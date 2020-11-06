Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.490,00
|40,79
|İş Bankası (C)
|5,44
|0,18
|-15,13
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|3,70
|0,54
|-2,63
|İş Girişim
|14,97
|-0,86
|293,95
|İş GMYO
|1,99
|1,02
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|11,10
|1,83
|175,66
|İş Yat. Ort.
|3,01
|0,33
|86,80
|İşbir Holding
|2.800,00
|0,00
|551,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,16
|0,00
|87,10
|İttifak Holding
|2,47
|-3,14
|94,51
|İz Hayvancılık Tarım
|8,22
|0,86
|214,16
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|-7,66
|144,20
|İzmir Fırça
|7,01
|1,89
|289,44
|Jantsa Jant Sanayi
|184,40
|0,66
|246,70
|Kafein Yazılım
|17,26
|0,06
|55,41
|Kaplamin
|21,08
|-0,75
|279,82
|Kardemir (A)
|4,59
|1,55
|73,21
|Kardemir (B)
|3,46
|1,47
|31,06
|Kardemir (D)
|3,39
|2,11
|27,44
|Karel Elektronik
|17,50
|0,00
|20,44
|Karsan Otomotiv
|2,91
|0,00
|84,18
|Karsu Tekstil
|6,17
|-0,80
|90,43
|Kartonsan
|2.099,00
|-2,11
|443,31
|Katmerciler Ekipman
|3,29
|-2,08
|115,22
|Kent Gıda
|292,20
|0,76
|1158,32
|Kerevitaş Gıda
|6,68
|3,25
|104,91
|Kervansaray Yat. Holding
|0,99
|-2,94
|80,00
|Kiler GMYO
|12,90
|6,17
|240,37
|Klimasan Klima
|14,82
|1,51
|-30,14
|Koç Holding
|15,60
|2,63
|-22,04
|Konfrut Gıda
|15,48
|1,24
|97,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|20,32
|4,47
|Konya Çimento
|676,10
|-4,10
|149,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,13
|-0,16
|-4,61
|Koza Altın
|80,95
|1,76
|9,32
|Koza Madencilik
|12,94
|1,01
|29,01
|Körfez GMYO
|6,62
|-1,34
|176,99
|Kristal Kola
|2,43
|-0,41
|60,93
|Kron Telekomünikasyon
|26,32
|-1,13
|106,92
|Kuştur Kuşadası Turizm
|173,80
|9,86
|640,36
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|0,00
|103,34
|Kütahya Porselen
|28,72
|2,21
|333,84
|Lider Faktoring
|3,49
|2,35
|90,19
|Link Bilgisayar
|45,90
|1,64
|155,16
|Logo Yazılım
|98,90
|0,71
|62,66
|Lokman Hekim Sağlık
|11,54
|1,94
|101,20
|Lüks Kadife
|30,00
|-0,66
|247,22
|Makina Takım
|2,85
|-2,06
|51,60
|Marka Yatırım Holding
|4,46
|6,19
|277,97
|Marmaris Altınyunus
|86,50
|1,47
|21,83
|Marshall
|292,10
|0,21
|514,43
|Martı GMYO
|3,11
|-1,58
|207,92
|Martı Otel
|2,39
|-0,42
|162,64
|Mavi Giyim
|39,00
|0,26
|-32,64
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|-0,56
|47,23
|Mega Polietilen
|14,79
|-0,74
|1065,99
|Menderes Tekstil
|3,16
|0,00
|141,22
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,50
|5,15
|267,80
|Merko Gıda
|13,02
|9,97
|1140,00
|Metemtur Otelcilik
|9,79
|0,20
|450,00
|Metro Holding
|2,34
|0,00
|69,57
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,66
|2,52
|86,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,36
|-0,42
|-55,74
|Migros Ticaret
|38,94
|0,72
|60,78
|Milpa
|5,59
|2,57
|155,25
|Mistral GMYO
|4,42
|0,23
|135,53
|MLP Sağlık
|17,97
|1,24
|12,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,75
|0,00
|404,39
|Mondi Tire Kutsan
|6,51
|-0,61
|57,25
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|38,38
|3,79
|201,73
|Net Holding
|3,19
|1,59
|22,69
|Netaş Telekom.
