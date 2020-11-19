Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

19.11.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.750,100,3735,02
İş Bankası (C)6,74-1,465,15
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,70-1,33-2,63
İş Girişim16,152,60325,00
İş GMYO1,96-1,5111,36
İş Y. Men. Değ.12,420,16208,44
İş Yat. Ort.3,16-2,1796,11
İşbir Holding2.850,000,35562,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-1,6888,71
İttifak Holding2,21-3,0774,04
İz Hayvancılık Tarım12,7610,00387,68
İzmir Demir Çelik18,970,11131,62
İzmir Fırça6,20-4,76244,44
Jantsa Jant Sanayi196,80-2,09270,01
Kafein Yazılım16,88-1,3451,99
Kaplamin26,001,01368,47
Kardemir (A)4,69-2,7076,98
Kardemir (B)3,92-0,7648,48
Kardemir (D)4,753,4978,57
Karel Elektronik17,200,4118,38
Karsan Otomotiv2,92-1,3584,81
Karsu Tekstil6,98-1,97115,43
Kartonsan2.439,70-1,86531,49
Katmerciler Ekipman3,19-2,15108,68
Kent Gıda428,009,771743,12
Kerevitaş Gıda7,311,25124,23
Kervansaray Yat. Holding0,842,4452,73
Kiler GMYO2,37-2,47121,71
Klimasan Klima16,748,00-21,09
Koç Holding17,88-1,76-10,64
Konfrut Gıda16,17-3,92106,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,44-3,63

Konya Çimento855,005,52215,15
Kordsa Teknik Tekstil12,41-0,16-2,41
Koza Altın74,60-0,330,74
Koza Madencilik12,45-0,2424,13
Körfez GMYO6,54-1,51173,64
Kristal Kola2,350,4355,63
Kron Telekomünikasyon25,92-0,99103,77
Kuştur Kuşadası Turizm168,00-4,00615,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,34-2,50108,69
Kütahya Porselen39,58-1,05497,89
Lider Faktoring3,29-0,9079,29
Link Bilgisayar49,925,49177,51
Logo Yazılım98,25-0,7161,60
Lokman Hekim Sağlık11,05-2,2192,66
Lüks Kadife29,362,66239,81
Makina Takım2,71-0,7344,15
Marka Yatırım Holding10,708,63806,78
Marmaris Altınyunus87,00-1,0822,54
Marshall296,00-0,64522,63
Martı GMYO3,350,90231,68
Martı Otel2,71-9,36197,80
Mavi Giyim44,18-2,60-23,70
Mazhar Zorlu Holding18,410,0052,27
Mega Polietilen11,51-3,11807,40
Menderes Tekstil3,14-1,26139,69
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm71,001,43265,23
Merko Gıda11,800,001023,81
Metemtur Otelcilik11,74-0,51559,55
Metro Holding2,13-1,8454,35
Metro Petrol ve Tesisleri3,16-1,5661,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,29-1,29-57,06
Migros Ticaret39,02-1,8661,11
Milpa4,89-1,01123,29
Mistral GMYO4,25-0,70126,47
MLP Sağlık19,250,8420,31
MMC San. ve Tic. Yat.5,700,00400,00
Mondi Tire Kutsan6,45-1,5355,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,16-0,81168,55
Net Holding3,242,5324,62
Netaş Telekom.20,060,8053,60
Niğbaş Niğde Beton64,902,69946,77
Nuh Çimento34,78-1,36216,62
Nurol GMYO6,47-0,6181,23
Odaş Elektrik3,27-2,10126,19
Olmuksan-IP6,50-3,70153,81
Orge Enerji Elektrik7,17-1,3844,56
Orma Orman Mahsulleri10,13-9,96267,03
Osmanlı Menkul21,60-0,37417,82
Ostim Endüstriyel Yat3,93-1,26133,93
Otokar197,10-0,8634,04
Oyak Çimento7,85-1,1342,79
Oyak Yat. Ort.6,15-0,97166,39
Oylum Sınai Yatırımlar5,23-1,8869,32
Özak GMYO4,12-0,2460,31
Özbal Çelik Boru7,14-2,59342,97
Özderici GMYO2,14-2,2836,31
Özerden Plastik9,003,33294,74
Panora GMYO6,31-1,5612,65
Papilon Savunma21,52-2,27179,25
Park Elek.Madencilik4,95-1,2062,30
Parsan19,63-0,2015,88
Pegasus55,701,64-35,53
Peker GMYO2,53-3,44179,76
Penguen Gıda5,690,89521,59
Pera GMYO2,56-1,92172,34
Pergamon Dış Ticaret16,18-0,43109,11
Petkim4,730,6424,15
Petrokent Turizm720,002,86462,06
Pınar Et ve Un23,24-1,86155,68
Pınar Su7,54-0,79225,00
Pınar Süt20,12-2,7159,56
