Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.600,00 -3,12 37,84 İş Bankası (C) 6,95 2,36 8,42 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,90 -0,76 2,63 İş Girişim 15,01 0,40 295,00 İş GMYO 2,06 0,00 17,05 İş Y. Men. Değ. 13,05 0,23 224,08 İş Yat. Ort. 3,16 -0,94 96,11 İşbir Holding 2.699,00 -3,58 527,67 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,19 -1,65 91,94 İttifak Holding 2,13 -4,91 67,74 İz Hayvancılık Tarım 8,39 1,08 220,66 İzmir Demir Çelik 21,96 -0,72 168,13 İzmir Fırça 7,68 8,32 326,67 Jantsa Jant Sanayi 210,00 -3,63 294,83 Kafein Yazılım 17,27 0,29 55,50 Kaplamin 20,24 0,00 264,68 Kardemir (A) 4,58 1,10 72,83 Kardemir (B) 3,86 3,49 46,21 Kardemir (D) 4,15 4,80 56,02 Karel Elektronik 17,70 -0,06 21,82 Karsan Otomotiv 3,08 -0,32 94,94 Karsu Tekstil 6,04 -0,66 86,42 Kartonsan 1.988,00 -1,24 414,57 Katmerciler Ekipman 3,19 0,00 108,68 Kent Gıda 295,00 1,72 1170,37 Kerevitaş Gıda 6,26 -0,63 92,02 Kervansaray Yat. Holding 0,83 -3,49 50,91 Kiler GMYO 2,40 -6,61 124,51 Klimasan Klima 14,56 0,34 -31,37 Koç Holding 18,49 2,15 -7,59 Konfrut Gıda 14,54 -1,42 85,93 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,71 -4,43 Konya Çimento 800,00 1,27 194,88 Kordsa Teknik Tekstil 12,59 -1,10 -0,99 Koza Altın 75,40 0,67 1,82 Koza Madencilik 12,53 1,13 24,93 Körfez GMYO 6,74 0,15 182,01 Kristal Kola 2,34 -1,68 54,97 Kron Telekomünikasyon 26,08 -0,08 105,03 Kuştur Kuşadası Turizm 170,60 -9,97 626,73 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,32 -0,85 106,90 Kütahya Porselen 37,18 -1,17 461,63 Lider Faktoring 3,55 -1,93 93,46 Link Bilgisayar 44,02 -1,48 144,71 Logo Yazılım 97,65 -0,86 60,61 Lokman Hekim Sağlık 10,62 -0,84 85,16 Lüks Kadife 30,04 0,13 247,69 Makina Takım 2,83 -1,74 50,53 Marka Yatırım Holding 6,74 9,95 471,19 Marmaris Altınyunus 84,75 -1,74 19,37 Marshall 309,70 -0,13 551,45 Martı GMYO 3,40 3,03 236,63 Martı Otel 3,36 5,33 269,23 Mavi Giyim 44,18 1,80 -23,70 Mazhar Zorlu Holding 18,42 -0,38 52,36 Mega Polietilen 13,85 -0,36 991,88 Menderes Tekstil 3,19 -2,45 143,51 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 79,00 5,33 306,38 Merko Gıda 11,61 0,00 1005,71 Metemtur Otelcilik 10,76 -1,74 504,49 Metro Holding 2,20 -0,45 59,42 Metro Petrol ve Tesisleri 3,70 0,00 88,78 Metro Yatırım Ortaklığı 2,35 0,43 -55,93 Migros Ticaret 38,50 -1,48 58,96 Milpa 5,53 -1,07 152,51 Mistral GMYO 4,37 -1,80 132,87 MLP Sağlık 17,44 0,52 9,00 MMC San. ve Tic. Yat. 5,71 -5,15 400,88 Mondi Tire Kutsan 6,52 -0,76 57,49 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,46 -1,37 170,91 Net Holding 3,29 -1,50 26,54 Netaş Telekom. 