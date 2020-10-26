Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 42.061,40 0,00 39,37 İş Bankası (C) 5,23 -2,97 -18,41 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05 İş Girişim 16,17 0,75 325,53 İş GMYO 1,99 -3,40 13,07 İş Y. Men. Değ. 10,82 0,74 168,70 İş Yat. Ort. 3,10 -1,90 92,39 İşbir Holding 2.700,00 -9,46 527,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,22 -5,43 96,77 İttifak Holding 8,24 -9,65 121,51 İz Hayvancılık Tarım 7,97 -2,33 204,61 İzmir Demir Çelik 21,00 0,00 156,41 İzmir Fırça 7,52 -9,94 317,78 Jantsa Jant Sanayi 181,00 -1,79 240,30 Kafein Yazılım 17,60 -3,51 58,47 Kaplamin 26,70 -9,98 381,08 Kardemir (A) 5,66 -0,18 113,58 Kardemir (B) 3,76 0,53 42,42 Kardemir (D) 3,51 0,86 31,95 Karel Elektronik 18,22 -3,60 25,40 Karsan Otomotiv 3,01 -2,90 90,51 Karsu Tekstil 6,03 -3,52 86,11 Kartonsan 1.362,00 10,00 252,54 Katmerciler Ekipman 3,44 -3,91 125,03 Kent Gıda 296,00 0,34 1174,68 Kerevitaş Gıda 6,82 -3,12 109,20 Kervansaray Yat. Holding 1,17 -9,30 112,73 Kiler GMYO 11,89 -3,02 213,72 Klimasan Klima 14,91 -4,05 -29,72 Koç Holding 14,65 -2,14 -26,78 Konfrut Gıda 16,43 -4,20 110,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 12,18 9,93 Konya Çimento 845,50 1,57 211,65 Kordsa Teknik Tekstil 11,71 -2,98 -7,91 Koza Altın 76,85 -2,04 3,78 Koza Madencilik 12,98 -2,26 29,41 Körfez GMYO 5,93 -6,76 148,12 Kristal Kola 2,42 -4,72 60,26 Kron Telekomünikasyon 26,14 -4,18 105,50 Kuştur Kuşadası Turizm 129,40 -0,08 451,22 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,48 -2,36 121,17 Kütahya Porselen 28,56 -2,33 331,42 Lider Faktoring 3,28 -4,09 78,75 Link Bilgisayar 48,48 9,98 169,50 Logo Yazılım 102,00 -1,45 67,76 Lokman Hekim Sağlık 12,11 3,42 111,14 Lüks Kadife 31,22 -1,76 261,34 Makina Takım 3,16 -5,39 68,09 Marka Yatırım Holding 3,50 -4,89 196,61 Marmaris Altınyunus 83,30 -2,86 17,32 Marshall 318,10 1,08 569,12 Martı GMYO 3,43 3,63 239,60 Martı Otel 2,12 0,95 132,97 Mavi Giyim 42,18 -4,57 -27,15 Mazhar Zorlu Holding 19,01 -2,76 57,24 Mega Polietilen 11,25 -4,58 786,91 Menderes Tekstil 3,29 -4,64 151,15 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 76,40 0,53 293,00 Merko Gıda 13,00 -8,32 1138,10 Metemtur Otelcilik 9,88 -1,20 455,06 Metro Holding 2,27 -4,62 64,49 Metro Petrol ve Tesisleri 3,75 -4,58 91,33 Metro Yatırım Ortaklığı 2,48 -3,88 -53,49 Migros Ticaret 43,82 2,29 80,92 Milpa 5,25 -3,14 139,73 Mistral GMYO 4,35 -7,05 131,80 MLP Sağlık 18,65 1,91 16,56 MMC San. ve Tic. Yat. 7,41 0,00 550,00 Mondi Tire Kutsan 6,84 -3,53 65,22 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,30 3,46 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,90 -2,87 182,23 Net Holding 3,12 -4,88 20,00 Netaş Telekom. 