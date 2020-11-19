Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.750,10
|0,37
|35,02
|İş Bankası (C)
|6,74
|-1,46
|5,15
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,70
|-1,33
|-2,63
|İş Girişim
|16,15
|2,60
|325,00
|İş GMYO
|1,96
|-1,51
|11,36
|İş Y. Men. Değ.
|12,42
|0,16
|208,44
|İş Yat. Ort.
|3,16
|-2,17
|96,11
|İşbir Holding
|2.850,00
|0,35
|562,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-1,68
|88,71
|İttifak Holding
|2,21
|-3,07
|74,04
|İz Hayvancılık Tarım
|12,76
|10,00
|387,68
|İzmir Demir Çelik
|18,97
|0,11
|131,62
|İzmir Fırça
|6,20
|-4,76
|244,44
|Jantsa Jant Sanayi
|196,80
|-2,09
|270,01
|Kafein Yazılım
|16,88
|-1,34
|51,99
|Kaplamin
|26,00
|1,01
|368,47
|Kardemir (A)
|4,69
|-2,70
|76,98
|Kardemir (B)
|3,92
|-0,76
|48,48
|Kardemir (D)
|4,75
|3,49
|78,57
|Karel Elektronik
|17,20
|0,41
|18,38
|Karsan Otomotiv
|2,92
|-1,35
|84,81
|Karsu Tekstil
|6,98
|-1,97
|115,43
|Kartonsan
|2.439,70
|-1,86
|531,49
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|-2,15
|108,68
|Kent Gıda
|428,00
|9,77
|1743,12
|Kerevitaş Gıda
|7,31
|1,25
|124,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,84
|2,44
|52,73
|Kiler GMYO
|2,37
|-2,47
|121,71
|Klimasan Klima
|16,74
|8,00
|-21,09
|Koç Holding
|17,88
|-1,76
|-10,64
|Konfrut Gıda
|16,17
|-3,92
|106,78
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,44
|-3,63
|Konya Çimento
|855,00
|5,52
|215,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|-0,16
|-2,41
|Koza Altın
|74,60
|-0,33
|0,74
|Koza Madencilik
|12,45
|-0,24
|24,13
|Körfez GMYO
|6,54
|-1,51
|173,64
|Kristal Kola
|2,35
|0,43
|55,63
|Kron Telekomünikasyon
|25,92
|-0,99
|103,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|168,00
|-4,00
|615,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|-2,50
|108,69
|Kütahya Porselen
|39,58
|-1,05
|497,89
|Lider Faktoring
|3,29
|-0,90
|79,29
|Link Bilgisayar
|49,92
|5,49
|177,51
|Logo Yazılım
|98,25
|-0,71
|61,60
|Lokman Hekim Sağlık
|11,05
|-2,21
|92,66
|Lüks Kadife
|29,36
|2,66
|239,81
|Makina Takım
|2,71
|-0,73
|44,15
|Marka Yatırım Holding
|10,70
|8,63
|806,78
|Marmaris Altınyunus
|87,00
|-1,08
|22,54
|Marshall
|296,00
|-0,64
|522,63
|Martı GMYO
|3,35
|0,90
|231,68
|Martı Otel
|2,71
|-9,36
|197,80
|Mavi Giyim
|44,18
|-2,60
|-23,70
|Mazhar Zorlu Holding
|18,41
|0,00
|52,27
|Mega Polietilen
|11,51
|-3,11
|807,40
|Menderes Tekstil
|3,14
|-1,26
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|71,00
|1,43
|265,23
|Merko Gıda
|11,80
|0,00
|1023,81
|Metemtur Otelcilik
|11,74
|-0,51
|559,55
|Metro Holding
|2,13
|-1,84
|54,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,16
|-1,56
|61,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,29
|-1,29
|-57,06
|Migros Ticaret
|39,02
|-1,86
|61,11
|Milpa
|4,89
|-1,01
|123,29
|Mistral GMYO
|4,25
|-0,70
|126,47
|MLP Sağlık
|19,25
|0,84
|20,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|0,00
|400,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,45
|-1,53
|55,80
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,16
|-0,81
|168,55
|Net Holding
|3,24
|2,53
|24,62
|Netaş Telekom.
