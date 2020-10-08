Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.520,10
|0,01
|44,20
|İş Bankası (C)
|5,18
|-1,15
|-19,19
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,85
|0,26
|1,32
|İş Girişim
|10,31
|-0,87
|171,32
|İş GMYO
|1,80
|0,00
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|9,05
|-0,11
|124,75
|İş Yat. Ort.
|3,02
|-0,66
|87,42
|İşbir Holding
|2.750,50
|-3,61
|539,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,10
|5,77
|77,42
|İttifak Holding
|6,12
|-1,92
|64,52
|İz Hayvancılık Tarım
|8,14
|-1,81
|211,10
|İzmir Demir Çelik
|18,73
|-0,05
|128,69
|İzmir Fırça
|4,46
|-1,33
|147,78
|Jantsa Jant Sanayi
|206,90
|-0,91
|289,00
|Kafein Yazılım
|17,77
|0,68
|60,00
|Kaplamin
|19,00
|4,11
|242,34
|Kardemir (A)
|5,69
|-0,52
|114,72
|Kardemir (B)
|3,81
|-0,52
|44,32
|Kardemir (D)
|3,40
|-0,58
|27,82
|Karel Elektronik
|19,00
|-0,52
|30,76
|Karsan Otomotiv
|3,11
|0,65
|96,84
|Karsu Tekstil
|5,81
|-1,86
|79,32
|Kartonsan
|702,90
|-0,80
|81,94
|Katmerciler Ekipman
|6,95
|4,20
|80,99
|Kent Gıda
|269,00
|-8,81
|1058,41
|Kerevitaş Gıda
|6,17
|3,35
|89,26
|Kervansaray Yat. Holding
|1,66
|9,93
|201,82
|Kiler GMYO
|10,43
|8,31
|175,20
|Klimasan Klima
|15,45
|0,78
|-27,17
|Koç Holding
|14,44
|-0,41
|-27,83
|Konfrut Gıda
|17,48
|-3,59
|123,53
|Konya Çimento
|528,60
|-0,84
|94,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,03
|-0,58
|-5,39
|Koza Altın
|79,65
|-0,69
|7,56
|Koza Madencilik
|13,38
|-1,47
|33,40
|Körfez GMYO
|5,20
|0,00
|117,57
|Kristal Kola
|2,09
|-0,95
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|27,00
|0,30
|112,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|143,40
|-9,98
|510,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|-0,88
|99,77
|Kütahya Porselen
|28,60
|-1,04
|332,02
|Lider Faktoring
|3,01
|-0,33
|64,03
|Link Bilgisayar
|41,02
|-2,52
|128,03
|Logo Yazılım
|97,20
|-0,36
|59,87
|Lokman Hekim Sağlık
|10,66
|0,19
|85,86
|Lüks Kadife
|39,70
|9,97
|359,49
|Makina Takım
|2,46
|-0,40
|30,85
|Marka Yatırım Holding
|2,99
|-0,66
|153,39
|Marmaris Altınyunus
|83,45
|-1,82
|17,54
|Marshall
|382,50
|0,00
|704,59
|Martı GMYO
|2,29
|-1,29
|126,73
|Martı Otel
|1,31
|1,55
|43,96
|Mavi Giyim
|38,42
|-0,93
|-33,64
|Mazhar Zorlu Holding
|18,50
|-2,53
|53,02
|Mega Polietilen
|11,05
|-3,07
|771,14
|Menderes Tekstil
|3,22
|-0,62
|145,80
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,80
|-7,65
|284,77
|Merko Gıda
|21,24
|9,99
|1922,86
|Metemtur Otelcilik
|9,63
|-5,59
|441,01
|Metro Holding
|2,22
|-4,31
|60,87
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,05
|3,32
|106,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,44
|3,83
|-54,24
|Migros Ticaret
|41,46
|-1,29
|71,18
|Milpa
|5,21
|-0,57
|137,90
|Mistral GMYO
|3,87
|-0,26
|104,76
|MLP Sağlık
|17,19
|-0,92
|7,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,39
|0,00
|635,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|-1,65
|72,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.108,40
|3,28
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|42,32
|-5,87
|232,70
|Net Holding
|2,63
|0,00
|1,15
|Netaş Telekom.
