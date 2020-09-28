Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.498,90
|0,00
|64,01
|İş Bankası (C)
|5,20
|-0,57
|-18,88
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,76
|-0,27
|-1,05
|İş Girişim
|9,20
|5,63
|142,11
|İş GMYO
|1,72
|-1,15
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|8,65
|0,00
|114,81
|İş Yat. Ort.
|2,95
|-0,34
|83,08
|İşbir Holding
|2.950,00
|3,44
|586,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|48,39
|İttifak Holding
|5,60
|-2,27
|50,54
|İz Hayvancılık Tarım
|7,30
|0,41
|179,00
|İzmir Demir Çelik
|19,50
|0,00
|138,10
|İzmir Fırça
|4,29
|-0,92
|138,33
|Jantsa Jant Sanayi
|217,00
|9,60
|307,99
|Kafein Yazılım
|16,61
|-1,01
|49,56
|Kaplamin
|13,28
|2,95
|139,28
|Kardemir (A)
|5,55
|0,18
|109,43
|Kardemir (B)
|3,80
|-0,52
|43,94
|Kardemir (D)
|3,28
|-0,61
|23,31
|Karel Elektronik
|18,12
|0,95
|24,71
|Karsan Otomotiv
|3,04
|1,67
|92,41
|Karsu Tekstil
|6,30
|-2,78
|94,44
|Kartonsan
|682,50
|0,04
|76,66
|Katmerciler Ekipman
|5,61
|3,89
|46,09
|Kent Gıda
|360,00
|-4,00
|1450,29
|Kerevitaş Gıda
|5,53
|2,41
|69,63
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|9,59
|45,45
|Kiler GMYO
|6,91
|-0,58
|82,32
|Klimasan Klima
|14,40
|1,48
|-32,12
|Koç Holding
|14,41
|-0,89
|-27,98
|Konfrut Gıda
|14,33
|-0,42
|83,25
|Konya Çimento
|565,00
|2,08
|108,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|-0,71
|-12,00
|Koza Altın
|75,25
|-1,38
|1,62
|Koza Madencilik
|12,57
|-0,95
|25,32
|Körfez GMYO
|5,11
|-0,39
|113,81
|Kristal Kola
|2,23
|-1,76
|47,68
|Kron Telekomünikasyon
|25,72
|-1,23
|102,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|225,60
|8,10
|861,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,03
|-2,40
|81,04
|Kütahya Porselen
|28,22
|-0,14
|326,28
|Lider Faktoring
|3,00
|-1,32
|63,49
|Link Bilgisayar
|40,90
|-4,39
|127,37
|Logo Yazılım
|95,00
|0,85
|56,25
|Lokman Hekim Sağlık
|10,40
|-2,14
|81,32
|Lüks Kadife
|28,66
|5,06
|231,71
|Makina Takım
|2,28
|-0,87
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|3,07
|-3,46
|160,17
|Marmaris Altınyunus
|99,15
|-2,03
|39,65
|Marshall
|417,50
|9,70
|778,21
|Martı GMYO
|2,01
|-2,43
|99,01
|Martı Otel
|1,22
|-3,94
|34,07
|Mavi Giyim
|37,98
|0,48
|-34,40
|Mazhar Zorlu Holding
|18,95
|-0,16
|56,74
|Mega Polietilen
|13,50
|8,26
|964,29
|Menderes Tekstil
|3,03
|-1,62
|131,30
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|103,30
|9,72
|431,38
|Merko Gıda
|9,92
|9,98
|844,76
|Metemtur Otelcilik
|9,52
|9,93
|434,83
|Metro Holding
|2,43
|-1,62
|76,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,69
|-1,60
|88,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-2,88
|-55,74
|Migros Ticaret
|40,38
|-1,08
|66,72
|Milpa
|5,22
|-1,69
|138,36
|Mistral GMYO
|3,55
|0,00
|87,83
|MLP Sağlık
|16,52
|0,06
|3,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,86
|-9,97
|501,75
|Mondi Tire Kutsan
|6,75
|2,74
|63,04
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|33,32
|8,60
|161,95
|Net Holding
|2,36
|-1,26
|-9,23
|Netaş Telekom.
