Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 44.659,00 47,97 İş Bankası (C) 5,47 -0,55 -14,66 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 4,07 -0,25 7,11 İş Girişim 16,32 4,15 329,47 İş GMYO 2,10 0,00 19,32 İş Y. Men. Değ. 10,83 -1,10 168,95 İş Yat. Ort. 3,17 0,96 96,73 İşbir Holding 2.988,40 2,09 594,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,28 -3,03 106,45 İttifak Holding 9,30 -8,19 150,00 İz Hayvancılık Tarım 8,45 -0,12 222,95 İzmir Demir Çelik 21,00 2,34 156,41 İzmir Fırça 9,22 9,89 412,22 Jantsa Jant Sanayi 186,50 -0,37 250,64 Kafein Yazılım 18,24 -0,27 64,24 Kaplamin 27,12 0,52 388,65 Kardemir (A) 5,59 0,18 110,94 Kardemir (B) 3,76 0,27 42,42 Kardemir (D) 3,53 -0,84 32,71 Karel Elektronik 19,23 0,94 32,35 Karsan Otomotiv 3,17 -0,31 100,63 Karsu Tekstil 6,50 -1,37 100,62 Kartonsan 1.238,20 9,99 220,50 Katmerciler Ekipman 3,69 -7,05 141,38 Kent Gıda 310,00 0,00 1234,97 Kerevitaş Gıda 7,16 -0,56 119,63 Kervansaray Yat. Holding 1,29 -9,79 134,55 Kiler GMYO 12,65 -7,12 233,77 Klimasan Klima 16,00 0,63 -24,58 Koç Holding 15,09 -0,46 -24,58 Konfrut Gıda 17,41 -1,92 122,63 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 11,08 9,92 Konya Çimento 822,80 8,72 203,28 Kordsa Teknik Tekstil 12,25 0,41 -3,66 Koza Altın 79,45 0,51 7,29 Koza Madencilik 13,42 0,37 33,80 Körfez GMYO 6,42 -4,61 168,62 Kristal Kola 2,59 -1,15 71,52 Kron Telekomünikasyon 28,44 1,57 123,58 Kuştur Kuşadası Turizm 128,90 4,37 449,09 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,56 -1,16 128,31 Kütahya Porselen 29,40 -0,14 344,11 Lider Faktoring 3,47 -0,86 89,10 Link Bilgisayar 43,74 -0,36 143,15 Logo Yazılım 102,00 0,29 67,76 Lokman Hekim Sağlık 11,40 2,33 98,76 Lüks Kadife 31,96 -0,12 269,91 Makina Takım 3,24 2,86 72,34 Marka Yatırım Holding 3,75 1,63 217,80 Marmaris Altınyunus 86,10 -0,35 21,27 Marshall 331,90 1,87 598,15 Martı GMYO 3,47 -5,45 243,56 Martı Otel 2,28 -2,15 150,55 Mavi Giyim 46,16 1,67 -20,28 Mazhar Zorlu Holding 19,70 0,97 62,94 Mega Polietilen 11,90 -3,09 838,15 Menderes Tekstil 3,59 -1,10 174,05 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 90,00 9,22 362,96 Merko Gıda 14,18 -9,97 1250,48 Metemtur Otelcilik 9,93 -0,70 457,87 Metro Holding 2,42 0,00 75,36 Metro Petrol ve Tesisleri 4,04 0,75 106,12 Metro Yatırım Ortaklığı 2,69 2,28 -49,56 Migros Ticaret 42,98 0,23 77,46 Milpa 5,50 -0,36 151,14 Mistral GMYO 4,81 -0,82 156,32 MLP Sağlık 18,27 2,07 14,19 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,00 514,04 Mondi Tire Kutsan 7,19 0,70 73,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,62 -1,29 187,89 Net Holding 3,42 -0,29 31,54 Netaş Telekom. 