Plastikkart11,28-1,4021,68
Polisan Holding3,77-1,8224,93
Politeknik Metal300,000,17294,36
Prizma Press Matbaacılık5,84-1,1835,81
QNB Finans Fin. Kir.124,801,05-3,33
QNB Finansbank68,350,2982,27
Ral Yatırım Holding4,871,0485,56
Ray Sigorta21,343,59523,98
Reysaş GMYO4,70-1,472,40
Reysaş Lojistik8,00-2,3282,65
Rhea Girişim3,16-1,86165,55
Rodrigo Tekstil11,06-0,18511,05
Royal Halı3,940,25187,59
RTA Laboratuvarları43,52-1,231775,86
Sabancı Holding10,29-2,0012,83
Safkar Ege Soğutmacılık9,589,99339,45
Sanel Mühendislik3,56-0,8421,34
Sanifoam Sünger14,40-1,37188,00
Sanko Pazarlama7,46-0,932,39
Saray Matbaacılık7,29-0,14463,90
Sarkuysan6,93-0,57118,10
Sasa Polyester16,99-0,82119,79
Say Yenilenebilir Enerji8,43-2,77276,34
Sekuro Plastik11,322,44111,19
Selçuk Ecza Deposu9,26-1,0755,24
Selçuk Gıda4,140,98284,14
Senkron Güvenlik4,041,2547,99
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23843,40
Servet GMYO52,956,03522,94
Seyitler Kimya16,53-1,02143,45
Silverline Endüstri4,15-2,3592,13
Sinpaş GMYO3,85-1,79231,90
Smartiks Yazılım7,55-1,31-23,04
Sodaş Sodyum Sanayii23,440,00509,43
Söktaş5,449,90219,90
Sönmez Filament33,200,48580,33
Sönmez Pamuklu16,00-0,06225,20
Sumaş Suni Tahta32,501,56231,20
Şeker Fin. Kir.4,21-0,47-11,92
Şekerbank1,49-1,9736,66
Şişe Cam6,62-0,9030,05
Şok Marketler11,84-2,2310,04
T. Halk Bankası5,32-0,56-9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,500,0045,64
T.S.K.B.2,12-1,4075,21
T.Tuborg17,57-1,2447,65
Taç Tarım Ürünleri10,484,80235,90
Tat Gıda10,96-2,9280,15
TAV Havalimanları17,77-0,06-34,58
Taze Kuru Gıda282,60-10,003803,31
Tek-Art Turizm1,72-1,7136,51
Tekfen Holding14,40-0,89-20,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,97-1,75113,57
Temapol Polimer Plastik10,473,15100,57
TGS Dış Ticaret9,230,1197,64
Tofaş Oto. Fab.27,10-0,0716,30
Torunlar GMYO3,52-1,4028,00
Trabzon Liman33,180,97216,79
Trabzonspor Sportif4,27-0,7098,60
Trend GMYO12,771,59480,45
TSKB GMYO3,46-1,70262,31
Tuğçelik7,41-2,8887,59
Tukaş10,81-1,10-12,47
Turcas Petrol4,61-1,7172,66
Turkcell15,83-0,3114,71
Tümosan Motor ve Traktör10,69-1,0266,77
Tüpraş87,65-0,79-30,88
Türk Hava Yolları11,66-0,34-19,36
Türk Prysmian Kablo12,520,24385,18
Türk Telekom7,570,934,91
Türk Traktör139,00-0,36162,71
Türker Proje Gayrimenkul80,60-0,6891,90
Türkiye Sigorta5,53-1,78153,93
Ufuk Yatırım11,800,00357,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,682,51294,91
Ulusoy Elektrik49,80-1,1987,22
Ulusoy Un Sanayi11,88-1,82210,99
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,45-2,78101,90
Utopya Turizm23,20-0,51371,54
Uzertaş Boya25,16-9,951033,33
Ülker Bisküvi21,94-0,27-1,88
Vakıf Fin. Kir.3,70-1,3374,73
Vakıf GMYO3,61-1,63108,55
Vakıf Yat. Ort.7,64-1,42319,52
Vakıflar Bankası4,68-1,68-15,06
Vakko Tekstil6,21-3,8736,78
Vanet Gıda9,200,11543,36
Verusa Holding44,76-0,84141,29
Verusaturk Girisim8,77-0,5766,77
Vestel19,33-0,6753,17
Vestel Beyaz Eşya32,08-0,3152,05
Viking Kağıt6,19-0,80231,02
Yapı Kredi Koray GMYO4,63-1,9191,32
Yapı ve Kredi Bank.2,89-1,3716,53
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,000,00491,43
Yataş10,762,2846,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,82-2,05137,27
Yeni Gimat GMYO12,73-0,706,34
Yeşil GMYO1,08-3,5768,75
Yeşil Yapı1,28-3,0393,94
Yeşil Yatırım Holding55,354,24392,88
Yibitaş İnşaat Malzeme19.000,000,00545,16
Yonga Mobilya32,20-0,37248,77
Yükselen Çelik6,95-1,97126,75
Yünsa13,42-1,3233,30
Zorlu Enerji2,67-1,1163,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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