Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,07
|0,20
|-20,90
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,85
|1,58
|1,32
|İş Girişim
|9,01
|-5,16
|137,11
|İş GMYO
|1,76
|1,15
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|8,01
|0,00
|98,92
|İş Yat. Ort.
|3,07
|2,68
|90,53
|İşbir Holding
|1.644,50
|10,00
|282,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|4,04
|-0,25
|8,60
|İz Hayvancılık Tarım
|5,62
|1,63
|114,79
|İzmir Demir Çelik
|17,37
|-8,63
|112,09
|İzmir Fırça
|4,14
|9,23
|130,00
|Jantsa Jant Sanayi
|171,60
|10,00
|222,63
|Kafein Yazılım
|16,58
|0,55
|49,29
|Kaplamin
|10,16
|1,91
|83,06
|Kardemir (A)
|5,04
|9,80
|90,19
|Kardemir (B)
|3,80
|6,74
|43,94
|Kardemir (D)
|3,18
|3,58
|19,55
|Karel Elektronik
|16,48
|0,55
|13,42
|Karsan Otomotiv
|3,01
|0,00
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,94
|3,12
|114,20
|Kartonsan
|658,70
|1,29
|70,50
|Katmerciler Ekipman
|4,42
|0,68
|15,10
|Kent Gıda
|448,90
|9,17
|1833,12
|Kerevitaş Gıda
|5,18
|0,78
|58,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|6,37
|-2,15
|68,07
|Klimasan Klima
|14,54
|2,54
|-31,46
|Koç Holding
|14,89
|0,07
|-25,58
|Konfrut Gıda
|12,08
|1,68
|54,48
|Konya Çimento
|473,00
|3,96
|74,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,32
|0,53
|-10,98
|Koza Altın
|77,35
|0,32
|4,46
|Koza Madencilik
|13,01
|0,31
|29,71
|Körfez GMYO
|4,71
|0,00
|97,07
|Kristal Kola
|2,25
|0,90
|49,01
|Kron Telekomünikasyon
|25,40
|-0,31
|99,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|151,60
|9,93
|545,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,90
|-1,36
|75,76
|Kütahya Porselen
|28,24
|1,22
|326,59
|Lider Faktoring
|3,07
|-0,32
|67,30
|Link Bilgisayar
|36,84
|9,97
|104,80
|Logo Yazılım
|90,45
|0,67
|48,77
|Lokman Hekim Sağlık
|12,95
|9,93
|124,05
|Lüks Kadife
|28,84
|8,99
|233,80
|Makina Takım
|2,30
|0,88
|22,34
|Marka Yatırım Holding
|3,24
|3,51
|174,58
|Marmaris Altınyunus
|90,20
|-0,22
|27,04
|Marshall
|301,70
|9,99
|534,62
|Martı GMYO
|1,95
|0,52
|93,07
|Martı Otel
|1,15
|1,77
|26,37
|Mavi Giyim
|40,40
|1,15
|-30,22
|Mazhar Zorlu Holding
|15,82
|2,99
|30,85
|Mega Polietilen
|8,47
|10,00
|567,74
|Menderes Tekstil
|3,17
|-2,76
|141,98
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|72,80
|9,97
|274,49
|Merko Gıda
|3,81
|8,86
|262,86
|Metemtur Otelcilik
|5,99
|5,27
|236,52
|Metro Holding
|2,14
|1,42
|55,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,80
|0,00
|93,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|1,32
|-56,87
|Migros Ticaret
|37,94
|0,48
|56,65
|Milpa
|4,33
|3,10
|97,72
|Mistral GMYO
|3,72
|0,27
|96,83
|MLP Sağlık
|17,65
|1,32
|10,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,41
|0,23
|286,84
|Mondi Tire Kutsan
|6,63
|-0,15
|60,14
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,74
|0,34
|86,64
|Net Holding
|2,28
|1,79
|-12,31
|Netaş Telekom.
