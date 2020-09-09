Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.161,40
|33,07
|İş Bankası (C)
|5,01
|0,20
|-21,84
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,78
|0,53
|-0,53
|İş Girişim
|8,47
|0,59
|122,89
|İş GMYO
|1,72
|0,58
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,03
|0,12
|99,42
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,00
|79,35
|İşbir Holding
|1.247,70
|-0,18
|190,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-1,12
|41,94
|İttifak Holding
|3,87
|0,00
|4,03
|İz Hayvancılık Tarım
|5,06
|4,76
|93,39
|İzmir Demir Çelik
|19,00
|-2,36
|131,99
|İzmir Fırça
|3,81
|-2,06
|111,67
|Jantsa Jant Sanayi
|152,90
|8,29
|187,47
|Kafein Yazılım
|16,95
|2,73
|52,62
|Kaplamin
|10,84
|1,78
|95,32
|Kardemir (A)
|4,24
|0,24
|60,00
|Kardemir (B)
|3,49
|0,58
|32,20
|Kardemir (D)
|2,96
|0,34
|11,28
|Karel Elektronik
|16,33
|0,80
|12,39
|Karsan Otomotiv
|3,00
|2,39
|89,87
|Karsu Tekstil
|6,29
|-0,63
|94,14
|Kartonsan
|656,50
|9,98
|69,93
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|1,25
|5,21
|Kent Gıda
|387,00
|-6,07
|1566,56
|Kerevitaş Gıda
|5,05
|0,00
|54,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|7,26
|2,98
|91,56
|Klimasan Klima
|13,64
|1,79
|-35,70
|Koç Holding
|14,71
|-0,34
|-26,48
|Konfrut Gıda
|11,84
|0,77
|51,41
|Konya Çimento
|442,00
|9,98
|62,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|-0,89
|-12,24
|Koza Altın
|76,20
|-0,13
|2,90
|Koza Madencilik
|13,07
|-0,68
|30,31
|Körfez GMYO
|4,75
|1,50
|98,74
|Kristal Kola
|2,16
|0,00
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|26,84
|2,05
|111,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|93,35
|-9,98
|297,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,83
|-1,39
|71,52
|Kütahya Porselen
|27,14
|0,52
|309,97
|Lider Faktoring
|3,04
|-2,25
|65,67
|Link Bilgisayar
|35,40
|5,11
|96,79
|Logo Yazılım
|90,30
|1,12
|48,52
|Lokman Hekim Sağlık
|9,74
|9,93
|68,51
|Lüks Kadife
|24,18
|-9,98
|179,86
|Makina Takım
|2,27
|0,89
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,94
|9,70
|149,15
|Marmaris Altınyunus
|91,15
|-0,76
|28,38
|Marshall
|226,80
|9,99
|377,07
|Martı GMYO
|1,94
|-0,51
|92,08
|Martı Otel
|1,15
|0,00
|26,37
|Mavi Giyim
|37,78
|-0,05
|-34,75
|Mazhar Zorlu Holding
|15,39
|-0,06
|27,30
|Mega Polietilen
|7,59
|2,85
|498,37
|Menderes Tekstil
|3,45
|-0,58
|163,36
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|52,00
|4,46
|167,49
|Merko Gıda
|3,12
|9,86
|197,14
|Metemtur Otelcilik
|4,49
|4,66
|152,25
|Metro Holding
|2,15
|0,00
|55,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,82
|1,87
|94,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,90
|-58,56
|Migros Ticaret
|38,30
|-0,16
|58,13
|Milpa
|4,25
|0,95
|94,06
|Mistral GMYO
|3,43
|0,29
|81,48
|MLP Sağlık
|18,42
|3,43
|15,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,65
|9,94
|220,18
|Mondi Tire Kutsan
|6,40
|0,00
|54,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,90
|3,05
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,62
|0,17
|85,69
|Net Holding
|2,17
|-2,25
|-16,54
|Netaş Telekom.
