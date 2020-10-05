Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.400,00
|0,00
|63,68
|İş Bankası (C)
|5,38
|0,56
|-16,07
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,86
|1,05
|1,58
|İş Girişim
|10,11
|0,80
|166,05
|İş GMYO
|1,82
|1,11
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|9,32
|1,64
|131,45
|İş Yat. Ort.
|3,05
|0,33
|89,28
|İşbir Holding
|2.900,00
|-4,39
|574,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,94
|2,17
|51,61
|İttifak Holding
|5,36
|3,08
|44,09
|İz Hayvancılık Tarım
|7,67
|-2,91
|193,14
|İzmir Demir Çelik
|19,10
|0,58
|133,21
|İzmir Fırça
|4,27
|2,89
|137,22
|Jantsa Jant Sanayi
|218,20
|2,92
|310,24
|Kafein Yazılım
|17,19
|0,70
|54,78
|Kaplamin
|20,30
|4,48
|265,77
|Kardemir (A)
|6,03
|1,34
|127,55
|Kardemir (B)
|3,87
|1,04
|46,59
|Kardemir (D)
|3,50
|1,74
|31,58
|Karel Elektronik
|18,73
|1,52
|28,91
|Karsan Otomotiv
|3,09
|1,31
|95,57
|Karsu Tekstil
|5,83
|0,00
|79,94
|Kartonsan
|707,40
|1,49
|83,10
|Katmerciler Ekipman
|5,75
|6,48
|49,74
|Kent Gıda
|330,00
|-1,49
|1321,10
|Kerevitaş Gıda
|5,63
|1,99
|72,70
|Kervansaray Yat. Holding
|1,26
|9,57
|129,09
|Kiler GMYO
|7,97
|9,93
|110,29
|Klimasan Klima
|14,63
|1,60
|-31,04
|Koç Holding
|14,91
|0,68
|-25,48
|Konfrut Gıda
|17,63
|5,13
|125,45
|Konya Çimento
|554,40
|1,17
|104,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|1,28
|-6,89
|Koza Altın
|80,85
|1,06
|9,18
|Koza Madencilik
|13,22
|1,85
|31,80
|Körfez GMYO
|5,08
|0,59
|112,55
|Kristal Kola
|2,08
|-0,48
|37,75
|Kron Telekomünikasyon
|26,98
|-0,66
|112,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|196,50
|9,96
|737,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|3,94
|88,17
|Kütahya Porselen
|31,58
|1,54
|377,04
|Lider Faktoring
|2,95
|0,00
|60,76
|Link Bilgisayar
|39,78
|2,10
|121,14
|Logo Yazılım
|95,20
|-0,21
|56,58
|Lokman Hekim Sağlık
|10,90
|-1,00
|90,04
|Lüks Kadife
|29,36
|5,01
|239,81
|Makina Takım
|2,42
|2,98
|28,72
|Marka Yatırım Holding
|2,99
|1,36
|153,39
|Marmaris Altınyunus
|91,35
|-0,54
|28,66
|Marshall
|450,40
|9,77
|847,41
|Martı GMYO
|2,24
|3,23
|121,78
|Martı Otel
|1,25
|0,81
|37,36
|Mavi Giyim
|38,74
|1,04
|-33,09
|Mazhar Zorlu Holding
|20,40
|4,62
|68,73
|Mega Polietilen
|11,60
|1,75
|814,50
|Menderes Tekstil
|3,30
|2,17
|151,91
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|91,30
|-9,96
|369,65
|Merko Gıda
|15,97
|9,99
|1420,95
|Metemtur Otelcilik
|9,40
|-0,95
|428,09
|Metro Holding
|2,43
|2,10
|76,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,16
|4,00
|112,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|0,44
|-56,87
|Migros Ticaret
|42,60
|0,66
|75,89
|Milpa
|5,09
|0,79
|132,42
|Mistral GMYO
|3,60
|-0,28
|90,48
|MLP Sağlık
|17,87
|3,18
|11,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,95
|9,81
|597,37
|Mondi Tire Kutsan
|7,01
|1,59
|69,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|40,48
|5,64
|218,24
|Net Holding
|2,40
|1,69
|-7,69
|Netaş Telekom.
