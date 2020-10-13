Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|43.999,90
|45,79
|İş Bankası (C)
|5,37
|-0,74
|-16,22
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|4,09
|-1,21
|7,63
|İş Girişim
|10,34
|-0,39
|172,11
|İş GMYO
|2,17
|3,83
|23,30
|İş Y. Men. Değ.
|9,28
|0,22
|130,46
|İş Yat. Ort.
|3,09
|-0,96
|91,77
|İşbir Holding
|2.605,00
|-3,52
|505,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,13
|-0,88
|82,26
|İttifak Holding
|8,50
|5,72
|128,49
|İz Hayvancılık Tarım
|7,55
|-4,07
|188,55
|İzmir Demir Çelik
|20,32
|148,11
|İzmir Fırça
|6,08
|9,95
|237,78
|Jantsa Jant Sanayi
|180,60
|-3,06
|239,55
|Kafein Yazılım
|18,65
|0,27
|67,93
|Kaplamin
|18,96
|241,62
|Kardemir (A)
|5,84
|-0,34
|120,38
|Kardemir (B)
|3,89
|-0,51
|47,35
|Kardemir (D)
|3,61
|0,84
|35,71
|Karel Elektronik
|19,58
|-0,10
|34,76
|Karsan Otomotiv
|3,13
|2,29
|98,10
|Karsu Tekstil
|5,99
|-0,33
|84,88
|Kartonsan
|805,00
|1,90
|108,37
|Katmerciler Ekipman
|8,92
|7,99
|132,29
|Kent Gıda
|333,00
|3,67
|1334,01
|Kerevitaş Gıda
|8,19
|6,36
|151,23
|Kervansaray Yat. Holding
|2,00
|263,64
|Kiler GMYO
|14,06
|9,84
|270,98
|Klimasan Klima
|16,45
|-1,79
|-22,46
|Koç Holding
|14,83
|-0,07
|-25,88
|Konfrut Gıda
|17,35
|-1,14
|121,87
|Konya Çimento
|536,60
|0,30
|97,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,55
|2,28
|-1,30
|Koza Altın
|80,30
|-0,62
|8,44
|Koza Madencilik
|13,58
|-0,51
|35,39
|Körfez GMYO
|6,61
|9,98
|176,57
|Kristal Kola
|2,30
|-1,71
|52,32
|Kron Telekomünikasyon
|27,66
|-1,21
|117,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|134,10
|-10,00
|471,24
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,44
|0,00
|117,60
|Kütahya Porselen
|29,10
|0,07
|339,58
|Lider Faktoring
|3,37
|-1,46
|83,65
|Link Bilgisayar
|41,10
|-2,28
|128,48
|Logo Yazılım
|99,00
|0,25
|62,83
|Lokman Hekim Sağlık
|11,05
|0,73
|92,66
|Lüks Kadife
|33,32
|-9,99
|285,65
|Makina Takım
|2,72
|0,00
|44,68
|Marka Yatırım Holding
|2,97
|0,34
|151,69
|Marmaris Altınyunus
|92,30
|-2,64
|30,00
|Marshall
|374,00
|686,71
|Martı GMYO
|2,30
|-0,86
|127,72
|Martı Otel
|1,39
|0,72
|52,75
|Mavi Giyim
|39,30
|1,39
|-32,12
|Mazhar Zorlu Holding
|19,10
|57,98
|Mega Polietilen
|11,38
|-3,56
|797,16
|Menderes Tekstil
|3,43
|1,78
|161,83
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|79,95
|0,00
|311,27
|Merko Gıda
|28,22
|9,89
|2587,62
|Metemtur Otelcilik
|9,84
|-0,40
|452,81
|Metro Holding
|2,47
|0,82
|78,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,13
|-0,24
|110,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,44
|-1,61
|-54,24
|Migros Ticaret
|42,00
|0,00
|73,41
|Milpa
|5,74
|2,14
|162,10
|Mistral GMYO
|4,36
|6,86
|130,69
|MLP Sağlık
|18,40
|3,08
|15,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|8,75
|0,00
|667,54
|Mondi Tire Kutsan
|7,22
|-0,28
|74,40
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,10
|3,35
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,30
|-4,32
|185,38
|Net Holding
|3,19
|10,00
|22,69
|Netaş Telekom.
