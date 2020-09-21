Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 307.986,80 85,72 İş Bankası (B) 50.227,20 0,00 66,42 İş Bankası (C) 4,92 -1,01 -23,24 İş Bankası (Kur.) 513.999,00 144,76 İş Fin.Kir. 3,82 -0,26 0,53 İş Girişim 8,53 -2,74 124,47 İş GMYO 1,74 0,00 -1,14 İş Y. Men. Değ. 8,14 -0,97 102,15 İş Yat. Ort. 2,95 -0,67 83,08 İşbir Holding 1.948,10 10,00 353,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -2,15 46,77 İttifak Holding 4,37 0,23 17,47 İz Hayvancılık Tarım 7,45 8,76 184,73 İzmir Demir Çelik 23,50 7,31 186,94 İzmir Fırça 3,98 1,02 121,11 Jantsa Jant Sanayi 182,50 0,22 243,12 Kafein Yazılım 16,87 -0,76 51,90 Kaplamin 15,07 10,00 171,53 Kardemir (A) 5,53 -0,36 108,68 Kardemir (B) 3,90 -0,26 47,73 Kardemir (D) 3,25 0,31 22,18 Karel Elektronik 16,62 -0,72 14,38 Karsan Otomotiv 2,98 0,00 88,61 Karsu Tekstil 6,22 -2,66 91,98 Kartonsan 689,40 -2,90 78,44 Katmerciler Ekipman 4,94 -0,20 28,65 Kent Gıda 419,00 -8,09 1704,36 Kerevitaş Gıda 5,18 -0,19 58,90 Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 -14,55 Kiler GMYO 6,98 -2,65 84,17 Klimasan Klima 14,32 -2,05 -32,50 Koç Holding 14,44 -1,50 -27,83 Konfrut Gıda 13,12 3,39 67,77 Konya Çimento 569,00 0,07 109,73 Kordsa Teknik Tekstil 11,14 -0,89 -12,39 Koza Altın 79,55 -1,43 7,43 Koza Madencilik 13,03 -0,69 29,91 Körfez GMYO 4,96 0,40 107,53 Kristal Kola 2,27 2,25 50,33 Kron Telekomünikasyon 26,48 1,30 108,18 Kuştur Kuşadası Turizm 204,00 -1,45 769,00 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,25 -1,75 100,66 Kütahya Porselen 28,28 0,50 327,19 Lider Faktoring 3,03 -1,30 65,12 Link Bilgisayar 46,46 9,99 158,27 Logo Yazılım 95,30 0,32 56,74 Lokman Hekim Sağlık 11,10 -3,48 92,04 Lüks Kadife 28,08 2,33 225,00 Makina Takım 2,29 -0,87 21,81 Marka Yatırım Holding 3,08 -3,14 161,02 Marmaris Altınyunus 108,50 1,40 52,82 Marshall 335,40 -2,36 605,51 Martı GMYO 2,06 4,57 103,96 Martı Otel 1,19 0,85 30,77 Mavi Giyim 37,86 -1,35 -34,61 Mazhar Zorlu Holding 16,39 2,57 35,57 Mega Polietilen 13,33 9,98 950,89 Menderes Tekstil 3,04 -0,65 132,06 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 103,30 9,95 431,38 Merko Gıda 6,18 9,96 488,57 Metemtur Otelcilik 6,61 9,80 271,35 Metro Holding 2,36 -0,42 71,01 Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 -1,60 88,78 Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -0,86 -56,68 Migros Ticaret 38,86 -1,22 60,45 Milpa 5,17 2,99 136,07 Mistral GMYO 3,59 0,28 89,95 MLP Sağlık 16,90 -1,00 5,62 MMC San. ve Tic. Yat. 7,77 9,90 581,58 Mondi Tire Kutsan 6,62 -0,45 59,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,20 3,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 25,92 1,41 103,77 Net Holding 2,40 0,00 -7,69 Netaş Telekom. 