Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|48.610,00
|61,07
|İş Bankası (C)
|5,22
|0,38
|-18,56
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,79
|0,80
|-0,26
|İş Girişim
|9,32
|1,30
|145,26
|İş GMYO
|1,71
|0,59
|-2,84
|İş Y. Men. Değ.
|8,90
|2,65
|121,02
|İş Yat. Ort.
|2,98
|1,36
|84,94
|İşbir Holding
|2.951,00
|-5,94
|586,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|1,08
|51,61
|İttifak Holding
|5,57
|2,39
|49,73
|İz Hayvancılık Tarım
|7,25
|0,83
|177,09
|İzmir Demir Çelik
|19,08
|0,00
|132,97
|İzmir Fırça
|4,66
|4,02
|158,89
|Jantsa Jant Sanayi
|239,50
|9,96
|350,29
|Kafein Yazılım
|17,37
|0,81
|56,40
|Kaplamin
|13,75
|3,46
|147,75
|Kardemir (A)
|5,71
|2,51
|115,47
|Kardemir (B)
|3,86
|1,58
|46,21
|Kardemir (D)
|3,32
|2,47
|24,81
|Karel Elektronik
|18,12
|-0,71
|24,71
|Karsan Otomotiv
|2,98
|1,02
|88,61
|Karsu Tekstil
|5,91
|-2,31
|82,41
|Kartonsan
|683,00
|0,81
|76,79
|Katmerciler Ekipman
|5,96
|2,58
|55,21
|Kent Gıda
|303,80
|-9,99
|1208,27
|Kerevitaş Gıda
|5,80
|2,84
|77,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,88
|10,00
|60,00
|Kiler GMYO
|7,04
|3,53
|85,75
|Klimasan Klima
|14,73
|1,66
|-30,56
|Koç Holding
|14,32
|0,14
|-28,43
|Konfrut Gıda
|16,84
|6,45
|115,35
|Konya Çimento
|565,60
|2,09
|108,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,21
|0,63
|-11,84
|Koza Altın
|76,90
|0,98
|3,85
|Koza Madencilik
|12,68
|0,71
|26,42
|Körfez GMYO
|5,25
|0,00
|119,67
|Kristal Kola
|2,23
|0,00
|47,68
|Kron Telekomünikasyon
|25,86
|0,23
|103,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|245,60
|8,67
|946,21
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|1,00
|80,15
|Kütahya Porselen
|28,66
|0,28
|332,93
|Lider Faktoring
|2,99
|-0,33
|62,94
|Link Bilgisayar
|41,24
|-1,53
|129,26
|Logo Yazılım
|99,55
|3,21
|63,73
|Lokman Hekim Sağlık
|10,29
|0,49
|79,41
|Lüks Kadife
|29,60
|4,30
|242,59
|Makina Takım
|2,27
|0,44
|20,74
|Marka Yatırım Holding
|2,98
|-1,32
|152,54
|Marmaris Altınyunus
|96,50
|-1,78
|35,92
|Marshall
|460,40
|9,99
|868,45
|Martı GMYO
|2,06
|1,98
|103,96
|Martı Otel
|1,31
|4,80
|43,96
|Mavi Giyim
|37,72
|-0,47
|-34,85
|Mazhar Zorlu Holding
|18,34
|-0,33
|51,70
|Mega Polietilen
|11,41
|-6,40
|799,52
|Menderes Tekstil
|3,03
|0,33
|131,30
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|112,80
|8,99
|480,25
|Merko Gıda
|10,91
|9,98
|939,05
|Metemtur Otelcilik
|10,05
|5,57
|464,61
|Metro Holding
|2,43
|0,41
|76,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,67
|-0,81
|87,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-0,85
|-56,31
|Migros Ticaret
|40,72
|0,59
|68,13
|Milpa
|5,32
|3,10
|142,92
|Mistral GMYO
|3,65
|3,69
|93,12
|MLP Sağlık
|16,41
|0,67
|2,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|9,00
|7,40
|689,47
|Mondi Tire Kutsan
|6,88
|3,46
|66,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,62
|8,54
|187,89
|Net Holding
|2,39
|1,70
|-8,08
|Netaş Telekom.
