Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.750,10 0,37 35,02 İş Bankası (C) 6,74 -1,46 5,15 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,70 -1,33 -2,63 İş Girişim 16,15 2,60 325,00 İş GMYO 1,96 -1,51 11,36 İş Y. Men. Değ. 12,42 0,16 208,44 İş Yat. Ort. 3,16 -2,17 96,11 İşbir Holding 2.850,00 0,35 562,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -1,68 88,71 İttifak Holding 2,21 -3,07 74,04 İz Hayvancılık Tarım 12,76 10,00 387,68 İzmir Demir Çelik 18,97 0,11 131,62 İzmir Fırça 6,20 -4,76 244,44 Jantsa Jant Sanayi 196,80 -2,09 270,01 Kafein Yazılım 16,88 -1,34 51,99 Kaplamin 26,00 1,01 368,47 Kardemir (A) 4,69 -2,70 76,98 Kardemir (B) 3,92 -0,76 48,48 Kardemir (D) 4,75 3,49 78,57 Karel Elektronik 17,20 0,41 18,38 Karsan Otomotiv 2,92 -1,35 84,81 Karsu Tekstil 6,98 -1,97 115,43 Kartonsan 2.439,70 -1,86 531,49 Katmerciler Ekipman 3,19 -2,15 108,68 Kent Gıda 428,00 9,77 1743,12 Kerevitaş Gıda 7,31 1,25 124,23 Kervansaray Yat. Holding 0,84 2,44 52,73 Kiler GMYO 2,37 -2,47 121,71 Klimasan Klima 16,74 8,00 -21,09 Koç Holding 17,88 -1,76 -10,64 Konfrut Gıda 16,17 -3,92 106,78 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,44 -3,63 Konya Çimento 855,00 5,52 215,15 Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -0,16 -2,41 Koza Altın 74,60 -0,33 0,74 Koza Madencilik 12,45 -0,24 24,13 Körfez GMYO 6,54 -1,51 173,64 Kristal Kola 2,35 0,43 55,63 Kron Telekomünikasyon 25,92 -0,99 103,77 Kuştur Kuşadası Turizm 168,00 -4,00 615,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 -2,50 108,69 Kütahya Porselen 39,58 -1,05 497,89 Lider Faktoring 3,29 -0,90 79,29 Link Bilgisayar 49,92 5,49 177,51 Logo Yazılım 98,25 -0,71 61,60 Lokman Hekim Sağlık 11,05 -2,21 92,66 Lüks Kadife 29,36 2,66 239,81 Makina Takım 2,71 -0,73 44,15 Marka Yatırım Holding 10,70 8,63 806,78 Marmaris Altınyunus 87,00 -1,08 22,54 Marshall 296,00 -0,64 522,63 Martı GMYO 3,35 0,90 231,68 Martı Otel 2,71 -9,36 197,80 Mavi Giyim 44,18 -2,60 -23,70 Mazhar Zorlu Holding 18,41 0,00 52,27 Mega Polietilen 11,51 -3,11 807,40 Menderes Tekstil 3,14 -1,26 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 71,00 1,43 265,23 Merko Gıda 11,80 0,00 1023,81 Metemtur Otelcilik 11,74 -0,51 559,55 Metro Holding 2,13 -1,84 54,35 Metro Petrol ve Tesisleri 3,16 -1,56 61,22 Metro Yatırım Ortaklığı 2,29 -1,29 -57,06 Migros Ticaret 39,02 -1,86 61,11 Milpa 4,89 -1,01 123,29 Mistral GMYO 4,25 -0,70 126,47 MLP Sağlık 19,25 0,84 20,31 MMC San. ve Tic. Yat. 5,70 0,00 400,00 Mondi Tire Kutsan 6,45 -1,53 55,80 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,16 -0,81 168,55 Net Holding 3,24 2,53 24,62 Netaş Telekom. 