Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.501,00
|-3,33
|44,14
|İş Bankası (C)
|5,33
|0,19
|-16,85
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,12
|4,30
|8,42
|İş Girişim
|10,35
|0,49
|172,37
|İş GMYO
|2,08
|4,52
|18,18
|İş Y. Men. Değ.
|9,27
|0,87
|130,21
|İş Yat. Ort.
|3,13
|0,32
|94,25
|İşbir Holding
|2.755,80
|0,11
|540,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,12
|1,82
|80,65
|İttifak Holding
|8,04
|9,99
|116,13
|İz Hayvancılık Tarım
|7,98
|-0,75
|204,99
|İzmir Demir Çelik
|19,00
|2,81
|131,99
|İzmir Fırça
|5,53
|9,94
|207,22
|Jantsa Jant Sanayi
|188,40
|-2,03
|254,22
|Kafein Yazılım
|17,53
|0,34
|57,84
|Kaplamin
|19,67
|0,87
|254,41
|Kardemir (A)
|5,86
|-0,17
|121,13
|Kardemir (B)
|3,87
|0,78
|46,59
|Kardemir (D)
|3,48
|0,29
|30,83
|Karel Elektronik
|19,45
|1,83
|33,86
|Karsan Otomotiv
|3,07
|0,66
|94,30
|Karsu Tekstil
|5,94
|1,54
|83,33
|Kartonsan
|782,00
|3,30
|102,41
|Katmerciler Ekipman
|8,06
|7,32
|109,90
|Kent Gıda
|316,00
|8,22
|1260,81
|Kerevitaş Gıda
|7,46
|6,57
|128,83
|Kervansaray Yat. Holding
|1,82
|230,91
|Kiler GMYO
|12,80
|9,97
|237,73
|Klimasan Klima
|16,71
|-4,02
|-21,23
|Koç Holding
|14,70
|-0,07
|-26,53
|Konfrut Gıda
|17,55
|0,92
|124,42
|Konya Çimento
|530,50
|3,31
|95,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|2,25
|-3,51
|Koza Altın
|80,75
|0,50
|9,05
|Koza Madencilik
|13,70
|0,96
|36,59
|Körfez GMYO
|6,01
|9,87
|151,46
|Kristal Kola
|2,27
|3,65
|50,33
|Kron Telekomünikasyon
|27,26
|0,07
|114,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|157,50
|0,13
|570,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,24
|0,90
|99,77
|Kütahya Porselen
|29,24
|1,46
|341,69
|Lider Faktoring
|3,27
|5,14
|78,20
|Link Bilgisayar
|41,40
|1,07
|130,14
|Logo Yazılım
|97,90
|0,26
|61,02
|Lokman Hekim Sağlık
|10,81
|0,56
|88,47
|Lüks Kadife
|39,48
|-3,99
|356,94
|Makina Takım
|2,79
|2,57
|48,40
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|0,00
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|85,15
|-1,22
|19,93
|Marshall
|375,80
|0,00
|690,49
|Martı GMYO
|2,36
|1,29
|133,66
|Martı Otel
|1,41
|-0,70
|54,95
|Mavi Giyim
|38,64
|0,89
|-33,26
|Mazhar Zorlu Holding
|19,40
|0,21
|60,46
|Mega Polietilen
|11,46
|-2,96
|803,46
|Menderes Tekstil
|3,38
|-0,59
|158,02
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|82,45
|-0,12
|324,13
|Merko Gıda
|25,68
|9,93
|2345,71
|Metemtur Otelcilik
|9,62
|-1,54
|440,45
|Metro Holding
|2,42
|0,41
|75,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,01
|-0,25
|104,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,48
|-1,98
|-53,49
|Migros Ticaret
|42,16
|1,35
|74,07
|Milpa
|5,53
|0,91
|152,51
|Mistral GMYO
|3,92
|1,03
|107,41
|MLP Sağlık
|17,93
|0,45
|12,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,32
|0,00
|629,82
|Mondi Tire Kutsan
|7,25
|0,28
|75,12
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,70
|-3,25
|204,25
|Net Holding
|2,78
|5,30
|6,92
|Netaş Telekom.
