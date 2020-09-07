Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|39.949,90
|0,86
|32,37
|İş Bankası (C)
|5,01
|0,20
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,00
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,76
|0,80
|-1,05
|İş Girişim
|8,17
|1,11
|115,00
|İş GMYO
|1,68
|1,20
|-4,55
|İş Y. Men. Değ.
|7,89
|1,02
|95,94
|İş Yat. Ort.
|2,94
|1,73
|82,46
|İşbir Holding
|1.265,60
|1,25
|194,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|1,15
|41,94
|İttifak Holding
|3,83
|2,96
|2,96
|İz Hayvancılık Tarım
|4,67
|1,74
|78,48
|İzmir Demir Çelik
|22,00
|-2,74
|168,62
|İzmir Fırça
|3,96
|4,21
|120,00
|Jantsa Jant Sanayi
|123,50
|5,74
|132,20
|Kafein Yazılım
|16,06
|1,71
|44,61
|Kaplamin
|10,07
|1,61
|81,44
|Kardemir (A)
|4,29
|0,94
|61,89
|Kardemir (B)
|3,53
|0,57
|33,71
|Kardemir (D)
|3,03
|0,33
|13,91
|Karel Elektronik
|16,17
|1,70
|11,29
|Karsan Otomotiv
|3,03
|1,00
|91,77
|Karsu Tekstil
|6,15
|-0,81
|89,81
|Kartonsan
|604,30
|1,73
|56,42
|Katmerciler Ekipman
|4,02
|0,00
|4,69
|Kent Gıda
|430,00
|-7,53
|1751,73
|Kerevitaş Gıda
|5,08
|0,59
|55,83
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|6,41
|9,95
|69,13
|Klimasan Klima
|13,40
|0,83
|-36,83
|Koç Holding
|14,87
|0,68
|-25,68
|Konfrut Gıda
|11,47
|0,61
|46,68
|Konya Çimento
|389,40
|3,90
|43,53
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,86
|0,93
|-14,59
|Koza Altın
|77,45
|0,98
|4,59
|Koza Madencilik
|13,06
|1,01
|30,21
|Körfez GMYO
|4,87
|-0,41
|103,77
|Kristal Kola
|2,16
|2,86
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|24,78
|-1,35
|94,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|94,35
|9,97
|301,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,70
|0,37
|63,64
|Kütahya Porselen
|26,98
|-0,81
|307,55
|Lider Faktoring
|3,04
|1,00
|65,67
|Link Bilgisayar
|28,60
|2,73
|58,99
|Logo Yazılım
|89,70
|0,96
|47,53
|Lokman Hekim Sağlık
|8,07
|1,77
|39,62
|Lüks Kadife
|29,36
|-2,20
|239,81
|Makina Takım
|2,25
|2,27
|19,68
|Marka Yatırım Holding
|2,26
|1,80
|91,53
|Marmaris Altınyunus
|89,40
|4,07
|25,92
|Marshall
|178,40
|4,63
|275,26
|Martı GMYO
|1,95
|-1,02
|93,07
|Martı Otel
|1,16
|0,87
|27,47
|Mavi Giyim
|38,06
|0,74
|-34,27
|Mazhar Zorlu Holding
|15,50
|1,31
|28,21
|Mega Polietilen
|6,68
|9,51
|426,63
|Menderes Tekstil
|3,41
|-2,57
|160,31
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|45,26
|9,96
|132,82
|Merko Gıda
|2,59
|9,75
|146,67
|Metemtur Otelcilik
|4,20
|9,95
|135,96
|Metro Holding
|2,03
|0,50
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,68
|0,55
|87,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|1,84
|-58,56
|Migros Ticaret
|38,30
|0,00
|58,13
|Milpa
|4,09
|1,49
|86,76
|Mistral GMYO
|3,41
|1,19
|80,42
|MLP Sağlık
|16,81
|3,32
|5,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|2,75
|141,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,44
|3,04
|55,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,66
|1,07
|78,14
|Net Holding
|2,23
|1,83
|-14,23
|Netaş Telekom.