22,20 -2,12 69,98 Niğbaş Niğde Beton 40,10 -4,75 546,77 Nuh Çimento 31,38 -3,45 185,67 Nurol GMYO 6,77 -1,60 89,64 Odaş Elektrik 3,10 -3,73 114,43 Olmuksan-IP 10,18 -0,97 297,51 Orge Enerji Elektrik 7,46 -2,86 50,40 Orma Orman Mahsulleri 12,85 -7,89 365,58 Osmanlı Menkul 20,08 -4,65 381,38 Ostim Endüstriyel Yat 4,11 -5,08 144,64 Otokar 165,20 -3,11 12,35 Oyak Çimento 8,22 -2,61 49,52 Oyak Yat. Ort. 6,36 -1,40 175,49 Oylum Sınai Yatırımlar 5,11 -4,84 65,44 Özak GMYO 4,33 -3,35 68,48 Özbal Çelik Boru 6,31 -6,52 291,47 Özderici GMYO 2,32 -5,31 47,77 Özerden Plastik 9,15 9,98 301,32 Panora GMYO 5,92 -4,67 5,68 Papilon Savunma 18,27 -2,97 137,08 Park Elek.Madencilik 4,95 -5,17 62,30 Parsan 19,85 -3,27 17,18 Pegasus 44,64 -2,45 -48,33 Peker GMYO 2,63 -4,36 190,81 Penguen Gıda 5,23 -4,91 471,34 Pera GMYO 2,63 -7,39 179,79 Pergamon Dış Ticaret 15,38 -5,35 98,77 Petkim 4,14 -1,66 8,66 Petrokent Turizm 690,00 0,00 438,64 Pınar Et ve Un 26,48 -1,63 191,33 Pınar Su 9,07 -1,84 290,95 Pınar Süt 22,20 -2,97 76,06 Plastikkart 11,46 -3,37 23,62 Polisan Holding 3,92 -4,39 29,91 Politeknik Metal 469,80 -0,04 517,57 Prizma Press Matbaacılık 6,24 -6,59 45,12 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,30 0,04 10,16 QNB Finans Fin. Kir. 132,80 -1,26 2,87 QNB Finansbank 71,15 -0,28 89,73 Ral Yatırım Holding 5,16 -3,37 96,61 Ray Sigorta 20,62 -9,96 502,92 Reysaş GMYO 4,79 -3,43 4,36 Reysaş Lojistik 6,95 -5,05 58,68 Rhea Girişim 3,15 -3,96 164,71 Rodrigo Tekstil 10,02 0,30 453,59 Royal Halı 3,63 10,00 164,96 RTA Laboratuvarları 47,78 6,13 1959,48 Sabancı Holding 8,20 -2,38 -10,08 Safkar Ege Soğutmacılık 5,53 -5,47 153,67 Sanel Mühendislik 3,64 -0,27 24,06 Sanifoam Sünger 12,98 7,27 159,60 Sanko Pazarlama 7,78 -3,35 6,78 Saray Matbaacılık 5,38 -3,24 316,16 Sarkuysan 6,90 -1,43 117,16 Sasa Polyester 16,78 -0,65 117,08 Say Yenilenebilir Enerji 8,28 -5,26 269,64 Sekuro Plastik 10,79 0,00 101,31 Selçuk Ecza Deposu 9,85 3,36 65,14 Selçuk Gıda 3,70 -5,13 243,32 Senkron Güvenlik 3,16 0,00 15,75 Serve Film Prodüksiyon 14,79 -1,07 830,19 Servet GMYO 39,50 -1,00 364,71 Seyitler Kimya 13,48 -2,53 98,53 Silverline Endüstri 4,48 -0,44 107,41 Sinpaş GMYO 2,80 2,56 141,38 Smartiks Yazılım 8,28 -3,61 -15,60 Sodaş Sodyum Sanayii 25,80 4,37 570,79 Söktaş 5,04 -2,33 196,38 Sönmez Filament 23,46 1,65 380,74 Sönmez Pamuklu 15,90 -1,61 