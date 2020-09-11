Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,10
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,11
|0,20
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,80
|0,53
|0,00
|İş Girişim
|9,52
|-6,48
|150,53
|İş GMYO
|1,72
|0,58
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,06
|-0,12
|100,16
|İş Yat. Ort.
|2,97
|1,37
|84,32
|İşbir Holding
|1.506,40
|10,00
|250,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|1,10
|48,39
|İttifak Holding
|4,03
|1,77
|8,33
|İz Hayvancılık Tarım
|5,92
|2,42
|126,26
|İzmir Demir Çelik
|19,00
|0,00
|131,99
|İzmir Fırça
|3,80
|0,00
|111,11
|Jantsa Jant Sanayi
|152,00
|7,12
|185,78
|Kafein Yazılım
|16,45
|-0,06
|48,12
|Kaplamin
|10,09
|0,20
|81,80
|Kardemir (A)
|4,43
|0,23
|67,17
|Kardemir (B)
|3,52
|0,57
|33,33
|Kardemir (D)
|3,01
|0,00
|13,16
|Karel Elektronik
|16,44
|-0,24
|13,15
|Karsan Otomotiv
|3,03
|1,00
|91,77
|Karsu Tekstil
|6,87
|-1,15
|112,04
|Kartonsan
|667,00
|-2,13
|72,65
|Katmerciler Ekipman
|4,63
|4,04
|20,57
|Kent Gıda
|380,00
|1,63
|1536,41
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|1,17
|58,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|6,53
|-0,91
|72,30
|Klimasan Klima
|13,87
|-0,93
|-34,62
|Koç Holding
|14,83
|-0,47
|-25,88
|Konfrut Gıda
|12,16
|3,05
|55,50
|Konya Çimento
|502,10
|3,27
|85,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,18
|0,18
|-12,08
|Koza Altın
|77,00
|-0,32
|3,98
|Koza Madencilik
|13,04
|-0,23
|30,01
|Körfez GMYO
|4,70
|0,21
|96,65
|Kristal Kola
|2,25
|0,45
|49,01
|Kron Telekomünikasyon
|25,52
|0,87
|100,63
|Kuştur Kuşadası Turizm
|137,90
|9,97
|487,43
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,01
|2,38
|82,42
|Kütahya Porselen
|27,52
|-1,01
|315,71
|Lider Faktoring
|3,08
|-0,96
|67,85
|Link Bilgisayar
|32,46
|3,05
|80,45
|Logo Yazılım
|89,35
|-0,39
|46,96
|Lokman Hekim Sağlık
|11,78
|9,99
|103,81
|Lüks Kadife
|26,38
|9,64
|205,32
|Makina Takım
|2,33
|1,75
|23,94
|Marka Yatırım Holding
|3,39
|4,95
|187,29
|Marmaris Altınyunus
|89,50
|-2,51
|26,06
|Marshall
|267,40
|7,22
|462,47
|Martı GMYO
|1,95
|1,04
|93,07
|Martı Otel
|1,15
|1,77
|26,37
|Mavi Giyim
|39,72
|1,27
|-31,40
|Mazhar Zorlu Holding
|15,38
|0,07
|27,21
|Mega Polietilen
|7,49
|7,00
|490,48
|Menderes Tekstil
|3,32
|-2,64
|153,44
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|66,20
|9,97
|240,53
|Merko Gıda
|3,30
|-3,79
|214,29
|Metemtur Otelcilik
|5,55
|7,14
|211,80
|Metro Holding
|2,11
|0,48
|52,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,81
|-1,04
|94,39
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,45
|-58,56
|Migros Ticaret
|37,92
|-0,52
|56,56
|Milpa
|4,22
|-1,17
|92,69
|Mistral GMYO
|3,56
|-0,84
|88,36
|MLP Sağlık
|17,64
|-0,45
|10,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,20
|4,74
|268,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|1,39
|58,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|0,05
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,36
|-0,26
|83,65
|Net Holding
|2,26
|1,35
|-13,08
|Netaş Telekom.
