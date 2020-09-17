Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyat Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 279.988,00 68,84 İş Bankası (B) 41.510,10 37,54 İş Bankası (C) 4,98 -0,60 -22,31 İş Bankası (Kur.) 425.000,00 102,38 İş Fin.Kir. 3,80 0,00 0,00 İş Girişim 8,29 -1,43 118,16 İş GMYO 1,70 0,00 -3,41 İş Y. Men. Değ. 7,98 -0,50 98,17 İş Yat. Ort. 2,98 -0,33 84,94 İşbir Holding 1.600,00 272,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 50,00 İttifak Holding 4,36 -1,58 17,20 İz Hayvancılık Tarım 6,48 -9,87 147,66 İzmir Demir Çelik 18,10 121,00 İzmir Fırça 3,96 -0,75 120,00 Jantsa Jant Sanayi 205,20 -0,58 285,80 Kafein Yazılım 16,79 -0,36 51,18 Kaplamin 12,46 9,97 124,50 Kardemir (A) 5,14 0,00 93,96 Kardemir (B) 3,72 -0,53 40,91 Kardemir (D) 3,12 -1,58 17,29 Karel Elektronik 16,50 -0,24 13,56 Karsan Otomotiv 3,02 2,72 91,14 Karsu Tekstil 6,54 -3,82 101,85 Kartonsan 735,40 -0,41 90,35 Katmerciler Ekipman 4,94 4,44 28,65 Kent Gıda 429,30 1748,72 Kerevitaş Gıda 5,17 0,19 58,59 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -12,73 Kiler GMYO 7,45 4,05 96,57 Klimasan Klima 14,30 -2,05 -32,59 Koç Holding 14,67 -0,74 -26,68 Konfrut Gıda 12,20 0,16 56,01 Konya Çimento 569,10 -2,30 109,77 Kordsa Teknik Tekstil 11,08 -0,45 -12,86 Koza Altın 79,30 -1,18 7,09 Koza Madencilik 13,00 -0,46 29,61 Körfez GMYO 4,88 -0,41 104,18 Kristal Kola 2,20 -0,45 45,70 Kron Telekomünikasyon 25,44 -0,24 100,00 Kuştur Kuşadası Turizm 183,30 680,83 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 1,99 128,31 Kütahya Porselen 27,86 0,58 320,85 Lider Faktoring 3,14 1,95 71,12 Link Bilgisayar 43,20 -3,05 140,15 Logo Yazılım 92,80 0,60 52,63 Lokman Hekim Sağlık 11,14 -7,32 92,73 Lüks Kadife 28,08 -0,78 225,00 Makina Takım 2,28 0,88 21,28 Marka Yatırım Holding 3,30 -3,23 179,66 Marmaris Altınyunus 98,00 -4,30 38,03 Marshall 328,50 -9,98 591,00 Martı GMYO 1,94 -0,51 92,08 Martı Otel 1,20 0,84 31,87 Mavi Giyim 38,66 0,94 -33,23 Mazhar Zorlu Holding 15,99 0,00 32,26 Mega Polietilen 11,15 8,89 779,02 Menderes Tekstil 3,08 -1,60 135,11 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 88,05 352,93 Merko Gıda 5,11 9,89 386,67 Metemtur Otelcilik 5,50 -4,68 208,99 Metro Holding 2,38 -0,42 72,46 Metro Petrol ve Tesisleri 3,78 0,00 92,86 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -0,86 -56,68 Migros Ticaret 38,94 -1,07 60,78 Milpa 4,66 -1,69 112,79 Mistral GMYO 3,58 -0,56 89,42 MLP Sağlık 17,54 0,40 9,62 MMC San. ve Tic. Yat. 5,85 413,16 Mondi Tire Kutsan 6,71 -2,47 62,08 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.106,50 3,10 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 26,04 3,17 104,72 Net Holding 2,44 2,95 -6,15 Netaş Telekom. 