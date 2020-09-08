Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.999,90
|35,85
|İş Bankası (C)
|5,05
|0,00
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,81
|0,00
|0,26
|İş Girişim
|8,36
|0,48
|120,00
|İş GMYO
|1,69
|-0,59
|-3,98
|İş Y. Men. Değ.
|8,11
|-0,86
|101,40
|İş Yat. Ort.
|2,92
|-0,34
|81,22
|İşbir Holding
|1.258,40
|0,00
|192,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-1,10
|45,16
|İttifak Holding
|3,80
|0,80
|2,15
|İz Hayvancılık Tarım
|4,87
|1,88
|86,13
|İzmir Demir Çelik
|18,75
|-7,91
|128,94
|İzmir Fırça
|3,94
|1,03
|118,89
|Jantsa Jant Sanayi
|135,00
|5,14
|153,82
|Kafein Yazılım
|16,28
|-1,33
|46,59
|Kaplamin
|9,95
|0,51
|79,28
|Kardemir (A)
|4,25
|-0,47
|60,38
|Kardemir (B)
|3,48
|-1,14
|31,82
|Kardemir (D)
|2,96
|-1,99
|11,28
|Karel Elektronik
|16,22
|-0,18
|11,63
|Karsan Otomotiv
|2,98
|-0,67
|88,61
|Karsu Tekstil
|6,37
|0,47
|96,60
|Kartonsan
|596,10
|-0,73
|54,29
|Katmerciler Ekipman
|4,03
|-0,49
|4,95
|Kent Gıda
|376,70
|-9,99
|1522,20
|Kerevitaş Gıda
|5,09
|0,39
|56,13
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|2,63
|-29,09
|Kiler GMYO
|7,05
|9,98
|86,02
|Klimasan Klima
|13,55
|-0,66
|-36,13
|Koç Holding
|14,89
|-0,13
|-25,58
|Konfrut Gıda
|11,68
|1,21
|49,36
|Konya Çimento
|389,80
|-0,81
|43,68
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|2,09
|-11,84
|Koza Altın
|76,70
|-0,65
|3,58
|Koza Madencilik
|12,94
|-0,08
|29,01
|Körfez GMYO
|4,75
|-0,84
|98,74
|Kristal Kola
|2,17
|-1,81
|43,71
|Kron Telekomünikasyon
|25,68
|-1,31
|101,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|103,70
|9,91
|341,74
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,78
|1,83
|68,48
|Kütahya Porselen
|26,98
|0,30
|307,55
|Lider Faktoring
|3,52
|6,34
|91,83
|Link Bilgisayar
|32,72
|6,86
|81,89
|Logo Yazılım
|89,65
|-0,94
|47,45
|Lokman Hekim Sağlık
|8,00
|-0,74
|38,41
|Lüks Kadife
|26,86
|-9,99
|210,88
|Makina Takım
|2,28
|0,44
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|2,68
|9,84
|127,12
|Marmaris Altınyunus
|90,00
|-2,33
|26,76
|Marshall
|202,20
|7,84
|325,33
|Martı GMYO
|1,93
|-1,53
|91,09
|Martı Otel
|1,16
|0,00
|27,47
|Mavi Giyim
|37,52
|-0,74
|-35,20
|Mazhar Zorlu Holding
|14,62
|-5,06
|20,93
|Mega Polietilen
|7,38
|9,99
|481,81
|Menderes Tekstil
|3,51
|-0,85
|167,94
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|49,78
|9,99
|156,07
|Merko Gıda
|2,84
|9,65
|170,48
|Metemtur Otelcilik
|4,50
|7,14
|152,81
|Metro Holding
|2,13
|2,90
|54,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|0,81
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-1,34
|-58,56
|Migros Ticaret
|38,22
|-0,21
|57,80
|Milpa
|4,16
|1,22
|89,95
|Mistral GMYO
|3,45
|-0,86
|82,54
|MLP Sağlık
|16,68
|-1,88
|4,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,32
|9,93
|191,23
|Mondi Tire Kutsan
|6,36
|-2,30
|53,62
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,64
|4,14
|85,85
|Net Holding
|2,28
|1,79
|-12,31
|Netaş Telekom.
