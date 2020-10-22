Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.800,00 48,44 İş Bankası (C) 5,77 0,00 -9,98 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,17 -0,48 9,74 İş Girişim 15,04 5,54 295,79 İş GMYO 2,12 -0,47 20,45 İş Y. Men. Değ. 10,42 -2,16 158,77 İş Yat. Ort. 3,21 -0,62 99,21 İşbir Holding 3.000,00 0,00 597,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,33 -0,75 114,52 İttifak Holding 10,02 -3,93 169,35 İz Hayvancılık Tarım 8,48 1,19 224,10 İzmir Demir Çelik 20,40 -4,67 149,08 İzmir Fırça 8,39 9,96 366,11 Jantsa Jant Sanayi 186,70 1,69 251,02 Kafein Yazılım 18,30 0,05 64,78 Kaplamin 26,80 9,21 382,88 Kardemir (A) 5,67 -0,35 113,96 Kardemir (B) 3,81 -0,78 44,32 Kardemir (D) 3,66 0,27 37,59 Karel Elektronik 19,08 -0,68 31,31 Karsan Otomotiv 3,23 -2,42 104,43 Karsu Tekstil 6,55 5,65 102,16 Kartonsan 1.125,70 10,00 191,38 Katmerciler Ekipman 3,97 -9,98 159,70 Kent Gıda 305,00 3,39 1213,44 Kerevitaş Gıda 7,30 3,25 123,93 Kervansaray Yat. Holding 1,43 -9,49 160,00 Kiler GMYO 14,20 -3,86 274,67 Klimasan Klima 16,18 -1,22 -23,73 Koç Holding 15,37 -0,58 -23,18 Konfrut Gıda 17,57 -0,73 124,68 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 10,08 9,92 Konya Çimento 746,30 8,47 175,08 Kordsa Teknik Tekstil 12,28 -0,97 -3,43 Koza Altın 79,50 -1,73 7,36 Koza Madencilik 13,51 -1,53 34,70 Körfez GMYO 6,83 1,79 185,77 Kristal Kola 2,46 -3,53 62,91 Kron Telekomünikasyon 27,54 -0,22 116,51 Kuştur Kuşadası Turizm 122,60 3,20 422,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,38 -2,46 112,25 Kütahya Porselen 29,42 -0,41 344,41 Lider Faktoring 3,52 -1,12 91,83 Link Bilgisayar 43,90 9,97 144,04 Logo Yazılım 103,90 2,47 70,89 Lokman Hekim Sağlık 11,21 0,18 95,45 Lüks Kadife 32,60 -1,21 277,31 Makina Takım 3,11 0,00 65,43 Marka Yatırım Holding 3,66 2,52 210,17 Marmaris Altınyunus 87,30 0,63 22,96 Marshall 340,00 -1,22 615,19 Martı GMYO 3,67 9,88 263,37 Martı Otel 2,33 9,91 156,04 Mavi Giyim 44,62 1,64 -22,94 Mazhar Zorlu Holding 20,00 2,56 65,43 Mega Polietilen 12,90 -0,85 916,99 Menderes Tekstil 3,53 -2,75 169,47 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 76,00 -3,31 290,95 Merko Gıda 19,24 9,94 1732,38 Metemtur Otelcilik 9,82 -0,30 451,69 Metro Holding 2,50 -3,10 81,16 Metro Petrol ve Tesisleri 4,18 -3,02 113,27 Metro Yatırım Ortaklığı 2,66 -2,21 -50,12 Migros Ticaret 43,08 -0,97 77,87 Milpa 5,57 -1,07 154,34 Mistral GMYO 4,73 -0,84 152,05 MLP Sağlık 18,23 -1,19 13,94 MMC San. ve Tic. Yat. 6,58 0,00 477,19 Mondi Tire Kutsan 7,23 -1,23 74,64 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,20 2,48 192,45 Net Holding 3,36 -0,88 29,23 Netaş Telekom. 