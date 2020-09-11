Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 279.988,00 68,84
İş Bankası (B) 40.000,10 32,54
İş Bankası (C) 5,11 0,20 -20,28
İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62
İş Fin.Kir. 3,80 0,53 0,00
İş Girişim 9,52 -6,48 150,53
İş GMYO 1,72 0,58 -2,27
İş Y. Men. Değ. 8,06 -0,12 100,16
İş Yat. Ort. 2,97 1,37 84,32
İşbir Holding 1.506,40 10,00 250,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 1,10 48,39
İttifak Holding 4,03 1,77 8,33
İz Hayvancılık Tarım 5,92 2,42 126,26
İzmir Demir Çelik 19,00 0,00 131,99
İzmir Fırça 3,80 0,00 111,11
Jantsa Jant Sanayi 152,00 7,12 185,78
Kafein Yazılım 16,45 -0,06 48,12
Kaplamin 10,09 0,20 81,80
Kardemir (A) 4,43 0,23 67,17
Kardemir (B) 3,52 0,57 33,33
Kardemir (D) 3,01 0,00 13,16
Karel Elektronik 16,44 -0,24 13,15
Karsan Otomotiv 3,03 1,00 91,77
Karsu Tekstil 6,87 -1,15 112,04
Kartonsan 667,00 -2,13 72,65
Katmerciler Ekipman 4,63 4,04 20,57
Kent Gıda 380,00 1,63 1536,41
Kerevitaş Gıda 5,18 1,17 58,90
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 -30,91
Kiler GMYO 6,53 -0,91 72,30
Klimasan Klima 13,87 -0,93 -34,62
Koç Holding 14,83 -0,47 -25,88
Konfrut Gıda 12,16 3,05 55,50
Konya Çimento 502,10 3,27 85,07
Kordsa Teknik Tekstil 11,18 0,18 -12,08
Koza Altın 77,00 -0,32 3,98
Koza Madencilik 13,04 -0,23 30,01
Körfez GMYO 4,70 0,21 96,65
Kristal Kola 2,25 0,45 49,01
Kron Telekomünikasyon 25,52 0,87 100,63
Kuştur Kuşadası Turizm 137,90 9,97 487,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,01 2,38 82,42
Kütahya Porselen 27,52 -1,01 315,71
Lider Faktoring 3,08 -0,96 67,85
Link Bilgisayar 32,46 3,05 80,45
Logo Yazılım 89,35 -0,39 46,96
Lokman Hekim Sağlık 11,78 9,99 103,81
Lüks Kadife 26,38 9,64 205,32
Makina Takım 2,33 1,75 23,94
Marka Yatırım Holding 3,39 4,95 187,29
Marmaris Altınyunus 89,50 -2,51 26,06
Marshall 267,40 7,22 462,47
Martı GMYO 1,95 1,04 93,07
Martı Otel 1,15 1,77 26,37
Mavi Giyim 39,72 1,27 -31,40
Mazhar Zorlu Holding 15,38 0,07 27,21
Mega Polietilen 7,49 7,00 490,48
Menderes Tekstil 3,32 -2,64 153,44
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 66,20 9,97 240,53
Merko Gıda 3,30 -3,79 214,29
Metemtur Otelcilik 5,55 7,14 211,80
Metro Holding 2,11 0,48 52,90
Metro Petrol ve Tesisleri 3,81 -1,04 94,39
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,45 -58,56
Migros Ticaret 37,92 -0,52 56,56
Milpa 4,22 -1,17 92,69
Mistral GMYO 3,56 -0,84 88,36
MLP Sağlık 17,64 -0,45 10,25
MMC San. ve Tic. Yat. 4,20 4,74 268,42