16,26 1,43 24,50 Niğbaş Niğde Beton 19,50 2,31 214,52 Nuh Çimento 19,80 -0,75 80,25 Nurol GMYO 7,30 -4,58 104,48 Odaş Elektrik 2,57 -0,77 77,77 Olmuksan-IP 6,31 -1,25 146,39 Orge Enerji Elektrik 7,14 -1,52 43,95 Orma Orman Mahsulleri 9,89 -0,40 258,33 Osmanlı Menkul 18,43 9,96 341,41 Ostim Endüstriyel Yat 3,07 -1,60 82,74 Otokar 140,50 -1,06 -4,45 Oyak Çimento 8,00 -0,99 45,52 Oyak Yat. Ort. 6,39 -0,16 176,78 Oylum Sınai Yatırımlar 4,57 9,86 47,95 Özak GMYO 4,06 0,74 57,98 Özbal Çelik Boru 5,67 -0,53 251,77 Özderici GMYO 2,14 -1,83 36,31 Özerden Plastik 5,70 7,14 150,00 Panora GMYO 5,59 -0,36 -0,21 Papilon Savunma 14,79 -0,94 91,92 Park Elek.Madencilik 4,42 1,14 44,92 Parsan 20,12 1,31 18,77 Pegasus 46,08 -1,33 -46,67 Peker GMYO 2,78 0,00 207,40 Penguen Gıda 3,19 0,95 248,48 Pera GMYO 1,54 0,65 63,83 Pergamon Dış Ticaret 13,70 -3,86 77,05 Petkim 4,35 -1,14 14,17 Petrokent Turizm 899,10 -10,00 601,87 Pınar Et ve Un 23,88 4,28 160,41 Pınar Su 7,78 0,13 235,34 Pınar Süt 18,54 0,76 46,33 Plastikkart 11,39 -0,52 22,87 Polisan Holding 3,07 -1,92 1,74 Politeknik Metal 248,80 9,99 227,06 Prizma Press Matbaacılık 3,76 -1,57 -12,56 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.223,50 0,12 10,44 QNB Finans Fin. Kir. 132,10 -1,42 2,32 QNB Finansbank 70,80 0,00 88,80 Ral Yatırım Holding 5,17 -2,08 96,99 Ray Sigorta 16,50 4,23 382,46 Reysaş GMYO 4,84 -1,83 5,45 Reysaş Lojistik 6,37 -3,78 45,43 Rhea Girişim 2,53 -1,56 112,61 Rodrigo Tekstil 5,28 10,00 191,71 Royal Halı 4,09 9,95 198,54 RTA Laboratuvarları 50,90 0,20 2093,97 Sabancı Holding 7,64 -1,67 -16,23 Safkar Ege Soğutmacılık 6,14 4,78 181,65 Sanel Mühendislik 3,41 -0,58 16,22 Sanifoam Sünger 8,64 7,46 72,80 Sanko Pazarlama 7,60 -1,55 4,31 Saray Matbaacılık 3,50 2,34 170,73 Sarkuysan 6,07 1,51 91,03 Sasa Polyester 17,01 0,65 120,05 Say Reklamcılık 5,79 -3,66 158,48 Sekuro Plastik 14,72 9,93 174,63 Selçuk Ecza Deposu 8,47 -0,24 42,00 Selçuk Gıda 3,99 9,92 270,23 Senkron Güvenlik 3,04 9,75 11,36 Serve Film Prodüksiyon 16,62 0,06 945,28 Servet GMYO 24,80 -0,40 191,76 Seyitler Kimya 11,90 1,45 75,26 Silverline Endüstri 4,00 0,76 85,19 Sinpaş GMYO 1,59 0,00 37,07 Smartiks Yazılım 8,48 1,56 -13,56 Soda Sanayii 7,37 0,82 24,35 Sodaş Sodyum Sanayii 20,46 10,00 431,95 Söktaş 4,32 -2,04 154,04 Sönmez Filament 19,16 2,73 292,62 Sönmez Pamuklu 16,02 1,71 225,61 Sumaş