,90
|Vestel
|18,25
|-0,27
|44,61
|Vestel Beyaz Eşya
|25,88
|-0,08
|22,66
|Viking Kağıt
|4,90
|3,81
|162,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,17
|2,21
|72,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|0,50
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,18
|-0,63
|126,66
|Yataş
|8,00
|0,13
|8,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,65
|-1,12
|64,60
|Yeni Gimat GMYO
|12,20
|0,91
|1,91
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,90
|0,00
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|15,85
|0,70
|41,14
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.600,00
|124,11
|Yonga Mobilya
|38,06
|10,00
|312,24
|Yükselen Çelik
|7,09
|-1,94
|131,32
|Yünsa
|12,17
|0,58
|20,88
|Zorlu Enerji
|2,62
|0,00
|60,74
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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