|21,74
|-4,23
|66,46
|Niğbaş Niğde Beton
|33,80
|-2,26
|445,16
|Nuh Çimento
|23,86
|-1,81
|117,21
|Nurol GMYO
|7,67
|4,50
|114,85
|Odaş Elektrik
|3,21
|-0,62
|122,04
|Olmuksan-IP
|13,20
|-4,97
|415,43
|Orge Enerji Elektrik
|7,90
|2,33
|59,27
|Orma Orman Mahsulleri
|16,24
|9,88
|488,41
|Osmanlı Menkul
|26,48
|3,12
|534,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,64
|-3,96
|116,67
|Otokar
|143,20
|-0,49
|-2,61
|Oyak Çimento
|7,89
|-1,00
|43,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,35
|-0,63
|175,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,38
|4,47
|74,18
|Özak GMYO
|4,31
|-0,23
|67,70
|Özbal Çelik Boru
|6,11
|0,83
|279,06
|Özderici GMYO
|2,35
|-1,67
|49,68
|Özerden Plastik
|9,75
|-0,10
|327,63
|Panora GMYO
|6,08
|0,00
|8,54
|Papilon Savunma
|14,95
|-0,20
|94,00
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|1,38
|68,52
|Parsan
|22,22
|0,73
|31,17
|Pegasus
|46,82
|0,30
|-45,81
|Peker GMYO
|2,70
|-0,74
|198,55
|Penguen Gıda
|6,06
|7,07
|562,01
|Pera GMYO
|1,73
|-3,35
|84,04
|Pergamon Dış Ticaret
|15,74
|-2,78
|103,42
|Petkim
|4,38
|-0,45
|14,96
|Petrokent Turizm
|680,00
|0,00
|430,84
|Pınar Et ve Un
|24,48
|-0,73
|166,96
|Pınar Su
|7,92
|1,02
|241,38
|Pınar Süt
|21,74
|-1,54
|71,59
|Plastikkart
|12,46
|-0,95
|34,41
|Polisan Holding
|4,24
|3,92
|40,51
|Politeknik Metal
|270,90
|-2,03
|256,11
|Prizma Press Matbaacılık
|6,05
|10,00
|40,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.233,90
|0,12
|11,38
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,70
|0,50
|-6,51
|QNB Finansbank
|65,60
|1,71
|74,93
|Ral Yatırım Holding
|5,09
|2,21
|93,94
|Ray Sigorta
|15,18
|-1,43
|343,86
|Reysaş GMYO
|4,88
|-0,20
|6,32
|Reysaş Lojistik
|7,15
|-0,83
|63,24
|Rhea Girişim
|2,65
|-1,49
|122,69
|Rodrigo Tekstil
|8,87
|-7,41
|390,06
|Royal Halı
|3,51
|-9,77
|156,20
|RTA Laboratuvarları
|42,68
|-3,53
|1739,66
|Sabancı Holding
|8,30
|-0,60
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,75
|-0,86
|163,76
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,00
|18,95
|Sanifoam Sünger
|8,91
|-0,11
|78,20
|Sanko Pazarlama
|7,99
|-0,99
|9,66
|Saray Matbaacılık
|4,35
|1,87
|236,48
|Sarkuysan
|7,37
|3,22
|131,95
|Sasa Polyester
|16,82
|-0,24
|117,59
|Say Reklamcılık
|9,15
|9,71
|308,48
|Sekuro Plastik
|10,80
|1,98
|101,49
|Selçuk Ecza Deposu
|9,24
|3,59
|54,91
|Selçuk Gıda
|5,20
|-1,89
|382,50
|Senkron Güvenlik
|3,80
|0,26
|39,19
|Serve Film Prodüksiyon
|16,40
|-0,49
|931,45
|Servet GMYO
|30,12
|-0,99
|254,35
|Seyitler Kimya
|12,16
|4,47
|79,09
|Silverline Endüstri
|4,50
|1,12
|108,33
|Sinpaş GMYO
|2,16
|0,93
|86,21
|Smartiks Yazılım
|8,56
|-1,38
|-12,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,50
|8,52
|588,99
|Söktaş
|4,65
|0,87
|173,45
|Sönmez Filament
|17,81
|3,49
|264,96
|Sönmez Pamuklu
|16,32
|0,99
|231,71
|Sumaş Suni Tahta
|45,12
|0,27
|359,80
|Şeker Fin. Kir.