20,76 0,68 58,96 Niğbaş Niğde Beton 56,00 3,13 803,23 Nuh Çimento 38,36 0,63 249,21 Nurol GMYO 6,93 -0,14 94,12 Odaş Elektrik 3,77 1,62 160,77 Olmuksan-IP 7,80 0,00 204,57 Orge Enerji Elektrik 7,48 0,40 50,81 Orma Orman Mahsulleri 11,64 0,00 321,74 Osmanlı Menkul 22,32 9,95 435,08 Ostim Endüstriyel Yat 3,97 -1,98 136,31 Otokar 201,00 0,25 36,70 Oyak Çimento 8,19 -0,12 48,97 Oyak Yat. Ort. 6,39 0,16 176,78 Oylum Sınai Yatırımlar 4,81 -0,41 55,72 Özak GMYO 4,35 0,00 69,26 Özbal Çelik Boru 6,68 -2,91 314,43 Özderici GMYO 2,29 -2,55 45,86 Özerden Plastik 10,89 -6,44 377,63 Panora GMYO 6,43 -2,43 14,79 Papilon Savunma 20,76 0,97 169,39 Park Elek.Madencilik 5,15 -1,72 68,85 Parsan 20,28 -1,55 19,72 Pegasus 55,70 2,48 -35,53 Peker GMYO 2,66 -1,12 194,13 Penguen Gıda 4,60 -3,16 402,52 Pera GMYO 2,56 -3,03 172,34 Pergamon Dış Ticaret 15,90 1,21 105,49 Petkim 4,73 3,28 24,15 Petrokent Turizm 775,00 -0,64 505,00 Pınar Et ve Un 23,36 1,57 157,00 Pınar Su 7,62 -1,42 228,45 Pınar Süt 19,72 0,20 56,39 Plastikkart 11,49 0,44 23,95 Polisan Holding 3,95 -1,74 30,90 Politeknik Metal 310,00 0,00 307,51 Prizma Press Matbaacılık 5,76 -2,21 33,95 QNB Finans Fin. Kir. 130,00 -1,29 0,70 QNB Finansbank 70,10 -0,57 86,93 Ral Yatırım Holding 4,93 -2,76 87,85 Ray Sigorta 20,10 -1,95 487,72 Reysaş GMYO 4,73 -2,27 3,05 Reysaş Lojistik 7,58 -2,82 73,06 Rhea Girişim 3,13 -3,99 163,03 Rodrigo Tekstil 12,57 8,64 594,48 Royal Halı 3,58 0,00 161,31 RTA Laboratuvarları 42,04 -1,04 1712,07 Sabancı Holding 10,32 2,89 13,16 Safkar Ege Soğutmacılık 6,02 5,24 176,15 Sanel Mühendislik 3,32 -0,30 13,16 Sanifoam Sünger 14,08 -1,74 181,60 Sanko Pazarlama 7,64 -1,67 4,86 Saray Matbaacılık 6,69 1,52 417,49 Sarkuysan 6,99 -2,10 119,99 Sasa Polyester 17,07 -1,61 120,83 Say Yenilenebilir Enerji 9,13 4,10 307,59 Sekuro Plastik 12,83 6,03 139,37 Selçuk Ecza Deposu 9,28 0,22 55,58 Selçuk Gıda 4,10 0,00 280,43 Senkron Güvenlik 3,78 0,27 38,46 Serve Film Prodüksiyon 17,70 0,00 1013,21 Servet GMYO 42,34 0,47 398,12 Seyitler Kimya 12,91 0,70 90,13 Silverline Endüstri 4,23 -1,17 95,83 Sinpaş GMYO 3,03 -0,66 161,21 Smartiks Yazılım 7,63 -0,26 -22,22 Sodaş Sodyum Sanayii 24,02 2,30 524,51 Söktaş 4,82 -1,03 183,44 Sönmez Filament 31,72 0,38 550,00 Sönmez Pamuklu 16,06 -0,19 226,42 Sumaş Suni Tahta 34,20 0,00 248,52 Şeker Fin. Kir. 4,33 -0,46 -9,41 Şekerbank 