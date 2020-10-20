Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.995,60
|49,09
|İş Bankası (C)
|5,71
|-0,52
|-10,92
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,19
|3,46
|10,26
|İş Girişim
|13,91
|7,41
|266,05
|İş GMYO
|2,13
|1,91
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|10,05
|0,30
|149,58
|İş Yat. Ort.
|3,14
|0,00
|94,87
|İşbir Holding
|3.218,10
|648,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,33
|7,26
|114,52
|İttifak Holding
|11,04
|9,96
|196,77
|İz Hayvancılık Tarım
|8,49
|1,19
|224,48
|İzmir Demir Çelik
|19,80
|141,76
|İzmir Fırça
|6,31
|250,56
|Jantsa Jant Sanayi
|190,40
|-2,86
|257,98
|Kafein Yazılım
|18,14
|-0,17
|63,34
|Kaplamin
|22,32
|9,95
|302,16
|Kardemir (A)
|5,85
|-0,68
|120,75
|Kardemir (B)
|3,88
|0,78
|46,97
|Kardemir (D)
|3,63
|-1,09
|36,47
|Karel Elektronik
|19,71
|2,92
|35,65
|Karsan Otomotiv
|3,15
|1,94
|99,37
|Karsu Tekstil
|5,83
|0,52
|79,94
|Kartonsan
|930,40
|9,99
|140,82
|Katmerciler Ekipman
|12,30
|9,92
|220,31
|Kent Gıda
|319,20
|1274,59
|Kerevitaş Gıda
|7,41
|-2,50
|127,30
|Kervansaray Yat. Holding
|1,61
|-9,55
|192,73
|Kiler GMYO
|16,37
|9,72
|331,93
|Klimasan Klima
|16,54
|-0,60
|-22,03
|Koç Holding
|15,53
|0,26
|-22,39
|Konfrut Gıda
|17,53
|0,11
|124,17
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|8,34
|9,88
|Konya Çimento
|625,50
|9,99
|130,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,49
|-0,08
|-1,78
|Koza Altın
|79,85
|-0,13
|7,83
|Koza Madencilik
|13,48
|0,07
|34,40
|Körfez GMYO
|7,48
|-7,31
|212,97
|Kristal Kola
|2,46
|2,50
|62,91
|Kron Telekomünikasyon
|27,60
|-1,43
|116,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|139,80
|495,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,39
|-0,83
|113,15
|Kütahya Porselen
|29,50
|-0,20
|345,62
|Lider Faktoring
|3,93
|-1,50
|114,17
|Link Bilgisayar
|40,64
|-1,69
|125,92
|Logo Yazılım
|101,60
|0,00
|67,11
|Lokman Hekim Sağlık
|11,30
|-0,88
|97,02
|Lüks Kadife
|31,40
|-4,27
|263,43
|Makina Takım
|3,21
|2,56
|70,74
|Marka Yatırım Holding
|3,17
|-0,94
|168,64
|Marmaris Altınyunus
|88,15
|-2,11
|24,15
|Marshall
|344,90
|-4,19
|625,49
|Martı GMYO
|3,04
|9,75
|200,99
|Martı Otel
|1,93
|9,66
|112,09
|Mavi Giyim
|45,30
|-1,09
|-21,76
|Mazhar Zorlu Holding
|19,93
|64,85
|Mega Polietilen
|11,53
|7,16
|808,98
|Menderes Tekstil
|3,78
|4,71
|188,55
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|97,00
|398,97
|Merko Gıda
|21,60
|1957,14
|Metemtur Otelcilik
|9,90
|-1,00
|456,18
|Metro Holding
|2,60
|3,17
|88,41
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,02
|0,25
|105,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,63
|-0,75
|-50,68
|Migros Ticaret
|42,58
|0,85
|75,81
|Milpa
|5,73
|-0,35
|161,64
|Mistral GMYO
|4,96
|0,40
|164,31
|MLP Sağlık
|18,23
|-1,25
|13,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,64
|570,18
|Mondi Tire Kutsan
|7,20
|0,84
|73,91
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,74
|1,94
|196,70
|Net Holding
|3,41
|2,71
|31,15
|Netaş Telekom.