22,76 2,80 74,27 Niğbaş Niğde Beton 39,90 -1,48 543,55 Nuh Çimento 32,88 -4,20 199,32 Nurol GMYO 6,92 -0,43 93,84 Odaş Elektrik 3,38 0,30 133,80 Olmuksan-IP 10,44 0,00 307,66 Orge Enerji Elektrik 7,82 -0,76 57,66 Orma Orman Mahsulleri 14,10 5,30 410,87 Osmanlı Menkul 21,30 -5,16 410,15 Ostim Endüstriyel Yat 4,28 -0,70 154,76 Otokar 163,90 -0,06 11,47 Oyak Çimento 8,51 0,00 54,79 Oyak Yat. Ort. 6,48 -2,11 180,68 Oylum Sınai Yatırımlar 5,61 -2,43 81,62 Özak GMYO 4,59 -1,29 78,60 Özbal Çelik Boru 6,99 0,29 333,66 Özderici GMYO 2,52 0,80 60,51 Özerden Plastik 8,02 5,94 251,75 Panora GMYO 6,31 0,00 12,65 Papilon Savunma 18,59 0,49 141,23 Park Elek.Madencilik 5,34 -2,38 75,08 Parsan 20,50 -0,87 21,02 Pegasus 46,24 0,74 -46,48 Peker GMYO 2,83 0,00 212,93 Penguen Gıda 5,52 -1,95 503,02 Pera GMYO 3,13 1,29 232,98 Pergamon Dış Ticaret 16,29 0,06 110,53 Petkim 4,29 -0,46 12,60 Petrokent Turizm 709,00 1,29 453,47 Pınar Et ve Un 24,56 0,33 170,20 Pınar Su 8,69 3,45 274,57 Pınar Süt 21,88 0,92 73,52 Plastikkart 12,03 0,00 29,77 Polisan Holding 4,22 0,00 39,85 Politeknik Metal 471,90 10,00 520,33 Prizma Press Matbaacılık 6,80 -8,36 58,14 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.219,80 -0,11 10,11 QNB Finans Fin. Kir. 134,70 2,28 4,34 QNB Finansbank 72,25 2,92 92,67 Ral Yatırım Holding 5,44 0,18 107,28 Ray Sigorta 22,90 -9,98 569,59 Reysaş GMYO 5,07 -0,78 10,46 Reysaş Lojistik 7,50 -0,13 71,23 Rhea Girişim 3,25 -2,69 173,11 Rodrigo Tekstil 10,35 9,18 471,82 Royal Halı 3,36 0,90 145,26 RTA Laboratuvarları 43,92 3,83 1793,10 Sabancı Holding 8,46 -1,40 -7,23 Safkar Ege Soğutmacılık 6,04 2,55 177,06 Sanel Mühendislik 3,62 -0,82 23,38 Sanifoam Sünger 11,44 4,00 128,80 Sanko Pazarlama 8,02 -1,35 10,07 Saray Matbaacılık 5,57 1,27 330,86 Sarkuysan 7,10 0,57 123,45 Sasa Polyester 16,58 1,41 114,49 Say Yenilenebilir Enerji 8,75 3,55 290,63 Sekuro Plastik 11,02 0,00 105,60 Selçuk Ecza Deposu 9,68 1,47 62,29 Selçuk Gıda 4,28 2,39 297,13 Senkron Güvenlik 3,27 -0,91 19,78 Serve Film Prodüksiyon 15,50 1,64 874,84 Servet GMYO 40,50 4,38 376,47 Seyitler Kimya 13,45 -1,25 98,09 Silverline Endüstri 4,57 0,00 111,57 Sinpaş GMYO 2,74 -2,49 136,21 Smartiks Yazılım 8,65 -1,70 -11,82 Sodaş Sodyum Sanayii 26,00 -0,38 575,99 Söktaş 5,22 4,61 206,97 Sönmez Filament 22,80 -1,72 367,21 Sönmez Pamuklu 16,30 0,06 231,30 Sumaş Suni Tahta 38,98 -0,31 297,23 Şeker Fin. Kir. 