20,06 0,80 53,60 Niğbaş Niğde Beton 64,90 2,69 946,77 Nuh Çimento 34,78 -1,36 216,62 Nurol GMYO 6,47 -0,61 81,23 Odaş Elektrik 3,27 -2,10 126,19 Olmuksan-IP 6,50 -3,70 153,81 Orge Enerji Elektrik 7,17 -1,38 44,56 Orma Orman Mahsulleri 10,13 -9,96 267,03 Osmanlı Menkul 21,60 -0,37 417,82 Ostim Endüstriyel Yat 3,93 -1,26 133,93 Otokar 197,10 -0,86 34,04 Oyak Çimento 7,85 -1,13 42,79 Oyak Yat. Ort. 6,15 -0,97 166,39 Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 -1,88 69,32 Özak GMYO 4,12 -0,24 60,31 Özbal Çelik Boru 7,14 -2,59 342,97 Özderici GMYO 2,14 -2,28 36,31 Özerden Plastik 9,00 3,33 294,74 Panora GMYO 6,31 -1,56 12,65 Papilon Savunma 21,52 -2,27 179,25 Park Elek.Madencilik 4,95 -1,20 62,30 Parsan 19,63 -0,20 15,88 Pegasus 55,70 1,64 -35,53 Peker GMYO 2,53 -3,44 179,76 Penguen Gıda 5,69 0,89 521,59 Pera GMYO 2,56 -1,92 172,34 Pergamon Dış Ticaret 16,18 -0,43 109,11 Petkim 4,73 0,64 24,15 Petrokent Turizm 720,00 2,86 462,06 Pınar Et ve Un 23,24 -1,86 155,68 Pınar Su 7,54 -0,79 225,00 Pınar Süt 20,12 -2,71 59,56 Plastikkart 11,28 -1,40 21,68 Polisan Holding 3,77 -1,82 24,93 Politeknik Metal 300,00 0,17 294,36 Prizma Press Matbaacılık 5,84 -1,18 35,81 QNB Finans Fin. Kir. 124,80 1,05 -3,33 QNB Finansbank 68,35 0,29 82,27 Ral Yatırım Holding 4,87 1,04 85,56 Ray Sigorta 21,34 3,59 523,98 Reysaş GMYO 4,70 -1,47 2,40 Reysaş Lojistik 8,00 -2,32 82,65 Rhea Girişim 3,16 -1,86 165,55 Rodrigo Tekstil 11,06 -0,18 511,05 Royal Halı 3,94 0,25 187,59 RTA Laboratuvarları 43,52 -1,23 1775,86 Sabancı Holding 10,29 -2,00 12,83 Safkar Ege Soğutmacılık 9,58 9,99 339,45 Sanel Mühendislik 3,56 -0,84 21,34 Sanifoam Sünger 14,40 -1,37 188,00 Sanko Pazarlama 7,46 -0,93 2,39 Saray Matbaacılık 7,29 -0,14 463,90 Sarkuysan 6,93 -0,57 118,10 Sasa Polyester 16,99 -0,82 119,79 Say Yenilenebilir Enerji 8,43 -2,77 276,34 Sekuro Plastik 11,32 2,44 111,19 Selçuk Ecza Deposu 9,26 -1,07 55,24 Selçuk Gıda 4,14 0,98 284,14 Senkron Güvenlik 4,04 1,25 47,99 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -3,23 843,40 Servet GMYO 52,95 6,03 522,94 Seyitler Kimya 16,53 -1,02 143,45 Silverline Endüstri 4,15 -2,35 92,13 Sinpaş GMYO 3,85 -1,79 231,90 Smartiks Yazılım 7,55 -1,31 -23,04 Sodaş Sodyum Sanayii 23,44 0,00 509,43 Söktaş 5,44 9,90 219,90 Sönmez Filament 33,20 0,48 580,33 Sönmez Pamuklu 16,00 -0,06 225,20 Sumaş Suni Tahta 32,50 1,56 231,20 Şeker Fin. Kir. 4,21 -0,47 -11,92 Şekerbank 1,49 -1,97 36,66 Şişe Cam 6,62 -0,90 30,05 Şok Marketler 11,84 -2,23 10,04 T. Halk Bankası 5,32 -0,56 -9,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 63,50 0,00 45,64 T.S.K.B. 2,12 -1,40 75,21 T.Tuborg 17,57 -1,24 47,65 Taç Tarım Ürünleri 10,48 4,80 235,90 Tat Gıda 10,96 -2,92 80,15 TAV Havalimanları 17,77 -0,06 -34,58 Taze Kuru Gıda 282,60 -10,00 3803,31 Tek-Art Turizm 1,72 -1,71 36,51 Tekfen Holding 14,40 -0,89 -20,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,97 -1,75 113,57 Temapol Polimer Plastik 10,47 3,15 100,57 TGS Dış Ticaret 9,23 0,11 97,64 Tofaş Oto. Fab. 27,10 -0,07 16,30 Torunlar GMYO 3,52 -1,40 28,00 Trabzon Liman 33,18 0,97 216,79 Trabzonspor Sportif 4,27 -0,70 98,60 Trend GMYO 12,77 1,59 480,45 TSKB GMYO 3,46 -1,70 262,31 Tuğçelik 7,41 -2,88 87,59 Tukaş 10,81 -1,10 -12,47 Turcas Petrol 4,61 -1,71 72,66 Turkcell 15,83 -0,31 14,71 Tümosan Motor ve Traktör 10,69 -1,02 66,77 Tüpraş 87,65 -0,79 -30,88 Türk Hava Yolları 11,66 -0,34 -19,36 Türk Prysmian Kablo 12,52 0,24 385,18 Türk Telekom 7,57 0,93 4,91 Türk Traktör 139,00 -0,36 162,71 Türker Proje Gayrimenkul 80,60 -0,68 91,90 Türkiye Sigorta 5,53 -1,78 153,93 Ufuk Yatırım 11,80 0,00 357,36 Ulaşlar Turizm Yat. 3,68 2,51 294,91 Ulusoy Elektrik 49,80 -1,19 87,22 Ulusoy Un Sanayi 11,88 -1,82 210,99 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,45 -2,78 101,90 Utopya Turizm 23,20 -0,51 371,54 Uzertaş Boya 25,16 -9,95 1033,33 Ülker Bisküvi 21,94 -0,27 -1,88 Vakıf Fin. Kir. 3,70 -1,33 74,73 Vakıf GMYO 3,61 -1,63 108,55 Vakıf Yat. Ort. 7,64 -1,42 319,52 Vakıflar Bankası 4,68 -1,68 -15,06 Vakko Tekstil 6,21 -3,87 36,78 Vanet Gıda 9,20 0,11 543,36 Verusa Holding 44,76 -0,84 141,29 Verusaturk Girisim 8,77 -0,57 66,77 Vestel 19,33 -0,67 53,17 Vestel Beyaz Eşya 32,08 -0,31 52,05 Viking Kağıt 6,19 -0,80 231,02 Yapı Kredi Koray GMYO 4,63 -1,91 91,32 Yapı ve Kredi Bank. 2,89 -1,37 16,53 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,00 0,00 491,43 Yataş 10,76 2,28 46,59 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,82 -2,05 137,27 Yeni Gimat GMYO 12,73 -0,70 6,34 Yeşil GMYO 1,08 -3,57 68,75 Yeşil Yapı 1,28 -3,03 93,94 Yeşil Yatırım Holding 55,35 4,24 392,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 19.000,00 0,00 545,16 Yonga Mobilya 32,20 -0,37 248,77 Yükselen Çelik 6,95 -1,97 126,75 Yünsa 13,42 -1,32 33,30 Zorlu Enerji 2,67 -1,11 63,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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