|16,22
|0,06
|24,20
|Niğbaş Niğde Beton
|16,50
|0,61
|166,13
|Nuh Çimento
|19,06
|0,69
|73,51
|Nurol GMYO
|8,86
|-1,99
|148,18
|Odaş Elektrik
|2,54
|0,79
|75,69
|Olmuksan-IP
|6,28
|-1,10
|145,22
|Orge Enerji Elektrik
|7,09
|0,28
|42,94
|Orma Orman Mahsulleri
|10,29
|8,32
|272,83
|Osmanlı Menkul
|15,19
|0,07
|263,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,07
|0,00
|82,74
|Otokar
|138,80
|-0,86
|-5,60
|Oyak Çimento
|7,94
|0,00
|44,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|0,64
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,38
|-0,88
|9,43
|Özak GMYO
|3,86
|0,52
|50,19
|Özbal Çelik Boru
|6,09
|-3,03
|277,82
|Özderici GMYO
|2,08
|-0,48
|32,48
|Özerden Plastik
|3,40
|1,49
|49,12
|Panora GMYO
|5,46
|0,18
|-2,53
|Papilon Savunma
|14,94
|0,74
|93,87
|Park Elek.Madencilik
|4,26
|0,47
|39,67
|Parsan
|19,37
|-4,77
|14,34
|Pegasus
|47,40
|3,04
|-45,14
|Peker GMYO
|2,92
|-2,67
|222,88
|Penguen Gıda
|3,02
|0,00
|229,91
|Pera GMYO
|1,55
|0,65
|64,89
|Pergamon Dış Ticaret
|12,44
|2,30
|60,77
|Petkim
|4,20
|-1,41
|10,24
|Petrokent Turizm
|1.207,50
|9,99
|842,62
|Pınar Et ve Un
|19,32
|-0,05
|110,69
|Pınar Su
|7,73
|-3,01
|233,19
|Pınar Süt
|17,40
|0,35
|37,33
|Plastikkart
|11,27
|2,45
|21,57
|Polisan Holding
|2,93
|0,34
|-2,90
|Politeknik Metal
|172,60
|0,00
|126,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|0,00
|-13,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,70
|0,00
|10,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,60
|-0,15
|1,16
|QNB Finansbank
|69,00
|-0,07
|84,00
|Ral Yatırım Holding
|5,55
|-1,94
|111,47
|Ray Sigorta
|11,35
|-3,98
|231,87
|Reysaş GMYO
|5,13
|4,48
|11,76
|Reysaş Lojistik
|6,66
|6,22
|52,05
|Rhea Girişim
|2,44
|0,83
|105,04
|Rodrigo Tekstil
|3,74
|9,68
|106,63
|Royal Halı
|2,64
|2,33
|92,70
|RTA Laboratuvarları
|58,70
|2,89
|2430,17
|Sabancı Holding
|7,90
|-0,13
|-13,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,74
|1,72
|117,43
|Sanel Mühendislik
|3,53
|0,86
|20,31
|Sanifoam Sünger
|7,23
|-0,28
|44,60
|Sanko Pazarlama
|7,52
|1,08
|3,21
|Saray Matbaacılık
|3,40
|-0,58
|163,00
|Sarkuysan
|5,23
|3,98
|64,60
|Sasa Polyester
|15,80
|0,38
|104,40
|Say Reklamcılık
|6,08
|1,33
|171,43
|Sekuro Plastik
|9,24
|-1,70
|72,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,67
|3,96
|45,35
|Selçuk Gıda
|2,65
|0,00
|145,89
|Senkron Güvenlik
|2,20
|-0,45
|-19,41
|Serve Film Prodüksiyon
|11,97
|4,72
|652,83
|Servet GMYO
|24,40
|0,49
|187,06
|Seyitler Kimya
|12,31
|-1,91
|81,30
|Silverline Endüstri
|3,90
|-0,76
|80,56
|Sinpaş GMYO
|1,53
|0,00
|31,90
|Smartiks Yazılım
|8,08
|-0,12
|-17,64
|Soda Sanayii
|7,05
|0,00
|18,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,07
|10,00
|291,82
|Söktaş
|4,32
|-2,48
|154,04
|Sönmez Filament
|13,67
|-0,65
|180,12
|Sönmez Pamuklu
|12,20
|-1,05
|147,97
|Sumaş Suni Tahta
|25,80
|-3,73
|160,61
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-4,84
|-9,41
|Şekerbank
|1,55
|2,65
|18,32
|Şişe Cam
|6,22
|0,16
|21,44
|Şok Marketler
|12,38
|0,81
|15,06
|T. Halk Bankası
|5,14
|-0,58
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,80
|-0,60
|-1,83
|T.S.K.B.