15,66 -0,25 19,91 Niğbaş Niğde Beton 20,00 -7,83 222,58 Nuh Çimento 19,95 0,15 81,61 Nurol GMYO 8,74 -7,32 144,82 Odaş Elektrik 2,56 0,00 77,08 Olmuksan-IP 6,49 -0,15 153,42 Orge Enerji Elektrik 7,47 -1,71 50,60 Orma Orman Mahsulleri 10,40 276,81 Osmanlı Menkul 15,14 0,93 262,61 Ostim Endüstriyel Yat 3,15 -1,87 87,50 Otokar 146,10 -1,22 -0,64 Oyak Çimento 8,01 -0,12 45,70 Oyak Yat. Ort. 6,38 -1,85 176,35 Oylum Sınai Yatırımlar 3,54 -2,21 14,61 Özak GMYO 3,87 1,04 50,58 Özbal Çelik Boru 5,75 -2,21 256,73 Özderici GMYO 2,20 0,46 40,13 Özerden Plastik 4,60 3,37 101,75 Panora GMYO 5,66 1,25 1,04 Papilon Savunma 15,15 -0,98 96,59 Park Elek.Madencilik 4,37 0,92 43,28 Parsan 20,30 -0,78 19,83 Pegasus 46,74 0,95 -45,90 Peker GMYO 2,77 -0,36 206,29 Penguen Gıda 3,12 1,30 240,84 Pera GMYO 1,56 4,00 65,96 Pergamon Dış Ticaret 13,75 0,22 77,70 Petkim 4,34 -0,23 13,91 Petrokent Turizm 975,00 -9,64 661,12 Pınar Et ve Un 21,90 -4,20 138,82 Pınar Su 7,73 -2,40 233,19 Pınar Süt 18,21 -1,73 43,73 Plastikkart 11,66 -1,44 25,78 Polisan Holding 3,12 1,30 3,39 Politeknik Metal 205,50 -1,67 170,14 Prizma Press Matbaacılık 3,82 -2,30 -11,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,50 0,04 10,26 QNB Finans Fin. Kir. 131,50 -1,13 1,86 QNB Finansbank 68,85 -0,86 83,60 Ral Yatırım Holding 5,28 0,76 101,18 Ray Sigorta 12,56 -4,99 267,25 Reysaş GMYO 4,97 -1,39 8,28 Reysaş Lojistik 6,69 -2,90 52,74 Rhea Girişim 2,55 -0,39 114,29 Rodrigo Tekstil 4,37 9,80 141,44 Royal Halı 4,10 9,04 199,27 RTA Laboratuvarları 51,95 1,46 2139,22 Sabancı Holding 7,78 -0,64 -14,69 Safkar Ege Soğutmacılık 5,77 -3,99 164,68 Sanel Mühendislik 3,46 -0,29 17,93 Sanifoam Sünger 6,58 -1,35 31,60 Sanko Pazarlama 7,51 -0,66 3,07 Saray Matbaacılık 3,36 -0,30 159,91 Sarkuysan 5,26 3,95 65,54 Sasa Polyester 16,69 -1,82 115,91 Say Reklamcılık 5,94 -0,34 165,18 Sekuro Plastik 12,18 9,93 127,24 Selçuk Ecza Deposu 8,78 -1,13 47,20 Selçuk Gıda 3,40 -4,76 215,48 Senkron Güvenlik 3,02 9,82 10,62 Serve Film Prodüksiyon 15,40 1,65 868,55 Servet GMYO 25,08 3,81 195,06 Seyitler Kimya 11,60 -1,78 70,84 Silverline Endüstri 3,94 0,25 82,41 Sinpaş GMYO 1,59 -0,63 37,07 Smartiks Yazılım 8,23 0,86 -16,11 Soda Sanayii 7,25 -0,14 22,33 Sodaş Sodyum Sanayii 18,51 381,25 Söktaş 4,61 -2,95 171,09 Sönmez Filament 17,94 -0,50 267,62 Sönmez Pamuklu 15,81 5,75 221,34 