|17,24
|2,13
|32,01
|Niğbaş Niğde Beton
|21,80
|0,00
|251,61
|Nuh Çimento
|20,50
|-0,77
|86,62
|Nurol GMYO
|6,74
|-0,59
|88,80
|Odaş Elektrik
|2,66
|-1,12
|83,99
|Olmuksan-IP
|6,54
|-2,10
|155,37
|Orge Enerji Elektrik
|7,71
|0,92
|55,44
|Orma Orman Mahsulleri
|11,44
|6,92
|314,49
|Osmanlı Menkul
|23,18
|7,91
|455,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,14
|1,95
|86,90
|Otokar
|138,80
|-0,72
|-5,60
|Oyak Çimento
|7,73
|-0,13
|40,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,34
|-0,63
|174,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,46
|-0,18
|76,77
|Özak GMYO
|3,91
|-1,01
|52,14
|Özbal Çelik Boru
|6,27
|4,67
|288,99
|Özderici GMYO
|2,10
|-0,94
|33,76
|Özerden Plastik
|9,31
|9,14
|308,33
|Panora GMYO
|6,13
|-1,45
|9,43
|Papilon Savunma
|14,51
|-0,68
|88,29
|Park Elek.Madencilik
|4,61
|-0,65
|51,15
|Parsan
|23,54
|0,60
|38,96
|Pegasus
|45,56
|-0,74
|-47,27
|Peker GMYO
|2,64
|-4,00
|191,92
|Penguen Gıda
|3,69
|2,79
|303,11
|Pera GMYO
|1,60
|1,27
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|14,01
|-1,41
|81,06
|Petkim
|4,20
|-0,47
|10,24
|Petrokent Turizm
|800,00
|0,00
|524,51
|Pınar Et ve Un
|25,96
|-0,69
|183,10
|Pınar Su
|8,03
|-2,07
|246,12
|Pınar Süt
|19,28
|-1,53
|52,17
|Plastikkart
|11,42
|-1,47
|23,19
|Polisan Holding
|3,05
|-0,65
|1,07
|Politeknik Metal
|249,70
|-3,59
|228,24
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|-2,40
|-5,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.227,50
|0,05
|10,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,40
|-0,31
|1,01
|QNB Finansbank
|68,80
|-0,51
|83,47
|Ral Yatırım Holding
|4,95
|0,61
|88,61
|Ray Sigorta
|15,55
|6,00
|354,68
|Reysaş GMYO
|4,83
|0,84
|5,23
|Reysaş Lojistik
|6,86
|4,26
|56,62
|Rhea Girişim
|2,65
|2,71
|122,69
|Rodrigo Tekstil
|8,48
|9,99
|368,51
|Royal Halı
|4,44
|6,47
|224,09
|RTA Laboratuvarları
|48,28
|-2,46
|1981,03
|Sabancı Holding
|7,91
|-0,63
|-13,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,26
|1,95
|187,16
|Sanel Mühendislik
|3,84
|6,67
|30,88
|Sanifoam Sünger
|8,77
|8,67
|75,40
|Sanko Pazarlama
|8,27
|1,10
|13,50
|Saray Matbaacılık
|3,68
|1,10
|184,66
|Sarkuysan
|6,80
|3,03
|114,01
|Sasa Polyester
|16,87
|-0,47
|118,24
|Say Reklamcılık
|5,75
|-1,37
|156,70
|Sekuro Plastik
|12,45
|-5,61
|132,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,23
|-0,48
|37,98
|Selçuk Gıda
|4,14
|0,00
|284,14
|Senkron Güvenlik
|3,08
|0,00
|12,82
|Serve Film Prodüksiyon
|16,90
|-0,59
|962,89
|Servet GMYO
|24,84
|-0,08
|192,24
|Seyitler Kimya
|12,37
|-2,37
|82,18
|Silverline Endüstri
|4,11
|2,49
|90,28
|Sinpaş GMYO
|1,78
|2,89
|53,45
|Smartiks Yazılım
|8,64
|2,01
|-11,93
|Soda Sanayii
|8,34
|4,25
|40,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,16
|9,92
|476,15
|Söktaş
|4,43
|-1,99
|160,51
|Sönmez Filament
|16,46
|-2,55
|237,30
|Sönmez Pamuklu
|14,90
|-3,18
|202,85
|Sumaş Suni Tahta
|47,22
|9,97
|381,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-1,15
|-10,46
|Şekerbank
|1,54
|-1,28
|17,56
|Şişe Cam
|7,37
|4,24
|43,89
|Şok Marketler
|12,21
|-0,16
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,10
|-1,16
|-13,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,88
|-1,79
|2,94
|T.S.K.B.
