Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.500,00
|34,19
|İş Bankası (C)
|5,04
|0,20
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,00
|1,58
|İş Girişim
|8,31
|-2,81
|118,68
|İş GMYO
|1,76
|0,57
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|8,11
|0,12
|101,40
|İş Yat. Ort.
|3,05
|0,00
|89,28
|İşbir Holding
|1.644,50
|282,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|0,00
|51,61
|İttifak Holding
|4,04
|-0,25
|8,60
|İz Hayvancılık Tarım
|6,49
|8,89
|148,04
|İzmir Demir Çelik
|18,75
|128,94
|İzmir Fırça
|4,12
|-0,24
|128,89
|Jantsa Jant Sanayi
|188,40
|9,79
|254,22
|Kafein Yazılım
|16,64
|0,54
|49,83
|Kaplamin
|10,22
|-1,35
|84,14
|Kardemir (A)
|5,53
|9,72
|108,68
|Kardemir (B)
|4,19
|7,16
|58,71
|Kardemir (D)
|3,16
|0,32
|18,80
|Karel Elektronik
|16,43
|0,49
|13,08
|Karsan Otomotiv
|3,02
|1,00
|91,14
|Karsu Tekstil
|6,88
|2,23
|112,35
|Kartonsan
|677,00
|4,07
|75,23
|Katmerciler Ekipman
|4,44
|0,91
|15,63
|Kent Gıda
|490,00
|8,34
|2010,11
|Kerevitaş Gıda
|5,31
|-0,75
|62,88
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-27,27
|Kiler GMYO
|6,20
|-1,74
|63,59
|Klimasan Klima
|15,21
|2,42
|-28,30
|Koç Holding
|14,90
|0,34
|-25,53
|Konfrut Gıda
|12,38
|-0,80
|58,31
|Konya Çimento
|529,60
|9,99
|95,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,33
|-0,09
|-10,90
|Koza Altın
|79,20
|1,73
|6,95
|Koza Madencilik
|13,16
|1,08
|31,21
|Körfez GMYO
|4,81
|0,21
|101,26
|Kristal Kola
|2,31
|2,21
|52,98
|Kron Telekomünikasyon
|25,46
|0,00
|100,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|151,60
|545,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,09
|0,65
|87,27
|Kütahya Porselen
|28,78
|1,12
|334,74
|Lider Faktoring
|3,09
|0,00
|68,39
|Link Bilgisayar
|40,52
|9,99
|125,25
|Logo Yazılım
|89,65
|0,17
|47,45
|Lokman Hekim Sağlık
|11,66
|-9,96
|101,73
|Lüks Kadife
|30,48
|4,74
|252,78
|Makina Takım
|2,31
|0,87
|22,87
|Marka Yatırım Holding
|3,39
|4,95
|187,29
|Marmaris Altınyunus
|95,20
|5,37
|34,08
|Marshall
|331,80
|9,98
|597,94
|Martı GMYO
|1,95
|-1,02
|93,07
|Martı Otel
|1,16
|1,75
|27,47
|Mavi Giyim
|41,08
|1,63
|-29,05
|Mazhar Zorlu Holding
|16,09
|1,71
|33,09
|Mega Polietilen
|9,27
|9,45
|630,81
|Menderes Tekstil
|3,20
|-0,62
|144,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|72,80
|274,49
|Merko Gıda
|4,23
|9,87
|302,86
|Metemtur Otelcilik
|5,73
|-4,50
|221,91
|Metro Holding
|2,15
|0,47
|55,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,77
|-1,05
|92,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,85
|-56,12
|Migros Ticaret
|39,26
|2,40
|62,10
|Milpa
|4,41
|0,68
|101,37
|Mistral GMYO
|3,68
|0,55
|94,71
|MLP Sağlık
|17,45
|-0,23
|9,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,84
|324,56
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|0,30
|59,90
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|23,58
|-0,17
|85,38
|Net Holding
|2,35
|0,00
|-9,62
|Netaş Telekom.
