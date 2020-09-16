Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 41.000,00 0,00 35,85 İş Bankası (C) 5,05 0,40 -21,22 İş Bankası (Kur.) 362.500,00 72,62 İş Fin.Kir. 3,82 0,53 0,53 İş Girişim 8,33 -0,48 119,21 İş GMYO 1,73 0,00 -1,70 İş Y. Men. Değ. 8,05 0,50 99,91 İş Yat. Ort. 3,02 0,33 87,42 İşbir Holding 1.718,00 0,00 299,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 0,00 50,00 İttifak Holding 4,17 3,47 12,10 İz Hayvancılık Tarım 6,92 5,81 164,48 İzmir Demir Çelik 17,70 0,28 116,12 İzmir Fırça 4,00 0,50 122,22 Jantsa Jant Sanayi 201,00 7,09 277,91 Kafein Yazılım 17,08 0,71 53,79 Kaplamin 10,44 1,36 88,11 Kardemir (A) 5,39 -2,71 103,40 Kardemir (B) 3,86 -2,03 46,21 Kardemir (D) 3,13 0,64 17,67 Karel Elektronik 16,62 0,73 14,38 Karsan Otomotiv 2,99 0,67 89,24 Karsu Tekstil 6,76 -3,01 108,64 Kartonsan 727,10 8,31 88,20 Katmerciler Ekipman 4,67 5,18 21,61 Kent Gıda 429,30 -10,00 1748,72 Kerevitaş Gıda 5,23 0,19 60,43 Kervansaray Yat. Holding 0,48 9,09 -12,73 Kiler GMYO 6,60 1,38 74,14 Klimasan Klima 14,96 -0,07 -29,48 Koç Holding 14,80 -0,20 -26,03 Konfrut Gıda 12,33 0,57 57,67 Konya Çimento 568,00 7,25 109,36 Kordsa Teknik Tekstil 11,22 -0,09 -11,76 Koza Altın 80,35 1,52 8,51 Koza Madencilik 13,15 0,38 31,11 Körfez GMYO 4,92 4,02 105,86 Kristal Kola 2,24 0,00 48,34 Kron Telekomünikasyon 25,74 2,22 102,36 Kuştur Kuşadası Turizm 183,30 9,96 680,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,51 9,60 123,85 Kütahya Porselen 27,96 -0,36 322,36 Lider Faktoring 3,07 0,33 67,30 Link Bilgisayar 44,56 9,97 147,71 Logo Yazılım 91,25 1,22 50,08 Lokman Hekim Sağlık 12,29 -7,94 112,63 Lüks Kadife 28,80 -2,24 233,33 Makina Takım 2,27 0,44 20,74 Marka Yatırım Holding 3,46 3,90 193,22 Marmaris Altınyunus 96,35 -0,82 35,70 Marshall 364,90 9,98 667,56 Martı GMYO 1,94 -0,51 92,08 Martı Otel 1,15 0,00 26,37 Mavi Giyim 39,20 0,51 -32,30 Mazhar Zorlu Holding 16,09 0,56 33,09 Mega Polietilen 10,19 9,45 703,34 Menderes Tekstil 3,20 0,95 144,27 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 88,05 9,99 352,93 Merko Gıda 4,65 9,93 342,86 Metemtur Otelcilik 5,68 3,09 219,10 Metro Holding 2,30 0,00 66,67 Metro Petrol ve Tesisleri 3,79 -0,52 93,37 Metro Yatırım Ortaklığı 2,32 -0,85 -56,50 Migros Ticaret 39,42 -0,81 62,76 Milpa 4,66 1,30 112,79 Mistral GMYO 3,69 -1,34 95,24 MLP Sağlık 17,50 1,04 9,38 MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 9,96 413,16 Mondi Tire Kutsan 6,72 2,28 62,32 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 24,20 2,37 90,25 Net Holding 2,39 0,84 -8,08 Netaş Telekom. 