|1,10
|-1,79
|-9,09
|T.Tuborg
|18,12
|9,95
|52,27
|Taç Tarım Ürünleri
|12,96
|315,38
|Tat Gıda
|10,99
|-0,72
|80,64
|TAV Havalimanları
|15,02
|-0,33
|-44,71
|Taze Kuru Gıda
|855,40
|9,99
|11714,92
|Tek-Art Turizm
|1,66
|2,47
|31,75
|Tekfen Holding
|14,89
|-2,04
|-17,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,17
|-1,78
|70,71
|Temapol Polimer Plastik
|10,03
|8,20
|92,15
|TGS Dış Ticaret
|8,20
|-0,97
|75,59
|Tofaş Oto. Fab.
|23,50
|1,03
|0,85
|Torunlar GMYO
|3,64
|-0,27
|32,36
|Trabzon Liman
|37,42
|9,99
|251,03
|Trabzonspor Sportif
|5,19
|1,17
|141,40
|Trakya Cam
|4,85
|4,08
|43,02
|Trend GMYO
|6,41
|0,16
|191,36
|TSKB GMYO
|2,57
|-2,65
|169,11
|Tuğçelik
|6,07
|1,34
|53,67
|Tukaş
|9,89
|-0,60
|-19,92
|Turcas Petrol
|3,76
|1,90
|40,82
|Turkcell
|15,15
|0,00
|9,78
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,45
|3,94
|31,83
|Tüpraş
|79,60
|-0,93
|-37,22
|Türk Hava Yolları
|10,34
|-1,15
|-28,49
|Türk Prysmian Kablo
|10,40
|4,00
|303,02
|Türk Telekom
|6,98
|-1,97
|-3,26
|Türk Traktör
|96,75
|-0,77
|82,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,00
|-2,35
|92,86
|Türkiye Sigorta
|5,63
|-1,40
|158,52
|Ufuk Yatırım
|17,03
|5,45
|560,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,01
|4,15
|223,01
|Ulusoy Elektrik
|49,88
|-2,20
|87,52
|Ulusoy Un Sanayi
|10,47
|-0,66
|174,08
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,69
|-1,17
|39,27
|Utopya Turizm
|11,06
|-0,54
|124,80
|Uzertaş Boya
|21,44
|9,95
|865,77
|Ülker Bisküvi
|22,38
|-2,19
|0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|3,78
|-1,56
|78,51
|Vakıf GMYO
|3,57
|2,00
|106,24
|Vakıf Yat. Ort.
|8,52
|-3,07
|367,84
|Vakıflar Bankası
|4,12
|-1,44
|-25,23
|Vakko Tekstil
|6,23
|-1,74
|37,22
|Vanet Gıda
|5,20
|9,94
|263,64
|Verusa Holding
|40,30
|-2,18
|117,24
|Verusaturk Girisim
|7,22
|-0,41
|37,29
|Vestel
|16,92
|0,95
|34,07
|Vestel Beyaz Eşya
|26,16
|-0,53
|23,99
|Viking Kağıt
|6,90
|2,22
|268,98
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,50
|-1,75
|85,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|-0,95
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|48,50
|9,98
|675,25
|Yataş
|8,57
|-0,23
|16,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,35
|9,84
|108,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,53
|0,08
|4,67
|Yeşil GMYO
|0,89
|-1,11
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,01
|-1,94
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|21,46
|-2,98
|91,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.829,70
|5,40
|573,33
|Yonga Mobilya
|42,90
|-9,99
|364,66
|Yükselen Çelik
|6,60
|-0,90
|115,33
|Yünsa
|13,37
|-1,98
|32,80
|Zorlu Enerji
|2,59
|-1,89
|58,90
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:21 - Kaynak: AA
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