|15,65
|0,97
|19,83
|Niğbaş Niğde Beton
|15,35
|-2,48
|147,58
|Nuh Çimento
|18,45
|1,32
|67,96
|Nurol GMYO
|8,51
|2,28
|138,38
|Odaş Elektrik
|2,54
|1,20
|75,69
|Olmuksan-IP
|6,12
|2,86
|138,97
|Orge Enerji Elektrik
|6,75
|1,20
|36,09
|Orma Orman Mahsulleri
|9,20
|4,55
|233,33
|Osmanlı Menkul
|15,49
|-0,19
|270,99
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,02
|0,33
|79,76
|Otokar
|138,60
|0,80
|-5,74
|Oyak Çimento
|7,96
|2,71
|44,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|0,32
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,39
|2,73
|9,75
|Özak GMYO
|3,81
|2,42
|48,25
|Özbal Çelik Boru
|6,23
|0,00
|286,51
|Özderici GMYO
|2,09
|3,47
|33,12
|Özerden Plastik
|3,27
|9,73
|43,42
|Panora GMYO
|5,37
|0,94
|-4,13
|Papilon Savunma
|14,18
|0,28
|84,00
|Park Elek.Madencilik
|4,14
|0,49
|35,74
|Parsan
|17,79
|0,17
|5,02
|Pegasus
|45,02
|0,04
|-47,89
|Peker GMYO
|12,36
|-3,29
|294,89
|Penguen Gıda
|3,00
|0,00
|227,73
|Pera GMYO
|1,63
|-0,61
|73,40
|Pergamon Dış Ticaret
|11,84
|3,05
|53,02
|Petkim
|3,98
|1,53
|4,46
|Petrokent Turizm
|1.232,00
|-9,99
|861,75
|Pınar Et ve Un
|19,54
|1,19
|113,09
|Pınar Su
|9,25
|9,99
|298,71
|Pınar Süt
|17,80
|1,60
|40,49
|Plastikkart
|10,84
|0,84
|16,94
|Polisan Holding
|2,98
|1,71
|-1,25
|Politeknik Metal
|151,50
|-1,43
|99,15
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|-0,53
|-13,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.217,30
|0,10
|9,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,80
|-0,23
|2,87
|QNB Finansbank
|70,90
|-0,21
|89,07
|Ral Yatırım Holding
|5,46
|-0,55
|108,04
|Ray Sigorta
|10,71
|6,14
|213,16
|Reysaş GMYO
|5,09
|0,39
|10,89
|Reysaş Lojistik
|6,52
|2,68
|48,86
|Rhea Girişim
|2,53
|3,27
|112,61
|Rodrigo Tekstil
|3,40
|6,25
|87,85
|Royal Halı
|2,28
|-0,87
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|61,10
|1,16
|2533,62
|Sabancı Holding
|7,86
|0,64
|-13,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,46
|0,22
|104,59
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|22,70
|Sanifoam Sünger
|6,28
|2,61
|25,60
|Sanko Pazarlama
|7,12
|0,28
|-2,28
|Saray Matbaacılık
|3,45
|1,47
|166,87
|Sarkuysan
|4,71
|1,29
|48,23
|Sasa Polyester
|15,25
|0,86
|97,28
|Say Reklamcılık
|6,14
|7,34
|174,11
|Sekuro Plastik
|9,95
|9,94
|85,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,00
|1,27
|34,12
|Selçuk Gıda
|2,60
|4,00
|141,25
|Senkron Güvenlik
|2,19
|0,00
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|9,89
|3,56
|522,01
|Servet GMYO
|23,20
|0,00
|172,94
|Seyitler Kimya
|11,97
|3,19
|76,29
|Silverline Endüstri
|3,75
|1,08
|73,61
|Sinpaş GMYO
|1,52
|2,01
|31,03
|Smartiks Yazılım
|7,84
|0,51
|-20,08
|Soda Sanayii
|7,04
|0,86
|18,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,79
|0,26
|206,54
|Söktaş
|3,91
|0,26
|129,93
|Sönmez Filament
|12,04
|0,33
|146,72
|Sönmez Pamuklu
|12,54
|1,13
|154,88
|Sumaş Suni Tahta
|20,54
|9,90
|107,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,17
|0,24
|-12,76
|Şekerbank
|1,36
|0,74
|3,82
|Şişe Cam
|6,31
|0,80
|23,20
|Şok Marketler
|12,37
|0,81
|14,96
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,00
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,40
|0,81
|-2,75
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|14,71
|1,45
|23,61
|Taç Tarım Ürünleri
|4,90
|1,45
|57,05
|Tat Gıda
|10,50
|1,16
|72,59
|TAV Havalimanları
|15,34
|1,59
|-43,53
|Taze Kuru Gıda
|250,50
|9,96
|3359,94
|Tek-Art Turizm
|1,50
|1,35
|19,05
|Tekfen Holding
|15,31
|1,86
|-17,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,95
|1,02
|41,67
|Temapol Polimer Plastik
|7,88
|2,07
|50,96
|TGS Dış Ticaret
|8,26
|4,69
|76,87
|Tofaş Oto. Fab.
