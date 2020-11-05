Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

05.11.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 43.000,00 5,98 42,48
İş Bankası (C) 5,49 0,18 -14,35
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 3,71 0,82 -2,37
İş Girişim 15,44 -1,72 306,32
İş GMYO 1,98 2,06 12,50
İş Y. Men. Değ. 10,82 0,84 168,70
İş Yat. Ort. 3,04 2,01 88,66
İşbir Holding 2.893,00 -0,14 572,79
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,21 3,42 95,16
İttifak Holding 2,29 -1,29 80,34
İz Hayvancılık Tarım 8,15 0,62 211,49
İzmir Demir Çelik 21,00 -0,85 156,41
İzmir Fırça 6,84 1,63 280,00
Jantsa Jant Sanayi 182,20 0,50 242,56
Kafein Yazılım 17,14 1,36 54,33
Kaplamin 21,46 -0,09 286,67
Kardemir (A) 4,54 0,00 71,32
Kardemir (B) 3,43 -0,29 29,92
Kardemir (D) 3,35 -1,47 25,94
Karel Elektronik 17,30 1,29 19,06
Karsan Otomotiv 2,92 0,00 84,81
Karsu Tekstil 6,20 0,00 91,36
Kartonsan 1.949,20 -5,38 404,53
Katmerciler Ekipman 3,19 -0,93 108,68
Kent Gıda 289,60 2,33 1147,12
Kerevitaş Gıda 6,40 1,91 96,32
Kervansaray Yat. Holding 0,90 -6,25 63,64
Kiler GMYO 12,24 6,90 222,96
Klimasan Klima 14,53 2,25 -31,51
Koç Holding 15,21 1,47 -23,98
Konfrut Gıda 15,27 0,26 95,27
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 19,45 9,95
Konya Çimento 701,60 -5,99 158,61
Kordsa Teknik Tekstil 11,87 0,08 -6,65
Koza Altın 77,85 0,45 5,13
Koza Madencilik 12,50 1,21 24,63
Körfez GMYO 6,54 -1,95 173,64
Kristal Kola 2,39 0,42 58,28
Kron Telekomünikasyon 26,62 0,08 109,28
Kuştur Kuşadası Turizm 158,00 9,80 573,05
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 2,21 106,01
Kütahya Porselen 27,90 -0,14 321,45
Lider Faktoring 3,33 0,00 81,47
Link Bilgisayar 44,80 2,28 149,05
Logo Yazılım 98,25 1,97 61,60
Lokman Hekim Sağlık 11,34 -1,22 97,71
Lüks Kadife 29,90 -0,47 246,06
Makina Takım 2,97 2,41 57,98
Marka Yatırım Holding 3,94 3,14 233,90
Marmaris Altınyunus 85,30 0,06 20,14
Marshall 300,00 0,00 531,05
Martı GMYO 3,01 -9,88 198,02
Martı Otel 2,51 -1,57 175,82
Mavi Giyim 39,00 1,88 -32,64
Mazhar Zorlu Holding 18,00 0,00 48,88
Mega Polietilen 14,90 9,96 1074,66
Menderes Tekstil 3,18 1,27 142,75
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 69,90 5,75 259,57
Merko Gıda 10,06 -6,59 858,10
Metemtur Otelcilik 9,75 1,04 447,75
Metro Holding 2,38 0,42 72,46
Metro Petrol ve Tesisleri 3,63 1,68 85,20
Metro Yatırım Ortaklığı 2,36 0,43 -55,74
Migros Ticaret 39,22 0,56 61,93
Milpa 5,21 0,39 137,90
Mistral GMYO 4,49 0,67 139,26
MLP Sağlık 18,71 2,35 16,94