1,51 -0,66 38,50 Şişe Cam 6,92 1,17 35,94 Şok Marketler 11,39 -0,09 5,86 T. Halk Bankası 5,63 1,26 -4,74 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 68,05 0,07 56,08 T.S.K.B. 2,24 1,82 85,12 T.Tuborg 17,88 -1,54 50,25 Taç Tarım Ürünleri 9,90 -0,50 217,31 Tat Gıda 10,41 -1,05 71,11 TAV Havalimanları 17,30 1,17 -36,31 Taze Kuru Gıda 391,40 9,97 5306,08 Tek-Art Turizm 1,76 -2,22 39,68 Tekfen Holding 14,98 1,35 -17,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,01 -2,07 114,52 Temapol Polimer Plastik 10,10 -0,79 93,49 TGS Dış Ticaret 9,27 0,00 98,50 Tofaş Oto. Fab. 27,68 1,24 18,79 Torunlar GMYO 3,74 0,81 36,00 Trabzon Liman 36,58 9,98 249,25 Trabzonspor Sportif 4,29 0,47 99,53 Trend GMYO 12,59 0,72 472,27 TSKB GMYO 3,64 -1,09 281,16 Tuğçelik 7,26 -1,63 83,80 Tukaş 10,47 -0,66 -15,22 Turcas Petrol 4,90 3,16 83,52 Turkcell 16,03 1,20 16,16 Tümosan Motor ve Traktör 10,63 -0,56 65,83 Tüpraş 90,15 3,32 -28,90 Türk Hava Yolları 12,11 2,80 -16,25 Türk Prysmian Kablo 13,41 1,06 419,67 Türk Telekom 7,69 0,92 6,58 Türk Traktör 127,40 0,00 140,78 Türker Proje Gayrimenkul 81,65 -0,79 94,40 Türkiye Sigorta 5,83 0,34 167,70 Ufuk Yatırım 12,00 3,45 365,12 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -2,60 302,42 Ulusoy Elektrik 52,80 -1,58 98,50 Ulusoy Un Sanayi 11,62 3,57 204,19 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,37 -1,66 95,31 Utopya Turizm 23,04 2,13 368,29 Uzertaş Boya 33,00 0,12 1386,49 Ülker Bisküvi 22,16 -0,36 -0,89 Vakıf Fin. Kir. 3,96 0,25 87,01 Vakıf GMYO 3,73 -1,32 115,48 Vakıf Yat. Ort. 7,95 -0,38 336,54 Vakıflar Bankası 4,90 2,51 -11,07 Vakko Tekstil 5,93 -0,50 30,62 Vanet Gıda 9,35 -2,81 553,85 Verusa Holding 46,50 0,82 150,67 Verusaturk Girisim 8,87 -1,88 68,67 Vestel 20,34 2,21 61,17 Vestel Beyaz Eşya 33,10 0,30 56,88 Viking Kağıt 6,35 -2,31 239,57 Yapı Kredi Koray GMYO 4,20 -2,33 73,55 Yapı ve Kredi Bank. 2,91 3,93 17,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 36,00 -7,69 475,44 Yataş 9,97 -0,30 35,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,08 0,49 153,42 Yeni Gimat GMYO 13,08 0,00 9,26 Yeşil GMYO 1,05 0,00 64,06 Yeşil Yapı 1,21 -2,42 83,33 Yeşil Yatırım Holding 43,30 0,23 285,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 20.326,50 0,00 590,20 Yonga Mobilya 29,56 -4,65 220,17 Yükselen Çelik 6,98 -2,10 127,73 Yünsa 13,63 0,44 35,38 Zorlu Enerji 2,77 1,47 69,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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