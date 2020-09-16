Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|0,00
|35,85
|İş Bankası (C)
|5,05
|0,40
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|362.500,00
|72,62
|İş Fin.Kir.
|3,82
|0,53
|0,53
|İş Girişim
|8,33
|-0,48
|119,21
|İş GMYO
|1,73
|0,00
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,05
|0,50
|99,91
|İş Yat. Ort.
|3,02
|0,33
|87,42
|İşbir Holding
|1.718,00
|0,00
|299,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|4,17
|3,47
|12,10
|İz Hayvancılık Tarım
|6,92
|5,81
|164,48
|İzmir Demir Çelik
|17,70
|0,28
|116,12
|İzmir Fırça
|4,00
|0,50
|122,22
|Jantsa Jant Sanayi
|201,00
|7,09
|277,91
|Kafein Yazılım
|17,08
|0,71
|53,79
|Kaplamin
|10,44
|1,36
|88,11
|Kardemir (A)
|5,39
|-2,71
|103,40
|Kardemir (B)
|3,86
|-2,03
|46,21
|Kardemir (D)
|3,13
|0,64
|17,67
|Karel Elektronik
|16,62
|0,73
|14,38
|Karsan Otomotiv
|2,99
|0,67
|89,24
|Karsu Tekstil
|6,76
|-3,01
|108,64
|Kartonsan
|727,10
|8,31
|88,20
|Katmerciler Ekipman
|4,67
|5,18
|21,61
|Kent Gıda
|429,30
|-10,00
|1748,72
|Kerevitaş Gıda
|5,23
|0,19
|60,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|9,09
|-12,73
|Kiler GMYO
|6,60
|1,38
|74,14
|Klimasan Klima
|14,96
|-0,07
|-29,48
|Koç Holding
|14,80
|-0,20
|-26,03
|Konfrut Gıda
|12,33
|0,57
|57,67
|Konya Çimento
|568,00
|7,25
|109,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|-0,09
|-11,76
|Koza Altın
|80,35
|1,52
|8,51
|Koza Madencilik
|13,15
|0,38
|31,11
|Körfez GMYO
|4,92
|4,02
|105,86
|Kristal Kola
|2,24
|0,00
|48,34
|Kron Telekomünikasyon
|25,74
|2,22
|102,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|183,30
|9,96
|680,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,51
|9,60
|123,85
|Kütahya Porselen
|27,96
|-0,36
|322,36
|Lider Faktoring
|3,07
|0,33
|67,30
|Link Bilgisayar
|44,56
|9,97
|147,71
|Logo Yazılım
|91,25
|1,22
|50,08
|Lokman Hekim Sağlık
|12,29
|-7,94
|112,63
|Lüks Kadife
|28,80
|-2,24
|233,33
|Makina Takım
|2,27
|0,44
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|3,46
|3,90
|193,22
|Marmaris Altınyunus
|96,35
|-0,82
|35,70
|Marshall
|364,90
|9,98
|667,56
|Martı GMYO
|1,94
|-0,51
|92,08
|Martı Otel
|1,15
|0,00
|26,37
|Mavi Giyim
|39,20
|0,51
|-32,30
|Mazhar Zorlu Holding
|16,09
|0,56
|33,09
|Mega Polietilen
|10,19
|9,45
|703,34
|Menderes Tekstil
|3,20
|0,95
|144,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|88,05
|9,99
|352,93
|Merko Gıda
|4,65
|9,93
|342,86
|Metemtur Otelcilik
|5,68
|3,09
|219,10
|Metro Holding
|2,30
|0,00
|66,67
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|-0,52
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|-0,85
|-56,50
|Migros Ticaret
|39,42
|-0,81
|62,76
|Milpa
|4,66
|1,30
|112,79
|Mistral GMYO
|3,69
|-1,34
|95,24
|MLP Sağlık
|17,50
|1,04
|9,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,85
|9,96
|413,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,72
|2,28
|62,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|24,20
|2,37
|90,25
|Net Holding
|2,39
|0,84
|-8,08
|Netaş Telekom.