|16,06
|0,69
|22,97
|Niğbaş Niğde Beton
|17,12
|0,71
|176,13
|Nuh Çimento
|19,70
|3,68
|79,34
|Nurol GMYO
|8,73
|0,81
|144,54
|Odaş Elektrik
|2,63
|-0,38
|81,92
|Olmuksan-IP
|6,55
|3,15
|155,76
|Orge Enerji Elektrik
|7,71
|3,77
|55,44
|Orma Orman Mahsulleri
|10,80
|6,30
|291,30
|Osmanlı Menkul
|15,09
|0,07
|261,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,12
|1,63
|85,71
|Otokar
|141,50
|1,80
|-3,77
|Oyak Çimento
|7,96
|0,63
|44,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,83
|8,24
|195,84
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,37
|-0,30
|9,10
|Özak GMYO
|3,85
|0,52
|49,81
|Özbal Çelik Boru
|6,13
|1,16
|280,30
|Özderici GMYO
|2,18
|1,40
|38,85
|Özerden Plastik
|3,69
|9,82
|61,84
|Panora GMYO
|5,48
|0,55
|-2,17
|Papilon Savunma
|15,32
|2,00
|98,80
|Park Elek.Madencilik
|4,28
|0,71
|40,33
|Parsan
|19,78
|2,59
|16,77
|Pegasus
|48,96
|1,20
|-43,33
|Peker GMYO
|2,83
|-2,41
|212,93
|Penguen Gıda
|3,00
|0,33
|227,73
|Pera GMYO
|1,54
|-0,65
|63,83
|Pergamon Dış Ticaret
|13,75
|6,92
|77,70
|Petkim
|4,33
|1,88
|13,65
|Petrokent Turizm
|1.086,60
|-10,00
|748,24
|Pınar Et ve Un
|19,85
|1,28
|116,47
|Pınar Su
|7,40
|-1,73
|218,97
|Pınar Süt
|17,64
|1,09
|39,23
|Plastikkart
|11,01
|-0,18
|18,77
|Polisan Holding
|2,94
|0,68
|-2,57
|Politeknik Metal
|188,50
|7,84
|147,79
|Prizma Press Matbaacılık
|3,70
|-0,27
|-13,95
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|0,05
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,30
|0,31
|0,93
|QNB Finansbank
|68,80
|0,07
|83,47
|Ral Yatırım Holding
|5,50
|-0,90
|109,57
|Ray Sigorta
|11,35
|-2,07
|231,87
|Reysaş GMYO
|5,02
|-0,40
|9,37
|Reysaş Lojistik
|6,56
|0,15
|49,77
|Rhea Girişim
|2,51
|2,45
|110,92
|Rodrigo Tekstil
|4,03
|8,92
|122,65
|Royal Halı
|2,92
|3,18
|113,14
|RTA Laboratuvarları
|54,90
|-2,31
|2266,38
|Sabancı Holding
|7,91
|0,38
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,86
|1,25
|122,94
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-0,29
|18,95
|Sanifoam Sünger
|6,85
|-0,72
|37,00
|Sanko Pazarlama
|7,43
|-0,27
|1,98
|Saray Matbaacılık
|3,42
|0,00
|164,55
|Sarkuysan
|5,07
|1,81
|59,56
|Sasa Polyester
|15,88
|1,15
|105,43
|Say Reklamcılık
|6,04
|-1,95
|169,64
|Sekuro Plastik
|9,04
|-0,44
|68,66
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|2,99
|50,38
|Selçuk Gıda
|2,90
|5,45
|169,09
|Senkron Güvenlik
|2,23
|0,90
|-18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|13,30
|5,81
|736,48
|Servet GMYO
|23,80
|-1,98
|180,00
|Seyitler Kimya
|11,79
|-2,32
|73,64
|Silverline Endüstri
|3,84
|-0,26
|77,78
|Sinpaş GMYO
|1,55
|0,65
|33,62
|Smartiks Yazılım
|8,13
|0,74
|-17,13
|Soda Sanayii
|7,06
|0,28
|19,12
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,50
|9,49
|328,99
|Söktaş
|4,11
|-0,48
|141,69
|Sönmez Filament
|15,88
|4,96
|225,41
|Sönmez Pamuklu
|14,13
|4,20
|187,20
|Sumaş Suni Tahta
|27,46
|9,93
|177,37
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-0,23
|-10,46
|Şekerbank
|1,45
|-2,68
|10,69
|Şişe Cam
|6,26
|0,48
|22,22
|Şok Marketler
|12,36
|0,24
|14,87
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,20
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,20
|0,51
|-0,92
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|14,87
|1,16
|24,96
|Taç Tarım Ürünleri
|7,60
|9,99
|143,59
|Tat Gıda
|10,70
|0,66
|75,88
|TAV Havalimanları
|16,10
|-0,74
|-40,73
|Taze Kuru Gıda
|403,20
|9,98
|5469,06
|Tek-Art Turizm
|1,55
|1,31
|23,02
|Tekfen Holding
|15,48
|0,72
|-16,56
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,80
|2,56
|61,90
|Temapol Polimer Plastik
|7,68
|0,39
|47,13
|TGS Dış Ticaret
|9,26
|1,09
|98,29
|Tofaş Oto. Fab.
