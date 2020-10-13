Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

13.10.2020 13:55
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.999,90 45,79
İş Bankası (C) 5,37 -0,74 -16,22
İş Bankası (Kur.) 450.001,00 114,29
İş Fin.Kir. 4,09 -1,21 7,63
İş Girişim 10,34 -0,39 172,11
İş GMYO 2,17 3,83 23,30
İş Y. Men. Değ. 9,28 0,22 130,46
İş Yat. Ort. 3,09 -0,96 91,77
İşbir Holding 2.605,00 -3,52 505,81
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -0,88 82,26
İttifak Holding 8,50 5,72 128,49
İz Hayvancılık Tarım 7,55 -4,07 188,55
İzmir Demir Çelik 20,32 148,11
İzmir Fırça 6,08 9,95 237,78
Jantsa Jant Sanayi 180,60 -3,06 239,55
Kafein Yazılım 18,65 0,27 67,93
Kaplamin 18,96 241,62
Kardemir (A) 5,84 -0,34 120,38
Kardemir (B) 3,89 -0,51 47,35
Kardemir (D) 3,61 0,84 35,71
Karel Elektronik 19,58 -0,10 34,76
Karsan Otomotiv 3,13 2,29 98,10
Karsu Tekstil 5,99 -0,33 84,88
Kartonsan 805,00 1,90 108,37
Katmerciler Ekipman 8,92 7,99 132,29
Kent Gıda 333,00 3,67 1334,01
Kerevitaş Gıda 8,19 6,36 151,23
Kervansaray Yat. Holding 2,00 263,64
Kiler GMYO 14,06 9,84 270,98
Klimasan Klima 16,45 -1,79 -22,46
Koç Holding 14,83 -0,07 -25,88
Konfrut Gıda 17,35 -1,14 121,87
Konya Çimento 536,60 0,30 97,79
Kordsa Teknik Tekstil 12,55 2,28 -1,30
Koza Altın 80,30 -0,62 8,44
Koza Madencilik 13,58 -0,51 35,39
Körfez GMYO 6,61 9,98 176,57
Kristal Kola 2,30 -1,71 52,32
Kron Telekomünikasyon 27,66 -1,21 117,45
Kuştur Kuşadası Turizm 134,10 -10,00 471,24
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 0,00 117,60
Kütahya Porselen 29,10 0,07 339,58
Lider Faktoring 3,37 -1,46 83,65
Link Bilgisayar 41,10 -2,28 128,48
Logo Yazılım 99,00 0,25 62,83
Lokman Hekim Sağlık 11,05 0,73 92,66
Lüks Kadife 33,32 -9,99 285,65
Makina Takım 2,72 0,00 44,68
Marka Yatırım Holding 2,97 0,34 151,69
Marmaris Altınyunus 92,30 -2,64 30,00
Marshall 374,00 686,71
Martı GMYO 2,30 -0,86 127,72
Martı Otel 1,39 0,72 52,75
Mavi Giyim 39,30 1,39 -32,12
Mazhar Zorlu Holding 19,10 57,98
Mega Polietilen 11,38 -3,56 797,16
Menderes Tekstil 3,43 1,78 161,83
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 79,95 0,00 311,27
Merko Gıda 28,22 9,89 2587,62
Metemtur Otelcilik 9,84 -0,40 452,81
Metro Holding 2,47 0,82 78,99
Metro Petrol ve Tesisleri 4,13 -0,24 110,71
Metro Yatırım Ortaklığı 2,44 -1,61 -54,24
Migros Ticaret 42,00 0,00 73,41
Milpa 5,74 2,14 162,10
Mistral GMYO 4,36 6,86 130,69
MLP Sağlık 18,40 3,08 15,00
MMC San. ve Tic. Yat. 8,75 0,00 667,54
