Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 48.610,00 61,07 İş Bankası (C) 5,22 0,38 -18,56 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,79 0,80 -0,26 İş Girişim 9,32 1,30 145,26 İş GMYO 1,71 0,59 -2,84 İş Y. Men. Değ. 8,90 2,65 121,02 İş Yat. Ort. 2,98 1,36 84,94 İşbir Holding 2.951,00 -5,94 586,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,94 1,08 51,61 İttifak Holding 5,57 2,39 49,73 İz Hayvancılık Tarım 7,25 0,83 177,09 İzmir Demir Çelik 19,08 0,00 132,97 İzmir Fırça 4,66 4,02 158,89 Jantsa Jant Sanayi 239,50 9,96 350,29 Kafein Yazılım 17,37 0,81 56,40 Kaplamin 13,75 3,46 147,75 Kardemir (A) 5,71 2,51 115,47 Kardemir (B) 3,86 1,58 46,21 Kardemir (D) 3,32 2,47 24,81 Karel Elektronik 18,12 -0,71 24,71 Karsan Otomotiv 2,98 1,02 88,61 Karsu Tekstil 5,91 -2,31 82,41 Kartonsan 683,00 0,81 76,79 Katmerciler Ekipman 5,96 2,58 55,21 Kent Gıda 303,80 -9,99 1208,27 Kerevitaş Gıda 5,80 2,84 77,91 Kervansaray Yat. Holding 0,88 10,00 60,00 Kiler GMYO 7,04 3,53 85,75 Klimasan Klima 14,73 1,66 -30,56 Koç Holding 14,32 0,14 -28,43 Konfrut Gıda 16,84 6,45 115,35 Konya Çimento 565,60 2,09 108,48 Kordsa Teknik Tekstil 11,21 0,63 -11,84 Koza Altın 76,90 0,98 3,85 Koza Madencilik 12,68 0,71 26,42 Körfez GMYO 5,25 0,00 119,67 Kristal Kola 2,23 0,00 47,68 Kron Telekomünikasyon 25,86 0,23 103,30 Kuştur Kuşadası Turizm 245,60 8,67 946,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,02 1,00 80,15 Kütahya Porselen 28,66 0,28 332,93 Lider Faktoring 2,99 -0,33 62,94 Link Bilgisayar 41,24 -1,53 129,26 Logo Yazılım 99,55 3,21 63,73 Lokman Hekim Sağlık 10,29 0,49 79,41 Lüks Kadife 29,60 4,30 242,59 Makina Takım 2,27 0,44 20,74 Marka Yatırım Holding 2,98 -1,32 152,54 Marmaris Altınyunus 96,50 -1,78 35,92 Marshall 460,40 9,99 868,45 Martı GMYO 2,06 1,98 103,96 Martı Otel 1,31 4,80 43,96 Mavi Giyim 37,72 -0,47 -34,85 Mazhar Zorlu Holding 18,34 -0,33 51,70 Mega Polietilen 11,41 -6,40 799,52 Menderes Tekstil 3,03 0,33 131,30 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 112,80 8,99 480,25 Merko Gıda 10,91 9,98 939,05 Metemtur Otelcilik 10,05 5,57 464,61 Metro Holding 2,43 0,41 76,09 Metro Petrol ve Tesisleri 3,67 -0,81 87,24 Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -0,85 -56,31 Migros Ticaret 40,72 0,59 68,13 Milpa 5,32 3,10 142,92 Mistral GMYO 3,65 3,69 93,12 MLP Sağlık 16,41 0,67 2,56 MMC San. ve Tic. Yat. 9,00 7,40 689,47 Mondi Tire Kutsan 6,88 3,46 66,18 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.107,80 3,22 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,62 8,54 187,89 Net Holding 2,39 1,70 -8,08 Netaş Telekom. 