|22,04
|-3,50
|68,76
|Niğbaş Niğde Beton
|46,90
|1,21
|656,45
|Nuh Çimento
|33,30
|1,83
|203,14
|Nurol GMYO
|6,69
|3,72
|87,39
|Odaş Elektrik
|3,57
|-0,56
|146,94
|Olmuksan-IP
|7,50
|-0,79
|192,86
|Orge Enerji Elektrik
|7,53
|0,94
|51,81
|Orma Orman Mahsulleri
|11,61
|0,00
|320,65
|Osmanlı Menkul
|19,29
|0,00
|362,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,10
|0,24
|144,05
|Otokar
|203,60
|2,83
|38,46
|Oyak Çimento
|7,65
|1,73
|39,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,14
|-0,65
|165,96
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,90
|1,45
|58,64
|Özak GMYO
|4,27
|-0,23
|66,15
|Özbal Çelik Boru
|6,75
|4,49
|318,77
|Özderici GMYO
|2,28
|0,88
|45,22
|Özerden Plastik
|8,34
|0,97
|265,79
|Panora GMYO
|6,28
|0,00
|12,11
|Papilon Savunma
|20,38
|-0,78
|164,46
|Park Elek.Madencilik
|5,13
|0,00
|68,20
|Parsan
|19,53
|-0,56
|15,29
|Pegasus
|44,58
|1,09
|-48,40
|Peker GMYO
|2,73
|0,37
|201,87
|Penguen Gıda
|5,19
|-0,38
|466,97
|Pera GMYO
|2,93
|3,17
|211,70
|Pergamon Dış Ticaret
|15,83
|-1,37
|104,58
|Petkim
|4,27
|0,23
|12,07
|Petrokent Turizm
|775,00
|505,00
|Pınar Et ve Un
|24,44
|2,00
|168,88
|Pınar Su
|7,72
|6,04
|232,76
|Pınar Süt
|20,36
|2,11
|61,46
|Plastikkart
|12,10
|1,51
|30,53
|Polisan Holding
|3,93
|2,88
|30,24
|Politeknik Metal
|295,00
|-1,11
|287,79
|Prizma Press Matbaacılık
|6,81
|1,79
|58,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,90
|1,05
|-3,25
|QNB Finansbank
|67,85
|-0,59
|80,93
|Ral Yatırım Holding
|5,02
|0,60
|91,28
|Ray Sigorta
|20,66
|-2,27
|504,09
|Reysaş GMYO
|4,64
|-0,43
|1,09
|Reysaş Lojistik
|7,13
|-0,83
|62,79
|Rhea Girişim
|2,98
|-0,33
|150,42
|Rodrigo Tekstil
|11,18
|9,93
|517,68
|Royal Halı
|3,66
|0,00
|167,15
|RTA Laboratuvarları
|47,56
|0,59
|1950,00
|Sabancı Holding
|8,93
|-0,11
|-2,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,58
|4,10
|155,96
|Sanel Mühendislik
|3,31
|-0,90
|12,82
|Sanifoam Sünger
|14,57
|5,50
|191,40
|Sanko Pazarlama
|7,74
|1,04
|6,23
|Saray Matbaacılık
|5,68
|3,65
|339,36
|Sarkuysan
|7,04
|1,73
|121,56
|Sasa Polyester
|16,31
|-0,73
|111,00
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,96
|2,99
|300,00
|Sekuro Plastik
|10,25
|0,29
|91,23
|Selçuk Ecza Deposu
|9,84
|1,44
|64,97
|Selçuk Gıda
|4,20
|6,06
|289,71
|Senkron Güvenlik
|3,45
|-1,15
|26,37
|Serve Film Prodüksiyon
|19,28
|-0,05
|1112,58
|Servet GMYO
|41,20
|1,73
|384,71
|Seyitler Kimya
|13,19
|3,05
|94,26
|Silverline Endüstri
|4,26
|-1,62
|97,22
|Sinpaş GMYO
|2,91
|-0,68
|150,86
|Smartiks Yazılım
|7,73
|-1,40
|-21,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,50
|2,17
|510,99
|Söktaş
|4,93
|0,00
|189,91
|Sönmez Filament
|27,56
|0,36
|464,75
|Sönmez Pamuklu
|16,22
|-0,43
|229,67
|Sumaş Suni Tahta
|32,90
|6,06
|235,27
|Şeker Fin. Kir.