Sumaş Suni Tahta 36,54 9,99 269,09 Şeker Fin. Kir. 4,35 0,46 -9,00 Şekerbank 1,52 0,66 16,03 Şişe Cam 6,38 -0,16 24,56 Şok Marketler 12,50 -0,79 16,17 T. Halk Bankası 5,08 0,40 -14,04 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,56 -0,70 -2,39 T.S.K.B. 1,07 -1,83 -11,57 T.Tuborg 14,97 1,35 25,80 Taç Tarım Ürünleri 9,75 6,09 212,50 Tat Gıda 10,77 0,28 77,03 TAV Havalimanları 15,57 -0,38 -42,68 Taze Kuru Gıda 530,00 8,65 7220,44 Tek-Art Turizm 1,54 0,65 22,22 Tekfen Holding 15,58 -0,45 -16,02 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -1,15 63,10 Temapol Polimer Plastik 8,49 -1,51 62,64 TGS Dış Ticaret 9,43 0,53 101,93 Tofaş Oto. Fab. 23,38 -0,76 0,33 Torunlar GMYO 3,63 -0,27 32,00 Trabzon Liman 23,18 8,42 117,45 Trabzonspor Sportif 4,89 -2,40 127,44 Trakya Cam 4,21 -0,47 24,15 Trend GMYO 6,66 -9,88 202,73 TSKB GMYO 2,49 0,81 160,74 Tuğçelik 6,09 -6,45 54,18 Tukaş 9,89 -0,80 -19,92 Turcas Petrol 3,61 0,00 35,21 Turkcell 14,18 -0,63 2,75 Tümosan Motor ve Traktör 7,57 0,80 18,10 Tüpraş 80,40 -0,56 -36,59 Türk Hava Yolları 10,60 -0,19 -26,69 Türk Prysmian Kablo 8,33 0,97 222,81 Türk Telekom 6,86 -0,87 -4,93 Türk Traktör 100,60 0,00 90,13 Türker Proje Gayrimenkul 82,90 0,55 97,38 Türkiye Sigorta 5,78 0,87 165,41 Ufuk Yatırım 13,67 9,98 429,84 Ulaşlar Turizm Yat. 3,05 5,90 227,30 Ulusoy Elektrik 51,05 -0,97 91,92 Ulusoy Un Sanayi 10,07 -2,61 163,61 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,75 2,94 44,22 Utopya Turizm 10,13 -1,84 105,89 Uzertaş Boya 10,02 351,35 Ülker Bisküvi 22,34 -0,18 -0,09 Vakıf Fin. Kir. 3,87 -2,03 82,76 Vakıf GMYO 3,21 -0,31 85,44 Vakıf Yat. Ort. 8,85 1,03 385,96 Vakıflar Bankası 4,03 -0,25 -26,86 Vakko Tekstil 5,79 -0,86 27,53 Vanet Gıda 2,35 -4,08 64,34 Verusa Holding 39,58 1,85 113,36 Verusaturk Girisim 7,02 0,14 33,49 Vestel 17,08 -0,47 35,34 Vestel Beyaz Eşya 27,60 -0,07 30,82 Viking Kağıt 4,92 0,20 163,10 Yapı Kredi Koray GMYO 4,55 2,25 88,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,02 0,00 -18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 25,92 -1,37 314,32 Yataş 8,59 -0,69 17,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,87 -1,37 78,26 Yeni Gimat GMYO 12,12 -0,41 1,24 Yeşil GMYO 0,90 1,12 40,63 Yeşil Yapı 1,03 0,00 56,06 Yeşil Yatırım Holding 17,97 -0,77 60,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.261,90 316,36 Yonga Mobilya 81,40 781,66 Yükselen Çelik 6,91 -1,14 125,45 Yünsa 13,00 -0,99 29,12 Zorlu Enerji 2,67 0,00 63,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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