22,42 1,63 71,67 Niğbaş Niğde Beton 42,00 2,19 577,42 Nuh Çimento 34,10 -6,42 210,43 Nurol GMYO 6,97 -2,52 95,24 Odaş Elektrik 3,38 -1,17 133,80 Olmuksan-IP 10,43 -0,19 307,27 Orge Enerji Elektrik 7,65 -0,52 54,23 Orma Orman Mahsulleri 14,49 7,33 425,00 Osmanlı Menkul 22,40 -5,96 436,49 Ostim Endüstriyel Yat 4,35 -2,90 158,93 Otokar 159,80 -0,06 8,68 Oyak Çimento 8,50 0,59 54,61 Oyak Yat. Ort. 6,63 -1,34 187,18 Oylum Sınai Yatırımlar 5,26 0,57 70,29 Özak GMYO 4,79 -0,21 86,38 Özbal Çelik Boru 7,22 3,59 347,93 Özderici GMYO 2,46 -2,77 56,69 Özerden Plastik 6,89 0,00 202,19 Panora GMYO 6,41 -0,47 14,43 Papilon Savunma 18,13 1,28 135,26 Park Elek.Madencilik 5,49 -1,26 80,00 Parsan 20,90 -0,48 23,38 Pegasus 46,30 0,00 -46,41 Peker GMYO 2,77 -2,81 206,29 Penguen Gıda 5,68 1,07 520,50 Pera GMYO 2,65 -5,69 181,91 Pergamon Dış Ticaret 15,90 -1,55 105,49 Petkim 4,43 0,00 16,27 Petrokent Turizm 700,00 -6,67 446,45 Pınar Et ve Un 24,70 1,15 171,74 Pınar Su 8,06 0,75 247,41 Pınar Süt 21,94 1,67 73,99 Plastikkart 11,95 0,50 28,91 Polisan Holding 4,27 -1,84 41,50 Politeknik Metal 390,10 0,03 412,80 Prizma Press Matbaacılık 7,53 -5,64 75,12 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.221,10 0,02 10,23 QNB Finans Fin. Kir. 133,00 0,61 3,02 QNB Finansbank 71,00 0,00 89,33 Ral Yatırım Holding 5,40 -2,88 105,76 Ray Sigorta 25,44 9,94 643,86 Reysaş GMYO 5,11 -2,48 11,33 Reysaş Lojistik 7,43 -0,67 69,63 Rhea Girişim 3,19 0,63 168,07 Rodrigo Tekstil 9,50 -1,04 424,86 Royal Halı 3,38 0,00 146,72 RTA Laboratuvarları 43,06 0,84 1756,03 Sabancı Holding 8,66 -0,46 -5,04 Safkar Ege Soğutmacılık 5,98 -0,66 174,31 Sanel Mühendislik 3,65 -0,82 24,40 Sanifoam Sünger 10,45 -3,15 109,00 Sanko Pazarlama 8,13 -2,75 11,58 Saray Matbaacılık 5,47 -0,55 323,12 Sarkuysan 7,18 0,42 125,97 Sasa Polyester 16,64 -0,60 115,27 Say Yenilenebilir Enerji 8,51 -1,28 279,91 Sekuro Plastik 9,63 -10,00 79,66 Selçuk Ecza Deposu 9,76 1,24 63,63 Selçuk Gıda 4,18 3,21 287,86 Senkron Güvenlik 3,42 -0,29 25,27 Serve Film Prodüksiyon 15,50 1,64 874,84 Servet GMYO 40,50 -0,74 376,47 Seyitler Kimya 13,85 -1,77 103,98 Silverline Endüstri 4,57 -1,51 111,57 Sinpaş GMYO 2,64 0,38 127,59 Smartiks Yazılım 8,42 -1,06 -14,17 Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 -0,37 601,99 Söktaş 4,93 3,79 189,91 Sönmez Filament 22,64 1,43 363,93 Sönmez Pamuklu 16,21 -1,28 229,47 Sumaş Suni Tahta 39,98 4,88 307,42 Şeker Fin. Kir. 4,47 -0,67 -6,49 Şekerbank 2,03 3,05 54,96 Şişe Cam 6,90 -0,86 35,55 Şok Marketler 13,05 0,93 21,28 T. Halk Bankası 5,19 0,19 -12,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 75,80 -3,56 73,85 T.S.K.B. 1,66 -1,78 37,19 T.Tuborg 17,69 -0,84 48,66 Taç Tarım Ürünleri 13,11 9,89 320,19 Tat Gıda 12,00 0,42 97,25 TAV Havalimanları 15,33 -0,26 -43,57 Taze Kuru Gıda 323,50 2,76 4368,23 Tek-Art Turizm 1,85 -3,65 46,83 Tekfen Holding 15,19 -0,59 -16,03 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,40 -1,05 123,81 Temapol Polimer Plastik 10,18 -1,45 95,02 TGS Dış Ticaret 9,22 -0,86 97,43 Tofaş Oto. Fab. 27,62 -0,22 18,53 Torunlar GMYO 4,15 -1,66 50,91 Trabzon Liman 35,74 -4,95 241,23 Trabzonspor Sportif 4,27 -0,47 98,60 Trend GMYO 10,84 9,27 392,73 TSKB GMYO 3,32 -9,78 247,65 Tuğçelik 8,05 0,12 103,80 Tukaş 11,43 1,60 -7,45 Turcas Petrol 4,84 -0,21 81,27 Turkcell 16,46 -0,84 19,28 Tümosan Motor ve Traktör 11,28 -1,05 75,98 Tüpraş 80,00 -0,19 -36,91 Türk Hava Yolları 10,48 0,29 -27,52 Türk Prysmian Kablo 13,83 3,98 435,94 Türk Telekom 7,72 -1,40 6,99 Türk Traktör 120,80 3,16 128,31 Türker Proje Gayrimenkul 90,85 1,68 116,31 Türkiye Sigorta 6,23 -0,32 186,07 Ufuk Yatırım 13,40 0,00 419,38 Ulaşlar Turizm Yat. 3,40 -2,58 264,86 Ulusoy Elektrik 53,00 0,19 99,25 Ulusoy Un Sanayi 12,99 8,07 240,05 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,40 -1,64 97,78 Utopya Turizm 24,44 -0,24 396,75 Uzertaş Boya 50,50 4,30 2174,77 Ülker Bisküvi 24,38 -0,33 9,03 Vakıf Fin. Kir. 4,24 -2,53 100,24 Vakıf GMYO 4,06 -1,69 134,55 Vakıf Yat. Ort. 9,03 0,11 395,84 Vakıflar Bankası 4,30 -0,92 -21,96 Vakko Tekstil 6,26 -0,16 37,89 Vanet Gıda 8,92 -9,99 523,78 Verusa Holding 42,22 -2,09 127,59 Verusaturk Girisim 8,96 -0,44 70,38 Vestel 18,51 0,65 46,67 Vestel Beyaz Eşya 33,10 0,30 56,88 Viking Kağıt 7,39 -3,78 295,19 Yapı Kredi Koray GMYO 4,57 -2,97 88,84 Yapı ve Kredi Bank. 2,36 -0,84 -4,84 Yaprak Süt ve Besi Çift. 45,42 9,98 626,02 Yataş 9,77 -0,41 33,11 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,17 -1,65 159,01 Yeni Gimat GMYO 13,13 -0,53 9,68 Yeşil GMYO 1,18 -1,67 84,37 Yeşil Yapı 1,34 -2,90 103,03 Yeşil Yatırım Holding 43,00 7,72 282,90 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.795,00 470,29 Yonga Mobilya 32,14 0,44 248,12 Yükselen Çelik 7,29 -0,55 137,85 Yünsa 14,95 -1,90 48,49 Zorlu Enerji 2,74 -0,72 68,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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