Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|41.600,00
|-3,12
|37,84
|İş Bankası (C)
|6,95
|2,36
|8,42
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,90
|-0,76
|2,63
|İş Girişim
|15,01
|0,40
|295,00
|İş GMYO
|2,06
|0,00
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|13,05
|0,23
|224,08
|İş Yat. Ort.
|3,16
|-0,94
|96,11
|İşbir Holding
|2.699,00
|-3,58
|527,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-1,65
|91,94
|İttifak Holding
|2,13
|-4,91
|67,74
|İz Hayvancılık Tarım
|8,39
|1,08
|220,66
|İzmir Demir Çelik
|21,96
|-0,72
|168,13
|İzmir Fırça
|7,68
|8,32
|326,67
|Jantsa Jant Sanayi
|210,00
|-3,63
|294,83
|Kafein Yazılım
|17,27
|0,29
|55,50
|Kaplamin
|20,24
|0,00
|264,68
|Kardemir (A)
|4,58
|1,10
|72,83
|Kardemir (B)
|3,86
|3,49
|46,21
|Kardemir (D)
|4,15
|4,80
|56,02
|Karel Elektronik
|17,70
|-0,06
|21,82
|Karsan Otomotiv
|3,08
|-0,32
|94,94
|Karsu Tekstil
|6,04
|-0,66
|86,42
|Kartonsan
|1.988,00
|-1,24
|414,57
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|0,00
|108,68
|Kent Gıda
|295,00
|1,72
|1170,37
|Kerevitaş Gıda
|6,26
|-0,63
|92,02
|Kervansaray Yat. Holding
|0,83
|-3,49
|50,91
|Kiler GMYO
|2,40
|-6,61
|124,51
|Klimasan Klima
|14,56
|0,34
|-31,37
|Koç Holding
|18,49
|2,15
|-7,59
|Konfrut Gıda
|14,54
|-1,42
|85,93
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,71
|-4,43
|Konya Çimento
|800,00
|1,27
|194,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,59
|-1,10
|-0,99
|Koza Altın
|75,40
|0,67
|1,82
|Koza Madencilik
|12,53
|1,13
|24,93
|Körfez GMYO
|6,74
|0,15
|182,01
|Kristal Kola
|2,34
|-1,68
|54,97
|Kron Telekomünikasyon
|26,08
|-0,08
|105,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|170,60
|-9,97
|626,73
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|-0,85
|106,90
|Kütahya Porselen
|37,18
|-1,17
|461,63
|Lider Faktoring
|3,55
|-1,93
|93,46
|Link Bilgisayar
|44,02
|-1,48
|144,71
|Logo Yazılım
|97,65
|-0,86
|60,61
|Lokman Hekim Sağlık
|10,62
|-0,84
|85,16
|Lüks Kadife
|30,04
|0,13
|247,69
|Makina Takım
|2,83
|-1,74
|50,53
|Marka Yatırım Holding
|6,74
|9,95
|471,19
|Marmaris Altınyunus
|84,75
|-1,74
|19,37
|Marshall
|309,70
|-0,13
|551,45
|Martı GMYO
|3,40
|3,03
|236,63
|Martı Otel
|3,36
|5,33
|269,23
|Mavi Giyim
|44,18
|1,80
|-23,70
|Mazhar Zorlu Holding
|18,42
|-0,38
|52,36
|Mega Polietilen
|13,85
|-0,36
|991,88
|Menderes Tekstil
|3,19
|-2,45
|143,51
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|79,00
|5,33
|306,38
|Merko Gıda
|11,61
|0,00
|1005,71
|Metemtur Otelcilik
|10,76
|-1,74
|504,49
|Metro Holding
|2,20
|-0,45
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,70
|0,00
|88,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,35
|0,43
|-55,93
|Migros Ticaret
|38,50
|-1,48
|58,96
|Milpa
|5,53
|-1,07
|152,51
|Mistral GMYO
|4,37
|-1,80
|132,87
|MLP Sağlık
|17,44
|0,52
|9,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,71
|-5,15
|400,88
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|-0,76
|57,49
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,46
|-1,37
|170,91
|Net Holding
|3,29
|-1,50
|26,54
|Netaş Telekom.