223,17 Sumaş Suni Tahta 36,66 0,00 273,59 Şeker Fin. Kir. 4,48 2,52 -6,28 Şekerbank 1,89 1,07 44,27 Şişe Cam 6,65 -2,35 30,64 Şok Marketler 13,03 1,88 21,10 T. Halk Bankası 4,94 -1,20 -16,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 67,95 3,03 55,85 T.S.K.B. 1,89 3,85 56,20 T.Tuborg 17,74 -1,99 49,08 Taç Tarım Ürünleri 11,90 -2,22 281,41 Tat Gıda 12,11 0,58 99,05 TAV Havalimanları 14,80 -2,18 -45,52 Taze Kuru Gıda 286,80 -2,78 3861,33 Tek-Art Turizm 1,85 -2,63 46,83 Tekfen Holding 14,39 -1,37 -20,46 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,28 -5,21 120,95 Temapol Polimer Plastik 9,77 -4,22 87,16 TGS Dış Ticaret 9,55 -3,05 104,50 Tofaş Oto. Fab. 27,80 -1,00 19,30 Torunlar GMYO 3,90 -4,41 41,82 Trabzon Liman 31,98 -4,37 205,33 Trabzonspor Sportif 4,10 -1,68 90,70 Trend GMYO 10,39 -5,97 372,27 TSKB GMYO 3,56 -0,56 272,78 Tuğçelik 7,88 -3,90 99,49 Tukaş 11,07 -2,29 -10,36 Turcas Petrol 4,58 -3,58 71,54 Turkcell 16,02 -1,84 16,09 Tümosan Motor ve Traktör 10,81 -4,84 68,64 Tüpraş 77,90 -1,83 -38,56 Türk Hava Yolları 10,14 -2,22 -29,88 Türk Prysmian Kablo 12,30 -4,35 376,65 Türk Telekom 7,17 -2,71 -0,63 Türk Traktör 118,00 -1,01 123,02 Türker Proje Gayrimenkul 84,20 -6,29 100,48 Türkiye Sigorta 5,85 -1,85 168,62 Ufuk Yatırım 14,29 0,00 453,88 Ulaşlar Turizm Yat. 3,84 -4,95 312,08 Ulusoy Elektrik 50,35 -2,14 89,29 Ulusoy Un Sanayi 13,17 -1,57 244,76 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,35 -3,69 93,66 Utopya Turizm 24,26 -2,96 393,09 Uzertaş Boya 50,70 -9,95 2183,78 Ülker Bisküvi 22,94 -2,22 2,59 Vakıf Fin. Kir. 3,95 -4,36 86,54 Vakıf GMYO 3,98 -2,93 129,93 Vakıf Yat. Ort. 8,16 -4,45 348,07 Vakıflar Bankası 3,98 -1,97 -27,77 Vakko Tekstil 6,08 -4,10 33,92 Vanet Gıda 7,23 -9,96 405,59 Verusa Holding 40,74 -2,72 119,62 Verusaturk Girisim 8,46 -4,08 60,87 Vestel 18,38 1,10 45,64 Vestel Beyaz Eşya 34,76 5,02 64,75 Viking Kağıt 7,50 -4,09 301,07 Yapı Kredi Koray GMYO 4,35 -2,90 79,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,18 -1,80 -12,10 Yaprak Süt ve Besi Çift. 42,00 -5,62 571,35 Yataş 9,04 -2,90 23,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,92 -4,39 143,48 Yeni Gimat GMYO 12,97 -0,15 8,34 Yeşil GMYO 1,12 -3,45 75,00 Yeşil Yapı 1,25 -4,58 89,39 Yeşil Yatırım Holding 38,68 -5,61 244,43 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.000,00 0,00 409,34 Yonga Mobilya 35,48 3,74 284,29 Yükselen Çelik 6,92 -4,02 125,77 Yünsa 13,78 -5,03 36,87 Zorlu Enerji 2,71 -1,45 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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