|15,96
|0,38
|22,21
|Niğbaş Niğde Beton
|20,44
|1,89
|229,68
|Nuh Çimento
|19,67
|0,36
|79,06
|Nurol GMYO
|10,12
|-3,34
|183,47
|Odaş Elektrik
|2,61
|0,38
|80,53
|Olmuksan-IP
|6,39
|-0,93
|149,52
|Orge Enerji Elektrik
|7,72
|1,98
|55,65
|Orma Orman Mahsulleri
|10,50
|1,94
|280,43
|Osmanlı Menkul
|15,10
|0,13
|261,65
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,24
|1,89
|92,86
|Otokar
|144,30
|-0,14
|-1,86
|Oyak Çimento
|8,07
|1,38
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,50
|-2,99
|181,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,58
|3,17
|15,90
|Özak GMYO
|3,86
|0,78
|50,19
|Özbal Çelik Boru
|5,63
|-1,23
|249,29
|Özderici GMYO
|2,21
|0,91
|40,76
|Özerden Plastik
|4,30
|6,17
|88,60
|Panora GMYO
|5,50
|-0,18
|-1,81
|Papilon Savunma
|15,20
|0,86
|97,24
|Park Elek.Madencilik
|4,31
|1,17
|41,31
|Parsan
|19,80
|1,59
|16,88
|Pegasus
|46,96
|0,64
|-45,65
|Peker GMYO
|2,81
|0,36
|210,72
|Penguen Gıda
|3,12
|2,30
|240,84
|Pera GMYO
|1,51
|1,34
|60,64
|Pergamon Dış Ticaret
|13,50
|-1,96
|74,47
|Petkim
|4,38
|-0,45
|14,96
|Petrokent Turizm
|985,60
|0,00
|669,40
|Pınar Et ve Un
|22,98
|-3,04
|150,60
|Pınar Su
|7,93
|-3,88
|241,81
|Pınar Süt
|18,64
|-2,41
|47,12
|Plastikkart
|11,12
|0,27
|19,96
|Polisan Holding
|3,08
|1,32
|2,07
|Politeknik Metal
|209,00
|10,00
|174,74
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|1,07
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,30
|10,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,50
|0,15
|1,08
|QNB Finansbank
|68,00
|-0,29
|81,33
|Ral Yatırım Holding
|5,27
|-2,77
|100,80
|Ray Sigorta
|13,20
|6,88
|285,96
|Reysaş GMYO
|5,10
|-3,59
|11,11
|Reysaş Lojistik
|6,93
|-3,08
|58,22
|Rhea Girişim
|2,58
|1,57
|116,81
|Rodrigo Tekstil
|3,95
|9,12
|118,23
|Royal Halı
|3,76
|9,94
|174,45
|RTA Laboratuvarları
|52,20
|-1,60
|2150,00
|Sabancı Holding
|7,91
|0,13
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,03
|5,05
|176,61
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,58
|18,95
|Sanifoam Sünger
|6,83
|-1,87
|36,60
|Sanko Pazarlama
|7,61
|-1,17
|4,45
|Saray Matbaacılık
|3,38
|-0,29
|161,45
|Sarkuysan
|5,07
|0,00
|59,56
|Sasa Polyester
|17,14
|5,35
|121,73
|Say Reklamcılık
|6,01
|-0,66
|168,30
|Sekuro Plastik
|11,08
|9,92
|106,72
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|0,80
|48,04
|Selçuk Gıda
|3,55
|6,93
|229,40
|Senkron Güvenlik
|2,70
|8,00
|-1,10
|Serve Film Prodüksiyon
|13,65
|-4,55
|758,49
|Servet GMYO
|24,12
|0,25
|183,76
|Seyitler Kimya
|11,91
|-0,08
|75,41
|Silverline Endüstri
|4,00
|-1,23
|85,19
|Sinpaş GMYO
|1,60
|1,27
|37,93
|Smartiks Yazılım
|8,16
|0,25
|-16,82
|Soda Sanayii
|7,26
|0,14
|22,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,50
|-7,90
|302,99
|Söktaş
|4,32
|0,00
|154,04
|Sönmez Filament
|17,80
|2,89
|264,75
|Sönmez Pamuklu
|13,80
|0,00
|180,49
|Sumaş Suni Tahta
|33,22
|10,00
|235,56
|Şeker Fin. Kir.