|16,42
|1,42
|25,73
|Niğbaş Niğde Beton
|17,39
|-0,40
|180,48
|Nuh Çimento
|18,95
|3,38
|72,51
|Nurol GMYO
|8,52
|-0,58
|138,66
|Odaş Elektrik
|2,56
|2,40
|77,08
|Olmuksan-IP
|6,46
|-2,12
|152,25
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|0,00
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|9,00
|0,11
|226,09
|Osmanlı Menkul
|15,01
|-1,57
|259,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,06
|-0,33
|82,14
|Otokar
|138,40
|-0,43
|-5,88
|Oyak Çimento
|8,12
|2,92
|47,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,16
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,39
|-0,88
|9,75
|Özak GMYO
|3,80
|0,00
|47,86
|Özbal Çelik Boru
|5,67
|-0,70
|251,77
|Özderici GMYO
|2,10
|-0,94
|33,76
|Özerden Plastik
|3,36
|-0,88
|47,37
|Panora GMYO
|5,37
|0,75
|-4,13
|Papilon Savunma
|15,13
|-0,59
|96,33
|Park Elek.Madencilik
|4,32
|-0,69
|41,64
|Parsan
|18,71
|0,65
|10,45
|Pegasus
|45,32
|-0,26
|-47,55
|Peker GMYO
|3,02
|-3,22
|233,94
|Penguen Gıda
|3,08
|1,65
|236,47
|Pera GMYO
|1,60
|-0,62
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|12,23
|0,16
|58,06
|Petkim
|4,08
|-0,49
|7,09
|Petrokent Turizm
|998,00
|-9,99
|679,08
|Pınar Et ve Un
|19,28
|-0,21
|110,25
|Pınar Su
|8,81
|-1,89
|279,74
|Pınar Süt
|17,55
|0,80
|38,52
|Plastikkart
|10,93
|1,67
|17,91
|Polisan Holding
|2,93
|0,00
|-2,90
|Politeknik Metal
|160,70
|-9,72
|111,25
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|-0,27
|-13,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.218,40
|0,07
|9,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,60
|1,00
|1,94
|QNB Finansbank
|70,40
|1,37
|87,73
|Ral Yatırım Holding
|6,30
|6,06
|140,05
|Ray Sigorta
|13,15
|7,88
|284,50
|Reysaş GMYO
|5,03
|1,21
|9,59
|Reysaş Lojistik
|6,45
|1,74
|47,26
|Rhea Girişim
|2,45
|-1,21
|105,88
|Rodrigo Tekstil
|3,00
|-1,96
|65,75
|Royal Halı
|2,25
|0,45
|64,23
|RTA Laboratuvarları
|54,70
|-3,44
|2257,76
|Sabancı Holding
|7,83
|-0,25
|-14,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|-2,09
|114,68
|Sanel Mühendislik
|3,57
|-1,11
|21,68
|Sanifoam Sünger
|6,92
|-3,22
|38,40
|Sanko Pazarlama
|7,07
|-0,14
|-2,97
|Saray Matbaacılık
|3,42
|0,29
|164,55
|Sarkuysan
|4,77
|0,42
|50,12
|Sasa Polyester
|15,46
|-0,64
|100,00
|Say Reklamcılık
|5,79
|0,35
|158,48
|Sekuro Plastik
|9,01
|-2,49
|68,10
|Selçuk Ecza Deposu
|8,28
|0,61
|38,81
|Selçuk Gıda
|2,90
|0,00
|169,09
|Senkron Güvenlik
|2,22
|0,00
|-18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|11,80
|6,21
|642,14
|Servet GMYO
|24,64
|0,90
|189,88
|Seyitler Kimya
|10,80
|-0,92
|59,06
|Silverline Endüstri
|3,89
|1,04
|80,09
|Sinpaş GMYO
|1,55
|-0,64
|33,62
|Smartiks Yazılım
|8,53
|4,02
|-13,05
|Soda Sanayii
|6,96
|0,58
|17,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,20
|0,00
|217,20
|Söktaş
|3,90
|0,78
|129,34
|Sönmez Filament
|12,78
|2,16
|161,89
|Sönmez Pamuklu
|12,29
|0,82
|149,80
|Sumaş Suni Tahta
|24,82
|9,92
|150,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|0,48
|-12,34
|Şekerbank
|1,37
|0,74
|4,58
|Şişe Cam
|6,21
|0,16
|21,24
|Şok Marketler
|12,33
|0,41
|14,59
|T. Halk Bankası
|5,05
|0,40
|-14,55
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,42
|-0,19
|-2,71
|T.S.K.B.