17,59 1,44 34,69 Niğbaş Niğde Beton 20,02 -6,88 222,90 Nuh Çimento 20,00 -1,19 82,07 Nurol GMYO 6,55 -1,80 83,47 Odaş Elektrik 2,78 2,21 92,29 Olmuksan-IP 8,07 9,95 215,12 Orge Enerji Elektrik 7,90 0,00 59,27 Orma Orman Mahsulleri 12,94 9,94 368,84 Osmanlı Menkul 25,00 5,84 498,76 Ostim Endüstriyel Yat 3,12 1,30 85,71 Otokar 140,40 1,23 -4,52 Oyak Çimento 7,74 0,39 40,79 Oyak Yat. Ort. 6,31 0,16 173,32 Oylum Sınai Yatırımlar 4,92 -2,96 59,28 Özak GMYO 3,95 1,02 53,70 Özbal Çelik Boru 6,24 -3,70 287,13 Özderici GMYO 2,08 0,97 32,48 Özerden Plastik 10,00 6,61 338,60 Panora GMYO 5,93 -2,31 5,86 Papilon Savunma 14,98 0,40 94,38 Park Elek.Madencilik 4,61 1,99 51,15 Parsan 22,98 -0,09 35,66 Pegasus 45,90 0,26 -46,88 Peker GMYO 2,61 1,16 188,60 Penguen Gıda 4,32 9,64 371,93 Pera GMYO 1,62 1,89 72,34 Pergamon Dış Ticaret 14,21 1,21 83,65 Petkim 4,19 0,48 9,97 Petrokent Turizm 700,00 -4,11 446,45 Pınar Et ve Un 27,00 1,58 194,44 Pınar Su 7,82 -1,26 237,07 Pınar Süt 20,08 1,77 58,48 Plastikkart 11,48 0,53 23,84 Polisan Holding 3,13 2,96 3,73 Politeknik Metal 273,00 0,00 258,87 Prizma Press Matbaacılık 4,11 -1,44 -4,42 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.225,70 -0,15 10,64 QNB Finans Fin. Kir. 127,80 -1,24 -1,01 QNB Finansbank 68,05 -0,44 81,47 Ral Yatırım Holding 5,00 -1,96 90,51 Ray Sigorta 15,00 2,04 338,60 Reysaş GMYO 4,77 0,00 3,92 Reysaş Lojistik 6,83 -0,29 55,94 Rhea Girişim 2,74 4,18 130,25 Rodrigo Tekstil 9,32 9,91 414,92 Royal Halı 4,90 6,99 257,66 RTA Laboratuvarları 45,20 -3,91 1848,28 Sabancı Holding 7,89 0,13 -13,48 Safkar Ege Soğutmacılık 6,24 -0,32 186,24 Sanel Mühendislik 3,67 -3,93 25,08 Sanifoam Sünger 9,75 9,92 95,00 Sanko Pazarlama 8,27 -0,60 13,50 Saray Matbaacılık 3,80 -0,52 193,94 Sarkuysan 6,58 -0,90 107,08 Sasa Polyester 16,78 0,36 117,08 Say Reklamcılık 5,80 1,22 158,93 Sekuro Plastik 12,89 8,32 140,49 Selçuk Ecza Deposu 8,47 2,67 42,00 Selçuk Gıda 4,04 0,00 274,86 Senkron Güvenlik 3,60 6,51 31,87 Serve Film Prodüksiyon 15,01 -3,78 844,03 Servet GMYO 24,36 -1,69 186,59 Seyitler Kimya 12,18 -0,57 79,38 Silverline Endüstri 4,22 2,43 95,37 Sinpaş GMYO 1,96 3,16 68,97 Smartiks Yazılım 9,01 0,78 -8,15 Soda Sanayii 8,48 -3,09 43,08 Sodaş Sodyum Sanayii 22,24 0,45 478,23 Söktaş 4,39 0,69 158,16 Sönmez Filament 15,60 -4,06 219,67 Sönmez Pamuklu 14,24 -2,13 189,43 Sumaş Suni Tahta 51,90 9,91 428,90 Şeker Fin. Kir. 