|21,06
|2,73
|61,26
|Niğbaş Niğde Beton
|30,20
|1,68
|387,10
|Nuh Çimento
|24,42
|7,58
|122,31
|Nurol GMYO
|6,62
|0,00
|85,43
|Odaş Elektrik
|2,96
|1,37
|104,74
|Olmuksan-IP
|11,49
|9,95
|348,66
|Orge Enerji Elektrik
|7,65
|1,86
|54,23
|Orma Orman Mahsulleri
|13,00
|-6,81
|371,01
|Osmanlı Menkul
|28,04
|8,51
|571,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,23
|1,89
|92,26
|Otokar
|143,80
|2,71
|-2,20
|Oyak Çimento
|8,07
|1,51
|46,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|1,25
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,80
|4,58
|55,40
|Özak GMYO
|4,35
|1,87
|69,26
|Özbal Çelik Boru
|6,18
|1,48
|283,41
|Özderici GMYO
|2,18
|1,87
|38,85
|Özerden Plastik
|8,05
|9,52
|253,07
|Panora GMYO
|5,89
|-0,51
|5,15
|Papilon Savunma
|14,76
|0,41
|91,53
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|0,21
|54,43
|Parsan
|22,30
|0,90
|31,64
|Pegasus
|47,28
|1,07
|-45,28
|Peker GMYO
|2,48
|-0,80
|174,23
|Penguen Gıda
|4,50
|5,39
|391,59
|Pera GMYO
|1,60
|0,63
|70,21
|Pergamon Dış Ticaret
|15,44
|2,93
|99,54
|Petkim
|4,33
|1,88
|13,65
|Petrokent Turizm
|699,90
|-3,33
|446,37
|Pınar Et ve Un
|25,38
|0,00
|176,77
|Pınar Su
|7,83
|0,26
|237,50
|Pınar Süt
|21,86
|2,25
|72,53
|Plastikkart
|11,98
|0,84
|29,23
|Polisan Holding
|3,26
|2,19
|8,03
|Politeknik Metal
|270,20
|6,00
|255,19
|Prizma Press Matbaacılık
|4,46
|1,83
|3,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.230,50
|-0,06
|11,08
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,20
|-0,48
|-3,80
|QNB Finansbank
|66,50
|-0,67
|77,33
|Ral Yatırım Holding
|4,93
|0,20
|87,85
|Ray Sigorta
|16,05
|9,93
|369,30
|Reysaş GMYO
|4,75
|0,85
|3,49
|Reysaş Lojistik
|6,65
|1,99
|51,83
|Rhea Girişim
|2,64
|-1,12
|121,85
|Rodrigo Tekstil
|11,38
|-1,81
|528,73
|Royal Halı
|4,71
|1,29
|243,80
|RTA Laboratuvarları
|46,28
|1,94
|1894,83
|Sabancı Holding
|8,43
|0,60
|-7,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,91
|0,68
|171,10
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-0,28
|19,29
|Sanifoam Sünger
|8,75
|0,11
|75,00
|Sanko Pazarlama
|8,04
|-1,23
|10,35
|Saray Matbaacılık
|3,77
|-0,79
|191,62
|Sarkuysan
|6,54
|-0,91
|105,83
|Sasa Polyester
|16,80
|0,30
|117,34
|Say Reklamcılık
|7,27
|9,98
|224,55
|Sekuro Plastik
|11,40
|-0,44
|112,69
|Selçuk Ecza Deposu
|8,69
|0,81
|45,69
|Selçuk Gıda
|4,97
|5,74
|361,16
|Senkron Güvenlik
|3,05
|2,01
|11,72
|Serve Film Prodüksiyon
|16,70
|9,94
|950,31
|Servet GMYO
|23,82
|-0,75
|180,24
|Seyitler Kimya
|11,67
|0,17
|71,87
|Silverline Endüstri
|4,25
|2,16
|96,76
|Sinpaş GMYO
|2,04
|1,49
|75,86
|Smartiks Yazılım
|8,64
|0,93
|-11,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|0,00
|549,47
|Söktaş
|4,56
|0,44
|168,15
|Sönmez Filament
|16,27
|4,23
|233,40
|Sönmez Pamuklu
|15,27
|4,37
|210,37
|Sumaş Suni Tahta
|50,90
|9,98
|418,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-0,47
|-10,88
|Şekerbank
|1,65
|1,85
|25,95
|Şişe Cam
|7,07
|0,43
|38,89
|Şok Marketler
|12,43
|1,30
|15,52
|T. Halk Bankası
|5,09
|0,39
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,80
|0,00
|5,05
|T.S.K.B.