|20,76
|0,68
|58,96
|Niğbaş Niğde Beton
|56,00
|3,13
|803,23
|Nuh Çimento
|38,36
|0,63
|249,21
|Nurol GMYO
|6,93
|-0,14
|94,12
|Odaş Elektrik
|3,77
|1,62
|160,77
|Olmuksan-IP
|7,80
|0,00
|204,57
|Orge Enerji Elektrik
|7,48
|0,40
|50,81
|Orma Orman Mahsulleri
|11,64
|0,00
|321,74
|Osmanlı Menkul
|22,32
|9,95
|435,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|-1,98
|136,31
|Otokar
|201,00
|0,25
|36,70
|Oyak Çimento
|8,19
|-0,12
|48,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,39
|0,16
|176,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,81
|-0,41
|55,72
|Özak GMYO
|4,35
|0,00
|69,26
|Özbal Çelik Boru
|6,68
|-2,91
|314,43
|Özderici GMYO
|2,29
|-2,55
|45,86
|Özerden Plastik
|10,89
|-6,44
|377,63
|Panora GMYO
|6,43
|-2,43
|14,79
|Papilon Savunma
|20,76
|0,97
|169,39
|Park Elek.Madencilik
|5,15
|-1,72
|68,85
|Parsan
|20,28
|-1,55
|19,72
|Pegasus
|55,70
|2,48
|-35,53
|Peker GMYO
|2,66
|-1,12
|194,13
|Penguen Gıda
|4,60
|-3,16
|402,52
|Pera GMYO
|2,56
|-3,03
|172,34
|Pergamon Dış Ticaret
|15,90
|1,21
|105,49
|Petkim
|4,73
|3,28
|24,15
|Petrokent Turizm
|775,00
|-0,64
|505,00
|Pınar Et ve Un
|23,36
|1,57
|157,00
|Pınar Su
|7,62
|-1,42
|228,45
|Pınar Süt
|19,72
|0,20
|56,39
|Plastikkart
|11,49
|0,44
|23,95
|Polisan Holding
|3,95
|-1,74
|30,90
|Politeknik Metal
|310,00
|0,00
|307,51
|Prizma Press Matbaacılık
|5,76
|-2,21
|33,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,00
|-1,29
|0,70
|QNB Finansbank
|70,10
|-0,57
|86,93
|Ral Yatırım Holding
|4,93
|-2,76
|87,85
|Ray Sigorta
|20,10
|-1,95
|487,72
|Reysaş GMYO
|4,73
|-2,27
|3,05
|Reysaş Lojistik
|7,58
|-2,82
|73,06
|Rhea Girişim
|3,13
|-3,99
|163,03
|Rodrigo Tekstil
|12,57
|8,64
|594,48
|Royal Halı
|3,58
|0,00
|161,31
|RTA Laboratuvarları
|42,04
|-1,04
|1712,07
|Sabancı Holding
|10,32
|2,89
|13,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,02
|5,24
|176,15
|Sanel Mühendislik
|3,32
|-0,30
|13,16
|Sanifoam Sünger
|14,08
|-1,74
|181,60
|Sanko Pazarlama
|7,64
|-1,67
|4,86
|Saray Matbaacılık
|6,69
|1,52
|417,49
|Sarkuysan
|6,99
|-2,10
|119,99
|Sasa Polyester
|17,07
|-1,61
|120,83
|Say Yenilenebilir Enerji
|9,13
|4,10
|307,59
|Sekuro Plastik
|12,83
|6,03
|139,37
|Selçuk Ecza Deposu
|9,28
|0,22
|55,58
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,00
|280,43
|Senkron Güvenlik
|3,78
|0,27
|38,46
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|0,00
|1013,21
|Servet GMYO
|42,34
|0,47
|398,12
|Seyitler Kimya
|12,91
|0,70
|90,13
|Silverline Endüstri
|4,23
|-1,17
|95,83
|Sinpaş GMYO
|3,03
|-0,66
|161,21
|Smartiks Yazılım
|7,63
|-0,26
|-22,22
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,02
|2,30
|524,51
|Söktaş
|4,82
|-1,03
|183,44
|Sönmez Filament
|31,72
|0,38
|550,00
|Sönmez Pamuklu
|16,06
|-0,19
|226,42
|Sumaş Suni Tahta
|34,20
|0,00
|248,52
|Şeker Fin. Kir.