Mondi Tire Kutsan 6,55 1,39 58,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 0,05 3,10
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,36 -0,26 83,65
Net Holding 2,26 1,35 -13,08
Netaş Telekom. 16,22 0,06 24,20
Niğbaş Niğde Beton 16,50 0,61 166,13
Nuh Çimento 19,06 0,69 73,51
Nurol GMYO 8,86 -1,99 148,18
Odaş Elektrik 2,54 0,79 75,69
Olmuksan-IP 6,28 -1,10 145,22
Orge Enerji Elektrik 7,09 0,28 42,94
Orma Orman Mahsulleri 10,29 8,32 272,83
Osmanlı Menkul 15,19 0,07 263,81
Ostim Endüstriyel Yat 3,07 0,00 82,74
Otokar 138,80 -0,86 -5,60
Oyak Çimento 7,94 0,00 44,43
Oyak Yat. Ort. 6,33 0,64 174,19
Oylum Sınai Yatırımlar 3,38 -0,88 9,43
Özak GMYO 3,86 0,52 50,19
Özbal Çelik Boru 6,09 -3,03 277,82
Özderici GMYO 2,08 -0,48 32,48
Özerden Plastik 3,40 1,49 49,12
Panora GMYO 5,46 0,18 -2,53
Papilon Savunma 14,94 0,74 93,87
Park Elek.Madencilik 4,26 0,47 39,67
Parsan 19,37 -4,77 14,34
Pegasus 47,40 3,04 -45,14
Peker GMYO 2,92 -2,67 222,88
Penguen Gıda 3,02 0,00 229,91
Pera GMYO 1,55 0,65 64,89
Pergamon Dış Ticaret 12,44 2,30 60,77
Petkim 4,20 -1,41 10,24
Petrokent Turizm 1.207,50 9,99 842,62
Pınar Et ve Un 19,32 -0,05 110,69
Pınar Su 7,73 -3,01 233,19
Pınar Süt 17,40 0,35 37,33
Plastikkart 11,27 2,45 21,57
Polisan Holding 2,93 0,34 -2,90
Politeknik Metal 172,60 0,00 126,89
Prizma Press Matbaacılık 3,72 0,00 -13,49
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,70 0,00 10,10
QNB Finans Fin. Kir. 130,60 -0,15 1,16
QNB Finansbank 69,00 -0,07 84,00
Ral Yatırım Holding 5,55 -1,94 111,47
Ray Sigorta 11,35 -3,98 231,87
Reysaş GMYO 5,13 4,48 11,76
Reysaş Lojistik 6,66 6,22 52,05
Rhea Girişim 2,44 0,83 105,04
Rodrigo Tekstil 3,74 9,68 106,63
Royal Halı 2,64 2,33 92,70
RTA Laboratuvarları 58,70 2,89 2430,17
Sabancı Holding 7,90 -0,13 -13,37
Safkar Ege Soğutmacılık 4,74 1,72 117,43
Sanel Mühendislik 3,53 0,86 20,31
Sanifoam Sünger 7,23 -0,28 44,60
Sanko Pazarlama 7,52 1,08 3,21
Saray Matbaacılık 3,40 -0,58 163,00
Sarkuysan 5,23 3,98 64,60
Sasa Polyester 15,80 0,38 104,40
Say Reklamcılık 6,08 1,33 171,43
Sekuro Plastik 9,24 -1,70 72,39
Selçuk Ecza Deposu 8,67 3,96 45,35
Selçuk Gıda 2,65 0,00 145,89
Senkron Güvenlik 2,20 -0,45 -19,41
Serve Film Prodüksiyon 11,97 4,72 652,83
Servet GMYO 24,40 0,49 187,06
Seyitler Kimya 12,31 -1,91 81,30
Silverline Endüstri 3,90 -0,76 80,56
Sinpaş GMYO 1,53 0,00 31,90
Smartiks Yazılım 8,08 -0,12 -17,64
Soda Sanayii 7,05 0,00 18,95
Sodaş Sodyum Sanayii 15,07 10,00 291,82
Söktaş 4,32 -2,48 154,04
Sönmez Filament 13,67 -0,65 180,12
Sönmez Pamuklu 12,20 -1,05 147,97