|22,18
|2,78
|69,83
|Niğbaş Niğde Beton
|37,90
|-2,22
|511,29
|Nuh Çimento
|32,66
|8,36
|197,32
|Nurol GMYO
|6,88
|-2,55
|92,72
|Odaş Elektrik
|3,42
|-1,72
|136,56
|Olmuksan-IP
|10,90
|325,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,88
|-0,88
|58,87
|Orma Orman Mahsulleri
|13,48
|388,41
|Osmanlı Menkul
|24,24
|-1,54
|480,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,27
|-1,16
|154,17
|Otokar
|160,30
|-0,93
|9,02
|Oyak Çimento
|8,45
|-0,94
|53,70
|Oyak Yat. Ort.
|6,66
|-1,04
|188,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,00
|-0,99
|61,87
|Özak GMYO
|4,48
|-0,44
|74,32
|Özbal Çelik Boru
|6,57
|-1,79
|307,60
|Özderici GMYO
|2,50
|-0,79
|59,24
|Özerden Plastik
|7,37
|223,25
|Panora GMYO
|6,33
|0,48
|13,00
|Papilon Savunma
|18,80
|0,97
|143,95
|Park Elek.Madencilik
|5,76
|3,60
|88,85
|Parsan
|20,80
|0,10
|22,79
|Pegasus
|47,24
|0,43
|-45,32
|Peker GMYO
|2,84
|0,71
|214,03
|Penguen Gıda
|5,56
|-5,76
|507,39
|Pera GMYO
|3,10
|9,15
|229,79
|Pergamon Dış Ticaret
|16,97
|-0,29
|119,32
|Petkim
|4,45
|-0,67
|16,80
|Petrokent Turizm
|825,20
|544,18
|Pınar Et ve Un
|24,78
|0,32
|172,63
|Pınar Su
|8,04
|-0,37
|246,55
|Pınar Süt
|22,14
|0,09
|75,58
|Plastikkart
|12,32
|-1,28
|32,90
|Polisan Holding
|4,21
|-0,24
|39,52
|Politeknik Metal
|388,30
|410,44
|Prizma Press Matbaacılık
|8,49
|9,97
|97,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,40
|0,03
|10,25
|QNB Finans Fin. Kir.
|132,70
|-0,90
|2,79
|QNB Finansbank
|71,15
|0,07
|89,73
|Ral Yatırım Holding
|5,40
|-2,17
|105,76
|Ray Sigorta
|21,04
|9,93
|515,20
|Reysaş GMYO
|5,38
|4,06
|17,21
|Reysaş Lojistik
|7,73
|1,31
|76,48
|Rhea Girişim
|3,28
|4,79
|175,63
|Rodrigo Tekstil
|9,99
|451,93
|Royal Halı
|3,70
|170,07
|RTA Laboratuvarları
|43,50
|-1,67
|1775,00
|Sabancı Holding
|8,95
|2,05
|-1,86
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,13
|-1,13
|181,19
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-0,55
|22,70
|Sanifoam Sünger
|9,62
|7,85
|92,40
|Sanko Pazarlama
|8,56
|1,06
|17,48
|Saray Matbaacılık
|5,11
|0,00
|295,27
|Sarkuysan
|7,30
|3,55
|129,74
|Sasa Polyester
|16,94
|0,12
|119,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,90
|-1,87
|297,32
|Sekuro Plastik
|10,51
|96,08
|Selçuk Ecza Deposu
|9,95
|-0,50
|66,81
|Selçuk Gıda
|4,21
|290,64
|Senkron Güvenlik
|3,70
|35,53
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|906,29
|Servet GMYO
|43,80
|3,50
|415,29
|Seyitler Kimya
|13,33
|1,91
|96,32
|Silverline Endüstri
|4,77
|0,21
|120,83
|Sinpaş GMYO
|2,89
|5,09
|149,14
|Smartiks Yazılım
|8,66
|-0,57
|-11,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,00
|627,99
|Söktaş
|4,81
|3,22
|182,86
|Sönmez Filament
|20,68
|1,37
|323,77
|Sönmez Pamuklu
|16,14
|-2,06
|228,05
|Sumaş Suni Tahta
|39,50
|302,53
|Şeker Fin. Kir.
|4,43
|-0,89
|-7,32
|Şekerbank
|2,07
|3,50
|58,02
|Şişe Cam
|6,84
|-0,29
|34,37
|Şok Marketler
|12,93
|1,89
|20,17
|T. Halk Bankası
|5,20
|-0,19
|-12,01
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|81,55
|8,52
|87,04
|T.S.K.B.
|1,54
|10,00
|27,27
|T.Tuborg
|17,97
|-0,72
|51,01
|Taç Tarım Ürünleri
|12,00
|284,62
|Tat Gıda
|12,03
|0,67
|97,74
|TAV Havalimanları
|15,38
|0,07
|-43,38
|Taze Kuru Gıda
|365,40
|-5,95
|4946,96
|Tek-Art Turizm
|2,00
|2,04
|58,73
|Tekfen Holding
|15,64
|-0,95
|-13,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,27
|-0,11
|120,71
|Temapol Polimer Plastik
|10,28
|0,00
|96,93
|TGS Dış Ticaret
|9,19
|-0,76
|96,79
|Tofaş Oto. Fab.
|27,34
|0,07
|17,33
|Torunlar GMYO
|4,21
|1,69
|53,09
|Trabzon Liman
|33,84
|223,09
|Trabzonspor Sportif
|4,37
|-2,89
|103,26
|Trend GMYO
|8,58
|4,63
|290,00
|TSKB GMYO
|3,90
|-1,27
|308,38
|Tuğçelik
|8,04
|103,54
|Tukaş
|11,10
|-0,98
|-10,12
|Turcas Petrol
|5,03
|-1,37
|88,39
|Turkcell
|17,26
|0,17
|25,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,20
|-2,69
|74,73
|Tüpraş
|80,70
|-0,43
|-36,36
|Türk Hava Yolları
|10,60
|-0,19
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|13,97
|0,22
|441,37
|Türk Telekom
|7,54
|-0,26
|4,50
|Türk Traktör
|118,90
|0,93
|124,72
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,80
|-5,11
|120,95
|Türkiye Sigorta
|6,19
|0,49
|184,23
|Ufuk Yatırım
|13,99
|0,00
|442,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,31
|-4,61
|255,20
|Ulusoy Elektrik
|52,35
|-1,78
|96,80
|Ulusoy Un Sanayi
|12,26
|3,55
|220,94
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,30
|0,00
|89,54
|Utopya Turizm
|24,38
|1,58
|395,53
|Uzertaş Boya
|40,02
|1702,70
|Ülker Bisküvi
|24,88
|0,08
|11,27
|Vakıf Fin. Kir.
|4,30
|-0,92
|103,07
|Vakıf GMYO
|4,10
|0,99
|136,86
|Vakıf Yat. Ort.
|8,82
|-2,33
|384,31
|Vakıflar Bankası
|4,25
|-0,47
|-22,87
|Vakko Tekstil
|6,20
|-0,32
|36,56
|Vanet Gıda
|11,01
|-9,98
|669,93
|Verusa Holding
|44,18
|-0,23
|138,16
|Verusaturk Girisim
|8,89
|-1,55
|69,05
|Vestel
|18,49
|0,00
|46,51
|Vestel Beyaz Eşya
|32,36
|-3,11
|53,38
|Viking Kağıt
|7,71
|8,29
|312,30
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,85
|2,32
|100,41
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|0,87
|-6,05
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44,72
|-9,98
|614,83
|Yataş
|9,96
|-0,80
|35,69
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,09
|-2,62
|154,04
|Yeni Gimat GMYO
|13,12
|0,00
|9,60
|Yeşil GMYO
|1,16
|-1,69
|81,25
|Yeşil Yapı
|1,28
|-2,29
|93,94
|Yeşil Yatırım Holding
|34,54
|4,67
|207,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|17.588,30
|497,23
|Yonga Mobilya
|34,12
|269,56
|Yükselen Çelik
|7,23
|-0,69
|135,89
|Yünsa
|14,94
|-1,65
|48,39
|Zorlu Enerji
|2,73
|-1,80
|67,48
(Son)
- Kaynak: AA
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