|17,59
|1,44
|34,69
|Niğbaş Niğde Beton
|20,02
|-6,88
|222,90
|Nuh Çimento
|20,00
|-1,19
|82,07
|Nurol GMYO
|6,55
|-1,80
|83,47
|Odaş Elektrik
|2,78
|2,21
|92,29
|Olmuksan-IP
|8,07
|9,95
|215,12
|Orge Enerji Elektrik
|7,90
|0,00
|59,27
|Orma Orman Mahsulleri
|12,94
|9,94
|368,84
|Osmanlı Menkul
|25,00
|5,84
|498,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,12
|1,30
|85,71
|Otokar
|140,40
|1,23
|-4,52
|Oyak Çimento
|7,74
|0,39
|40,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,31
|0,16
|173,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,92
|-2,96
|59,28
|Özak GMYO
|3,95
|1,02
|53,70
|Özbal Çelik Boru
|6,24
|-3,70
|287,13
|Özderici GMYO
|2,08
|0,97
|32,48
|Özerden Plastik
|10,00
|6,61
|338,60
|Panora GMYO
|5,93
|-2,31
|5,86
|Papilon Savunma
|14,98
|0,40
|94,38
|Park Elek.Madencilik
|4,61
|1,99
|51,15
|Parsan
|22,98
|-0,09
|35,66
|Pegasus
|45,90
|0,26
|-46,88
|Peker GMYO
|2,61
|1,16
|188,60
|Penguen Gıda
|4,32
|9,64
|371,93
|Pera GMYO
|1,62
|1,89
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|14,21
|1,21
|83,65
|Petkim
|4,19
|0,48
|9,97
|Petrokent Turizm
|700,00
|-4,11
|446,45
|Pınar Et ve Un
|27,00
|1,58
|194,44
|Pınar Su
|7,82
|-1,26
|237,07
|Pınar Süt
|20,08
|1,77
|58,48
|Plastikkart
|11,48
|0,53
|23,84
|Polisan Holding
|3,13
|2,96
|3,73
|Politeknik Metal
|273,00
|0,00
|258,87
|Prizma Press Matbaacılık
|4,11
|-1,44
|-4,42
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.225,70
|-0,15
|10,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,80
|-1,24
|-1,01
|QNB Finansbank
|68,05
|-0,44
|81,47
|Ral Yatırım Holding
|5,00
|-1,96
|90,51
|Ray Sigorta
|15,00
|2,04
|338,60
|Reysaş GMYO
|4,77
|0,00
|3,92
|Reysaş Lojistik
|6,83
|-0,29
|55,94
|Rhea Girişim
|2,74
|4,18
|130,25
|Rodrigo Tekstil
|9,32
|9,91
|414,92
|Royal Halı
|4,90
|6,99
|257,66
|RTA Laboratuvarları
|45,20
|-3,91
|1848,28
|Sabancı Holding
|7,89
|0,13
|-13,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,24
|-0,32
|186,24
|Sanel Mühendislik
|3,67
|-3,93
|25,08
|Sanifoam Sünger
|9,75
|9,92
|95,00
|Sanko Pazarlama
|8,27
|-0,60
|13,50
|Saray Matbaacılık
|3,80
|-0,52
|193,94
|Sarkuysan
|6,58
|-0,90
|107,08
|Sasa Polyester
|16,78
|0,36
|117,08
|Say Reklamcılık
|5,80
|1,22
|158,93
|Sekuro Plastik
|12,89
|8,32
|140,49
|Selçuk Ecza Deposu
|8,47
|2,67
|42,00
|Selçuk Gıda
|4,04
|0,00
|274,86
|Senkron Güvenlik
|3,60
|6,51
|31,87
|Serve Film Prodüksiyon
|15,01
|-3,78
|844,03
|Servet GMYO
|24,36
|-1,69
|186,59
|Seyitler Kimya
|12,18
|-0,57
|79,38
|Silverline Endüstri
|4,22
|2,43
|95,37
|Sinpaş GMYO
|1,96
|3,16
|68,97
|Smartiks Yazılım
|9,01
|0,78
|-8,15
|Soda Sanayii
|8,48
|-3,09
|43,08
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,24
|0,45
|478,23
|Söktaş
|4,39
|0,69
|158,16
|Sönmez Filament
|15,60
|-4,06
|219,67
|Sönmez Pamuklu
|14,24
|-2,13
|189,43
|Sumaş Suni Tahta
|51,90
|9,91
|428,90
|Şeker Fin. Kir.