15,96 0,38 22,21 Niğbaş Niğde Beton 20,44 1,89 229,68 Nuh Çimento 19,67 0,36 79,06 Nurol GMYO 10,12 -3,34 183,47 Odaş Elektrik 2,61 0,38 80,53 Olmuksan-IP 6,39 -0,93 149,52 Orge Enerji Elektrik 7,72 1,98 55,65 Orma Orman Mahsulleri 10,50 1,94 280,43 Osmanlı Menkul 15,10 0,13 261,65 Ostim Endüstriyel Yat 3,24 1,89 92,86 Otokar 144,30 -0,14 -1,86 Oyak Çimento 8,07 1,38 46,79 Oyak Yat. Ort. 6,50 -2,99 181,55 Oylum Sınai Yatırımlar 3,58 3,17 15,90 Özak GMYO 3,86 0,78 50,19 Özbal Çelik Boru 5,63 -1,23 249,29 Özderici GMYO 2,21 0,91 40,76 Özerden Plastik 4,30 6,17 88,60 Panora GMYO 5,50 -0,18 -1,81 Papilon Savunma 15,20 0,86 97,24 Park Elek.Madencilik 4,31 1,17 41,31 Parsan 19,80 1,59 16,88 Pegasus 46,96 0,64 -45,65 Peker GMYO 2,81 0,36 210,72 Penguen Gıda 3,12 2,30 240,84 Pera GMYO 1,51 1,34 60,64 Pergamon Dış Ticaret 13,50 -1,96 74,47 Petkim 4,38 -0,45 14,96 Petrokent Turizm 985,60 0,00 669,40 Pınar Et ve Un 22,98 -3,04 150,60 Pınar Su 7,93 -3,88 241,81 Pınar Süt 18,64 -2,41 47,12 Plastikkart 11,12 0,27 19,96 Polisan Holding 3,08 1,32 2,07 Politeknik Metal 209,00 10,00 174,74 Prizma Press Matbaacılık 3,77 1,07 -12,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,30 10,16 QNB Finans Fin. Kir. 130,50 0,15 1,08 QNB Finansbank 68,00 -0,29 81,33 Ral Yatırım Holding 5,27 -2,77 100,80 Ray Sigorta 13,20 6,88 285,96 Reysaş GMYO 5,10 -3,59 11,11 Reysaş Lojistik 6,93 -3,08 58,22 Rhea Girişim 2,58 1,57 116,81 Rodrigo Tekstil 3,95 9,12 118,23 Royal Halı 3,76 9,94 174,45 RTA Laboratuvarları 52,20 -1,60 2150,00 Sabancı Holding 7,91 0,13 -13,26 Safkar Ege Soğutmacılık 6,03 5,05 176,61 Sanel Mühendislik 3,49 0,58 18,95 Sanifoam Sünger 6,83 -1,87 36,60 Sanko Pazarlama 7,61 -1,17 4,45 Saray Matbaacılık 3,38 -0,29 161,45 Sarkuysan 5,07 0,00 59,56 Sasa Polyester 17,14 5,35 121,73 Say Reklamcılık 6,01 -0,66 168,30 Sekuro Plastik 11,08 9,92 106,72 Selçuk Ecza Deposu 8,83 0,80 48,04 Selçuk Gıda 3,55 6,93 229,40 Senkron Güvenlik 2,70 8,00 -1,10 Serve Film Prodüksiyon 13,65 -4,55 758,49 Servet GMYO 24,12 0,25 183,76 Seyitler Kimya 11,91 -0,08 75,41 Silverline Endüstri 4,00 -1,23 85,19 Sinpaş GMYO 1,60 1,27 37,93 Smartiks Yazılım 8,16 0,25 -16,82 Soda Sanayii 7,26 0,14 22,49 Sodaş Sodyum Sanayii 15,50 -7,90 302,99 Söktaş 4,32 0,00 154,04 Sönmez Filament 17,80 2,89 264,75 Sönmez Pamuklu 13,80 0,00 180,49 Sumaş Suni Tahta 33,22 10,00 235,56 Şeker Fin. Kir. 4,46 1,36 -6,69 Şekerbank 1,47 0,68 12,21 Şişe Cam 6,39 0,63 24,76 Şok Marketler 12,78 -0,85 18,77 T. Halk Bankası 5,09 0,39 -13,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,90 -0,14 -1,61 T.S.K.B. 1,09 0,00 -9,92 T.Tuborg 14,93 0,00 25,46 Taç Tarım Ürünleri 9,19 9,93 194,55 Tat Gıda 10,92 0,46 79,49 TAV Havalimanları 15,74 -0,51 -42,06 Taze Kuru Gıda 487,80 9,99 6637,57 Tek-Art Turizm 1,53 0,00 21,43 Tekfen Holding 15,67 1,03 -15,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,97 4,65 65,95 Temapol Polimer Plastik 8,49 1,68 62,64 TGS Dış Ticaret 9,51 3,93 103,64 Tofaş Oto. Fab. 23,54 -0,08 1,02 Torunlar GMYO 3,69 0,54 34,18 Trabzon Liman 20,52 5,50 92,50 Trabzonspor Sportif 4,66 -5,67 116,74 Trakya Cam 4,24 0,47 25,04 Trend GMYO 8,52 3,78 287,27 TSKB GMYO 2,34 0,00 145,03 Tuğçelik 6,01 1,52 52,15 Tukaş 10,12 1,40 -18,06 Turcas Petrol 3,64 1,39 36,33 Turkcell 14,35 0,00 3,99 Tümosan Motor ve Traktör 7,56 0,40 17,94 Tüpraş 81,55 0,12 -35,69 Türk Hava Yolları 10,79 0,56 -25,38 Türk Prysmian Kablo 8,29 -1,43 221,26 Türk Telekom 6,98 0,72 -3,26 Türk Traktör 102,80 0,00 94,29 Türker Proje Gayrimenkul 78,45 0,97 86,79 Türkiye Sigorta 5,75 0,17 164,03 Ufuk Yatırım 12,43 10,00 381,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,88 0,00 209,06 Ulusoy Elektrik 49,20 -4,28 84,96 Ulusoy Un Sanayi 10,42 -3,34 172,77 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,71 0,00 40,92 Utopya Turizm 10,30 -2,18 109,35 Uzertaş Boya 10,02 9,99 351,35 Ülker Bisküvi 22,60 0,09 1,07 Vakıf Fin. Kir. 4,03 1,22 90,32 Vakıf GMYO 3,17 0,32 83,13 Vakıf Yat. Ort. 8,93 0,79 390,35 Vakıflar Bankası 4,07 0,25 -26,13 Vakko Tekstil 5,81 1,22 27,97 Vanet Gıda 2,45 9,87 71,33 Verusa Holding 39,08 4,21 110,67 Verusaturk Girisim 6,92 0,73 31,59 Vestel 17,23 0,29 36,53 Vestel Beyaz Eşya 26,96 0,07 27,78 Viking Kağıt 4,91 1,45 162,57 Yapı Kredi Koray GMYO 4,36 0,00 80,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,49 -17,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 25,32 5,94 304,73 Yataş 8,20 1,36 11,72 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,97 1,02 84,47 Yeni Gimat GMYO 12,13 -0,25 1,33 Yeşil GMYO 0,90 0,00 40,63 Yeşil Yapı 1,06 1,92 60,61 Yeşil Yatırım Holding 18,36 1,60 63,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.000,00 7,65 307,47 Yonga Mobilya 81,40 10,00 781,66 Yükselen Çelik 6,99 -0,85 128,06 Yünsa 13,21 -1,20 31,21 Zorlu Enerji 2,69 0,00 65,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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