|16,05
|0,50
|22,89
|Niğbaş Niğde Beton
|16,20
|2,02
|161,29
|Nuh Çimento
|18,33
|-0,33
|66,87
|Nurol GMYO
|8,63
|0,47
|141,74
|Odaş Elektrik
|2,54
|0,40
|75,69
|Olmuksan-IP
|6,41
|0,94
|150,30
|Orge Enerji Elektrik
|6,76
|-0,44
|36,29
|Orma Orman Mahsulleri
|9,05
|-1,31
|227,90
|Osmanlı Menkul
|15,13
|-1,75
|262,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,14
|-0,32
|86,90
|Otokar
|139,40
|0,36
|-5,20
|Oyak Çimento
|7,96
|-1,24
|44,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-0,16
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,53
|2,62
|14,28
|Özak GMYO
|3,82
|-0,52
|48,64
|Özbal Çelik Boru
|5,91
|-1,83
|266,66
|Özderici GMYO
|2,13
|1,43
|35,67
|Özerden Plastik
|3,30
|0,92
|44,74
|Panora GMYO
|5,34
|-0,93
|-4,67
|Papilon Savunma
|15,16
|-2,51
|96,72
|Park Elek.Madencilik
|4,28
|2,15
|40,33
|Parsan
|18,17
|0,55
|7,26
|Pegasus
|46,32
|0,30
|-46,39
|Peker GMYO
|12,04
|0,33
|284,66
|Penguen Gıda
|2,99
|-0,33
|226,64
|Pera GMYO
|1,62
|0,00
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|12,19
|2,18
|57,54
|Petkim
|4,00
|-0,25
|4,99
|Petrokent Turizm
|1.108,80
|-10,00
|765,57
|Pınar Et ve Un
|19,42
|-0,41
|111,78
|Pınar Su
|9,09
|-1,73
|291,81
|Pınar Süt
|17,64
|-0,45
|39,23
|Plastikkart
|10,88
|0,00
|17,37
|Polisan Holding
|2,96
|-0,34
|-1,91
|Politeknik Metal
|170,00
|1,19
|123,47
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|-0,27
|-12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.217,60
|0,02
|9,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,30
|-1,73
|0,93
|QNB Finansbank
|69,70
|-1,27
|85,87
|Ral Yatırım Holding
|5,43
|0,56
|106,90
|Ray Sigorta
|11,84
|6,76
|246,20
|Reysaş GMYO
|4,97
|1,02
|8,28
|Reysaş Lojistik
|6,28
|0,00
|43,38
|Rhea Girişim
|2,50
|-0,79
|110,08
|Rodrigo Tekstil
|3,13
|1,95
|72,93
|Royal Halı
|2,21
|-3,49
|61,31
|RTA Laboratuvarları
|57,30
|-4,02
|2369,83
|Sabancı Holding
|7,87
|-0,25
|-13,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,66
|1,30
|113,76
|Sanel Mühendislik
|3,65
|0,27
|24,40
|Sanifoam Sünger
|7,40
|9,96
|48,00
|Sanko Pazarlama
|7,14
|0,14
|-2,00
|Saray Matbaacılık
|3,41
|-0,87
|163,77
|Sarkuysan
|4,79
|-0,62
|50,75
|Sasa Polyester
|15,63
|0,71
|102,20
|Say Reklamcılık
|5,76
|-3,19
|157,14
|Sekuro Plastik
|10,30
|3,52
|92,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,00
|-0,74
|34,12
|Selçuk Gıda
|2,97
|8,00
|175,58
|Senkron Güvenlik
|2,27
|0,89
|-16,85
|Serve Film Prodüksiyon
|10,50
|3,96
|560,38
|Servet GMYO
|24,04
|1,35
|182,82
|Seyitler Kimya
|11,17
|-1,15
|64,51
|Silverline Endüstri
|3,76
|-0,53
|74,07
|Sinpaş GMYO
|1,52
|0,00
|31,03
|Smartiks Yazılım
|7,98
|-0,25
|-18,65
|Soda Sanayii
|6,97
|-0,85
|17,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,14
|1,85
|215,64
|Söktaş
|3,93
|-0,25
|131,11
|Sönmez Filament
|12,19
|0,99
|149,80
|Sönmez Pamuklu
|12,28
|1,07
|149,59
|Sumaş Suni Tahta
|22,58
|9,93
|128,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,17
|-0,71
|-12,76
|Şekerbank
|1,37
|-0,72
|4,58
|Şişe Cam
|6,26
|-0,48
|22,22
|Şok Marketler
|12,35
|0,00
|14,78
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,20
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,58
|0,14
|-2,34
|T.S.K.B.