|20,06
|0,80
|53,60
|Niğbaş Niğde Beton
|64,90
|2,69
|946,77
|Nuh Çimento
|34,78
|-1,36
|216,62
|Nurol GMYO
|6,47
|-0,61
|81,23
|Odaş Elektrik
|3,27
|-2,10
|126,19
|Olmuksan-IP
|6,50
|-3,70
|153,81
|Orge Enerji Elektrik
|7,17
|-1,38
|44,56
|Orma Orman Mahsulleri
|10,13
|-9,96
|267,03
|Osmanlı Menkul
|21,60
|-0,37
|417,82
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,93
|-1,26
|133,93
|Otokar
|197,10
|-0,86
|34,04
|Oyak Çimento
|7,85
|-1,13
|42,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,15
|-0,97
|166,39
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,23
|-1,88
|69,32
|Özak GMYO
|4,12
|-0,24
|60,31
|Özbal Çelik Boru
|7,14
|-2,59
|342,97
|Özderici GMYO
|2,14
|-2,28
|36,31
|Özerden Plastik
|9,00
|3,33
|294,74
|Panora GMYO
|6,31
|-1,56
|12,65
|Papilon Savunma
|21,52
|-2,27
|179,25
|Park Elek.Madencilik
|4,95
|-1,20
|62,30
|Parsan
|19,63
|-0,20
|15,88
|Pegasus
|55,70
|1,64
|-35,53
|Peker GMYO
|2,53
|-3,44
|179,76
|Penguen Gıda
|5,69
|0,89
|521,59
|Pera GMYO
|2,56
|-1,92
|172,34
|Pergamon Dış Ticaret
|16,18
|-0,43
|109,11
|Petkim
|4,73
|0,64
|24,15
|Petrokent Turizm
|720,00
|2,86
|462,06
|Pınar Et ve Un
|23,24
|-1,86
|155,68
|Pınar Su
|7,54
|-0,79
|225,00
|Pınar Süt
|20,12
|-2,71
|59,56
|Plastikkart
|11,28
|-1,40
|21,68
|Polisan Holding
|3,77
|-1,82
|24,93
|Politeknik Metal
|300,00
|0,17
|294,36
|Prizma Press Matbaacılık
|5,84
|-1,18
|35,81
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,80
|1,05
|-3,33
|QNB Finansbank
|68,35
|0,29
|82,27
|Ral Yatırım Holding
|4,87
|1,04
|85,56
|Ray Sigorta
|21,34
|3,59
|523,98
|Reysaş GMYO
|4,70
|-1,47
|2,40
|Reysaş Lojistik
|8,00
|-2,32
|82,65
|Rhea Girişim
|3,16
|-1,86
|165,55
|Rodrigo Tekstil
|11,06
|-0,18
|511,05
|Royal Halı
|3,94
|0,25
|187,59
|RTA Laboratuvarları
|43,52
|-1,23
|1775,86
|Sabancı Holding
|10,29
|-2,00
|12,83
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,58
|9,99
|339,45
|Sanel Mühendislik
|3,56
|-0,84
|21,34
|Sanifoam Sünger
|14,40
|-1,37
|188,00
|Sanko Pazarlama
|7,46
|-0,93
|2,39
|Saray Matbaacılık
|7,29
|-0,14
|463,90
|Sarkuysan
|6,93
|-0,57
|118,10
|Sasa Polyester
|16,99
|-0,82
|119,79
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,43
|-2,77
|276,34
|Sekuro Plastik
|11,32
|2,44
|111,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,26
|-1,07
|55,24
|Selçuk Gıda
|4,14
|0,98
|284,14
|Senkron Güvenlik
|4,04
|1,25
|47,99
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-3,23
|843,40
|Servet GMYO
|52,95
|6,03
|522,94
|Seyitler Kimya
|16,53
|-1,02
|143,45
|Silverline Endüstri
|4,15
|-2,35
|92,13
|Sinpaş GMYO
|3,85
|-1,79
|231,90
|Smartiks Yazılım
|7,55
|-1,31
|-23,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,44
|0,00
|509,43
|Söktaş
|5,44
|9,90
|219,90
|Sönmez Filament
|33,20
|0,48
|580,33
|Sönmez Pamuklu
|16,00
|-0,06
|225,20
|Sumaş Suni Tahta
|32,50
|1,56
|231,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|-0,47
|-11,92
|Şekerbank
|1,49
|-1,97
|36,66
|Şişe Cam
|6,62
|-0,90
|30,05
|Şok Marketler
|11,84
|-2,23
|10,04
|T. Halk Bankası
|5,32
|-0,56
|-9,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,50
|0,00
|45,64
|T.S.K.B.