|1,10
|0,92
|-9,09
|T.Tuborg
|14,84
|1,16
|24,71
|Taç Tarım Ürünleri
|6,91
|9,86
|121,47
|Tat Gıda
|10,53
|0,10
|73,08
|TAV Havalimanları
|15,78
|3,48
|-41,91
|Taze Kuru Gıda
|366,60
|9,99
|4963,54
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|21,43
|Tekfen Holding
|15,49
|0,39
|-16,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,45
|-2,86
|53,57
|Temapol Polimer Plastik
|7,62
|0,40
|45,98
|TGS Dış Ticaret
|9,01
|-1,85
|92,93
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|-0,09
|-1,73
|Torunlar GMYO
|3,70
|0,82
|34,55
|Trabzon Liman
|15,10
|-1,37
|41,65
|Trabzonspor Sportif
|5,81
|-9,92
|170,23
|Trakya Cam
|4,11
|-0,48
|21,20
|Trend GMYO
|7,02
|0,14
|219,09
|TSKB GMYO
|2,27
|0,89
|137,70
|Tuğçelik
|5,97
|0,00
|51,14
|Tukaş
|9,66
|-0,72
|-21,78
|Turcas Petrol
|3,44
|-0,58
|28,84
|Turkcell
|14,40
|-0,14
|4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,47
|-0,40
|16,54
|Tüpraş
|80,50
|-0,74
|-36,51
|Türk Hava Yolları
|10,95
|1,77
|-24,27
|Türk Prysmian Kablo
|7,46
|1,08
|189,09
|Türk Telekom
|6,96
|-0,14
|-3,54
|Türk Traktör
|100,10
|-0,89
|89,19
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,85
|2,31
|94,88
|Türkiye Sigorta
|5,82
|-0,85
|167,24
|Ufuk Yatırım
|8,55
|0,59
|231,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,74
|0,74
|194,03
|Ulusoy Elektrik
|53,25
|-2,74
|100,19
|Ulusoy Un Sanayi
|9,89
|0,10
|158,90
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,69
|-0,59
|39,27
|Utopya Turizm
|8,43
|1,81
|71,34
|Uzertaş Boya
|7,54
|9,91
|239,64
|Ülker Bisküvi
|22,74
|-0,09
|1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|4,62
|2,90
|90,91
|Vakıf GMYO
|3,24
|2,53
|87,18
|Vakıf Yat. Ort.
|9,60
|1,91
|427,14
|Vakıflar Bankası
|4,13
|0,49
|-25,05
|Vakko Tekstil
|5,67
|0,53
|24,89
|Vanet Gıda
|1,76
|-2,22
|23,08
|Verusa Holding
|37,90
|5,87
|104,31
|Verusaturk Girisim
|7,24
|2,26
|37,67
|Vestel
|17,56
|0,98
|39,14
|Vestel Beyaz Eşya
|26,90
|-0,37
|27,50
|Viking Kağıt
|4,76
|-0,83
|154,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,00
|2,30
|65,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,07
|0,49
|-16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|19,78
|9,95
|216,17
|Yataş
|7,98
|-0,25
|8,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,98
|1,71
|85,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,00
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,88
|1,15
|37,50
|Yeşil Yapı
|1,00
|2,04
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|17,36
|0,06
|54,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|9.212,70
|10,00
|212,83
|Yonga Mobilya
|61,20
|9,97
|562,87
|Yükselen Çelik
|6,94
|0,73
|126,43
|Yünsa
|13,12
|-0,46
|30,32
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,00
|66,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:37 - Kaynak: AA
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