|21,66
|0,74
|65,85
|Niğbaş Niğde Beton
|36,42
|-1,57
|487,42
|Nuh Çimento
|25,70
|4,56
|133,96
|Nurol GMYO
|7,34
|-0,81
|105,60
|Odaş Elektrik
|3,57
|2,29
|146,94
|Olmuksan-IP
|10,50
|310,00
|Orge Enerji Elektrik
|8,00
|2,17
|61,29
|Orma Orman Mahsulleri
|15,60
|2,63
|465,22
|Osmanlı Menkul
|24,30
|-6,25
|482,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,43
|9,93
|163,69
|Otokar
|145,20
|-0,41
|-1,25
|Oyak Çimento
|8,64
|5,37
|57,16
|Oyak Yat. Ort.
|6,47
|0,47
|180,25
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,08
|0,00
|64,46
|Özak GMYO
|4,50
|-1,10
|75,10
|Özbal Çelik Boru
|6,24
|0,16
|287,13
|Özderici GMYO
|2,39
|-1,65
|52,23
|Özerden Plastik
|7,99
|-5,22
|250,44
|Panora GMYO
|6,30
|0,00
|12,47
|Papilon Savunma
|16,42
|-1,85
|113,07
|Park Elek.Madencilik
|5,12
|0,79
|67,87
|Parsan
|21,32
|1,91
|25,86
|Pegasus
|47,74
|-0,17
|-44,75
|Peker GMYO
|2,56
|-0,78
|183,07
|Penguen Gıda
|6,77
|-9,97
|639,57
|Pera GMYO
|1,92
|3,78
|104,26
|Pergamon Dış Ticaret
|18,25
|5,49
|135,86
|Petkim
|4,63
|0,00
|21,52
|Petrokent Turizm
|680,00
|430,84
|Pınar Et ve Un
|25,32
|-2,09
|176,12
|Pınar Su
|8,14
|-0,25
|250,86
|Pınar Süt
|22,74
|-1,22
|79,48
|Plastikkart
|12,86
|1,98
|38,73
|Polisan Holding
|4,19
|-1,64
|38,85
|Politeknik Metal
|302,70
|2,68
|297,91
|Prizma Press Matbaacılık
|7,80
|6,70
|81,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.239,60
|0,06
|11,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,80
|9,95
|12,16
|QNB Finansbank
|78,50
|9,94
|109,33
|Ral Yatırım Holding
|6,16
|3,70
|134,71
|Ray Sigorta
|14,04
|-5,14
|310,53
|Reysaş GMYO
|5,13
|0,39
|11,76
|Reysaş Lojistik
|7,92
|-0,50
|80,82
|Rhea Girişim
|2,76
|0,00
|131,93
|Rodrigo Tekstil
|10,05
|-0,10
|455,25
|Royal Halı
|3,66
|-0,54
|167,15
|RTA Laboratuvarları
|41,10
|-1,44
|1671,55
|Sabancı Holding
|8,54
|-0,81
|-6,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,96
|-1,49
|173,39
|Sanel Mühendislik
|3,61
|-1,37
|23,04
|Sanifoam Sünger
|8,32
|-0,95
|66,40
|Sanko Pazarlama
|8,10
|0,00
|11,17
|Saray Matbaacılık
|5,07
|-2,12
|292,18
|Sarkuysan
|7,25
|4,02
|128,17
|Sasa Polyester
|17,47
|2,89
|126,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,62
|0,10
|329,46
|Sekuro Plastik
|11,60
|-0,68
|116,42
|Selçuk Ecza Deposu
|9,54
|-0,42
|59,94
|Selçuk Gıda
|5,49
|409,41
|Senkron Güvenlik
|3,91
|9,83
|43,22
|Serve Film Prodüksiyon
|14,90
|837,11
|Servet GMYO
|43,76
|8,10
|414,82
|Seyitler Kimya
|12,19
|-0,49
|79,53
|Silverline Endüstri
|4,69
|2,40
|117,13
|Sinpaş GMYO
|2,46
|2,93
|112,07
|Smartiks Yazılım
|8,92
|-2,09
|-9,07
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,98
|-0,08
|549,47
|Söktaş
|4,71
|1,51
|176,97
|Sönmez Filament
|19,03
|1,22
|289,96
|Sönmez Pamuklu
|17,00
|-4,44
|245,53
|Sumaş Suni Tahta
|37,00
|-7,50
|277,05
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|-1,10
|-6,28
|Şekerbank
|1,75
|1,74
|33,59
|Şişe Cam
|6,86
|-0,58
|34,76
|Şok Marketler
|12,32
|0,90
|14,50
|T. Halk Bankası
|5,09
|-0,39
|-13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,25
|10,00
|24,43
|T.S.K.B.