4,25 -0,23 -11,09 Şekerbank 1,55 0,65 18,32 Şişe Cam 7,58 -2,45 47,99 Şok Marketler 12,13 0,25 12,73 T. Halk Bankası 5,06 0,40 -14,38 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,96 6,00 7,71 T.S.K.B. 1,09 0,00 -9,92 T.Tuborg 19,93 9,99 67,48 Taç Tarım Ürünleri 15,67 9,96 402,24 Tat Gıda 11,21 2,56 84,26 TAV Havalimanları 15,13 0,20 -44,30 Taze Kuru Gıda 940,90 10,00 12895,86 Tek-Art Turizm 1,69 1,81 34,13 Tekfen Holding 14,77 -0,27 -18,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 0,28 72,14 Temapol Polimer Plastik 9,24 -3,95 77,01 TGS Dış Ticaret 8,42 0,24 80,30 Tofaş Oto. Fab. 23,84 -0,75 2,31 Torunlar GMYO 3,72 1,36 35,27 Trabzon Liman 41,16 9,99 286,12 Trabzonspor Sportif 4,95 -2,17 130,23 Trakya Cam 4,93 -3,33 45,38 Trend GMYO 5,88 -1,01 167,27 TSKB GMYO 2,60 -0,76 172,26 Tuğçelik 7,23 9,88 83,04 Tukaş 9,88 0,71 -20,00 Turcas Petrol 3,80 -1,81 42,32 Turkcell 14,93 -0,47 8,19 Tümosan Motor ve Traktör 8,39 -1,53 30,89 Tüpraş 79,35 0,19 -37,42 Türk Hava Yolları 10,40 0,19 -28,08 Türk Prysmian Kablo 10,58 1,54 310,00 Türk Telekom 7,01 0,29 -2,85 Türk Traktör 96,30 -0,10 82,00 Türker Proje Gayrimenkul 81,80 2,06 94,76 Türkiye Sigorta 5,60 0,72 157,14 Ufuk Yatırım 15,50 -0,64 500,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,96 -1,66 217,64 Ulusoy Elektrik 50,20 -2,71 88,72 Ulusoy Un Sanayi 10,47 -4,82 174,08 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,70 0,00 40,09 Utopya Turizm 12,51 2,29 154,27 Uzertaş Boya 23,58 9,98 962,16 Ülker Bisküvi 22,52 -0,18 0,72 Vakıf Fin. Kir. 3,75 -0,53 77,10 Vakıf GMYO 3,63 -0,55 109,71 Vakıf Yat. Ort. 8,20 -2,96 350,27 Vakıflar Bankası 4,09 0,00 -25,77 Vakko Tekstil 6,21 0,00 36,78 Vanet Gıda 5,72 10,00 300,00 Verusa Holding 40,24 0,00 116,92 Verusaturk Girisim 7,18 -0,28 36,53 Vestel 16,90 0,54 33,91 Vestel Beyaz Eşya 27,10 2,11 28,45 Viking Kağıt 6,62 -2,65 254,01 Yapı Kredi Koray GMYO 4,35 -0,46 79,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 0,48 -16,13 Yaprak Süt ve Besi Çift. 53,35 10,00 752,77 Yataş 8,73 -1,02 18,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 -4,78 98,14 Yeni Gimat GMYO 12,51 0,56 4,50 Yeşil GMYO 0,89 1,14 39,06 Yeşil Yapı 1,00 0,00 51,52 Yeşil Yatırım Holding 22,68 1,16 101,96 Yibitaş İnşaat Malzeme 22.700,00 9,69 670,80 Yonga Mobilya 40,10 -9,97 334,33 Yükselen Çelik 6,66 1,06 117,29 Yünsa 13,60 1,04 35,08 Zorlu Enerji 2,60 0,78 59,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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