|23,48
|0,34
|0,76
|Torunlar GMYO
|3,72
|1,09
|35,27
|Trabzon Liman
|17,69
|9,94
|65,95
|Trabzonspor Sportif
|5,62
|-3,27
|161,40
|Trakya Cam
|4,13
|0,73
|21,79
|Trend GMYO
|7,27
|1,68
|230,45
|TSKB GMYO
|2,39
|0,84
|150,27
|Tuğçelik
|5,92
|0,34
|49,87
|Tukaş
|9,73
|0,83
|-21,21
|Turcas Petrol
|3,53
|1,73
|32,21
|Turkcell
|14,40
|0,56
|4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,48
|0,67
|16,69
|Tüpraş
|81,80
|0,86
|-35,49
|Türk Hava Yolları
|10,99
|0,55
|-24,00
|Türk Prysmian Kablo
|8,03
|7,50
|211,18
|Türk Telekom
|6,96
|0,29
|-3,54
|Türk Traktör
|100,80
|0,10
|90,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|74,30
|-1,07
|76,90
|Türkiye Sigorta
|5,74
|0,00
|163,57
|Ufuk Yatırım
|10,14
|8,45
|293,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,80
|1,82
|200,47
|Ulusoy Elektrik
|53,60
|-0,37
|101,50
|Ulusoy Un Sanayi
|9,89
|0,41
|158,90
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,73
|2,37
|42,57
|Utopya Turizm
|8,82
|1,26
|79,27
|Uzertaş Boya
|8,29
|9,95
|273,42
|Ülker Bisküvi
|22,54
|0,63
|0,81
|Vakıf Fin. Kir.
|4,55
|-0,87
|88,02
|Vakıf GMYO
|3,26
|1,24
|88,33
|Vakıf Yat. Ort.
|9,27
|-0,11
|409,02
|Vakıflar Bankası
|4,11
|0,00
|-25,41
|Vakko Tekstil
|6,11
|8,53
|34,58
|Vanet Gıda
|1,99
|7,57
|39,16
|Verusa Holding
|37,22
|-5,49
|100,64
|Verusaturk Girisim
|6,89
|-3,37
|31,02
|Vestel
|17,52
|0,11
|38,83
|Vestel Beyaz Eşya
|27,00
|0,30
|27,97
|Viking Kağıt
|4,76
|0,21
|154,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,99
|0,76
|64,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,00
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|21,74
|9,91
|247,50
|Yataş
|8,03
|0,37
|9,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,98
|-0,67
|85,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|0,00
|0,99
|Yeşil GMYO
|0,91
|1,11
|42,19
|Yeşil Yapı
|1,03
|-0,96
|56,06
|Yeşil Yatırım Holding
|18,10
|1,12
|61,18
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.133,90
|10,00
|244,11
|Yonga Mobilya
|67,30
|9,97
|628,94
|Yükselen Çelik
|6,90
|0,29
|125,12
|Yünsa
|13,18
|1,38
|30,91
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,21
|70,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 13:47 - Kaynak: AA
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