|15,99
|0,57
|22,43
|Niğbaş Niğde Beton
|19,70
|7,95
|217,74
|Nuh Çimento
|19,65
|-0,25
|78,88
|Nurol GMYO
|10,14
|6,51
|184,03
|Odaş Elektrik
|2,65
|0,76
|83,30
|Olmuksan-IP
|6,56
|0,31
|156,15
|Orge Enerji Elektrik
|7,58
|-0,66
|52,82
|Orma Orman Mahsulleri
|10,35
|275,00
|Osmanlı Menkul
|15,20
|0,66
|264,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,15
|1,61
|87,50
|Otokar
|143,80
|-0,83
|-2,20
|Oyak Çimento
|8,01
|0,75
|45,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,55
|0,00
|183,72
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,44
|0,88
|11,37
|Özak GMYO
|3,84
|-0,26
|49,42
|Özbal Çelik Boru
|5,70
|-3,23
|253,63
|Özderici GMYO
|2,23
|-0,89
|42,04
|Özerden Plastik
|4,05
|9,76
|77,63
|Panora GMYO
|5,50
|0,18
|-1,81
|Papilon Savunma
|15,19
|-0,20
|97,11
|Park Elek.Madencilik
|4,35
|0,69
|42,62
|Parsan
|19,60
|0,51
|15,70
|Pegasus
|47,26
|-1,13
|-45,30
|Peker GMYO
|2,82
|0,71
|211,82
|Penguen Gıda
|3,07
|0,99
|235,37
|Pera GMYO
|1,54
|-0,65
|63,83
|Pergamon Dış Ticaret
|13,80
|-2,40
|78,35
|Petkim
|4,31
|0,23
|13,12
|Petrokent Turizm
|985,60
|-10,00
|669,40
|Pınar Et ve Un
|22,96
|6,49
|150,38
|Pınar Su
|8,01
|-3,26
|245,26
|Pınar Süt
|18,97
|1,83
|49,72
|Plastikkart
|11,15
|0,18
|20,28
|Polisan Holding
|3,03
|1,00
|0,41
|Politeknik Metal
|190,00
|6,86
|149,76
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|0,81
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,10
|0,08
|1,55
|QNB Finansbank
|68,90
|0,15
|83,73
|Ral Yatırım Holding
|5,52
|-3,16
|110,33
|Ray Sigorta
|11,03
|-1,78
|222,51
|Reysaş GMYO
|5,11
|2,40
|11,33
|Reysaş Lojistik
|6,88
|5,85
|57,08
|Rhea Girişim
|2,60
|2,77
|118,49
|Rodrigo Tekstil
|3,79
|-1,04
|109,39
|Royal Halı
|3,11
|127,01
|RTA Laboratuvarları
|54,20
|1,21
|2236,21
|Sabancı Holding
|7,93
|0,25
|-13,05
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,74
|9,96
|163,30
|Sanel Mühendislik
|3,51
|1,15
|19,63
|Sanifoam Sünger
|6,90
|-2,40
|38,00
|Sanko Pazarlama
|7,87
|0,13
|8,01
|Saray Matbaacılık
|3,39
|-0,59
|162,23
|Sarkuysan
|5,12
|-0,97
|61,14
|Sasa Polyester
|16,21
|2,59
|109,70
|Say Reklamcılık
|6,06
|0,50
|170,54
|Sekuro Plastik
|9,82
|7,09
|83,21
|Selçuk Ecza Deposu
|8,72
|-0,34
|46,19
|Selçuk Gıda
|3,02
|180,22
|Senkron Güvenlik
|2,28
|-16,48
|Serve Film Prodüksiyon
|13,80
|767,92
|Servet GMYO
|24,40
|0,49
|187,06
|Seyitler Kimya
|12,05
|0,92
|77,47
|Silverline Endüstri
|3,83
|0,52
|77,31
|Sinpaş GMYO
|1,57
|1,29
|35,34
|Smartiks Yazılım
|8,17
|0,74
|-16,72
|Soda Sanayii
|7,21
|0,14
|21,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,57
|330,81
|Söktaş
|4,33
|-0,46
|154,63
|Sönmez Filament
|16,16
|-1,46
|231,15
|Sönmez Pamuklu
|13,59
|-1,95
|176,22
|Sumaş Suni Tahta
|27,46
|177,37
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|-0,47
|-11,30
|Şekerbank
|1,47
|1,38
|12,21
|Şişe Cam
|6,39
|-0,62
|24,76
|Şok Marketler
|12,64
|2,51
|17,47
|T. Halk Bankası
|5,11
|0,59
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,02
|0,05
|-1,33
|T.S.K.B.