|2,12
|-1,40
|75,21
|T.Tuborg
|17,57
|-1,24
|47,65
|Taç Tarım Ürünleri
|10,48
|4,80
|235,90
|Tat Gıda
|10,96
|-2,92
|80,15
|TAV Havalimanları
|17,77
|-0,06
|-34,58
|Taze Kuru Gıda
|282,60
|-10,00
|3803,31
|Tek-Art Turizm
|1,72
|-1,71
|36,51
|Tekfen Holding
|14,40
|-0,89
|-20,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,97
|-1,75
|113,57
|Temapol Polimer Plastik
|10,47
|3,15
|100,57
|TGS Dış Ticaret
|9,23
|0,11
|97,64
|Tofaş Oto. Fab.
|27,10
|-0,07
|16,30
|Torunlar GMYO
|3,52
|-1,40
|28,00
|Trabzon Liman
|33,18
|0,97
|216,79
|Trabzonspor Sportif
|4,27
|-0,70
|98,60
|Trend GMYO
|12,77
|1,59
|480,45
|TSKB GMYO
|3,46
|-1,70
|262,31
|Tuğçelik
|7,41
|-2,88
|87,59
|Tukaş
|10,81
|-1,10
|-12,47
|Turcas Petrol
|4,61
|-1,71
|72,66
|Turkcell
|15,83
|-0,31
|14,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,69
|-1,02
|66,77
|Tüpraş
|87,65
|-0,79
|-30,88
|Türk Hava Yolları
|11,66
|-0,34
|-19,36
|Türk Prysmian Kablo
|12,52
|0,24
|385,18
|Türk Telekom
|7,57
|0,93
|4,91
|Türk Traktör
|139,00
|-0,36
|162,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,60
|-0,68
|91,90
|Türkiye Sigorta
|5,53
|-1,78
|153,93
|Ufuk Yatırım
|11,80
|0,00
|357,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|2,51
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|49,80
|-1,19
|87,22
|Ulusoy Un Sanayi
|11,88
|-1,82
|210,99
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,45
|-2,78
|101,90
|Utopya Turizm
|23,20
|-0,51
|371,54
|Uzertaş Boya
|25,16
|-9,95
|1033,33
|Ülker Bisküvi
|21,94
|-0,27
|-1,88
|Vakıf Fin. Kir.
|3,70
|-1,33
|74,73
|Vakıf GMYO
|3,61
|-1,63
|108,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,64
|-1,42
|319,52
|Vakıflar Bankası
|4,68
|-1,68
|-15,06
|Vakko Tekstil
|6,21
|-3,87
|36,78
|Vanet Gıda
|9,20
|0,11
|543,36
|Verusa Holding
|44,76
|-0,84
|141,29
|Verusaturk Girisim
|8,77
|-0,57
|66,77
|Vestel
|19,33
|-0,67
|53,17
|Vestel Beyaz Eşya
|32,08
|-0,31
|52,05
|Viking Kağıt
|6,19
|-0,80
|231,02
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,63
|-1,91
|91,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,89
|-1,37
|16,53
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,00
|0,00
|491,43
|Yataş
|10,76
|2,28
|46,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,82
|-2,05
|137,27
|Yeni Gimat GMYO
|12,73
|-0,70
|6,34
|Yeşil GMYO
|1,08
|-3,57
|68,75
|Yeşil Yapı
|1,28
|-3,03
|93,94
|Yeşil Yatırım Holding
|55,35
|4,24
|392,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.000,00
|0,00
|545,16
|Yonga Mobilya
|32,20
|-0,37
|248,77
|Yükselen Çelik
|6,95
|-1,97
|126,75
|Yünsa
|13,42
|-1,32
|33,30
|Zorlu Enerji
|2,67
|-1,11
|63,80
(Son)
- Kaynak: AA
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