Mondi Tire Kutsan 7,22 -0,28 74,40
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,10 3,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,30 -4,32 185,38
Net Holding 3,19 10,00 22,69
Netaş Telekom. 21,66 0,74 65,85
Niğbaş Niğde Beton 36,42 -1,57 487,42
Nuh Çimento 25,70 4,56 133,96
Nurol GMYO 7,34 -0,81 105,60
Odaş Elektrik 3,57 2,29 146,94
Olmuksan-IP 10,50 310,00
Orge Enerji Elektrik 8,00 2,17 61,29
Orma Orman Mahsulleri 15,60 2,63 465,22
Osmanlı Menkul 24,30 -6,25 482,00
Ostim Endüstriyel Yat 4,43 9,93 163,69
Otokar 145,20 -0,41 -1,25
Oyak Çimento 8,64 5,37 57,16
Oyak Yat. Ort. 6,47 0,47 180,25
Oylum Sınai Yatırımlar 5,08 0,00 64,46
Özak GMYO 4,50 -1,10 75,10
Özbal Çelik Boru 6,24 0,16 287,13
Özderici GMYO 2,39 -1,65 52,23
Özerden Plastik 7,99 -5,22 250,44
Panora GMYO 6,30 0,00 12,47
Papilon Savunma 16,42 -1,85 113,07
Park Elek.Madencilik 5,12 0,79 67,87
Parsan 21,32 1,91 25,86
Pegasus 47,74 -0,17 -44,75
Peker GMYO 2,56 -0,78 183,07
Penguen Gıda 6,77 -9,97 639,57
Pera GMYO 1,92 3,78 104,26
Pergamon Dış Ticaret 18,25 5,49 135,86
Petkim 4,63 0,00 21,52
Petrokent Turizm 680,00 430,84
Pınar Et ve Un 25,32 -2,09 176,12
Pınar Su 8,14 -0,25 250,86
Pınar Süt 22,74 -1,22 79,48
Plastikkart 12,86 1,98 38,73
Polisan Holding 4,19 -1,64 38,85
Politeknik Metal 302,70 2,68 297,91
Prizma Press Matbaacılık 7,80 6,70 81,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.239,60 0,06 11,90
QNB Finans Fin. Kir. 144,80 9,95 12,16
QNB Finansbank 78,50 9,94 109,33
Ral Yatırım Holding 6,16 3,70 134,71
Ray Sigorta 14,04 -5,14 310,53
Reysaş GMYO 5,13 0,39 11,76
Reysaş Lojistik 7,92 -0,50 80,82
Rhea Girişim 2,76 0,00 131,93
Rodrigo Tekstil 10,05 -0,10 455,25
Royal Halı 3,66 -0,54 167,15
RTA Laboratuvarları 41,10 -1,44 1671,55
Sabancı Holding 8,54 -0,81 -6,36
Safkar Ege Soğutmacılık 5,96 -1,49 173,39
Sanel Mühendislik 3,61 -1,37 23,04
Sanifoam Sünger 8,32 -0,95 66,40
Sanko Pazarlama 8,10 0,00 11,17
Saray Matbaacılık 5,07 -2,12 292,18
Sarkuysan 7,25 4,02 128,17
Sasa Polyester 17,47 2,89 126,00
Say Yenilenebilir Enerji 9,62 0,10 329,46
Sekuro Plastik 11,60 -0,68 116,42
Selçuk Ecza Deposu 9,54 -0,42 59,94
Selçuk Gıda 5,49 409,41
Senkron Güvenlik 3,91 9,83 43,22
Serve Film Prodüksiyon 14,90 837,11
Servet GMYO 43,76 8,10 414,82
Seyitler Kimya 12,19 -0,49 79,53
Silverline Endüstri 4,69 2,40 117,13
Sinpaş GMYO 2,46 2,93 112,07
Smartiks Yazılım 8,92 -2,09 -9,07
Sodaş Sodyum Sanayii 24,98 -0,08 549,47
Söktaş 4,71 1,51 176,97
Sönmez Filament 19,03 1,22 289,96
Sönmez Pamuklu 17,00 -4,44 245,53
