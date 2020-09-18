Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyat
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|307.986,80
|10,00
|85,72
|İş Bankası (B)
|48.500,00
|6,22
|60,70
|İş Bankası (C)
|5,02
|0,40
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|513.999,00
|9,95
|144,76
|İş Fin.Kir.
|3,85
|1,05
|1,32
|İş Girişim
|8,73
|3,31
|129,74
|İş GMYO
|1,73
|0,58
|-1,70
|İş Y. Men. Değ.
|8,13
|1,37
|101,90
|İş Yat. Ort.
|2,98
|0,68
|84,94
|İşbir Holding
|1.689,90
|4,96
|293,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|0,00
|50,00
|İttifak Holding
|4,42
|-2,64
|18,82
|İz Hayvancılık Tarım
|5,98
|-7,72
|128,55
|İzmir Demir Çelik
|21,90
|9,99
|167,40
|İzmir Fırça
|4,00
|1,78
|122,22
|Jantsa Jant Sanayi
|187,20
|-5,50
|251,96
|Kafein Yazılım
|16,82
|1,02
|51,45
|Kaplamin
|13,70
|9,95
|146,85
|Kardemir (A)
|5,51
|-2,48
|107,92
|Kardemir (B)
|3,88
|-0,77
|46,97
|Kardemir (D)
|3,24
|3,18
|21,80
|Karel Elektronik
|17,17
|1,06
|18,17
|Karsan Otomotiv
|3,01
|0,33
|90,51
|Karsu Tekstil
|6,29
|1,78
|94,14
|Kartonsan
|719,10
|-1,00
|86,13
|Katmerciler Ekipman
|5,07
|-2,50
|32,03
|Kent Gıda
|425,00
|-10,00
|1730,20
|Kerevitaş Gıda
|5,22
|-0,57
|60,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Kiler GMYO
|7,37
|-0,67
|94,46
|Klimasan Klima
|14,84
|3,56
|-30,05
|Koç Holding
|14,78
|0,00
|-26,13
|Konfrut Gıda
|12,49
|0,56
|59,72
|Konya Çimento
|566,50
|0,18
|108,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,41
|-0,78
|-10,27
|Koza Altın
|80,55
|1,26
|8,78
|Koza Madencilik
|13,14
|1,31
|31,01
|Körfez GMYO
|4,92
|0,41
|105,86
|Kristal Kola
|2,23
|0,90
|47,68
|Kron Telekomünikasyon
|25,94
|1,81
|103,93
|Kuştur Kuşadası Turizm
|209,90
|4,12
|794,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-2,92
|107,79
|Kütahya Porselen
|27,76
|0,22
|319,34
|Lider Faktoring
|3,09
|0,00
|68,39
|Link Bilgisayar
|43,12
|-3,10
|139,71
|Logo Yazılım
|92,70
|0,00
|52,47
|Lokman Hekim Sağlık
|10,67
|-1,39
|84,60
|Lüks Kadife
|27,72
|1,99
|220,83
|Makina Takım
|2,34
|-1,68
|24,47
|Marka Yatırım Holding
|3,19
|-2,74
|170,34
|Marmaris Altınyunus
|99,90
|-2,06
|40,70
|Marshall
|360,10
|-5,63
|657,47
|Martı GMYO
|1,94
|0,52
|92,08
|Martı Otel
|1,20
|0,00
|31,87
|Mavi Giyim
|38,70
|0,00
|-33,16
|Mazhar Zorlu Holding
|16,50
|3,25
|36,48
|Mega Polietilen
|12,21
|10,00
|862,59
|Menderes Tekstil
|3,09
|-0,32
|135,88
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|93,95
|9,95
|383,28
|Merko Gıda
|5,62
|9,98
|435,24
|Metemtur Otelcilik
|5,74
|4,74
|222,47
|Metro Holding
|2,34
|-2,09
|69,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|0,27
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|1,74
|-56,12
|Migros Ticaret
|39,34
|-0,41
|62,43
|Milpa
|4,64
|1,53
|111,87
|Mistral GMYO
|3,64
|0,00
|92,59
|MLP Sağlık
|17,20
|-1,04
|7,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|8,86
|514,04
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|0,45
|62,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.106,50
|3,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|25,60
|-3,76
|101,26
|Net Holding
|2,45
|0,00
|-5,77
|Netaş Telekom.