|21,36
|1,91
|63,55
|Niğbaş Niğde Beton
|36,00
|-2,70
|480,65
|Nuh Çimento
|24,60
|2,50
|123,94
|Nurol GMYO
|7,65
|2,00
|114,29
|Odaş Elektrik
|3,37
|5,97
|133,10
|Olmuksan-IP
|10,25
|-8,97
|300,24
|Orge Enerji Elektrik
|7,84
|0,64
|58,06
|Orma Orman Mahsulleri
|15,20
|-1,87
|450,72
|Osmanlı Menkul
|26,20
|-0,91
|527,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,03
|9,81
|139,88
|Otokar
|145,90
|0,27
|-0,78
|Oyak Çimento
|8,09
|1,00
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,46
|0,78
|179,82
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,11
|0,20
|65,44
|Özak GMYO
|4,51
|2,04
|75,49
|Özbal Çelik Boru
|6,27
|1,62
|288,99
|Özderici GMYO
|2,37
|1,72
|50,96
|Özerden Plastik
|8,86
|-5,34
|288,60
|Panora GMYO
|6,31
|0,80
|12,65
|Papilon Savunma
|16,88
|5,43
|119,04
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|0,79
|67,54
|Parsan
|21,08
|0,86
|24,44
|Pegasus
|47,22
|0,43
|-45,35
|Peker GMYO
|2,56
|1,59
|183,07
|Penguen Gıda
|7,52
|9,94
|721,50
|Pera GMYO
|1,85
|4,52
|96,81
|Pergamon Dış Ticaret
|16,73
|3,27
|116,21
|Petkim
|4,63
|0,43
|21,52
|Petrokent Turizm
|700,00
|1,45
|446,45
|Pınar Et ve Un
|25,26
|0,64
|175,46
|Pınar Su
|8,14
|1,37
|250,86
|Pınar Süt
|22,78
|1,24
|79,79
|Plastikkart
|12,44
|-0,32
|34,20
|Polisan Holding
|4,65
|2,65
|54,10
|Politeknik Metal
|263,80
|-1,57
|246,78
|Prizma Press Matbaacılık
|7,31
|9,92
|70,00
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.238,90
|0,19
|11,83
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,90
|8,43
|0,62
|QNB Finansbank
|69,40
|6,85
|85,07
|Ral Yatırım Holding
|5,94
|10,00
|126,33
|Ray Sigorta
|14,74
|0,00
|330,99
|Reysaş GMYO
|5,07
|1,20
|10,46
|Reysaş Lojistik
|8,02
|2,30
|83,11
|Rhea Girişim
|2,68
|2,29
|125,21
|Rodrigo Tekstil
|10,46
|6,41
|477,90
|Royal Halı
|3,42
|-10,00
|149,64
|RTA Laboratuvarları
|42,22
|-1,81
|1719,83
|Sabancı Holding
|8,49
|-0,12
|-6,90
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,02
|2,91
|176,15
|Sanel Mühendislik
|3,70
|1,65
|26,11
|Sanifoam Sünger
|8,68
|0,93
|73,60
|Sanko Pazarlama
|8,15
|1,88
|11,86
|Saray Matbaacılık
|5,17
|3,40
|299,91
|Sarkuysan
|7,03
|0,43
|121,25
|Sasa Polyester
|16,95
|1,01
|119,28
|Say Reklamcılık
|9,30
|4,14
|315,18
|Sekuro Plastik
|11,82
|0,68
|120,52
|Selçuk Ecza Deposu
|9,22
|-1,60
|54,57
|Selçuk Gıda
|5,50
|4,96
|410,34
|Senkron Güvenlik
|3,56
|9,88
|30,40
|Serve Film Prodüksiyon
|15,49
|0,00
|874,21
|Servet GMYO
|38,34
|4,18
|351,06
|Seyitler Kimya
|12,17
|-0,25
|79,23
|Silverline Endüstri
|4,37
|0,46
|102,31
|Sinpaş GMYO
|2,30
|5,50
|98,28
|Smartiks Yazılım
|8,70
|0,81
|-11,31
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,50
|-1,41
|588,99
|Söktaş
|4,63
|0,87
|172,27
|Sönmez Filament
|18,68
|-1,63
|282,79
|Sönmez Pamuklu
|18,15
|2,83
|268,90
|Sumaş Suni Tahta
|44,00
|4,76
|348,39
|Şeker Fin. Kir.