Suni Tahta 40,18 0,00 305,86 Şeker Fin. Kir. 4,29 -0,69 -10,25 Şekerbank 1,55 1,31 18,32 Şişe Cam 6,49 1,56 26,71 Şok Marketler 12,39 -0,88 15,15 T. Halk Bankası 5,09 -0,59 -13,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 50,20 5,33 15,14 T.S.K.B. 1,07 -0,93 -11,57 T.Tuborg 15,23 0,33 27,98 Taç Tarım Ürünleri 8,91 10,00 185,58 Tat Gıda 10,29 -2,92 69,14 TAV Havalimanları 15,30 -1,48 -43,68 Taze Kuru Gıda 531,30 10,00 7238,40 Tek-Art Turizm 1,59 1,27 26,19 Tekfen Holding 15,40 -0,58 -16,99 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,33 7,16 74,52 Temapol Polimer Plastik 8,43 0,36 61,49 TGS Dış Ticaret 9,67 0,83 107,07 Tofaş Oto. Fab. 23,18 -0,77 -0,53 Torunlar GMYO 3,60 -0,28 30,91 Trabzon Liman 28,42 9,98 166,60 Trabzonspor Sportif 5,18 -1,33 140,93 Trakya Cam 4,29 0,94 26,51 Trend GMYO 6,11 -1,29 177,73 TSKB GMYO 2,53 2,43 164,93 Tuğçelik 5,83 -0,68 47,59 Tukaş 9,90 0,10 -19,84 Turcas Petrol 3,58 -2,72 34,08 Turkcell 14,60 0,69 5,80 Tümosan Motor ve Traktör 7,59 -1,43 18,41 Tüpraş 79,75 -1,05 -37,11 Türk Hava Yolları 10,49 -1,50 -27,46 Türk Prysmian Kablo 9,34 2,41 261,95 Türk Telekom 6,80 -0,87 -5,76 Türk Traktör 97,70 -2,25 84,65 Türker Proje Gayrimenkul 83,35 3,60 98,45 Türkiye Sigorta 5,73 -0,87 163,11 Ufuk Yatırım 16,53 9,98 540,70 Ulaşlar Turizm Yat. 3,09 -0,64 231,59 Ulusoy Elektrik 51,80 -0,38 94,74 Ulusoy Un Sanayi 10,43 1,96 173,04 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,71 -0,58 40,92 Utopya Turizm 10,30 0,00 109,35 Uzertaş Boya 13,33 9,98 500,45 Ülker Bisküvi 22,70 0,09 1,52 Vakıf Fin. Kir. 3,88 -0,51 83,23 Vakıf GMYO 3,41 0,59 97,00 Vakıf Yat. Ort. 8,77 -1,46 381,56 Vakıflar Bankası 3,94 -1,01 -28,49 Vakko Tekstil 5,83 -1,19 28,41 Vanet Gıda 2,95 106,29 Verusa Holding 41,36 1,22 122,96 Verusaturk Girisim 7,09 -0,42 34,82 Vestel 17,11 -1,84 35,58 Vestel Beyaz Eşya 27,92 -0,21 32,33 Viking Kağıt 5,54 9,92 196,26 Yapı Kredi Koray GMYO 4,69 1,30 93,80 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 -0,99 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,16 9,99 382,09 Yataş 8,45 -0,12 15,12 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,89 0,00 79,50 Yeni Gimat GMYO 12,50 2,63 4,42 Yeşil GMYO 0,88 -1,12 37,50 Yeşil Yapı 1,00 -0,99 51,52 Yeşil Yatırım Holding 17,47 -1,30 55,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.185,60 10,00 415,64 Yonga Mobilya 59,40 -10,00 543,37 Yükselen Çelik 6,82 -0,29 122,51 Yünsa 13,09 0,23 30,02 Zorlu Enerji 2,65 -1,49 62,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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