|15,98
|0,82
|22,36
|Niğbaş Niğde Beton
|19,50
|-2,60
|214,52
|Nuh Çimento
|19,39
|-0,67
|76,52
|Nurol GMYO
|8,05
|-5,18
|125,49
|Odaş Elektrik
|2,64
|1,15
|82,61
|Olmuksan-IP
|6,35
|-3,93
|147,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,30
|-0,68
|47,18
|Orma Orman Mahsulleri
|9,94
|0,00
|260,14
|Osmanlı Menkul
|16,76
|9,97
|301,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,17
|0,63
|88,69
|Otokar
|146,20
|0,27
|-0,57
|Oyak Çimento
|8,18
|1,36
|48,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,44
|0,31
|178,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,79
|0,00
|22,70
|Özak GMYO
|4,04
|1,51
|57,20
|Özbal Çelik Boru
|5,65
|-1,40
|250,53
|Özderici GMYO
|2,23
|-0,45
|42,04
|Özerden Plastik
|5,35
|9,41
|134,65
|Panora GMYO
|5,67
|0,53
|1,22
|Papilon Savunma
|15,07
|0,80
|95,55
|Park Elek.Madencilik
|4,41
|-0,45
|44,59
|Parsan
|19,96
|-0,05
|17,83
|Pegasus
|46,90
|-0,34
|-45,72
|Peker GMYO
|2,77
|-1,77
|206,29
|Penguen Gıda
|3,25
|-3,85
|255,04
|Pera GMYO
|1,58
|-4,24
|68,09
|Pergamon Dış Ticaret
|14,48
|2,70
|87,14
|Petkim
|4,43
|1,37
|16,27
|Petrokent Turizm
|910,00
|-6,29
|610,38
|Pınar Et ve Un
|21,82
|0,18
|137,95
|Pınar Su
|7,75
|-0,77
|234,05
|Pınar Süt
|18,18
|0,17
|43,49
|Plastikkart
|11,57
|-1,53
|24,81
|Polisan Holding
|3,17
|-0,63
|5,05
|Politeknik Metal
|226,20
|9,97
|197,35
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|-0,78
|-11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.222,00
|0,04
|10,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|137,10
|4,66
|6,20
|QNB Finansbank
|72,40
|5,31
|93,07
|Ral Yatırım Holding
|5,24
|-0,57
|99,66
|Ray Sigorta
|14,77
|1,58
|331,87
|Reysaş GMYO
|4,98
|0,00
|8,50
|Reysaş Lojistik
|6,73
|-0,44
|53,65
|Rhea Girişim
|2,61
|0,00
|119,33
|Rodrigo Tekstil
|4,80
|9,84
|165,19
|Royal Halı
|3,55
|4,72
|159,12
|RTA Laboratuvarları
|50,50
|0,50
|2076,72
|Sabancı Holding
|7,80
|0,26
|-14,47
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,94
|-1,00
|172,48
|Sanel Mühendislik
|3,42
|-1,16
|16,56
|Sanifoam Sünger
|7,95
|8,46
|59,00
|Sanko Pazarlama
|7,82
|1,56
|7,33
|Saray Matbaacılık
|3,38
|-0,59
|161,45
|Sarkuysan
|5,97
|7,37
|87,89
|Sasa Polyester
|16,96
|1,80
|119,40
|Say Reklamcılık
|6,03
|-0,17
|169,20
|Sekuro Plastik
|13,39
|9,93
|149,81
|Selçuk Ecza Deposu
|8,54
|-1,27
|43,17
|Selçuk Gıda
|3,49
|5,76
|223,83
|Senkron Güvenlik
|2,89
|-4,30
|5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,93
|3,11
|901,89
|Servet GMYO
|24,70
|-1,83
|190,59
|Seyitler Kimya
|11,77
|0,43
|73,34
|Silverline Endüstri
|4,01
|2,04
|85,65
|Sinpaş GMYO
|1,59
|0,00
|37,07
|Smartiks Yazılım
|8,29
|-0,72
|-15,49
|Soda Sanayii
|7,32
|0,27
|23,51
|Sodaş Sodyum Sanayii
|18,68
|0,00
|385,67
|Söktaş
|4,42
|-2,00
|159,92
|Sönmez Filament
|17,93
|3,05
|267,42
|Sönmez Pamuklu
|15,06
|-3,89
|206,10
|Sumaş Suni Tahta
|36,54
|0,00
|269,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|-2,03
|-9,00
|Şekerbank
|1,56
|0,65
|19,08
|Şişe Cam
|6,40
|0,00
|24,95
|Şok Marketler
|12,40
|0,16
|15,24
|T. Halk Bankası
|5,13
|0,20
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|47,66
|9,97
|9,31
|T.S.K.B.
