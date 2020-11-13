Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|42.900,00
|42,15
|İş Bankası (C)
|6,88
|0,58
|7,33
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,82
|1,06
|0,53
|İş Girişim
|14,99
|0,13
|294,47
|İş GMYO
|2,01
|2,03
|14,20
|İş Y. Men. Değ.
|13,03
|2,68
|223,59
|İş Yat. Ort.
|3,12
|0,97
|93,63
|İşbir Holding
|2.805,90
|0,57
|552,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|1,71
|91,94
|İttifak Holding
|2,24
|6,16
|76,40
|İz Hayvancılık Tarım
|10,04
|9,97
|283,72
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|144,20
|İzmir Fırça
|6,39
|-9,87
|255,00
|Jantsa Jant Sanayi
|205,80
|1,28
|286,93
|Kafein Yazılım
|17,89
|6,17
|61,09
|Kaplamin
|19,50
|251,35
|Kardemir (A)
|4,66
|1,30
|75,85
|Kardemir (B)
|3,84
|2,67
|45,45
|Kardemir (D)
|4,29
|3,37
|61,28
|Karel Elektronik
|17,25
|0,58
|18,72
|Karsan Otomotiv
|2,99
|1,36
|89,24
|Karsu Tekstil
|6,20
|3,85
|91,36
|Kartonsan
|2.046,00
|4,92
|429,59
|Katmerciler Ekipman
|3,23
|2,87
|111,29
|Kent Gıda
|292,00
|1,39
|1157,45
|Kerevitaş Gıda
|6,51
|5,85
|99,69
|Kervansaray Yat. Holding
|0,80
|2,56
|45,45
|Kiler GMYO
|2,41
|3,88
|125,45
|Klimasan Klima
|14,41
|1,55
|-32,07
|Koç Holding
|18,83
|2,39
|-5,89
|Konfrut Gıda
|14,69
|5,46
|87,85
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,56
|1,14
|Konya Çimento
|743,10
|173,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,45
|1,72
|-2,09
|Koza Altın
|75,30
|1,48
|1,69
|Koza Madencilik
|12,29
|0,82
|22,53
|Körfez GMYO
|6,78
|0,15
|183,68
|Kristal Kola
|2,36
|2,16
|56,29
|Kron Telekomünikasyon
|25,92
|-0,69
|103,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|155,00
|-9,14
|560,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|0,89
|102,44
|Kütahya Porselen
|37,20
|0,54
|461,93
|Lider Faktoring
|3,44
|-0,29
|87,47
|Link Bilgisayar
|45,06
|2,22
|150,49
|Logo Yazılım
|98,80
|0,56
|62,50
|Lokman Hekim Sağlık
|10,84
|2,94
|89,00
|Lüks Kadife
|29,76
|0,47
|244,44
|Makina Takım
|2,80
|1,82
|48,94
|Marka Yatırım Holding
|6,74
|471,19
|Marmaris Altınyunus
|83,65
|0,18
|17,82
|Marshall
|299,90
|530,84
|Martı GMYO
|3,28
|224,75
|Martı Otel
|3,42
|0,59
|275,82
|Mavi Giyim
|46,02
|2,54
|-20,52
|Mazhar Zorlu Holding
|18,01
|48,97
|Mega Polietilen
|11,60
|-8,66
|814,50
|Menderes Tekstil
|3,14
|0,00
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|67,50
|0,00
|247,22
|Merko Gıda
|11,09
|956,19
|Metemtur Otelcilik
|10,63
|-1,02
|497,19
|Metro Holding
|1,99
|0,00
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,42
|2,70
|74,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,00
|-56,68
|Migros Ticaret
|39,04
|1,24
|61,19
|Milpa
|5,47
|1,67
|149,77
|Mistral GMYO
|4,34
|-0,23
|131,27
|MLP Sağlık
|18,03
|4,76
|12,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,02
|428,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,46
|1,25
|56,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,08
|1,73
|167,92
|Net Holding
|3,27
|1,87
|25,77
|Netaş Telekom.
