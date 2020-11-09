Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 43.125,40 1,50 42,89 İş Bankası (C) 5,72 5,15 -10,76 İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86 İş Fin.Kir. 3,74 2,19 -1,58 İş Girişim 15,22 1,13 300,53 İş GMYO 1,99 0,51 13,07 İş Y. Men. Değ. 11,39 2,61 182,86 İş Yat. Ort. 3,06 1,66 89,90 İşbir Holding 2.755,10 -0,18 540,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,18 1,72 90,32 İttifak Holding 2,46 0,00 93,73 İz Hayvancılık Tarım 8,35 1,95 219,13 İzmir Demir Çelik 20,98 0,00 156,17 İzmir Fırça 6,89 -0,86 282,78 Jantsa Jant Sanayi 188,30 2,62 254,03 Kafein Yazılım 17,41 0,75 56,76 Kaplamin 21,00 0,00 278,38 Kardemir (A) 4,61 0,44 73,96 Kardemir (B) 3,51 1,15 32,95 Kardemir (D) 3,52 2,03 32,33 Karel Elektronik 17,59 1,38 21,06 Karsan Otomotiv 3,00 2,39 89,87 Karsu Tekstil 6,17 -0,48 90,43 Kartonsan 2.160,00 -0,39 459,09 Katmerciler Ekipman 3,28 0,31 114,56 Kent Gıda 295,00 1,03 1170,37 Kerevitaş Gıda 6,67 0,76 104,60 Kervansaray Yat. Holding 0,96 1,05 74,55 Kiler GMYO 11,38 -4,77 200,26 Klimasan Klima 15,05 0,80 -29,06 Koç Holding 15,84 2,06 -20,84 Konfrut Gıda 15,42 0,72 97,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 19,75 0,92 Konya Çimento 721,10 2,28 165,79 Kordsa Teknik Tekstil 12,23 1,83 -3,82 Koza Altın 80,95 -0,31 9,32 Koza Madencilik 13,17 0,53 31,31 Körfez GMYO 6,69 -0,45 179,92 Kristal Kola 2,40 -0,83 58,94 Kron Telekomünikasyon 26,54 0,08 108,65 Kuştur Kuşadası Turizm 190,00 9,20 709,37 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 3,96 110,47 Kütahya Porselen 30,00 4,75 353,17 Lider Faktoring 3,47 -0,29 89,10 Link Bilgisayar 46,60 2,42 159,05 Logo Yazılım 99,60 0,40 63,82 Lokman Hekim Sağlık 11,38 0,35 98,41 Lüks Kadife 30,12 1,89 248,61 Makina Takım 2,87 1,77 52,66 Marka Yatırım Holding 5,08 9,96 330,51 Marmaris Altınyunus 86,10 0,53 21,27 Marshall 298,00 0,00 526,84 Martı GMYO 3,15 3,28 211,88 Martı Otel 2,57 7,08 182,42 Mavi Giyim 39,50 1,91 -31,78 Mazhar Zorlu Holding 17,50 0,00 44,75 Mega Polietilen 12,07 -9,99 851,55 Menderes Tekstil 3,41 0,00 160,31 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 71,95 3,53 270,11 Merko Gıda 13,36 2,61 1172,38 Metemtur Otelcilik 9,70 0,31 444,94 Metro Holding 2,34 0,86 69,57 Metro Petrol ve Tesisleri 3,66 0,83 86,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,37 0,85 -55,56 Migros Ticaret 39,94 3,10 64,91 Milpa 5,59 1,27 155,25 Mistral GMYO 4,45 0,91 137,13 MLP Sağlık 17,67 0,68 10,44 MMC San. ve Tic. Yat. 5,67 0,00 397,37 Mondi Tire Kutsan 6,55 0,46 58,21 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 37,12 -0,38 191,82 Net Holding 3,17 0,96 21,92 Netaş Telekom. 21,84 1,02 67,23 Niğbaş Niğde Beton 46,00 -1,03 641,94 Nuh Çimento 36,00 0,11 227,72 Nurol GMYO 6,71 0,30 87,96 Odaş Elektrik 3,65 1,39 152,47 Olmuksan-IP 7,30 0,00 185,05 Orge Enerji Elektrik 7,64 1,73 54,03 Orma Orman Mahsulleri 12,00 3,90 334,78 Osmanlı Menkul 20,48 5,08 390,97 Ostim Endüstriyel Yat 4,11 0,98 144,64 Otokar 205,00 0,39 39,42 Oyak Çimento 7,90 3,27 43,70 Oyak Yat. Ort. 6,20 0,49 168,55 Oylum Sınai Yatırımlar 4,94 1,65 59,93 Özak GMYO 4,40 2,56 71,21 Özbal Çelik Boru 6,87 1,48 326,21 Özderici GMYO 2,29 1,33 45,86 Özerden Plastik 8,90 -0,45 290,35 Panora GMYO 6,32 0,16 12,82 Papilon Savunma 20,86 1,76 170,69 Park Elek.Madencilik 5,32 1,33 74,43 Parsan 19,72 1,28 16,41 Pegasus 44,84 1,49 -48,10 Peker GMYO 2,73 1,11 201,87 Penguen Gıda 5,19 -0,95 466,97 Pera GMYO 2,95 2,79 213,83 Pergamon Dış Ticaret 16,01 1,33 106,91 Petkim 4,32 0,70 13,39 Petrokent Turizm 767,20 9,99 498,91 Pınar Et ve Un 24,32 0,50 167,56 Pınar Su 8,01 5,26 245,26 Pınar Süt 20,20 1,00 60,20 Plastikkart 11,72 0,00 26,43 Polisan Holding 3,91 1,30 29,57 Politeknik Metal 313,00 4,33 311,45 Prizma Press Matbaacılık 6,89 -3,09 60,23 QNB Finans Fin. Kir. 126,60 0,88 -1,94 QNB Finansbank 68,50 0,88 82,67 Ral Yatırım Holding 5,32 3,10 102,71 Ray Sigorta 19,76 -1,40 477,78 Reysaş GMYO 4,70 1,08 2,40 Reysaş Lojistik 7,34 3,67 67,58 Rhea Girişim 3,09 4,39 159,66 Rodrigo Tekstil 12,29 9,93 579,01 Royal Halı 3,70 1,37 170,07 RTA Laboratuvarları 47,44 -1,04 1944,83 Sabancı Holding 9,05 1,34 -0,76 Safkar Ege Soğutmacılık 5,92 5,15 171,56 Sanel Mühendislik 3,33 0,60 13,50 Sanifoam Sünger 14,14 -4,65 182,80 Sanko Pazarlama 7,74 0,78 6,23 Saray Matbaacılık 6,17 3,70 377,27 Sarkuysan 7,14 0,56 124,71 Sasa Polyester 16,42 0,86 112,42 Say Yenilenebilir Enerji 9,07 2,49 304,91 Sekuro Plastik 10,26 0,49 91,42 Selçuk Ecza Deposu 9,88 0,92 65,64 Selçuk Gıda 4,00 1,01 271,15 Senkron Güvenlik 3,63 8,36 32,97 Serve Film Prodüksiyon 18,90 0,00 1088,68 Servet GMYO 42,60 1,53 401,18 Seyitler Kimya 13,37 1,36 96,91 Silverline Endüstri 4,27 0,95 97,69 Sinpaş GMYO 3,07 -1,29 164,66 Smartiks Yazılım 7,84 1,03 -20,08 Sodaş Sodyum Sanayii 22,92 1,87 495,91 Söktaş 4,98 0,81 192,85 Sönmez Filament 30,66 2,20 528,28 Sönmez Pamuklu 16,27 -0,73 230,69 Sumaş Suni Tahta 32,00 -5,60 226,10 Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,69 -9,41 Şekerbank 1,50 -16,67 14,50 Şişe Cam 6,67 1,06 31,03 Şok Marketler 12,00 1,44 11,52 T. Halk Bankası 5,01 1,83 -15,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 66,70 3,98 52,98 T.S.K.B. 2,18 2,35 80,17 T.Tuborg 17,73 1,66 48,99 Taç Tarım Ürünleri 11,00 3,77 252,56 Tat Gıda 11,19 2,29 83,93 TAV Havalimanları 14,59 0,62 -46,29 Taze Kuru Gıda 294,20 9,98 3963,54 Tek-Art Turizm 1,74 1,75 38,10 Tekfen Holding 14,07 1,37 -22,22 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,50 3,94 126,19 Temapol Polimer Plastik 10,23 4,18 95,98 TGS Dış Ticaret 9,50 1,17 103,43 Tofaş Oto. Fab. 28,82 2,20 23,68 Torunlar GMYO 3,56 0,28 29,45 Trabzon Liman 30,38 -1,62 190,06 Trabzonspor Sportif 4,16 1,46 93,49 Trend GMYO 10,79 2,27 390,45 TSKB GMYO 3,82 -1,55 300,01 Tuğçelik 7,33 0,55 85,57 Tukaş 11,15 0,36 -9,72 Turcas Petrol 4,66 0,65 74,53 Turkcell 16,17 0,31 17,17 Tümosan Motor ve Traktör 10,87 3,13 69,58 Tüpraş 78,05 0,90 -38,45 Türk Hava Yolları 9,79 0,82 -32,30 Türk Prysmian Kablo 14,07 0,57 445,24 Türk Telekom 6,97 2,65 -3,40 Türk Traktör 132,10 1,62 149,67 Türker Proje Gayrimenkul 80,15 -2,85 90,83 Türkiye Sigorta 5,76 1,77 164,49 Ufuk Yatırım 12,95 4,10 401,94 Ulaşlar Turizm Yat. 3,78 -0,26 305,64 Ulusoy Elektrik 51,80 -1,15 94,74 Ulusoy Un Sanayi 12,37 2,83 223,82 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,31 0,87 90,36 Utopya Turizm 22,50 -0,44 357,32 Uzertaş Boya 24,00 -9,98 981,08 Ülker Bisküvi 21,84 0,92 -2,33 Vakıf Fin. Kir. 3,88 2,11 83,23 Vakıf GMYO 3,56 0,85 105,66 Vakıf Yat. Ort. 7,85 1,29 331,05 Vakıflar Bankası 4,12 3,00 -25,23 Vakko Tekstil 5,94 1,02 30,84 Vanet Gıda 10,51 5,31 634,97 Verusa Holding 44,70 3,28 140,96 Verusaturk Girisim 8,67 1,52 64,87 Vestel 20,62 7,45 63,39 Vestel Beyaz Eşya 34,14 3,14 61,81 Viking Kağıt 6,71 0,15 258,82 Yapı Kredi Koray GMYO 4,13 1,47 70,66 Yapı ve Kredi Bank. 2,41 3,43 -2,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,98 9,97 443,15 Yataş 9,66 2,01 31,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,01 1,01 149,07 Yeni Gimat GMYO 13,02 0,23 8,76 Yeşil GMYO 1,08 0,93 68,75 Yeşil Yapı 1,33 0,00 101,52 Yeşil Yatırım Holding 44,72 -0,36 298,22 Yibitaş İnşaat Malzeme 17.000,00 0,60 477,25 Yonga Mobilya 30,56 0,07 231,00 Yükselen Çelik 6,92 1,17 125,77 Yünsa 13,53 6,03 34,39 Zorlu Enerji 2,71 0,74 66,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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