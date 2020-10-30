Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.949,90 -2,44 39,00 İş Bankası (C) 5,09 -2,30 -20,59 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,52 -1,68 -7,37 İş Girişim 16,81 4,93 342,37 İş GMYO 1,88 -1,05 6,82 İş Y. Men. Değ. 10,06 -1,47 149,83 İş Yat. Ort. 2,89 -1,03 79,35 İşbir Holding 2.599,90 504,63 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,13 -3,42 82,26 İttifak Holding 3,16 -2,47 148,85 İz Hayvancılık Tarım 8,11 4,51 209,96 İzmir Demir Çelik 23,76 10,00 190,11 İzmir Fırça 7,42 312,22 Jantsa Jant Sanayi 190,70 5,36 258,54 Kafein Yazılım 16,28 -0,43 46,59 Kaplamin 20,50 -5,27 269,37 Kardemir (A) 5,28 -1,12 99,25 Kardemir (B) 3,35 -2,90 26,89 Kardemir (D) 3,13 -2,19 17,67 Karel Elektronik 16,63 -2,29 14,45 Karsan Otomotiv 2,77 -2,12 75,32 Karsu Tekstil 5,69 -2,57 75,62 Kartonsan 1.812,80 10,00 369,23 Katmerciler Ekipman 3,20 0,31 109,33 Kent Gıda 310,00 -6,63 1234,97 Kerevitaş Gıda 6,50 -1,81 99,39 Kervansaray Yat. Holding 1,00 2,04 81,82 Kiler GMYO 12,29 -4,73 224,27 Klimasan Klima 13,65 -0,94 -35,66 Koç Holding 13,99 -2,17 -30,08 Konfrut Gıda 15,76 -2,78 101,53 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 15,66 6,39 Konya Çimento 631,70 -5,29 132,84 Kordsa Teknik Tekstil 10,81 -2,08 -14,99 Koza Altın 75,45 -2,27 1,89 Koza Madencilik 12,18 -3,10 21,44 Körfez GMYO 6,04 -2,58 152,72 Kristal Kola 2,48 -3,13 64,24 Kron Telekomünikasyon 25,54 -1,77 100,79 Kuştur Kuşadası Turizm 115,10 390,31 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,18 -2,24 94,42 Kütahya Porselen 27,28 -1,73 312,08 Lider Faktoring 3,31 -4,34 80,38 Link Bilgisayar 46,64 -4,70 159,27 Logo Yazılım 93,05 -2,05 53,04 Lokman Hekim Sağlık 11,65 -4,59 103,12 Lüks Kadife 28,90 -3,47 234,49 Makina Takım 2,97 1,02 57,98 Marka Yatırım Holding 3,22 0,00 172,88 Marmaris Altınyunus 77,30 -3,13 8,87 Marshall 342,00 5,52 619,39 Martı GMYO 3,12 -4,29 208,91 Martı Otel 2,16 -0,46 137,36 Mavi Giyim 37,34 -1,74 -35,51 Mazhar Zorlu Holding 19,25 2,39 59,22 Mega Polietilen 12,05 849,98 Menderes Tekstil 3,04 1,33 132,06 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 70,00 260,08 Merko Gıda 16,20 5,06 1442,86 Metemtur Otelcilik 9,90 -1,00 456,18 Metro Holding 2,09 -2,79 51,45 Metro Petrol ve Tesisleri 3,28 -2,96 67,35 Metro Yatırım Ortaklığı 2,38 -2,06 -55,37 Migros Ticaret 37,86 -4,15 56,32 Milpa 4,88 -2,40 122,83 Mistral GMYO 4,01 -1,96 113,68 MLP Sağlık 16,50 -3,96 3,13 MMC San. ve Tic. Yat. 5,58 389,47 Mondi Tire Kutsan 6,46 1,73 56,04 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 0,05 3,51 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 32,80 -3,98 157,86 Net Holding 3,19 1,92 22,69 Netaş Telekom. 