|20,38
|1,90
|56,05
|Niğbaş Niğde Beton
|57,10
|1,96
|820,97
|Nuh Çimento
|36,94
|-0,11
|236,28
|Nurol GMYO
|6,50
|-0,76
|82,07
|Odaş Elektrik
|3,64
|-0,82
|151,78
|Olmuksan-IP
|7,55
|194,81
|Orge Enerji Elektrik
|7,76
|-0,51
|56,45
|Orma Orman Mahsulleri
|10,87
|-0,28
|293,84
|Osmanlı Menkul
|24,54
|9,95
|488,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,95
|2,60
|135,12
|Otokar
|197,90
|2,38
|34,59
|Oyak Çimento
|8,05
|0,88
|46,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|1,44
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,84
|2,54
|56,69
|Özak GMYO
|4,24
|1,19
|64,98
|Özbal Çelik Boru
|6,79
|2,26
|321,25
|Özderici GMYO
|2,22
|1,37
|41,40
|Özerden Plastik
|9,89
|-9,93
|333,77
|Panora GMYO
|6,28
|0,32
|12,11
|Papilon Savunma
|22,56
|2,83
|192,74
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|2,17
|69,84
|Parsan
|20,20
|2,12
|19,24
|Pegasus
|57,00
|-2,56
|-34,03
|Peker GMYO
|2,67
|1,14
|195,24
|Penguen Gıda
|4,89
|8,43
|434,20
|Pera GMYO
|2,53
|0,80
|169,15
|Pergamon Dış Ticaret
|15,67
|0,97
|102,51
|Petkim
|4,72
|1,51
|23,88
|Petrokent Turizm
|810,00
|532,32
|Pınar Et ve Un
|23,38
|1,39
|157,22
|Pınar Su
|7,73
|0,52
|233,19
|Pınar Süt
|19,71
|1,60
|56,31
|Plastikkart
|11,32
|0,89
|22,11
|Polisan Holding
|3,92
|1,82
|29,91
|Politeknik Metal
|304,00
|-1,36
|299,62
|Prizma Press Matbaacılık
|6,51
|0,62
|51,40
|QNB Finans Fin. Kir.
|127,00
|-0,94
|-1,63
|QNB Finansbank
|68,95
|0,66
|83,87
|Ral Yatırım Holding
|4,96
|1,02
|88,99
|Ray Sigorta
|20,14
|1,26
|488,89
|Reysaş GMYO
|4,70
|1,08
|2,40
|Reysaş Lojistik
|7,54
|0,53
|72,15
|Rhea Girişim
|3,06
|0,33
|157,14
|Rodrigo Tekstil
|12,00
|0,08
|562,98
|Royal Halı
|3,51
|0,00
|156,20
|RTA Laboratuvarları
|41,90
|-0,71
|1706,03
|Sabancı Holding
|10,69
|2,20
|17,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,19
|3,86
|183,94
|Sanel Mühendislik
|3,29
|-0,30
|12,13
|Sanifoam Sünger
|14,21
|2,16
|184,20
|Sanko Pazarlama
|7,63
|1,33
|4,72
|Saray Matbaacılık
|7,18
|5,74
|455,39
|Sarkuysan
|7,00
|1,74
|120,30
|Sasa Polyester
|17,14
|2,02
|121,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,66
|0,81
|286,61
|Sekuro Plastik
|12,70
|-4,58
|136,94
|Selçuk Ecza Deposu
|9,25
|2,89
|55,08
|Selçuk Gıda
|3,96
|267,44
|Senkron Güvenlik
|3,60
|-3,23
|31,87
|Serve Film Prodüksiyon
|17,70
|1013,21
|Servet GMYO
|47,00
|9,97
|452,94
|Seyitler Kimya
|13,97
|10,00
|105,74
|Silverline Endüstri
|4,18
|1,70
|93,52
|Sinpaş GMYO
|3,68
|9,85
|217,24
|Smartiks Yazılım
|7,79
|3,04
|-20,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,98
|-0,08
|523,47
|Söktaş
|5,29
|9,98
|211,08
|Sönmez Filament
|31,84
|552,46
|Sönmez Pamuklu
|15,97
|3,63
|224,59
|Sumaş Suni Tahta
|33,00
|0,00
|236,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|0,00
|-9,00
|Şekerbank
|1,50
|1,35
|37,58
|Şişe Cam
|6,83
|1,19
|34,17
|Şok Marketler
|11,31
|1,80
|5,11
|T. Halk Bankası
|5,42
|0,37
|-8,29
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|64,60
|48,17
|T.S.K.B.