|1,09
|-0,91
|-9,92
|T.Tuborg
|14,62
|-1,08
|22,86
|Taç Tarım Ürünleri
|5,10
|2,00
|63,46
|Tat Gıda
|10,48
|-0,38
|72,26
|TAV Havalimanları
|15,31
|-0,46
|-43,64
|Taze Kuru Gıda
|275,50
|9,98
|3705,25
|Tek-Art Turizm
|1,53
|-0,65
|21,43
|Tekfen Holding
|15,43
|-0,26
|-16,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,15
|0,65
|46,43
|Temapol Polimer Plastik
|7,63
|-1,42
|46,17
|TGS Dış Ticaret
|8,66
|-0,12
|85,44
|Tofaş Oto. Fab.
|23,28
|-0,51
|-0,10
|Torunlar GMYO
|3,52
|-0,56
|28,00
|Trabzon Liman
|14,80
|-0,07
|38,84
|Trabzonspor Sportif
|6,39
|7,94
|197,21
|Trakya Cam
|4,06
|-0,49
|19,73
|Trend GMYO
|7,27
|-2,15
|230,45
|TSKB GMYO
|2,24
|0,90
|134,56
|Tuğçelik
|5,98
|-0,17
|51,39
|Tukaş
|10,07
|2,65
|-18,46
|Turcas Petrol
|3,41
|-0,87
|27,72
|Turkcell
|14,83
|-0,20
|7,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,42
|-0,54
|15,76
|Tüpraş
|80,25
|-0,12
|-36,71
|Türk Hava Yolları
|10,83
|0,65
|-25,10
|Türk Prysmian Kablo
|7,60
|7,65
|194,52
|Türk Telekom
|6,97
|0,00
|-3,40
|Türk Traktör
|96,10
|0,63
|81,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|79,60
|-0,38
|89,52
|Türkiye Sigorta
|6,10
|0,33
|180,10
|Ufuk Yatırım
|7,55
|0,80
|192,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,78
|0,00
|198,33
|Ulusoy Elektrik
|45,00
|1,35
|69,17
|Ulusoy Un Sanayi
|9,95
|-0,80
|160,47
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|39,27
|Utopya Turizm
|8,25
|7,14
|67,68
|Uzertaş Boya
|5,68
|9,86
|155,86
|Ülker Bisküvi
|22,18
|-0,72
|-0,81
|Vakıf Fin. Kir.
|4,59
|1,77
|89,67
|Vakıf GMYO
|3,17
|3,93
|83,13
|Vakıf Yat. Ort.
|9,25
|9,99
|407,92
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-0,24
|-25,59
|Vakko Tekstil
|5,38
|1,32
|18,50
|Vanet Gıda
|1,74
|0,58
|21,68
|Verusa Holding
|35,06
|0,69
|89,00
|Verusaturk Girisim
|6,90
|0,15
|31,21
|Vestel
|17,88
|-1,22
|41,68
|Vestel Beyaz Eşya
|26,48
|-0,15
|25,51
|Viking Kağıt
|4,80
|0,21
|156,68
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,43
|3,99
|83,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,00
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,90
|0,27
|138,17
|Yataş
|8,28
|-0,84
|12,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,80
|2,56
|73,91
|Yeni Gimat GMYO
|12,20
|0,08
|1,91
|Yeşil GMYO
|0,92
|0,00
|43,75
|Yeşil Yapı
|1,02
|3,03
|54,55
|Yeşil Yatırım Holding
|18,13
|0,89
|61,44
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.423,00
|6,91
|152,05
|Yonga Mobilya
|46,04
|9,99
|398,67
|Yükselen Çelik
|7,09
|0,00
|131,32
|Yünsa
|12,79
|-1,69
|27,04
|Zorlu Enerji
|2,67
|1,91
|63,80
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi