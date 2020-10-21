Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.900,00
|48,77
|İş Bankası (C)
|5,82
|0,87
|-9,20
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,27
|2,15
|12,37
|İş Girişim
|13,54
|-4,18
|256,32
|İş GMYO
|2,16
|0,00
|22,73
|İş Y. Men. Değ.
|10,43
|1,66
|159,02
|İş Yat. Ort.
|3,31
|1,53
|105,42
|İşbir Holding
|3.078,50
|2,62
|615,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,39
|2,21
|124,19
|İttifak Holding
|10,48
|-5,07
|181,72
|İz Hayvancılık Tarım
|8,36
|-1,42
|219,51
|İzmir Demir Çelik
|22,00
|2,33
|168,62
|İzmir Fırça
|7,63
|9,94
|323,89
|Jantsa Jant Sanayi
|185,20
|-1,70
|248,20
|Kafein Yazılım
|18,29
|1,39
|64,69
|Kaplamin
|23,30
|4,39
|319,82
|Kardemir (A)
|5,83
|-0,34
|120,00
|Kardemir (B)
|3,91
|0,00
|48,11
|Kardemir (D)
|3,67
|0,82
|37,97
|Karel Elektronik
|20,10
|0,70
|38,33
|Karsan Otomotiv
|3,34
|6,71
|111,39
|Karsu Tekstil
|6,00
|2,74
|85,19
|Kartonsan
|1.023,40
|10,00
|164,90
|Katmerciler Ekipman
|4,41
|-9,94
|188,48
|Kent Gıda
|280,00
|-4,11
|1105,78
|Kerevitaş Gıda
|7,26
|-1,22
|122,70
|Kervansaray Yat. Holding
|1,58
|-9,71
|187,27
|Kiler GMYO
|15,87
|-3,29
|318,73
|Klimasan Klima
|16,59
|0,55
|-21,80
|Koç Holding
|15,56
|0,13
|-22,24
|Konfrut Gıda
|17,68
|0,80
|126,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|9,17
|9,95
|Konya Çimento
|636,40
|1,74
|134,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,48
|0,24
|-1,85
|Koza Altın
|81,25
|1,94
|9,72
|Koza Madencilik
|13,66
|0,52
|36,19
|Körfez GMYO
|6,80
|-6,46
|184,52
|Kristal Kola
|2,54
|-3,79
|68,21
|Kron Telekomünikasyon
|27,90
|0,87
|119,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|130,50
|-1,06
|455,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,48
|-1,20
|121,17
|Kütahya Porselen
|29,68
|0,34
|348,34
|Lider Faktoring
|3,53
|-5,11
|92,37
|Link Bilgisayar
|40,24
|-0,45
|123,70
|Logo Yazılım
|101,60
|0,59
|67,11
|Lokman Hekim Sağlık
|11,03
|-1,16
|92,31
|Lüks Kadife
|31,38
|-0,76
|263,19
|Makina Takım
|3,23
|1,89
|71,81
|Marka Yatırım Holding
|3,35
|3,08
|183,90
|Marmaris Altınyunus
|86,95
|-1,58
|22,46
|Marshall
|312,10
|-6,58
|556,50
|Martı GMYO
|3,34
|9,87
|230,69
|Martı Otel
|2,12
|9,84
|132,97
|Mavi Giyim
|44,90
|-0,71
|-22,45
|Mazhar Zorlu Holding
|20,00
|0,35
|65,43
|Mega Polietilen
|12,75
|7,78
|905,16
|Menderes Tekstil
|3,73
|-3,37
|184,73
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|87,00
|-0,34
|347,53
|Merko Gıda
|17,50
|-9,98
|1566,67
|Metemtur Otelcilik
|9,89
|-0,70
|455,62
|Metro Holding
|2,65
|-0,75
|92,03
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,27
|2,40
|117,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,78
|-1,07
|-47,87
|Migros Ticaret
|42,66
|0,85
|76,14
|Milpa
|5,70
|-0,70
|160,27
|Mistral GMYO
|4,79
|-2,24
|155,25
|MLP Sağlık
|18,36
|1,38
|14,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,05
|-3,16
|518,42
|Mondi Tire Kutsan
|7,57
|0,53
|82,85
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,70
|-0,81
|188,52
|Net Holding
|3,42
|1,18
|31,54
|Netaş Telekom.
|22,82
|1,06
|74,73
|Niğbaş Niğde Beton
|38,00
|0,00
|512,90
|Nuh Çimento
|35,90
|8,33
|226,81
|Nurol GMYO
|7,29
|0,00
|104,20
|Odaş Elektrik
|3,38
|-0,59
|133,80
|Olmuksan-IP
|10,90
|0,65
|325,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,89
|0,00
|59,07
|Orma Orman Mahsulleri
|16,30
|9,99
|490,58
|Osmanlı Menkul
|23,60
|-3,83
|465,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,49
|5,90
|167,26
|Otokar
|161,60
|0,37
|9,90
|Oyak Çimento
|8,55
|0,23
|55,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,80
|-1,02
|194,54
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,15
|-1,34
|66,73
|Özak GMYO
|4,82
|2,77
|87,55
|Özbal Çelik Boru
|6,64
|0,15
|311,95
|Özderici GMYO
|2,62
|-3,68
|66,88
|Özerden Plastik
|7,37
|0,00
|223,25
|Panora GMYO
|6,49
|1,41
|15,86
|Papilon Savunma
|18,45
|0,05
|139,41
|Park Elek.Madencilik
|5,59
|-1,58
|83,28
|Parsan
|20,56
|-0,58
|21,37
|Pegasus
|46,62
|-0,13
|-46,04
|Peker GMYO
|2,92
|-3,63
|222,88
|Penguen Gıda
|5,72
|-4,51
|524,87
|Pera GMYO
|3,05
|-2,24
|224,47
|Pergamon Dış Ticaret
|16,36
|-2,04
|111,43
|Petkim
|4,48
|-0,22
|17,59
|Petrokent Turizm
|776,00
|0,00
|505,78
|Pınar Et ve Un
|24,80
|-0,64
|172,85
|Pınar Su
|8,07
|-0,37
|247,84
|Pınar Süt
|22,06
|-0,36
|74,95
|Plastikkart
|12,22
|-0,24
|31,82
|Polisan Holding
|4,31
|2,86
|42,83
|Politeknik Metal
|390,00
|-8,02
|412,67
|Prizma Press Matbaacılık
|8,25
|-2,83
|91,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,90
|-0,04
|10,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,30
|1,06
|3,25
|QNB Finansbank
|71,40
|-0,42
|90,40
|Ral Yatırım Holding
|5,51
|2,61
|109,95
|Ray Sigorta
|22,96
|9,13
|571,35
|Reysaş GMYO
|5,34
|-2,20
|16,34
|Reysaş Lojistik
|7,50
|-0,92
|71,23
|Rhea Girişim
|3,29
|-3,52
|176,47
|Rodrigo Tekstil
|10,65
|-0,09
|488,40
|Royal Halı
|3,50
|0,00
|155,47
|RTA Laboratuvarları
|42,80
|-3,73
|1744,83
|Sabancı Holding
|8,77
|-0,45
|-3,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,99
|-1,96
|174,77
|Sanel Mühendislik
|3,71
|-0,27
|26,45
|Sanifoam Sünger
|10,65
|8,56
|113,00
|Sanko Pazarlama
|8,36
|-1,42
|14,74
|Saray Matbaacılık
|5,30
|-5,36
|309,97
|Sarkuysan
|7,29
|0,00
|129,43
|Sasa Polyester
|16,89
|0,36
|118,50
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,47
|-2,42
|278,13
|Sekuro Plastik
|11,04
|0,55
|105,97
|Selçuk Ecza Deposu
|9,79
|-0,51
|64,13
|Selçuk Gıda
|4,02
|-4,06
|273,01
|Senkron Güvenlik
|3,54
|-0,84
|29,67
|Serve Film Prodüksiyon
|15,40
|-2,72
|868,55
|Servet GMYO
|41,10
|-3,34
|383,53
|Seyitler Kimya
|14,18
|-1,25
|108,84
|Silverline Endüstri
|4,71
|0,21
|118,06
|Sinpaş GMYO
|2,75
|-4,84
|137,07
|Smartiks Yazılım
|8,54
|-0,47
|-12,95
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|-3,50
|601,99
|Söktaş
|4,84
|-1,43
|184,62
|Sönmez Filament
|21,00
|0,96
|330,33
|Sönmez Pamuklu
|16,16
|0,87
|228,46
|Sumaş Suni Tahta
|41,70
|-1,51
|324,95
|Şeker Fin. Kir.
|4,47
|0,90
|-6,49
|Şekerbank
|2,02
|-0,98
|54,20
|Şişe Cam
|7,03
|0,72
|38,10
|Şok Marketler
|12,92
|0,47
|20,07
|T. Halk Bankası
|5,24
|1,16
|-11,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|79,95
|-1,72
|83,37
|T.S.K.B.
|1,69
|9,74
|39,67
|T.Tuborg
|17,90
|-0,11
|50,42
|Taç Tarım Ürünleri
|10,84
|-0,09
|247,44
|Tat Gıda
|12,14
|0,58
|99,55
|TAV Havalimanları
|15,41
|0,20
|-43,27
|Taze Kuru Gıda
|329,90
|-5,66
|4456,63
|Tek-Art Turizm
|1,96
|-3,92
|55,56
|Tekfen Holding
|15,43
|-1,03
|-14,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,21
|1,88
|119,29
|Temapol Polimer Plastik
|10,49
|-1,59
|100,96
|TGS Dış Ticaret
|9,41
|0,43
|101,50
|Tofaş Oto. Fab.
|27,94
|-0,92
|19,90
|Torunlar GMYO
|4,32
|0,47
|57,09
|Trabzon Liman
|38,94
|4,62
|271,78
|Trabzonspor Sportif
|4,26
|-0,47
|98,14
|Trend GMYO
|9,86
|9,31
|348,18
|TSKB GMYO
|3,89
|-3,23
|307,34
|Tuğçelik
|8,04
|0,00
|103,54
|Tukaş
|11,48
|-1,46
|-7,04
|Turcas Petrol
|4,92
|-1,20
|84,27
|Turkcell
|17,19
|0,88
|24,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,61
|3,20
|81,12
|Tüpraş
|80,80
|0,12
|-36,28
|Türk Hava Yolları
|10,56
|0,19
|-26,97
|Türk Prysmian Kablo
|13,39
|-2,83
|418,89
|Türk Telekom
|7,88
|1,42
|9,21
|Türk Traktör
|118,00
|0,00
|123,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,25
|-1,24
|117,26
|Türkiye Sigorta
|6,17
|0,49
|183,31
|Ufuk Yatırım
|13,40
|0,00
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,51
|-3,57
|276,66
|Ulusoy Elektrik
|53,30
|0,28
|100,38
|Ulusoy Un Sanayi
|12,12
|-4,27
|217,28
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,53
|0,00
|108,49
|Utopya Turizm
|23,78
|1,19
|383,33
|Uzertaş Boya
|44,10
|0,18
|1886,49
|Ülker Bisküvi
|24,74
|-0,24
|10,64
|Vakıf Fin. Kir.
|4,46
|-1,11
|110,63
|Vakıf GMYO
|4,16
|-0,24
|140,33
|Vakıf Yat. Ort.
|8,86
|-0,89
|386,51
|Vakıflar Bankası
|4,36
|2,11
|-20,87
|Vakko Tekstil
|6,22
|0,81
|37,00
|Vanet Gıda
|10,30
|-6,45
|620,28
|Verusa Holding
|43,94
|-0,36
|136,87
|Verusaturk Girisim
|9,21
|1,21
|75,13
|Vestel
|18,35
|0,55
|45,40
|Vestel Beyaz Eşya
|32,54
|0,43
|54,23
|Viking Kağıt
|8,10
|3,45
|333,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,88
|0,00
|101,65
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|1,26
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|41,76
|-6,62
|567,51
|Yataş
|9,97
|1,32
|35,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,32
|5,37
|168,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,24
|-0,15
|10,60
|Yeşil GMYO
|1,20
|0,00
|87,50
|Yeşil Yapı
|1,40
|2,19
|112,12
|Yeşil Yatırım Holding
|36,28
|-0,06
|223,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.601,60
|-1,15
|463,72
|Yonga Mobilya
|32,30
|-1,82
|249,85
|Yükselen Çelik
|7,44
|-1,20
|142,74
|Yünsa
|14,87
|-0,54
|47,70
|Zorlu Enerji
|2,78
|1,46
|70,55
(Son)
- Kaynak: AA
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