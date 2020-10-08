Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 43.520,10 0,01 44,20 İş Bankası (C) 5,18 -1,15 -19,19 İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29 İş Fin.Kir. 3,85 0,26 1,32 İş Girişim 10,31 -0,87 171,32 İş GMYO 1,80 0,00 2,27 İş Y. Men. Değ. 9,05 -0,11 124,75 İş Yat. Ort. 3,02 -0,66 87,42 İşbir Holding 2.750,50 -3,61 539,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,10 5,77 77,42 İttifak Holding 6,12 -1,92 64,52 İz Hayvancılık Tarım 8,14 -1,81 211,10 İzmir Demir Çelik 18,73 -0,05 128,69 İzmir Fırça 4,46 -1,33 147,78 Jantsa Jant Sanayi 206,90 -0,91 289,00 Kafein Yazılım 17,77 0,68 60,00 Kaplamin 19,00 4,11 242,34 Kardemir (A) 5,69 -0,52 114,72 Kardemir (B) 3,81 -0,52 44,32 Kardemir (D) 3,40 -0,58 27,82 Karel Elektronik 19,00 -0,52 30,76 Karsan Otomotiv 3,11 0,65 96,84 Karsu Tekstil 5,81 -1,86 79,32 Kartonsan 702,90 -0,80 81,94 Katmerciler Ekipman 6,95 4,20 80,99 Kent Gıda 269,00 -8,81 1058,41 Kerevitaş Gıda 6,17 3,35 89,26 Kervansaray Yat. Holding 1,66 9,93 201,82 Kiler GMYO 10,43 8,31 175,20 Klimasan Klima 15,45 0,78 -27,17 Koç Holding 14,44 -0,41 -27,83 Konfrut Gıda 17,48 -3,59 123,53 Konya Çimento 528,60 -0,84 94,84 Kordsa Teknik Tekstil 12,03 -0,58 -5,39 Koza Altın 79,65 -0,69 7,56 Koza Madencilik 13,38 -1,47 33,40 Körfez GMYO 5,20 0,00 117,57 Kristal Kola 2,09 -0,95 38,41 Kron Telekomünikasyon 27,00 0,30 112,26 Kuştur Kuşadası Turizm 143,40 -9,98 510,86 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,24 -0,88 99,77 Kütahya Porselen 28,60 -1,04 332,02 Lider Faktoring 3,01 -0,33 64,03 Link Bilgisayar 41,02 -2,52 128,03 Logo Yazılım 97,20 -0,36 59,87 Lokman Hekim Sağlık 10,66 0,19 85,86 Lüks Kadife 39,70 9,97 359,49 Makina Takım 2,46 -0,40 30,85 Marka Yatırım Holding 2,99 -0,66 153,39 Marmaris Altınyunus 83,45 -1,82 17,54 Marshall 382,50 0,00 704,59 Martı GMYO 2,29 -1,29 126,73 Martı Otel 1,31 1,55 43,96 Mavi Giyim 38,42 -0,93 -33,64 Mazhar Zorlu Holding 18,50 -2,53 53,02 Mega Polietilen 11,05 -3,07 771,14 Menderes Tekstil 3,22 -0,62 145,80 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 74,80 -7,65 284,77 Merko Gıda 21,24 9,99 1922,86 Metemtur Otelcilik 9,63 -5,59 441,01 Metro Holding 2,22 -4,31 60,87 Metro Petrol ve Tesisleri 4,05 3,32 106,63 Metro Yatırım Ortaklığı 2,44 3,83 -54,24 Migros Ticaret 41,46 -1,29 71,18 Milpa 5,21 -0,57 137,90 Mistral GMYO 3,87 -0,26 104,76 MLP Sağlık 17,19 -0,92 7,44 MMC San. ve Tic. Yat. 8,39 0,00 635,96 Mondi Tire Kutsan 7,14 -1,65 72,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.108,40 3,28 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 42,32 -5,87 232,70 Net Holding 2,63 0,00 1,15 Netaş Telekom. 