MMC San. ve Tic. Yat. 5,91 0,00 418,42
Mondi Tire Kutsan 6,42 1,10 55,07
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.110,90 3,51
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 35,42 5,35 178,46
Net Holding 3,26 1,24 25,38
Netaş Telekom. 21,92 3,40 67,84
Niğbaş Niğde Beton 44,52 -1,07 618,06
Nuh Çimento 32,06 -0,12 191,86
Nurol GMYO 6,06 0,17 69,75
Odaş Elektrik 3,39 2,42 134,49
Olmuksan-IP 7,95 -3,52 210,43
Orge Enerji Elektrik 7,43 1,09 49,80
Orma Orman Mahsulleri 11,80 1,64 327,54
Osmanlı Menkul 19,23 0,16 361,01
Ostim Endüstriyel Yat 4,14 0,00 146,43
Otokar 204,50 2,82 39,08
Oyak Çimento 7,54 1,07 37,15
Oyak Yat. Ort. 6,18 0,00 167,69
Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 0,42 55,72
Özak GMYO 4,21 0,00 63,81
Özbal Çelik Boru 6,49 1,41 302,64
Özderici GMYO 2,31 3,12 47,13
Özerden Plastik 7,60 1,20 233,33
Panora GMYO 6,08 -1,46 8,54
Papilon Savunma 21,58 7,95 180,03
Park Elek.Madencilik 5,14 1,38 68,52
Parsan 19,75 -0,55 16,59
Pegasus 44,60 0,00 -48,38
Peker GMYO 2,73 -2,50 201,87
Penguen Gıda 5,07 0,00 453,86
Pera GMYO 2,77 -2,46 194,68
Pergamon Dış Ticaret 16,22 -0,49 109,62
Petkim 4,33 1,64 13,65
Petrokent Turizm 786,50 9,98 513,97
Pınar Et ve Un 23,92 0,50 163,16
Pınar Su 7,20 0,14 210,34
Pınar Süt 19,60 0,77 55,44
Plastikkart 10,93 0,83 17,91
Polisan Holding 3,78 0,80 25,27
Politeknik Metal 300,00 0,00 294,36
Prizma Press Matbaacılık 6,45 -0,62 50,00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.238,40 0,17 11,79
QNB Finans Fin. Kir. 125,40 4,50 -2,87
QNB Finansbank 68,85 1,77 83,60
Ral Yatırım Holding 4,91 1,03 87,09
Ray Sigorta 19,64 -1,60 474,27
Reysaş GMYO 4,68 0,86 1,96
Reysaş Lojistik 7,22 -0,14 64,84
Rhea Girişim 2,91 -2,02 144,54
Rodrigo Tekstil 9,80 5,95 441,44
Royal Halı 3,80 2,70 177,37
RTA Laboratuvarları 46,76 0,95 1915,52
Sabancı Holding 8,96 1,47 -1,75
Safkar Ege Soğutmacılık 5,30 0,57 143,12
Sanel Mühendislik 3,25 0,93 10,77
Sanifoam Sünger 13,66 8,76 173,20
Sanko Pazarlama 7,64 0,39 4,86
Saray Matbaacılık 5,43 0,74 320,03
Sarkuysan 6,81 0,89 114,32
Sasa Polyester 15,79 0,96 104,27
Say Yenilenebilir Enerji 8,44 2,30 276,79
Sekuro Plastik 10,11 -1,37 88,62
Selçuk Ecza Deposu 9,63 0,31 61,45
Selçuk Gıda 4,09 0,00 279,50
Senkron Güvenlik 3,15 -1,56 15,38
Serve Film Prodüksiyon 18,60 5,68 1069,81
Servet GMYO 40,90 -0,24 381,18
Seyitler Kimya 12,52 -0,87 84,39
Silverline Endüstri 4,20 1,69 94,44
Sinpaş GMYO 2,82 -0,35 143,10
Smartiks Yazılım 7,79 0,52 -20,59
Sodaş Sodyum Sanayii 24,00 5,08 523,99
Söktaş 5,11 3,65 200,50
Sönmez Filament 27,22 -0,87 457,79
Sönmez Pamuklu 15,95 6,26 224,19
Sumaş Suni Tahta 30,00 0,07 205,72