|4,38
|1,62
|-8,37
|Şekerbank
|1,87
|2,75
|42,75
|Şişe Cam
|6,60
|-0,45
|29,66
|Şok Marketler
|11,95
|0,76
|11,06
|T. Halk Bankası
|4,91
|-0,20
|-16,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,90
|-0,15
|48,85
|T.S.K.B.
|2,15
|1,42
|77,69
|T.Tuborg
|17,34
|0,99
|45,71
|Taç Tarım Ürünleri
|10,50
|0,00
|236,54
|Tat Gıda
|11,07
|3,75
|81,96
|TAV Havalimanları
|14,62
|0,21
|-46,18
|Taze Kuru Gıda
|247,10
|1,60
|3312,98
|Tek-Art Turizm
|1,74
|0,00
|38,10
|Tekfen Holding
|14,00
|-0,07
|-22,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,25
|0,43
|120,24
|Temapol Polimer Plastik
|9,66
|0,42
|85,06
|TGS Dış Ticaret
|9,44
|0,43
|102,14
|Tofaş Oto. Fab.
|27,80
|0,65
|19,30
|Torunlar GMYO
|3,60
|0,56
|30,91
|Trabzon Liman
|31,04
|1,11
|196,36
|Trabzonspor Sportif
|4,03
|0,75
|87,44
|Trend GMYO
|10,46
|0,48
|375,45
|TSKB GMYO
|3,78
|3,28
|295,82
|Tuğçelik
|7,24
|0,14
|83,29
|Tukaş
|11,06
|6,55
|-10,45
|Turcas Petrol
|4,65
|0,87
|74,16
|Turkcell
|16,10
|1,90
|16,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,40
|-1,42
|62,25
|Tüpraş
|77,60
|0,06
|-38,80
|Türk Hava Yolları
|9,76
|0,72
|-32,50
|Türk Prysmian Kablo
|13,58
|3,66
|426,25
|Türk Telekom
|6,85
|0,29
|-5,07
|Türk Traktör
|128,80
|3,87
|143,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,60
|-0,97
|94,29
|Türkiye Sigorta
|5,64
|0,71
|158,98
|Ufuk Yatırım
|12,90
|7,50
|400,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,82
|2,14
|309,93
|Ulusoy Elektrik
|52,60
|4,16
|97,74
|Ulusoy Un Sanayi
|12,23
|4,44
|220,16
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,33
|3,10
|92,01
|Utopya Turizm
|23,04
|-1,87
|368,29
|Uzertaş Boya
|26,66
|-9,99
|1100,90
|Ülker Bisküvi
|21,86
|-1,26
|-2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|3,83
|0,79
|80,87
|Vakıf GMYO
|3,57
|-0,28
|106,24
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|0,26
|326,65
|Vakıflar Bankası
|4,00
|0,00
|-27,40
|Vakko Tekstil
|5,60
|-0,88
|23,35
|Vanet Gıda
|9,77
|7,60
|583,22
|Verusa Holding
|42,96
|1,90
|131,58
|Verusaturk Girisim
|8,60
|0,23
|63,54
|Vestel
|18,85
|2,06
|49,37
|Vestel Beyaz Eşya
|32,78
|1,17
|55,37
|Viking Kağıt
|6,63
|-2,36
|254,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,10
|-0,73
|69,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|0,43
|-6,85
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,90
|9,96
|393,92
|Yataş
|9,35
|0,11
|27,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|0,25
|150,31
|Yeni Gimat GMYO
|12,95
|-0,69
|8,18
|Yeşil GMYO
|1,10
|2,80
|71,88
|Yeşil Yapı
|1,37
|2,24
|107,58
|Yeşil Yatırım Holding
|45,30
|1,62
|303,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.899,80
|-0,29
|473,85
|Yonga Mobilya
|30,52
|1,19
|230,57
|Yükselen Çelik
|6,89
|-0,72
|124,80
|Yünsa
|12,88
|0,78
|27,93
|Zorlu Enerji
|2,69
|3,07
|65,03
(Son)
- Kaynak: AA
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