21,74 -4,23 66,46 Niğbaş Niğde Beton 33,80 -2,26 445,16 Nuh Çimento 23,86 -1,81 117,21 Nurol GMYO 7,67 4,50 114,85 Odaş Elektrik 3,21 -0,62 122,04 Olmuksan-IP 13,20 -4,97 415,43 Orge Enerji Elektrik 7,90 2,33 59,27 Orma Orman Mahsulleri 16,24 9,88 488,41 Osmanlı Menkul 26,48 3,12 534,21 Ostim Endüstriyel Yat 3,64 -3,96 116,67 Otokar 143,20 -0,49 -2,61 Oyak Çimento 7,89 -1,00 43,52 Oyak Yat. Ort. 6,35 -0,63 175,05 Oylum Sınai Yatırımlar 5,38 4,47 74,18 Özak GMYO 4,31 -0,23 67,70 Özbal Çelik Boru 6,11 0,83 279,06 Özderici GMYO 2,35 -1,67 49,68 Özerden Plastik 9,75 -0,10 327,63 Panora GMYO 6,08 0,00 8,54 Papilon Savunma 14,95 -0,20 94,00 Park Elek.Madencilik 5,14 1,38 68,52 Parsan 22,22 0,73 31,17 Pegasus 46,82 0,30 -45,81 Peker GMYO 2,70 -0,74 198,55 Penguen Gıda 6,06 7,07 562,01 Pera GMYO 1,73 -3,35 84,04 Pergamon Dış Ticaret 15,74 -2,78 103,42 Petkim 4,38 -0,45 14,96 Petrokent Turizm 680,00 0,00 430,84 Pınar Et ve Un 24,48 -0,73 166,96 Pınar Su 7,92 1,02 241,38 Pınar Süt 21,74 -1,54 71,59 Plastikkart 12,46 -0,95 34,41 Polisan Holding 4,24 3,92 40,51 Politeknik Metal 270,90 -2,03 256,11 Prizma Press Matbaacılık 6,05 10,00 40,70 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.233,90 0,12 11,38 QNB Finans Fin. Kir. 120,70 0,50 -6,51 QNB Finansbank 65,60 1,71 74,93 Ral Yatırım Holding 5,09 2,21 93,94 Ray Sigorta 15,18 -1,43 343,86 Reysaş GMYO 4,88 -0,20 6,32 Reysaş Lojistik 7,15 -0,83 63,24 Rhea Girişim 2,65 -1,49 122,69 Rodrigo Tekstil 8,87 -7,41 390,06 Royal Halı 3,51 -9,77 156,20 RTA Laboratuvarları 42,68 -3,53 1739,66 Sabancı Holding 8,30 -0,60 -8,99 Safkar Ege Soğutmacılık 5,75 -0,86 163,76 Sanel Mühendislik 3,49 0,00 18,95 Sanifoam Sünger 8,91 -0,11 78,20 Sanko Pazarlama 7,99 -0,99 9,66 Saray Matbaacılık 4,35 1,87 236,48 Sarkuysan 7,37 3,22 131,95 Sasa Polyester 16,82 -0,24 117,59 Say Reklamcılık 9,15 9,71 308,48 Sekuro Plastik 10,80 1,98 101,49 Selçuk Ecza Deposu 9,24 3,59 54,91 Selçuk Gıda 5,20 -1,89 382,50 Senkron Güvenlik 3,80 0,26 39,19 Serve Film Prodüksiyon 16,40 -0,49 931,45 Servet GMYO 30,12 -0,99 254,35 Seyitler Kimya 12,16 4,47 79,09 Silverline Endüstri 4,50 1,12 108,33 Sinpaş GMYO 2,16 0,93 86,21 Smartiks Yazılım 8,56 -1,38 -12,74 Sodaş Sodyum Sanayii 26,50 8,52 588,99 Söktaş 4,65 0,87 173,45 Sönmez Filament 17,81 3,49 264,96 Sönmez Pamuklu 16,32 0,99 231,71 Sumaş Suni Tahta 45,12 