|1,09
|0,93
|-9,92
|T.Tuborg
|14,54
|-0,68
|22,18
|Taç Tarım Ürünleri
|5,60
|7,69
|79,49
|Tat Gıda
|10,48
|0,96
|72,26
|TAV Havalimanları
|15,06
|-0,26
|-44,56
|Taze Kuru Gıda
|303,00
|9,98
|4085,08
|Tek-Art Turizm
|1,58
|0,00
|25,40
|Tekfen Holding
|15,29
|0,13
|-17,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|4,98
|60,48
|Temapol Polimer Plastik
|7,78
|0,13
|49,04
|TGS Dış Ticaret
|8,91
|-1,33
|90,79
|Tofaş Oto. Fab.
|23,06
|-0,17
|-1,04
|Torunlar GMYO
|3,57
|2,29
|29,82
|Trabzon Liman
|14,73
|0,00
|38,18
|Trabzonspor Sportif
|6,94
|6,61
|222,79
|Trakya Cam
|4,06
|1,00
|19,73
|Trend GMYO
|6,46
|-9,90
|193,64
|TSKB GMYO
|2,33
|2,64
|143,98
|Tuğçelik
|5,81
|-0,51
|47,09
|Tukaş
|9,91
|-0,60
|-19,76
|Turcas Petrol
|3,37
|0,00
|26,22
|Turkcell
|14,43
|-0,41
|4,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,37
|0,82
|14,98
|Tüpraş
|79,30
|0,06
|-37,46
|Türk Hava Yolları
|10,78
|0,00
|-25,45
|Türk Prysmian Kablo
|7,53
|-2,96
|191,80
|Türk Telekom
|6,95
|0,14
|-3,68
|Türk Traktör
|102,30
|1,89
|93,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,90
|1,18
|104,52
|Türkiye Sigorta
|6,08
|1,00
|179,18
|Ufuk Yatırım
|7,59
|0,00
|194,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|1,48
|195,11
|Ulusoy Elektrik
|52,70
|8,04
|98,12
|Ulusoy Un Sanayi
|9,91
|-0,40
|159,42
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|0,59
|40,09
|Utopya Turizm
|8,07
|-4,72
|64,02
|Uzertaş Boya
|6,24
|9,86
|181,08
|Ülker Bisküvi
|22,44
|0,72
|0,36
|Vakıf Fin. Kir.
|4,67
|0,00
|92,98
|Vakıf GMYO
|3,47
|3,58
|100,46
|Vakıf Yat. Ort.
|10,17
|9,95
|458,44
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-0,25
|-26,13
|Vakko Tekstil
|5,33
|-0,37
|17,40
|Vanet Gıda
|1,87
|6,25
|30,77
|Verusa Holding
|35,38
|0,51
|90,72
|Verusaturk Girisim
|6,61
|-1,78
|25,69
|Vestel
|17,36
|-0,57
|37,56
|Vestel Beyaz Eşya
|26,50
|0,45
|25,60
|Viking Kağıt
|4,88
|0,00
|160,96
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,00
|1,27
|65,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,00
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,93
|0,34
|138,65
|Yataş
|8,20
|0,12
|11,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,81
|-0,35
|74,53
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|-0,41
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,88
|-2,22
|37,50
|Yeşil Yapı
|0,99
|-3,88
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|17,64
|-0,79
|57,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.550,00
|-6,42
|122,41
|Yonga Mobilya
|50,60
|9,90
|448,06
|Yükselen Çelik
|6,88
|-1,01
|124,47
|Yünsa
|12,77
|0,55
|26,84
|Zorlu Enerji
|2,65
|0,76
|62,58
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:33 - Kaynak: AA
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