Sumaş Suni Tahta 25,80 -3,73 160,61
Şeker Fin. Kir. 4,33 -4,84 -9,41
Şekerbank 1,55 2,65 18,32
Şişe Cam 6,22 0,16 21,44
Şok Marketler 12,38 0,81 15,06
T. Halk Bankası 5,14 -0,58 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,80 -0,60 -1,83
T.S.K.B. 1,10 0,92 -9,09
T.Tuborg 14,84 1,16 24,71
Taç Tarım Ürünleri 6,91 9,86 121,47
Tat Gıda 10,53 0,10 73,08
TAV Havalimanları 15,78 3,48 -41,91
Taze Kuru Gıda 366,60 9,99 4963,54
Tek-Art Turizm 1,53 0,00 21,43
Tekfen Holding 15,49 0,39 -16,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 -2,86 53,57
Temapol Polimer Plastik 7,62 0,40 45,98
TGS Dış Ticaret 9,01 -1,85 92,93
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -0,09 -1,73
Torunlar GMYO 3,70 0,82 34,55
Trabzon Liman 15,10 -1,37 41,65
Trabzonspor Sportif 5,81 -9,92 170,23
Trakya Cam 4,11 -0,48 21,20
Trend GMYO 7,02 0,14 219,09
TSKB GMYO 2,27 0,89 137,70
Tuğçelik 5,97 0,00 51,14
Tukaş 9,66 -0,72 -21,78
Turcas Petrol 3,44 -0,58 28,84
Turkcell 14,40 -0,14 4,35
Tümosan Motor ve Traktör 7,47 -0,40 16,54
Tüpraş 80,50 -0,74 -36,51
Türk Hava Yolları 10,95 1,77 -24,27
Türk Prysmian Kablo 7,46 1,08 189,09
Türk Telekom 6,96 -0,14 -3,54
Türk Traktör 100,10 -0,89 89,19
Türker Proje Gayrimenkul 81,85 2,31 94,88
Türkiye Sigorta 5,82 -0,85 167,24
Ufuk Yatırım 8,55 0,59 231,40
Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 0,74 194,03
Ulusoy Elektrik 53,25 -2,74 100,19
Ulusoy Un Sanayi 9,89 0,10 158,90
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 1,69 -0,59 39,27
Utopya Turizm 8,43 1,81 71,34
Uzertaş Boya 7,54 9,91 239,64
Ülker Bisküvi 22,74 -0,09 1,70
Vakıf Fin. Kir. 4,62 2,90 90,91
Vakıf GMYO 3,24 2,53 87,18
Vakıf Yat. Ort. 9,60 1,91 427,14
Vakıflar Bankası 4,13 0,49 -25,05
Vakko Tekstil 5,67 0,53 24,89
Vanet Gıda 1,76 -2,22 23,08
Verusa Holding 37,90 5,87 104,31
Verusaturk Girisim 7,24 2,26 37,67
Vestel 17,56 0,98 39,14
Vestel Beyaz Eşya 26,90 -0,37 27,50
Viking Kağıt 4,76 -0,83 154,55
Yapı Kredi Koray GMYO 4,00 2,30 65,29
Yapı ve Kredi Bank. 2,07 0,49 -16,53
Yaprak Süt ve Besi Çift. 19,78 9,95 216,17
Yataş 7,98 -0,25 8,72
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,98 1,71 85,09
Yeni Gimat GMYO 12,08 0,00 0,91
Yeşil GMYO 0,88 1,15 37,50
Yeşil Yapı 1,00 2,04 51,52
Yeşil Yatırım Holding 17,36 0,06 54,59
Yibitaş İnşaat Malzeme 9.212,70 10,00 212,83
Yonga Mobilya 61,20 9,97 562,87
Yükselen Çelik 6,94 0,73 126,43
Yünsa 13,12 -0,46 30,32
Zorlu Enerji 2,72 0,00 66,87
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

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