0,27 359,80 Şeker Fin. Kir. 4,23 -0,47 -11,51 Şekerbank 1,68 0,00 28,24 Şişe Cam 6,75 0,90 32,60 Şok Marketler 12,23 0,16 13,66 T. Halk Bankası 5,03 -0,20 -14,89 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,44 -1,02 1,93 T.S.K.B. 1,10 -0,90 -9,09 T.Tuborg 17,05 0,29 43,28 Taç Tarım Ürünleri 15,76 3,62 405,13 Tat Gıda 11,44 1,06 88,04 TAV Havalimanları 15,25 -0,20 -43,86 Taze Kuru Gıda 550,20 -10,00 7499,45 Tek-Art Turizm 1,64 1,23 30,16 Tekfen Holding 15,16 2,29 -16,20 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,42 -3,29 124,29 Temapol Polimer Plastik 9,25 -0,75 77,20 TGS Dış Ticaret 9,06 5,96 94,00 Tofaş Oto. Fab. 25,00 -1,19 7,29 Torunlar GMYO 3,85 2,12 40,00 Trabzon Liman 31,72 -2,70 197,56 Trabzonspor Sportif 4,93 0,41 129,30 Trend GMYO 7,18 4,66 226,36 TSKB GMYO 3,04 -0,33 218,33 Tuğçelik 8,26 -9,92 109,11 Tukaş 9,73 -0,10 -21,21 Turcas Petrol 4,24 -2,97 58,80 Turkcell 15,71 -0,57 13,84 Tümosan Motor ve Traktör 9,21 -2,54 43,68 Tüpraş 80,05 -0,25 -36,87 Türk Hava Yolları 10,67 0,19 -26,21 Türk Prysmian Kablo 15,17 4,26 487,87 Türk Telekom 7,14 -1,92 -1,05 Türk Traktör 101,40 -1,55 91,64 Türker Proje Gayrimenkul 85,15 -2,69 102,74 Türkiye Sigorta 6,08 -0,33 179,18 Ufuk Yatırım 14,70 -1,21 469,77 Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 1,38 215,50 Ulusoy Elektrik 52,20 2,86 96,24 Ulusoy Un Sanayi 10,25 0,10 168,32 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 1,92 0,52 58,22 Utopya Turizm 16,05 -3,89 226,22 Uzertaş Boya 45,84 9,98 1964,86 Ülker Bisküvi 23,72 -0,50 6,08 Vakıf Fin. Kir. 4,06 3,05 91,74 Vakıf GMYO 3,94 1,81 127,62 Vakıf Yat. Ort. 8,11 -0,61 345,32 Vakıflar Bankası 4,05 -0,49 -26,50 Vakko Tekstil 6,22 -1,11 37,00 Vanet Gıda 11,11 10,00 676,92 Verusa Holding 39,96 -0,79 115,41 Verusaturk Girisim 8,09 -0,74 53,84 Vestel 17,41 -0,06 37,96 Vestel Beyaz Eşya 30,10 -0,66 42,67 Viking Kağıt 7,30 8,79 290,37 Yapı Kredi Koray GMYO 4,54 0,22 87,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -0,93 -14,52 Yaprak Süt ve Besi Çift. 103,70 9,91 1557,59 Yataş 8,77 -1,24 19,48 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,28 5,94 165,84 Yeni Gimat GMYO 12,87 -0,31 7,51 Yeşil GMYO 1,16 5,45 81,25 Yeşil Yapı 1,32 5,60 100,00 Yeşil Yatırım Holding 31,80 0,19 183,17 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 -1,46 426,32 Yonga Mobilya 37,70 6,50 308,34 Yükselen Çelik 7,11 2,60 131,97 Yünsa 13,70 -0,36 36,08 Zorlu Enerji 2,71 0,00 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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