|1,11
|1,83
|-8,26
|T.Tuborg
|14,92
|0,13
|25,38
|Taç Tarım Ürünleri
|7,60
|143,59
|Tat Gıda
|10,95
|1,01
|79,99
|TAV Havalimanları
|15,98
|-0,12
|-41,17
|Taze Kuru Gıda
|443,50
|10,00
|6025,69
|Tek-Art Turizm
|1,54
|0,65
|22,22
|Tekfen Holding
|15,49
|0,45
|-16,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,74
|0,60
|60,48
|Temapol Polimer Plastik
|8,39
|4,09
|60,73
|TGS Dış Ticaret
|9,28
|0,65
|98,72
|Tofaş Oto. Fab.
|23,64
|0,85
|1,45
|Torunlar GMYO
|3,74
|-0,27
|36,00
|Trabzon Liman
|19,45
|9,95
|82,46
|Trabzonspor Sportif
|5,01
|-8,58
|133,02
|Trakya Cam
|4,20
|0,00
|23,86
|Trend GMYO
|8,44
|7,38
|283,64
|TSKB GMYO
|2,37
|1,72
|148,17
|Tuğçelik
|5,87
|0,00
|48,61
|Tukaş
|9,84
|0,00
|-20,32
|Turcas Petrol
|3,52
|-0,28
|31,84
|Turkcell
|14,44
|1,48
|4,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,54
|0,80
|17,63
|Tüpraş
|81,55
|0,25
|-35,69
|Türk Hava Yolları
|10,86
|-0,18
|-24,90
|Türk Prysmian Kablo
|8,47
|3,17
|228,23
|Türk Telekom
|6,97
|0,43
|-3,40
|Türk Traktör
|101,90
|0,30
|92,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|75,40
|1,07
|79,52
|Türkiye Sigorta
|5,82
|0,69
|167,24
|Ufuk Yatırım
|11,30
|9,92
|337,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,92
|0,34
|213,35
|Ulusoy Elektrik
|54,10
|0,37
|103,38
|Ulusoy Un Sanayi
|10,39
|1,07
|171,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,74
|0,00
|43,39
|Utopya Turizm
|10,53
|9,92
|114,02
|Uzertaş Boya
|8,29
|273,42
|Ülker Bisküvi
|22,90
|1,15
|2,42
|Vakıf Fin. Kir.
|4,55
|0,00
|88,02
|Vakıf GMYO
|3,21
|-0,31
|85,44
|Vakıf Yat. Ort.
|8,74
|-3,32
|379,92
|Vakıflar Bankası
|4,10
|0,24
|-25,59
|Vakko Tekstil
|6,32
|2,10
|39,21
|Vanet Gıda
|2,23
|9,85
|55,94
|Verusa Holding
|36,00
|-2,86
|94,06
|Verusaturk Girisim
|6,74
|-0,88
|28,17
|Vestel
|17,24
|0,23
|36,61
|Vestel Beyaz Eşya
|27,24
|0,89
|29,11
|Viking Kağıt
|4,82
|0,21
|157,75
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,19
|4,49
|73,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|23,90
|9,94
|282,03
|Yataş
|8,06
|0,00
|9,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,97
|0,34
|84,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,21
|-0,08
|1,99
|Yeşil GMYO
|0,91
|2,25
|42,19
|Yeşil Yapı
|1,07
|3,88
|62,12
|Yeşil Yatırım Holding
|18,27
|1,95
|62,69
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.133,90
|244,11
|Yonga Mobilya
|67,30
|628,94
|Yükselen Çelik
|7,08
|1,14
|131,00
|Yünsa
|13,50
|1,05
|34,09
|Zorlu Enerji
|2,73
|0,37
|67,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 14:35 - Kaynak: AA
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