|1,08
|0,00
|-10,74
|T.Tuborg
|15,50
|4,17
|30,25
|Taç Tarım Ürünleri
|7,46
|-9,90
|139,10
|Tat Gıda
|10,75
|0,47
|76,70
|TAV Havalimanları
|15,63
|0,00
|-42,46
|Taze Kuru Gıda
|483,00
|10,00
|6571,27
|Tek-Art Turizm
|1,58
|0,64
|25,40
|Tekfen Holding
|15,66
|0,51
|-15,59
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,90
|0,73
|64,29
|Temapol Polimer Plastik
|8,36
|-1,30
|60,15
|TGS Dış Ticaret
|9,46
|0,96
|102,57
|Tofaş Oto. Fab.
|23,60
|0,51
|1,28
|Torunlar GMYO
|3,65
|0,27
|32,73
|Trabzon Liman
|25,84
|9,96
|142,40
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|1,65
|129,30
|Trakya Cam
|4,27
|-0,23
|25,92
|Trend GMYO
|6,32
|-5,11
|187,27
|TSKB GMYO
|2,47
|0,00
|158,64
|Tuğçelik
|5,93
|-0,50
|50,13
|Tukaş
|9,97
|0,10
|-19,27
|Turcas Petrol
|3,71
|1,37
|38,95
|Turkcell
|14,44
|0,63
|4,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,71
|-1,15
|20,28
|Tüpraş
|80,95
|0,50
|-36,16
|Türk Hava Yolları
|10,67
|-0,28
|-26,21
|Türk Prysmian Kablo
|9,08
|6,82
|251,87
|Türk Telekom
|6,90
|0,00
|-4,37
|Türk Traktör
|101,30
|-0,10
|91,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,50
|0,37
|91,67
|Türkiye Sigorta
|5,83
|1,04
|167,70
|Ufuk Yatırım
|15,03
|9,95
|482,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,28
|3,80
|251,98
|Ulusoy Elektrik
|51,45
|0,49
|93,42
|Ulusoy Un Sanayi
|10,05
|0,40
|163,09
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,74
|-0,57
|43,39
|Utopya Turizm
|10,74
|4,07
|118,29
|Uzertaş Boya
|12,12
|9,98
|445,95
|Ülker Bisküvi
|22,52
|0,45
|0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|3,87
|-0,51
|82,76
|Vakıf GMYO
|3,38
|3,36
|95,26
|Vakıf Yat. Ort.
|8,79
|-1,24
|382,66
|Vakıflar Bankası
|4,05
|0,00
|-26,50
|Vakko Tekstil
|5,90
|0,00
|29,96
|Vanet Gıda
|2,95
|9,67
|106,29
|Verusa Holding
|42,48
|4,12
|129,00
|Verusaturk Girisim
|7,17
|1,41
|36,34
|Vestel
|16,99
|0,65
|34,63
|Vestel Beyaz Eşya
|27,50
|0,66
|30,34
|Viking Kağıt
|4,91
|0,00
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,70
|1,29
|94,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|-0,49
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|23,46
|-5,93
|275,00
|Yataş
|8,75
|-0,34
|19,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,96
|2,42
|83,85
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|0,58
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,90
|0,00
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,04
|1,96
|57,58
|Yeşil Yatırım Holding
|18,07
|1,29
|60,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|13.805,10
|10,00
|368,76
|Yonga Mobilya
|66,00
|-9,96
|614,86
|Yükselen Çelik
|6,91
|0,44
|125,45
|Yünsa
|13,10
|0,85
|30,12
|Zorlu Enerji
|2,72
|1,12
|66,87
(Bitti)
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:35 - Kaynak: AA
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