20,06 -3,00 53,60 Niğbaş Niğde Beton 43,00 0,23 593,55 Nuh Çimento 29,10 -1,36 164,91 Nurol GMYO 5,95 -2,46 66,67 Odaş Elektrik 3,09 0,98 113,74 Olmuksan-IP 7,56 -9,79 195,20 Orge Enerji Elektrik 6,84 -2,01 37,90 Orma Orman Mahsulleri 13,57 391,67 Osmanlı Menkul 21,34 411,59 Ostim Endüstriyel Yat 3,76 -1,31 123,81 Otokar 166,50 -0,12 13,23 Oyak Çimento 7,23 -2,30 31,51 Oyak Yat. Ort. 6,12 -0,81 165,09 Oylum Sınai Yatırımlar 4,96 5,31 60,58 Özak GMYO 3,97 -1,73 54,47 Özbal Çelik Boru 5,88 1,03 264,79 Özderici GMYO 2,14 -2,73 36,31 Özerden Plastik 8,98 293,86 Panora GMYO 5,50 -3,68 -1,81 Papilon Savunma 18,19 2,48 136,04 Park Elek.Madencilik 4,41 -3,08 44,59 Parsan 17,86 -2,67 5,43 Pegasus 39,46 -3,28 -54,33 Peker GMYO 2,58 2,38 185,28 Penguen Gıda 5,35 -3,08 484,45 Pera GMYO 2,55 -5,56 171,28 Pergamon Dış Ticaret 14,81 -1,33 91,40 Petkim 4,10 1,74 7,61 Petrokent Turizm 700,00 2,94 446,45 Pınar Et ve Un 26,52 9,68 191,77 Pınar Su 7,84 5,23 237,93 Pınar Süt 20,84 5,25 65,27 Plastikkart 10,33 -3,10 11,43 Polisan Holding 3,94 0,51 30,57 Politeknik Metal 400,00 425,82 Prizma Press Matbaacılık 6,45 50,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.229,00 0,20 10,94 QNB Finans Fin. Kir. 126,80 -1,71 -1,78 QNB Finansbank 68,55 -2,28 82,80 Ral Yatırım Holding 4,88 -1,61 85,94 Ray Sigorta 21,06 -6,40 515,79 Reysaş GMYO 4,43 -1,56 -3,49 Reysaş Lojistik 6,42 1,58 46,58 Rhea Girişim 2,85 -4,04 139,50 Rodrigo Tekstil 9,22 -5,24 409,39 Royal Halı 4,21 207,30 RTA Laboratuvarları 51,85 3,08 2134,91 Sabancı Holding 7,93 -2,10 -13,05 Safkar Ege Soğutmacılık 5,10 -1,35 133,94 Sanel Mühendislik 3,37 -3,16 14,86 Sanifoam Sünger 11,90 -0,83 138,00 Sanko Pazarlama 7,35 -3,42 0,88 Saray Matbaacılık 5,26 -0,94 306,88 Sarkuysan 6,67 0,00 109,92 Sasa Polyester 15,56 -3,05 101,29 Say Yenilenebilir Enerji 7,63 -3,30 240,62 Sekuro Plastik 10,35 -1,43 93,10 Selçuk Ecza Deposu 8,90 -4,91 49,21 Selçuk Gıda 4,33 8,25 301,77 Senkron Güvenlik 3,45 26,37 Serve Film Prodüksiyon 15,55 0,97 877,99 Servet GMYO 37,20 337,65 Seyitler Kimya 12,38 -2,67 82,33 Silverline Endüstri 4,02 -3,13 86,11 Sinpaş GMYO 2,60 -1,52 124,14 Smartiks Yazılım 7,70 -1,28 -21,51 Sodaş Sodyum Sanayii 24,58 539,07 Söktaş 4,83 0,00 184,03 Sönmez Filament 24,22 0,58 396,31 Sönmez Pamuklu 14,72 -0,54 199,19 