|4,23
|-0,47
|-11,51
|Şekerbank
|1,68
|0,00
|28,24
|Şişe Cam
|6,75
|0,90
|32,60
|Şok Marketler
|12,23
|0,16
|13,66
|T. Halk Bankası
|5,03
|-0,20
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,44
|-1,02
|1,93
|T.S.K.B.
|1,10
|-0,90
|-9,09
|T.Tuborg
|17,05
|0,29
|43,28
|Taç Tarım Ürünleri
|15,76
|3,62
|405,13
|Tat Gıda
|11,44
|1,06
|88,04
|TAV Havalimanları
|15,25
|-0,20
|-43,86
|Taze Kuru Gıda
|550,20
|-10,00
|7499,45
|Tek-Art Turizm
|1,64
|1,23
|30,16
|Tekfen Holding
|15,16
|2,29
|-16,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,42
|-3,29
|124,29
|Temapol Polimer Plastik
|9,25
|-0,75
|77,20
|TGS Dış Ticaret
|9,06
|5,96
|94,00
|Tofaş Oto. Fab.
|25,00
|-1,19
|7,29
|Torunlar GMYO
|3,85
|2,12
|40,00
|Trabzon Liman
|31,72
|-2,70
|197,56
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|0,41
|129,30
|Trend GMYO
|7,18
|4,66
|226,36
|TSKB GMYO
|3,04
|-0,33
|218,33
|Tuğçelik
|8,26
|-9,92
|109,11
|Tukaş
|9,73
|-0,10
|-21,21
|Turcas Petrol
|4,24
|-2,97
|58,80
|Turkcell
|15,71
|-0,57
|13,84
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,21
|-2,54
|43,68
|Tüpraş
|80,05
|-0,25
|-36,87
|Türk Hava Yolları
|10,67
|0,19
|-26,21
|Türk Prysmian Kablo
|15,17
|4,26
|487,87
|Türk Telekom
|7,14
|-1,92
|-1,05
|Türk Traktör
|101,40
|-1,55
|91,64
|Türker Proje Gayrimenkul
|85,15
|-2,69
|102,74
|Türkiye Sigorta
|6,08
|-0,33
|179,18
|Ufuk Yatırım
|14,70
|-1,21
|469,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|1,38
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|52,20
|2,86
|96,24
|Ulusoy Un Sanayi
|10,25
|0,10
|168,32
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,92
|0,52
|58,22
|Utopya Turizm
|16,05
|-3,89
|226,22
|Uzertaş Boya
|45,84
|9,98
|1964,86
|Ülker Bisküvi
|23,72
|-0,50
|6,08
|Vakıf Fin. Kir.
|4,06
|3,05
|91,74
|Vakıf GMYO
|3,94
|1,81
|127,62
|Vakıf Yat. Ort.
|8,11
|-0,61
|345,32
|Vakıflar Bankası
|4,05
|-0,49
|-26,50
|Vakko Tekstil
|6,22
|-1,11
|37,00
|Vanet Gıda
|11,11
|10,00
|676,92
|Verusa Holding
|39,96
|-0,79
|115,41
|Verusaturk Girisim
|8,09
|-0,74
|53,84
|Vestel
|17,41
|-0,06
|37,96
|Vestel Beyaz Eşya
|30,10
|-0,66
|42,67
|Viking Kağıt
|7,30
|8,79
|290,37
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,54
|0,22
|87,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-0,93
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|103,70
|9,91
|1557,59
|Yataş
|8,77
|-1,24
|19,48
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,28
|5,94
|165,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,87
|-0,31
|7,51
|Yeşil GMYO
|1,16
|5,45
|81,25
|Yeşil Yapı
|1,32
|5,60
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|31,80
|0,19
|183,17
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|-1,46
|426,32
|Yonga Mobilya
|37,70
|6,50
|308,34
|Yükselen Çelik
|7,11
|2,60
|131,97
|Yünsa
|13,70
|-0,36
|36,08
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,00
|66,26
(Son)
- Kaynak: AA
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