|4,33
|-0,46
|-9,41
|Şekerbank
|1,51
|-0,66
|38,50
|Şişe Cam
|6,92
|1,17
|35,94
|Şok Marketler
|11,39
|-0,09
|5,86
|T. Halk Bankası
|5,63
|1,26
|-4,74
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|68,05
|0,07
|56,08
|T.S.K.B.
|2,24
|1,82
|85,12
|T.Tuborg
|17,88
|-1,54
|50,25
|Taç Tarım Ürünleri
|9,90
|-0,50
|217,31
|Tat Gıda
|10,41
|-1,05
|71,11
|TAV Havalimanları
|17,30
|1,17
|-36,31
|Taze Kuru Gıda
|391,40
|9,97
|5306,08
|Tek-Art Turizm
|1,76
|-2,22
|39,68
|Tekfen Holding
|14,98
|1,35
|-17,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,01
|-2,07
|114,52
|Temapol Polimer Plastik
|10,10
|-0,79
|93,49
|TGS Dış Ticaret
|9,27
|0,00
|98,50
|Tofaş Oto. Fab.
|27,68
|1,24
|18,79
|Torunlar GMYO
|3,74
|0,81
|36,00
|Trabzon Liman
|36,58
|9,98
|249,25
|Trabzonspor Sportif
|4,29
|0,47
|99,53
|Trend GMYO
|12,59
|0,72
|472,27
|TSKB GMYO
|3,64
|-1,09
|281,16
|Tuğçelik
|7,26
|-1,63
|83,80
|Tukaş
|10,47
|-0,66
|-15,22
|Turcas Petrol
|4,90
|3,16
|83,52
|Turkcell
|16,03
|1,20
|16,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,63
|-0,56
|65,83
|Tüpraş
|90,15
|3,32
|-28,90
|Türk Hava Yolları
|12,11
|2,80
|-16,25
|Türk Prysmian Kablo
|13,41
|1,06
|419,67
|Türk Telekom
|7,69
|0,92
|6,58
|Türk Traktör
|127,40
|0,00
|140,78
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,65
|-0,79
|94,40
|Türkiye Sigorta
|5,83
|0,34
|167,70
|Ufuk Yatırım
|12,00
|3,45
|365,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,75
|-2,60
|302,42
|Ulusoy Elektrik
|52,80
|-1,58
|98,50
|Ulusoy Un Sanayi
|11,62
|3,57
|204,19
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,37
|-1,66
|95,31
|Utopya Turizm
|23,04
|2,13
|368,29
|Uzertaş Boya
|33,00
|0,12
|1386,49
|Ülker Bisküvi
|22,16
|-0,36
|-0,89
|Vakıf Fin. Kir.
|3,96
|0,25
|87,01
|Vakıf GMYO
|3,73
|-1,32
|115,48
|Vakıf Yat. Ort.
|7,95
|-0,38
|336,54
|Vakıflar Bankası
|4,90
|2,51
|-11,07
|Vakko Tekstil
|5,93
|-0,50
|30,62
|Vanet Gıda
|9,35
|-2,81
|553,85
|Verusa Holding
|46,50
|0,82
|150,67
|Verusaturk Girisim
|8,87
|-1,88
|68,67
|Vestel
|20,34
|2,21
|61,17
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|0,30
|56,88
|Viking Kağıt
|6,35
|-2,31
|239,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,20
|-2,33
|73,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,91
|3,93
|17,34
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|36,00
|-7,69
|475,44
|Yataş
|9,97
|-0,30
|35,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,08
|0,49
|153,42
|Yeni Gimat GMYO
|13,08
|0,00
|9,26
|Yeşil GMYO
|1,05
|0,00
|64,06
|Yeşil Yapı
|1,21
|-2,42
|83,33
|Yeşil Yatırım Holding
|43,30
|0,23
|285,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|20.326,50
|0,00
|590,20
|Yonga Mobilya
|29,56
|-4,65
|220,17
|Yükselen Çelik
|6,98
|-2,10
|127,73
|Yünsa
|13,63
|0,44
|35,38
|Zorlu Enerji
|2,77
|1,47
|69,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
- Kaynak: AA
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