Sumaş Suni Tahta 33,98 246,28 Şeker Fin. Kir. 4,30 -1,15 -10,04 Şekerbank 1,98 0,00 51,15 Şişe Cam 6,21 -1,58 21,99 Şok Marketler 11,62 -2,60 7,99 T. Halk Bankası 4,74 -1,46 -19,80 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 68,75 -9,95 57,68 T.S.K.B. 2,39 3,02 97,52 T.Tuborg 16,93 -3,15 42,27 Taç Tarım Ürünleri 11,78 277,56 Tat Gıda 10,52 -2,86 72,92 TAV Havalimanları 13,68 -2,29 -49,64 Taze Kuru Gıda 271,60 -3,45 3651,38 Tek-Art Turizm 1,59 -3,64 26,19 Tekfen Holding 13,44 -1,90 -25,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,23 -3,40 95,95 Temapol Polimer Plastik 9,20 0,11 76,25 TGS Dış Ticaret 9,56 4,48 104,71 Tofaş Oto. Fab. 25,24 -1,02 8,32 Torunlar GMYO 3,50 -2,51 27,27 Trabzon Liman 30,36 -1,49 189,87 Trabzonspor Sportif 3,99 -0,75 85,58 Trend GMYO 9,41 0,75 327,73 TSKB GMYO 3,49 265,45 Tuğçelik 7,43 -4,50 88,10 Tukaş 10,03 -1,08 -18,79 Turcas Petrol 4,30 -0,92 61,05 Turkcell 14,57 -2,48 5,58 Tümosan Motor ve Traktör 9,67 -1,63 50,86 Tüpraş 74,35 -2,17 -41,36 Türk Hava Yolları 8,99 -1,86 -37,83 Türk Prysmian Kablo 12,12 -5,75 369,68 Türk Telekom 6,46 -1,67 -10,47 Türk Traktör 108,00 -3,57 104,12 Türker Proje Gayrimenkul 77,00 -2,78 83,33 Türkiye Sigorta 5,70 2,15 161,73 Ufuk Yatırım 13,21 412,02 Ulaşlar Turizm Yat. 3,58 -3,50 284,17 Ulusoy Elektrik 49,98 2,21 87,89 Ulusoy Un Sanayi 11,81 1,90 209,16 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,11 2,43 73,88 Utopya Turizm 24,60 0,49 400,00 Uzertaş Boya 41,08 1750,45 Ülker Bisküvi 20,38 -2,02 -8,86 Vakıf Fin. Kir. 3,42 -4,74 61,51 Vakıf GMYO 3,39 -4,78 95,84 Vakıf Yat. Ort. 7,56 -2,33 315,12 Vakıflar Bankası 3,80 -1,81 -31,03 Vakko Tekstil 5,34 -3,61 17,62 Vanet Gıda 7,37 415,38 Verusa Holding 37,56 -3,20 102,47 Verusaturk Girisim 8,00 -0,50 52,13 Vestel 17,03 -0,47 34,94 Vestel Beyaz Eşya 29,62 -3,64 40,39 Viking Kağıt 6,50 -3,70 247,59 Yapı Kredi Koray GMYO 3,80 -3,06 57,02 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 -1,40 -14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,50 -3,95 483,43 Yataş 8,90 -2,20 21,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,83 -2,54 137,89 Yeni Gimat GMYO 13,02 0,15 8,76 Yeşil GMYO 1,06 -1,85 65,63 Yeşil Yapı 1,24 0,00 87,88 Yeşil Yatırım Holding 48,26 9,98 329,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.998,40 443,24 Yonga Mobilya 34,00 268,26 Yükselen Çelik 6,34 -2,01 106,85 Yünsa 11,94 -3,71 18,60 Zorlu Enerji 2,55 0,79 56,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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