|1,10
|0,00
|-9,09
|T.Tuborg
|17,53
|-0,34
|47,31
|Taç Tarım Ürünleri
|13,00
|-6,88
|316,67
|Tat Gıda
|11,33
|1,07
|86,23
|TAV Havalimanları
|15,42
|0,98
|-43,23
|Taze Kuru Gıda
|754,60
|-10,00
|10322,65
|Tek-Art Turizm
|1,59
|1,27
|26,19
|Tekfen Holding
|14,97
|0,67
|-17,25
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,77
|6,00
|85,00
|Temapol Polimer Plastik
|9,48
|0,53
|81,61
|TGS Dış Ticaret
|8,59
|0,59
|83,94
|Tofaş Oto. Fab.
|25,48
|1,27
|9,35
|Torunlar GMYO
|3,65
|1,67
|32,73
|Trabzon Liman
|39,62
|8,02
|271,67
|Trabzonspor Sportif
|5,06
|1,81
|135,35
|Trend GMYO
|5,75
|0,17
|161,36
|TSKB GMYO
|2,50
|8,70
|161,78
|Tuğçelik
|7,74
|9,79
|95,95
|Tukaş
|9,84
|0,41
|-20,32
|Turcas Petrol
|3,92
|2,89
|46,82
|Turkcell
|15,43
|1,11
|11,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,03
|3,56
|40,87
|Tüpraş
|80,00
|0,57
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,75
|1,22
|-25,66
|Türk Prysmian Kablo
|11,92
|8,96
|361,93
|Türk Telekom
|7,24
|0,98
|0,34
|Türk Traktör
|102,00
|1,39
|92,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|83,35
|1,03
|98,45
|Türkiye Sigorta
|6,09
|2,53
|179,64
|Ufuk Yatırım
|15,68
|9,96
|507,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,79
|-1,76
|199,40
|Ulusoy Elektrik
|49,50
|-0,32
|86,09
|Ulusoy Un Sanayi
|10,49
|-0,76
|174,61
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,86
|3,91
|53,28
|Utopya Turizm
|15,70
|-7,59
|219,11
|Uzertaş Boya
|34,46
|9,96
|1452,25
|Ülker Bisküvi
|23,38
|0,78
|4,56
|Vakıf Fin. Kir.
|3,89
|1,04
|83,71
|Vakıf GMYO
|3,93
|1,55
|127,04
|Vakıf Yat. Ort.
|8,16
|-0,61
|348,07
|Vakıflar Bankası
|4,13
|0,73
|-25,05
|Vakko Tekstil
|6,21
|0,81
|36,78
|Vanet Gıda
|8,36
|10,00
|484,62
|Verusa Holding
|39,74
|1,43
|114,22
|Verusaturk Girisim
|7,40
|2,21
|40,72
|Vestel
|17,35
|1,23
|37,48
|Vestel Beyaz Eşya
|29,48
|2,36
|39,73
|Viking Kağıt
|6,07
|0,66
|224,60
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,40
|0,92
|81,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,15
|0,94
|-13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,00
|9,94
|1146,79
|Yataş
|8,88
|0,91
|20,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,08
|0,65
|91,30
|Yeni Gimat GMYO
|12,63
|-0,32
|5,50
|Yeşil GMYO
|0,90
|1,12
|40,63
|Yeşil Yapı
|1,01
|1,00
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|29,28
|6,94
|160,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.000,00
|-2,10
|443,29
|Yonga Mobilya
|44,00
|0,00
|376,57
|Yükselen Çelik
|6,74
|1,81
|119,90
|Yünsa
|13,85
|0,65
|37,57
|Zorlu Enerji
|2,61
|1,16
|60,12
(Son)
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:27 - Kaynak: AA
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