Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 40.500,00 34,19 İş Bankası (C) 5,04 0,20 -21,37 İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62 İş Fin.Kir. 3,86 0,00 1,58 İş Girişim 8,31 -2,81 118,68 İş GMYO 1,76 0,57 0,00 İş Y. Men. Değ. 8,11 0,12 101,40 İş Yat. Ort. 3,05 0,00 89,28 İşbir Holding 1.644,50 282,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 0,00 51,61 İttifak Holding 4,04 -0,25 8,60 İz Hayvancılık Tarım 6,49 8,89 148,04 İzmir Demir Çelik 18,75 128,94 İzmir Fırça 4,12 -0,24 128,89 Jantsa Jant Sanayi 188,40 9,79 254,22 Kafein Yazılım 16,64 0,54 49,83 Kaplamin 10,22 -1,35 84,14 Kardemir (A) 5,53 9,72 108,68 Kardemir (B) 4,19 7,16 58,71 Kardemir (D) 3,16 0,32 18,80 Karel Elektronik 16,43 0,49 13,08 Karsan Otomotiv 3,02 1,00 91,14 Karsu Tekstil 6,88 2,23 112,35 Kartonsan 677,00 4,07 75,23 Katmerciler Ekipman 4,44 0,91 15,63 Kent Gıda 490,00 8,34 2010,11 Kerevitaş Gıda 5,31 -0,75 62,88 Kervansaray Yat. Holding 0,40 -27,27 Kiler GMYO 6,20 -1,74 63,59 Klimasan Klima 15,21 2,42 -28,30 Koç Holding 14,90 0,34 -25,53 Konfrut Gıda 12,38 -0,80 58,31 Konya Çimento 529,60 9,99 95,21 Kordsa Teknik Tekstil 11,33 -0,09 -10,90 Koza Altın 79,20 1,73 6,95 Koza Madencilik 13,16 1,08 31,21 Körfez GMYO 4,81 0,21 101,26 Kristal Kola 2,31 2,21 52,98 Kron Telekomünikasyon 25,46 0,00 100,16 Kuştur Kuşadası Turizm 151,60 545,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 3,09 0,65 87,27 Kütahya Porselen 28,78 1,12 334,74 Lider Faktoring 3,09 0,00 68,39 Link Bilgisayar 40,52 9,99 125,25 Logo Yazılım 89,65 0,17 47,45 Lokman Hekim Sağlık 11,66 -9,96 101,73 Lüks Kadife 30,48 4,74 252,78 Makina Takım 2,31 0,87 22,87 Marka Yatırım Holding 3,39 4,95 187,29 Marmaris Altınyunus 95,20 5,37 34,08 Marshall 331,80 9,98 597,94 Martı GMYO 1,95 -1,02 93,07 Martı Otel 1,16 1,75 27,47 Mavi Giyim 41,08 1,63 -29,05 Mazhar Zorlu Holding 16,09 1,71 33,09 Mega Polietilen 9,27 9,45 630,81 Menderes Tekstil 3,20 -0,62 144,27 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 72,80 274,49 Merko Gıda 4,23 9,87 302,86 Metemtur Otelcilik 5,73 -4,50 221,91 Metro Holding 2,15 0,47 55,80 Metro Petrol ve Tesisleri 3,77 -1,05 92,35 Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -0,85 -56,12 Migros Ticaret 39,26 2,40 62,10 Milpa 4,41 0,68 101,37 Mistral GMYO 3,68 0,55 94,71 MLP Sağlık 17,45 -0,23 9,06 MMC San. ve Tic. Yat. 4,84 324,56 Mondi Tire Kutsan 6,62 0,30 59,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,58 -0,17 85,38 Net Holding 2,35 0,00 -9,62 Netaş Telekom. 15,99 0,57 22,43 Niğbaş Niğde Beton 19,70 7,95 217,74 Nuh Çimento 19,65 -0,25 78,88 Nurol GMYO 10,14 6,51 184,03 Odaş Elektrik 2,65 0,76 83,30 Olmuksan-IP 6,56 0,31 156,15 Orge Enerji Elektrik 7,58 -0,66 52,82 Orma Orman Mahsulleri 10,35 275,00 Osmanlı Menkul 15,20 0,66 264,05 Ostim Endüstriyel Yat 3,15 1,61 87,50 Otokar 143,80 -0,83 -2,20 Oyak Çimento 8,01 0,75 45,70 Oyak Yat. Ort. 6,55 0,00 183,72 Oylum Sınai Yatırımlar 3,44 0,88 11,37 Özak GMYO 3,84 -0,26 49,42 Özbal Çelik Boru 5,70 -3,23 253,63 Özderici GMYO 2,23 -0,89 42,04 Özerden Plastik 4,05 9,76 77,63 Panora GMYO 5,50 0,18 -1,81 Papilon Savunma 15,19 -0,20 97,11 Park Elek.Madencilik 4,35 0,69 42,62 Parsan 19,60 0,51 15,70 Pegasus 47,26 -1,13 -45,30 Peker GMYO 2,82 0,71 211,82 Penguen Gıda 3,07 0,99 235,37 Pera GMYO 1,54 -0,65 63,83 Pergamon Dış Ticaret 13,80 -2,40 78,35 Petkim 4,31 0,23 13,12 Petrokent Turizm 985,60 -10,00 669,40 Pınar Et ve Un 22,96 6,49 150,38 Pınar Su 8,01 -3,26 245,26 Pınar Süt 18,97 1,83 49,72 Plastikkart 11,15 0,18 20,28 Polisan Holding 3,03 1,00 0,41 Politeknik Metal 190,00 6,86 149,76 Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,81 -13,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,30 10,16 QNB Finans Fin. Kir. 131,10 0,08 1,55 QNB Finansbank 68,90 0,15 83,73 Ral Yatırım Holding 5,52 -3,16 110,33 Ray Sigorta 11,03 -1,78 222,51 Reysaş GMYO 5,11 2,40 11,33 Reysaş Lojistik 6,88 5,85 57,08 Rhea Girişim 2,60 2,77 118,49 Rodrigo Tekstil 3,79 -1,04 109,39 Royal Halı 3,11 127,01 RTA Laboratuvarları 54,20 1,21 2236,21 Sabancı Holding 7,93 0,25 -13,05 Safkar Ege Soğutmacılık 5,74 9,96 163,30 Sanel Mühendislik 3,51 1,15 19,63 Sanifoam Sünger 6,90 -2,40 38,00 Sanko Pazarlama 7,87 0,13 8,01 Saray Matbaacılık 3,39 -0,59 162,23 Sarkuysan 5,12 -0,97 61,14 Sasa Polyester 16,21 2,59 109,70 Say Reklamcılık 6,06 0,50 170,54 Sekuro Plastik 9,82 7,09 83,21 Selçuk Ecza Deposu 8,72 -0,34 46,19 Selçuk Gıda 3,02 180,22 Senkron Güvenlik 2,28 -16,48 Serve Film Prodüksiyon 13,80 767,92 Servet GMYO 24,40 0,49 187,06 Seyitler Kimya 12,05 0,92 77,47 Silverline Endüstri 3,83 0,52 77,31 Sinpaş GMYO 1,57 1,29 35,34 Smartiks Yazılım 8,17 0,74 -16,72 Soda Sanayii 7,21 0,14 21,65 Sodaş Sodyum Sanayii 16,57 330,81 Söktaş 4,33 -0,46 154,63 Sönmez Filament 16,16 -1,46 231,15 Sönmez Pamuklu 13,59 -1,95 176,22 Sumaş Suni Tahta 27,46 177,37 Şeker Fin. Kir. 4,24 -0,47 -11,30 Şekerbank 1,47 1,38 12,21 Şişe Cam 6,39 -0,62 24,76 Şok Marketler 12,64 2,51 17,47 T. Halk Bankası 5,11 0,59 -13,54 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,02 0,05 -1,33 T.S.K.B. 1,11 1,83 -8,26 T.Tuborg 14,92 0,13 25,38 Taç Tarım Ürünleri 7,60 143,59 Tat Gıda 10,95 1,01 79,99 TAV Havalimanları 15,98 -0,12 -41,17 Taze Kuru Gıda 443,50 10,00 6025,69 Tek-Art Turizm 1,54 0,65 22,22 Tekfen Holding 15,49 0,45 -16,51 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,74 0,60 60,48 Temapol Polimer Plastik 8,39 4,09 60,73 TGS Dış Ticaret 9,28 0,65 98,72 Tofaş Oto. Fab. 23,64 0,85 1,45 Torunlar GMYO 3,74 -0,27 36,00 Trabzon Liman 19,45 9,95 82,46 Trabzonspor Sportif 5,01 -8,58 133,02 Trakya Cam 4,20 0,00 23,86 Trend GMYO 8,44 7,38 283,64 TSKB GMYO 2,37 1,72 148,17 Tuğçelik 5,87 0,00 48,61 Tukaş 9,84 0,00 -20,32 Turcas Petrol 3,52 -0,28 31,84 Turkcell 14,44 1,48 4,64 Tümosan Motor ve Traktör 7,54 0,80 17,63 Tüpraş 81,55 0,25 -35,69 Türk Hava Yolları 10,86 -0,18 -24,90 Türk Prysmian Kablo 8,47 3,17 228,23 Türk Telekom 6,97 0,43 -3,40 Türk Traktör 101,90 0,30 92,59 Türker Proje Gayrimenkul 75,40 1,07 79,52 Türkiye Sigorta 5,82 0,69 167,24 Ufuk Yatırım 11,30 9,92 337,98 Ulaşlar Turizm Yat. 2,92 0,34 213,35 Ulusoy Elektrik 54,10 0,37 103,38 Ulusoy Un Sanayi 10,39 1,07 171,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,74 0,00 43,39 Utopya Turizm 10,53 9,92 114,02 Uzertaş Boya 8,29 273,42 Ülker Bisküvi 22,90 1,15 2,42 Vakıf Fin. Kir. 4,55 0,00 88,02 Vakıf GMYO 3,21 -0,31 85,44 Vakıf Yat. Ort. 8,74 -3,32 379,92 Vakıflar Bankası 4,10 0,24 -25,59 Vakko Tekstil 6,32 2,10 39,21 Vanet Gıda 2,23 9,85 55,94 Verusa Holding 36,00 -2,86 94,06 Verusaturk Girisim 6,74 -0,88 28,17 Vestel 17,24 0,23 36,61 Vestel Beyaz Eşya 27,24 0,89 29,11 Viking Kağıt 4,82 0,21 157,75 Yapı Kredi Koray GMYO 4,19 4,49 73,14 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,49 -17,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 23,90 9,94 282,03 Yataş 8,06 0,00 9,81 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,97 0,34 84,47 Yeni Gimat GMYO 12,21 -0,08 1,99 Yeşil GMYO 0,91 2,25 42,19 Yeşil Yapı 1,07 3,88 62,12 Yeşil Yatırım Holding 18,27 1,95 62,69 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.133,90 244,11 Yonga Mobilya 67,30 628,94 Yükselen Çelik 7,08 1,14 131,00 Yünsa 13,50 1,05 34,09 Zorlu Enerji 2,73 0,37 67,48 (Son) (Son) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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