|23,30
|2,64
|-0,01
|Torunlar GMYO
|3,54
|2,91
|28,73
|Trabzon Liman
|14,88
|0,95
|39,59
|Trabzonspor Sportif
|5,64
|2,92
|162,33
|Trakya Cam
|4,11
|1,23
|21,20
|Trend GMYO
|7,48
|0,67
|240,00
|TSKB GMYO
|2,20
|0,92
|130,37
|Tuğçelik
|5,95
|-0,83
|50,63
|Tukaş
|9,85
|-0,20
|-20,24
|Turcas Petrol
|3,35
|1,21
|25,47
|Turkcell
|14,90
|0,68
|7,97
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|1,22
|16,69
|Tüpraş
|80,45
|0,37
|-36,55
|Türk Hava Yolları
|10,60
|0,57
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|6,71
|4,52
|160,03
|Türk Telekom
|6,99
|0,87
|-3,13
|Türk Traktör
|94,50
|2,77
|78,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,75
|1,18
|94,64
|Türkiye Sigorta
|6,22
|4,54
|185,61
|Ufuk Yatırım
|7,50
|2,74
|190,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|2,44
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|43,58
|-0,46
|63,83
|Ulusoy Un Sanayi
|10,07
|1,00
|163,61
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,65
|1,85
|35,97
|Utopya Turizm
|7,40
|5,71
|50,41
|Uzertaş Boya
|5,17
|10,00
|132,88
|Ülker Bisküvi
|22,16
|0,27
|-0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|4,52
|2,49
|86,78
|Vakıf GMYO
|3,04
|1,67
|75,62
|Vakıf Yat. Ort.
|8,26
|7,97
|353,56
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-0,24
|-25,59
|Vakko Tekstil
|5,34
|-1,66
|17,62
|Vanet Gıda
|1,73
|0,00
|20,98
|Verusa Holding
|34,52
|0,94
|86,09
|Verusaturk Girisim
|6,82
|8,77
|29,69
|Vestel
|18,35
|0,27
|45,40
|Vestel Beyaz Eşya
|26,06
|0,23
|23,52
|Viking Kağıt
|4,77
|1,06
|155,08
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,15
|6,96
|71,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,46
|2,55
|131,14
|Yataş
|8,18
|2,25
|11,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,68
|0,75
|66,46
|Yeni Gimat GMYO
|12,22
|0,74
|2,08
|Yeşil GMYO
|0,89
|4,71
|39,06
|Yeşil Yapı
|0,96
|6,67
|45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|17,38
|6,36
|54,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.515,00
|121,22
|Yonga Mobilya
|41,86
|9,98
|353,39
|Yükselen Çelik
|7,15
|2,00
|133,28
|Yünsa
|12,76
|2,16
|26,74
|Zorlu Enerji
|2,63
|1,54
|61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:53 - Kaynak: AA
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