4,44 -1,11 -7,11 Şekerbank 1,90 -4,52 45,04 Şişe Cam 6,85 0,15 34,57 Şok Marketler 12,79 -0,08 18,87 T. Halk Bankası 5,00 -0,20 -15,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 68,05 -7,10 56,08 T.S.K.B. 1,71 -1,16 41,32 T.Tuborg 18,01 2,33 51,34 Taç Tarım Ürünleri 14,00 6,71 348,72 Tat Gıda 12,02 1,61 97,57 TAV Havalimanları 15,24 -0,72 -43,90 Taze Kuru Gıda 304,00 -4,22 4098,90 Tek-Art Turizm 1,91 2,14 51,59 Tekfen Holding 14,63 -2,47 -19,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,06 -3,73 139,52 Temapol Polimer Plastik 10,41 2,26 99,43 TGS Dış Ticaret 9,84 4,68 110,71 Tofaş Oto. Fab. 27,72 -0,36 18,96 Torunlar GMYO 4,18 0,97 52,00 Trabzon Liman 34,00 -4,39 224,62 Trabzonspor Sportif 4,25 -2,07 97,67 Trend GMYO 10,98 0,64 399,09 TSKB GMYO 3,32 0,00 247,65 Tuğçelik 8,74 4,42 121,27 Tukaş 11,27 -0,53 -8,74 Turcas Petrol 4,85 -0,21 81,65 Turkcell 16,51 1,91 19,64 Tümosan Motor ve Traktör 11,41 2,24 78,00 Tüpraş 79,55 0,00 -37,26 Türk Hava Yolları 10,41 0,10 -28,01 Türk Prysmian Kablo 13,39 -1,40 418,89 Türk Telekom 7,47 -0,27 3,53 Türk Traktör 120,40 -2,51 127,55 Türker Proje Gayrimenkul 91,50 1,67 117,86 Türkiye Sigorta 6,08 0,16 179,18 Ufuk Yatırım 13,20 1,38 411,63 Ulaşlar Turizm Yat. 4,04 9,78 333,54 Ulusoy Elektrik 52,15 -0,67 96,05 Ulusoy Un Sanayi 13,25 0,23 246,86 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,49 1,63 105,20 Utopya Turizm 23,62 -3,20 380,08 Uzertaş Boya 53,80 1,03 2323,42 Ülker Bisküvi 23,92 -0,83 6,98 Vakıf Fin. Kir. 4,21 -0,24 98,82 Vakıf GMYO 4,14 0,24 139,17 Vakıf Yat. Ort. 8,57 -3,05 370,58 Vakıflar Bankası 4,07 -0,97 -26,13 Vakko Tekstil 6,47 -1,22 42,51 Vanet Gıda 8,03 -9,98 461,54 Verusa Holding 42,08 -0,38 126,84 Verusaturk Girisim 9,03 1,46 71,71 Vestel 18,47 0,71 46,35 Vestel Beyaz Eşya 33,18 0,97 57,26 Viking Kağıt 8,05 2,55 330,48 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 1,75 91,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,22 -1,33 -10,48 Yaprak Süt ve Besi Çift. 47,00 3,48 651,27 Yataş 9,68 1,15 31,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,14 -0,96 157,14 Yeni Gimat GMYO 13,10 -0,23 9,43 Yeşil GMYO 1,18 -0,84 84,37 Yeşil Yapı 1,30 -5,80 96,97 Yeşil Yatırım Holding 40,90 -2,67 264,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.751,60 -2,47 434,86 Yonga Mobilya 34,06 5,25 268,91 Yükselen Çelik 7,43 2,34 142,41 Yünsa 14,59 -1,68 44,92 Zorlu Enerji 2,72 0,74 66,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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