|1,14
|0,88
|-5,79
|T.Tuborg
|19,46
|4,18
|63,53
|Taç Tarım Ürünleri
|13,56
|0,00
|334,62
|Tat Gıda
|12,81
|1,43
|110,56
|TAV Havalimanları
|15,47
|-0,45
|-43,05
|Taze Kuru Gıda
|401,20
|-9,98
|5441,44
|Tek-Art Turizm
|1,86
|4,49
|47,62
|Tekfen Holding
|15,17
|0,46
|-16,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,98
|-1,10
|113,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,98
|1,76
|110,34
|TGS Dış Ticaret
|9,04
|-1,31
|93,58
|Tofaş Oto. Fab.
|26,76
|0,60
|14,84
|Torunlar GMYO
|4,18
|-1,88
|52,00
|Trabzon Liman
|35,48
|1,78
|238,75
|Trabzonspor Sportif
|4,86
|-1,42
|126,05
|Trend GMYO
|6,79
|-2,30
|208,64
|TSKB GMYO
|3,32
|6,07
|247,65
|Tuğçelik
|7,93
|-3,06
|100,76
|Tukaş
|12,90
|8,04
|4,45
|Turcas Petrol
|4,98
|-2,54
|86,52
|Turkcell
|16,44
|-0,36
|19,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,49
|0,77
|63,65
|Tüpraş
|80,90
|-0,37
|-36,20
|Türk Hava Yolları
|10,73
|-0,37
|-25,80
|Türk Prysmian Kablo
|15,68
|-1,45
|507,63
|Türk Telekom
|7,52
|0,40
|4,22
|Türk Traktör
|108,10
|-1,28
|104,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|98,35
|-2,62
|134,17
|Türkiye Sigorta
|6,17
|0,33
|183,31
|Ufuk Yatırım
|15,43
|0,00
|498,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,94
|-2,00
|215,50
|Ulusoy Elektrik
|52,20
|-1,04
|96,24
|Ulusoy Un Sanayi
|10,52
|-0,28
|175,39
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,33
|5,91
|92,01
|Utopya Turizm
|21,00
|-3,49
|326,83
|Uzertaş Boya
|49,90
|9,96
|2147,75
|Ülker Bisküvi
|24,34
|-0,65
|8,86
|Vakıf Fin. Kir.
|4,12
|-1,90
|94,57
|Vakıf GMYO
|3,95
|0,25
|128,19
|Vakıf Yat. Ort.
|8,05
|-0,49
|342,03
|Vakıflar Bankası
|4,10
|-0,73
|-25,59
|Vakko Tekstil
|6,25
|-1,26
|37,67
|Vanet Gıda
|14,78
|9,97
|933,57
|Verusa Holding
|42,16
|0,76
|127,27
|Verusaturk Girisim
|8,76
|-1,46
|66,58
|Vestel
|18,14
|1,28
|43,74
|Vestel Beyaz Eşya
|31,90
|0,50
|51,20
|Viking Kağıt
|7,21
|-3,35
|285,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,80
|-1,64
|98,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|-0,46
|-12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|75,65
|-9,99
|1109,23
|Yataş
|9,51
|0,53
|29,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,20
|-3,00
|160,87
|Yeni Gimat GMYO
|13,23
|0,08
|10,52
|Yeşil GMYO
|1,09
|0,00
|70,31
|Yeşil Yapı
|1,21
|0,83
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|29,46
|-1,80
|162,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.449,40
|4,04
|424,60
|Yonga Mobilya
|35,30
|-0,56
|282,34
|Yükselen Çelik
|7,01
|0,00
|128,71
|Yünsa
|14,21
|-1,18
|41,14
|Zorlu Enerji
|2,84
|-1,39
|74,23
(Son)
- Kaynak: AA
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