Sumaş Suni Tahta 37,00 -7,50 277,05
Şeker Fin. Kir. 4,48 -1,10 -6,28
Şekerbank 1,75 1,74 33,59
Şişe Cam 6,86 -0,58 34,76
Şok Marketler 12,32 0,90 14,50
T. Halk Bankası 5,09 -0,39 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 54,25 10,00 24,43
T.S.K.B. 1,14 0,88 -5,79
T.Tuborg 19,46 4,18 63,53
Taç Tarım Ürünleri 13,56 0,00 334,62
Tat Gıda 12,81 1,43 110,56
TAV Havalimanları 15,47 -0,45 -43,05
Taze Kuru Gıda 401,20 -9,98 5441,44
Tek-Art Turizm 1,86 4,49 47,62
Tekfen Holding 15,17 0,46 -16,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,98 -1,10 113,81
Temapol Polimer Plastik 10,98 1,76 110,34
TGS Dış Ticaret 9,04 -1,31 93,58
Tofaş Oto. Fab. 26,76 0,60 14,84
Torunlar GMYO 4,18 -1,88 52,00
Trabzon Liman 35,48 1,78 238,75
Trabzonspor Sportif 4,86 -1,42 126,05
Trend GMYO 6,79 -2,30 208,64
TSKB GMYO 3,32 6,07 247,65
Tuğçelik 7,93 -3,06 100,76
Tukaş 12,90 8,04 4,45
Turcas Petrol 4,98 -2,54 86,52
Turkcell 16,44 -0,36 19,13
Tümosan Motor ve Traktör 10,49 0,77 63,65
Tüpraş 80,90 -0,37 -36,20
Türk Hava Yolları 10,73 -0,37 -25,80
Türk Prysmian Kablo 15,68 -1,45 507,63
Türk Telekom 7,52 0,40 4,22
Türk Traktör 108,10 -1,28 104,31
Türker Proje Gayrimenkul 98,35 -2,62 134,17
Türkiye Sigorta 6,17 0,33 183,31
Ufuk Yatırım 15,43 0,00 498,06
Ulaşlar Turizm Yat. 2,94 -2,00 215,50
Ulusoy Elektrik 52,20 -1,04 96,24
Ulusoy Un Sanayi 10,52 -0,28 175,39
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,33 5,91 92,01
Utopya Turizm 21,00 -3,49 326,83
Uzertaş Boya 49,90 9,96 2147,75
Ülker Bisküvi 24,34 -0,65 8,86
Vakıf Fin. Kir. 4,12 -1,90 94,57
Vakıf GMYO 3,95 0,25 128,19
Vakıf Yat. Ort. 8,05 -0,49 342,03
Vakıflar Bankası 4,10 -0,73 -25,59
Vakko Tekstil 6,25 -1,26 37,67
Vanet Gıda 14,78 9,97 933,57
Verusa Holding 42,16 0,76 127,27
Verusaturk Girisim 8,76 -1,46 66,58
Vestel 18,14 1,28 43,74
Vestel Beyaz Eşya 31,90 0,50 51,20
Viking Kağıt 7,21 -3,35 285,56
Yapı Kredi Koray GMYO 4,80 -1,64 98,35
Yapı ve Kredi Bank. 2,17 -0,46 -12,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,65 -9,99 1109,23
Yataş 9,51 0,53 29,56
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,20 -3,00 160,87
Yeni Gimat GMYO 13,23 0,08 10,52
Yeşil GMYO 1,09 0,00 70,31
Yeşil Yapı 1,21 0,83 83,33
Yeşil Yatırım Holding 29,46 -1,80 162,33
Yibitaş İnşaat Malzeme 15.449,40 4,04 424,60
Yonga Mobilya 35,30 -0,56 282,34
Yükselen Çelik 7,01 0,00 128,71
Yünsa 14,21 -1,18 41,14
Zorlu Enerji 2,84 -1,39 74,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

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