|2,25
|0,90
|85,95
|T.Tuborg
|17,64
|0,57
|48,24
|Taç Tarım Ürünleri
|9,80
|3,27
|214,10
|Tat Gıda
|10,93
|2,44
|79,66
|TAV Havalimanları
|17,26
|0,35
|-36,46
|Taze Kuru Gıda
|430,50
|9,99
|5846,13
|Tek-Art Turizm
|1,73
|1,76
|37,30
|Tekfen Holding
|14,67
|1,03
|-18,91
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,08
|3,53
|116,19
|Temapol Polimer Plastik
|9,90
|0,41
|89,66
|TGS Dış Ticaret
|9,28
|-0,54
|98,72
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|2,13
|15,27
|Torunlar GMYO
|3,59
|0,84
|30,55
|Trabzon Liman
|35,40
|-3,23
|237,98
|Trabzonspor Sportif
|4,45
|0,68
|106,98
|Trend GMYO
|12,25
|2,08
|456,82
|TSKB GMYO
|3,58
|-0,56
|274,87
|Tuğçelik
|7,25
|2,55
|83,54
|Tukaş
|10,58
|2,62
|-14,33
|Turcas Petrol
|4,78
|2,14
|79,03
|Turkcell
|16,06
|1,65
|16,38
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,36
|1,97
|61,62
|Tüpraş
|89,85
|0,62
|-29,14
|Türk Hava Yolları
|11,64
|-0,09
|-19,50
|Türk Prysmian Kablo
|12,65
|-0,47
|390,22
|Türk Telekom
|8,00
|0,63
|10,87
|Türk Traktör
|127,20
|1,76
|140,41
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,50
|-0,61
|94,05
|Türkiye Sigorta
|5,69
|1,07
|161,27
|Ufuk Yatırım
|12,00
|3,45
|365,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|-0,27
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|51,35
|0,59
|93,05
|Ulusoy Un Sanayi
|11,76
|0,34
|207,85
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,31
|1,32
|90,36
|Utopya Turizm
|22,70
|0,00
|361,38
|Uzertaş Boya
|36,10
|0,17
|1526,13
|Ülker Bisküvi
|21,86
|0,37
|-2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|3,86
|0,78
|82,29
|Vakıf GMYO
|3,64
|0,28
|110,29
|Vakıf Yat. Ort.
|7,73
|-0,51
|324,46
|Vakıflar Bankası
|4,72
|0,85
|-14,34
|Vakko Tekstil
|5,98
|0,00
|31,72
|Vanet Gıda
|9,59
|7,15
|570,63
|Verusa Holding
|46,32
|1,31
|149,70
|Verusaturk Girisim
|8,74
|1,86
|66,20
|Vestel
|20,26
|0,30
|60,54
|Vestel Beyaz Eşya
|32,98
|2,11
|56,32
|Viking Kağıt
|6,52
|4,99
|248,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,12
|0,98
|70,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,80
|1,08
|12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,70
|502,62
|Yataş
|11,00
|6,18
|49,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,01
|1,01
|149,07
|Yeni Gimat GMYO
|12,96
|-0,15
|8,26
|Yeşil GMYO
|1,03
|0,00
|60,94
|Yeşil Yapı
|1,23
|1,65
|86,36
|Yeşil Yatırım Holding
|43,10
|-0,65
|283,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.294,10
|0,00
|521,19
|Yonga Mobilya
|29,96
|0,00
|224,50
|Yükselen Çelik
|6,96
|1,61
|127,08
|Yünsa
|13,79
|2,07
|36,97
|Zorlu Enerji
|2,70
|2,27
|65,64
(Son)
- Kaynak: AA
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