Şeker Fin. Kir. 4,34 0,93 -9,21
Şekerbank 1,78 4,71 35,88
Şişe Cam 6,55 1,24 28,67
Şok Marketler 11,88 -0,92 10,41
T. Halk Bankası 4,91 -0,61 -16,92
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 67,40 0,45 54,59
T.S.K.B. 2,14 3,38 76,86
T.Tuborg 17,47 1,39 46,81
Taç Tarım Ürünleri 10,66 0,76 241,67
Tat Gıda 10,45 1,46 71,77
TAV Havalimanları 14,60 -0,21 -46,25
Taze Kuru Gıda 243,60 1,42 3264,64
Tek-Art Turizm 1,77 2,31 40,48
Tekfen Holding 14,04 1,01 -22,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,85 0,11 110,71
Temapol Polimer Plastik 9,69 3,19 85,63
TGS Dış Ticaret 9,52 0,42 103,85
Tofaş Oto. Fab. 27,76 1,02 19,13
Torunlar GMYO 3,58 1,13 30,18
Trabzon Liman 30,38 1,13 190,06
Trabzonspor Sportif 4,00 0,76 86,05
Trend GMYO 10,14 3,79 360,91
TSKB GMYO 3,62 0,56 279,06
Tuğçelik 7,25 -1,63 83,54
Tukaş 10,20 0,59 -17,41
Turcas Petrol 4,60 2,91 72,28
Turkcell 15,43 0,85 11,81
Tümosan Motor ve Traktör 10,23 0,79 59,59
Tüpraş 78,30 1,16 -38,25
Türk Hava Yolları 9,79 0,10 -32,30
Türk Prysmian Kablo 12,42 -0,88 381,30
Türk Telekom 6,88 1,93 -4,65
Türk Traktör 124,50 -1,81 135,30
Türker Proje Gayrimenkul 80,35 0,37 91,31
Türkiye Sigorta 5,53 0,36 153,93
Ufuk Yatırım 11,66 0,00 351,94
Ulaşlar Turizm Yat. 3,62 -0,28 288,47
Ulusoy Elektrik 49,90 -0,16 87,59
Ulusoy Un Sanayi 11,66 0,09 205,24
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,24 0,45 84,60
Utopya Turizm 22,98 0,09 367,07
Uzertaş Boya 29,62 -9,97 1234,23
Ülker Bisküvi 21,80 3,32 -2,50
Vakıf Fin. Kir. 3,85 -0,26 81,82
Vakıf GMYO 3,57 1,13 106,24
Vakıf Yat. Ort. 7,77 -0,13 326,65
Vakıflar Bankası 4,00 0,00 -27,40
Vakko Tekstil 5,56 0,18 22,47
Vanet Gıda 9,80 0,00 585,31
Verusa Holding 42,04 2,04 126,62
Verusaturk Girisim 8,70 0,23 65,44
Vestel 18,32 2,40 45,17
Vestel Beyaz Eşya 32,74 0,61 55,18
Viking Kağıt 6,80 -2,72 263,64
Yapı Kredi Koray GMYO 4,01 0,75 65,70
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 0,00 -6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 28,50 -1,72 355,56
Yataş 9,09 1,11 23,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,07 1,50 152,80
Yeni Gimat GMYO 13,08 0,69 9,26
Yeşil GMYO 1,05 0,96 64,06
Yeşil Yapı 1,24 -0,80 87,88
Yeşil Yatırım Holding 45,06 0,04 301,25
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.999,90 0,00 477,25
Yonga Mobilya 30,16 -2,08 226,67
Yükselen Çelik 7,03 2,33 129,36
Yünsa 12,58 1,62 24,95
Zorlu Enerji 2,63 2,33 61,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ticaret, Holding, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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