|4,46
|1,36
|-6,69
|Şekerbank
|1,47
|0,68
|12,21
|Şişe Cam
|6,39
|0,63
|24,76
|Şok Marketler
|12,78
|-0,85
|18,77
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,39
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,90
|-0,14
|-1,61
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|14,93
|0,00
|25,46
|Taç Tarım Ürünleri
|9,19
|9,93
|194,55
|Tat Gıda
|10,92
|0,46
|79,49
|TAV Havalimanları
|15,74
|-0,51
|-42,06
|Taze Kuru Gıda
|487,80
|9,99
|6637,57
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,00
|21,43
|Tekfen Holding
|15,67
|1,03
|-15,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,97
|4,65
|65,95
|Temapol Polimer Plastik
|8,49
|1,68
|62,64
|TGS Dış Ticaret
|9,51
|3,93
|103,64
|Tofaş Oto. Fab.
|23,54
|-0,08
|1,02
|Torunlar GMYO
|3,69
|0,54
|34,18
|Trabzon Liman
|20,52
|5,50
|92,50
|Trabzonspor Sportif
|4,66
|-5,67
|116,74
|Trakya Cam
|4,24
|0,47
|25,04
|Trend GMYO
|8,52
|3,78
|287,27
|TSKB GMYO
|2,34
|0,00
|145,03
|Tuğçelik
|6,01
|1,52
|52,15
|Tukaş
|10,12
|1,40
|-18,06
|Turcas Petrol
|3,64
|1,39
|36,33
|Turkcell
|14,35
|0,00
|3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,56
|0,40
|17,94
|Tüpraş
|81,55
|0,12
|-35,69
|Türk Hava Yolları
|10,79
|0,56
|-25,38
|Türk Prysmian Kablo
|8,29
|-1,43
|221,26
|Türk Telekom
|6,98
|0,72
|-3,26
|Türk Traktör
|102,80
|0,00
|94,29
|Türker Proje Gayrimenkul
|78,45
|0,97
|86,79
|Türkiye Sigorta
|5,75
|0,17
|164,03
|Ufuk Yatırım
|12,43
|10,00
|381,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,88
|0,00
|209,06
|Ulusoy Elektrik
|49,20
|-4,28
|84,96
|Ulusoy Un Sanayi
|10,42
|-3,34
|172,77
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,71
|0,00
|40,92
|Utopya Turizm
|10,30
|-2,18
|109,35
|Uzertaş Boya
|10,02
|9,99
|351,35
|Ülker Bisküvi
|22,60
|0,09
|1,07
|Vakıf Fin. Kir.
|4,03
|1,22
|90,32
|Vakıf GMYO
|3,17
|0,32
|83,13
|Vakıf Yat. Ort.
|8,93
|0,79
|390,35
|Vakıflar Bankası
|4,07
|0,25
|-26,13
|Vakko Tekstil
|5,81
|1,22
|27,97
|Vanet Gıda
|2,45
|9,87
|71,33
|Verusa Holding
|39,08
|4,21
|110,67
|Verusaturk Girisim
|6,92
|0,73
|31,59
|Vestel
|17,23
|0,29
|36,53
|Vestel Beyaz Eşya
|26,96
|0,07
|27,78
|Viking Kağıt
|4,91
|1,45
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,36
|0,00
|80,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,05
|0,49
|-17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|25,32
|5,94
|304,73
|Yataş
|8,20
|1,36
|11,72
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,97
|1,02
|84,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|-0,25
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,90
|0,00
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,06
|1,92
|60,61
|Yeşil Yatırım Holding
|18,36
|1,60
|63,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.000,00
|7,65
|307,47
|Yonga Mobilya
|81,40
|10,00
|781,66
|Yükselen Çelik
|6,99
|-0,85
|128,06
|Yünsa
|13,21
|-1,20
|31,21
|Zorlu Enerji
|2,69
|0,00
|65,03
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:03 - Kaynak: AA
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