|4,25
|-0,23
|-11,09
|Şekerbank
|1,55
|0,65
|18,32
|Şişe Cam
|7,58
|-2,45
|47,99
|Şok Marketler
|12,13
|0,25
|12,73
|T. Halk Bankası
|5,06
|0,40
|-14,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,96
|6,00
|7,71
|T.S.K.B.
|1,09
|0,00
|-9,92
|T.Tuborg
|19,93
|9,99
|67,48
|Taç Tarım Ürünleri
|15,67
|9,96
|402,24
|Tat Gıda
|11,21
|2,56
|84,26
|TAV Havalimanları
|15,13
|0,20
|-44,30
|Taze Kuru Gıda
|940,90
|10,00
|12895,86
|Tek-Art Turizm
|1,69
|1,81
|34,13
|Tekfen Holding
|14,77
|-0,27
|-18,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|0,28
|72,14
|Temapol Polimer Plastik
|9,24
|-3,95
|77,01
|TGS Dış Ticaret
|8,42
|0,24
|80,30
|Tofaş Oto. Fab.
|23,84
|-0,75
|2,31
|Torunlar GMYO
|3,72
|1,36
|35,27
|Trabzon Liman
|41,16
|9,99
|286,12
|Trabzonspor Sportif
|4,95
|-2,17
|130,23
|Trakya Cam
|4,93
|-3,33
|45,38
|Trend GMYO
|5,88
|-1,01
|167,27
|TSKB GMYO
|2,60
|-0,76
|172,26
|Tuğçelik
|7,23
|9,88
|83,04
|Tukaş
|9,88
|0,71
|-20,00
|Turcas Petrol
|3,80
|-1,81
|42,32
|Turkcell
|14,93
|-0,47
|8,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,39
|-1,53
|30,89
|Tüpraş
|79,35
|0,19
|-37,42
|Türk Hava Yolları
|10,40
|0,19
|-28,08
|Türk Prysmian Kablo
|10,58
|1,54
|310,00
|Türk Telekom
|7,01
|0,29
|-2,85
|Türk Traktör
|96,30
|-0,10
|82,00
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,80
|2,06
|94,76
|Türkiye Sigorta
|5,60
|0,72
|157,14
|Ufuk Yatırım
|15,50
|-0,64
|500,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,96
|-1,66
|217,64
|Ulusoy Elektrik
|50,20
|-2,71
|88,72
|Ulusoy Un Sanayi
|10,47
|-4,82
|174,08
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,70
|0,00
|40,09
|Utopya Turizm
|12,51
|2,29
|154,27
|Uzertaş Boya
|23,58
|9,98
|962,16
|Ülker Bisküvi
|22,52
|-0,18
|0,72
|Vakıf Fin. Kir.
|3,75
|-0,53
|77,10
|Vakıf GMYO
|3,63
|-0,55
|109,71
|Vakıf Yat. Ort.
|8,20
|-2,96
|350,27
|Vakıflar Bankası
|4,09
|0,00
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,21
|0,00
|36,78
|Vanet Gıda
|5,72
|10,00
|300,00
|Verusa Holding
|40,24
|0,00
|116,92
|Verusaturk Girisim
|7,18
|-0,28
|36,53
|Vestel
|16,90
|0,54
|33,91
|Vestel Beyaz Eşya
|27,10
|2,11
|28,45
|Viking Kağıt
|6,62
|-2,65
|254,01
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,35
|-0,46
|79,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|0,48
|-16,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|53,35
|10,00
|752,77
|Yataş
|8,73
|-1,02
|18,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|-4,78
|98,14
|Yeni Gimat GMYO
|12,51
|0,56
|4,50
|Yeşil GMYO
|0,89
|1,14
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,00
|0,00
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|22,68
|1,16
|101,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|22.700,00
|9,69
|670,80
|Yonga Mobilya
|40,10
|-9,97
|334,33
|Yükselen Çelik
|6,66
|1,06
|117,29
|Yünsa
|13,60
|1,04
|35,08
|Zorlu Enerji
|2,60
|0,78
|59,51
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:23 - Kaynak: AA
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