|4,36
|1,40
|-8,79
|Şekerbank
|1,70
|2,41
|29,77
|Şişe Cam
|6,92
|0,14
|35,94
|Şok Marketler
|12,22
|0,25
|13,57
|T. Halk Bankası
|5,10
|0,20
|-13,71
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,32
|9,99
|13,12
|T.S.K.B.
|1,13
|0,89
|-6,61
|T.Tuborg
|17,78
|4,65
|49,41
|Taç Tarım Ürünleri
|15,06
|0,00
|382,69
|Tat Gıda
|12,40
|1,22
|103,82
|TAV Havalimanları
|15,52
|0,26
|-42,87
|Taze Kuru Gıda
|445,70
|-10,00
|6056,08
|Tek-Art Turizm
|1,77
|3,51
|40,48
|Tekfen Holding
|15,12
|0,20
|-16,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,41
|0,64
|124,05
|Temapol Polimer Plastik
|10,30
|0,49
|97,32
|TGS Dış Ticaret
|9,19
|1,21
|96,79
|Tofaş Oto. Fab.
|25,84
|1,49
|10,89
|Torunlar GMYO
|4,24
|3,41
|54,18
|Trabzon Liman
|35,48
|9,98
|232,83
|Trabzonspor Sportif
|4,94
|-1,00
|129,77
|Trend GMYO
|6,77
|-1,31
|207,73
|TSKB GMYO
|3,07
|0,66
|221,47
|Tuğçelik
|7,44
|0,00
|88,35
|Tukaş
|11,76
|8,29
|-4,78
|Turcas Petrol
|5,23
|6,09
|95,88
|Turkcell
|16,34
|2,06
|18,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,11
|4,66
|57,72
|Tüpraş
|81,95
|-1,32
|-35,37
|Türk Hava Yolları
|10,77
|0,09
|-25,52
|Türk Prysmian Kablo
|15,61
|7,88
|504,92
|Türk Telekom
|7,36
|1,38
|2,00
|Türk Traktör
|110,80
|3,65
|109,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|101,50
|4,96
|141,67
|Türkiye Sigorta
|6,18
|1,15
|183,77
|Ufuk Yatırım
|16,00
|8,55
|520,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,89
|-1,03
|210,13
|Ulusoy Elektrik
|52,80
|0,00
|98,50
|Ulusoy Un Sanayi
|10,60
|2,12
|177,49
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,16
|1,89
|78,00
|Utopya Turizm
|21,70
|7,43
|341,06
|Uzertaş Boya
|37,14
|-9,99
|1572,97
|Ülker Bisküvi
|23,80
|1,19
|6,44
|Vakıf Fin. Kir.
|4,21
|1,69
|98,82
|Vakıf GMYO
|3,98
|2,58
|129,93
|Vakıf Yat. Ort.
|8,08
|0,12
|343,68
|Vakıflar Bankası
|4,09
|0,49
|-25,77
|Vakko Tekstil
|6,32
|0,80
|39,21
|Vanet Gıda
|13,44
|9,98
|839,86
|Verusa Holding
|41,82
|0,14
|125,44
|Verusaturk Girisim
|9,02
|4,52
|71,52
|Vestel
|17,75
|1,60
|40,65
|Vestel Beyaz Eşya
|31,66
|0,25
|50,06
|Viking Kağıt
|7,43
|-2,75
|297,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,93
|2,49
|103,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,47
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|84,05
|-9,96
|1243,50
|Yataş
|9,31
|2,31
|26,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,59
|4,56
|185,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,26
|0,08
|10,77
|Yeşil GMYO
|1,09
|2,83
|70,31
|Yeşil Yapı
|1,20
|3,45
|81,82
|Yeşil Yatırım Holding
|31,04
|2,37
|176,40
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.068,10
|0,00
|445,61
|Yonga Mobilya
|35,68
|0,00
|286,46
|Yükselen Çelik
|6,92
|-0,57
|125,77
|Yünsa
|14,14
|1,00
|40,45
|Zorlu Enerji
|2,96
|7,25
|81,60
(Son)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi