Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 40.749,80 0,00 35,02 İş Bankası (C) 6,62 2,00 3,28 İş Bankası (Kur.) 364.500,90 73,57 İş Fin.Kir. 3,88 1,84 2,11 İş Girişim 16,25 -0,06 327,63 İş GMYO 2,11 1,44 19,89 İş Y. Men. Değ. 12,85 0,55 219,12 İş Yat. Ort. 3,21 0,63 99,21 İşbir Holding 3.250,00 0,00 655,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,16 0,00 87,10 İttifak Holding 2,27 0,44 74,10 İz Hayvancılık Tarım 14,55 -5,70 456,09 İzmir Demir Çelik 19,71 0,05 140,66 İzmir Fırça 5,72 -9,92 217,78 Jantsa Jant Sanayi 233,00 5,48 338,07 Kafein Yazılım 17,68 0,45 59,19 Kaplamin 25,66 0,00 362,34 Kardemir (A) 4,90 1,66 84,91 Kardemir (B) 4,42 4,00 67,42 Kardemir (D) 4,84 0,41 81,95 Karel Elektronik 17,21 0,35 18,44 Karsan Otomotiv 2,99 0,67 89,24 Karsu Tekstil 7,00 0,57 116,05 Kartonsan 3.025,70 2,03 683,17 Katmerciler Ekipman 3,28 0,61 114,56 Kent Gıda 520,00 0,39 2139,30 Kerevitaş Gıda 7,06 0,86 116,56 Kervansaray Yat. Holding 1,06 9,28 92,73 Kiler GMYO 2,49 -1,58 132,93 Klimasan Klima 22,68 9,99 6,91 Koç Holding 19,15 0,16 -4,29 Konfrut Gıda 16,24 1,88 107,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 17,15 -1,44 Konya Çimento 1.146,50 6,31 322,59 Kordsa Teknik Tekstil 13,68 -0,87 7,58 Koza Altın 78,90 0,32 6,55 Koza Madencilik 13,80 0,00 37,59 Körfez GMYO 7,02 3,24 193,72 Kristal Kola 2,53 -1,94 67,55 Kron Telekomünikasyon 25,94 0,08 103,93 Kuştur Kuşadası Turizm 179,30 8,67 663,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,00 109,58 Kütahya Porselen 38,84 -0,87 486,71 Lider Faktoring 3,17 -0,63 72,75 Link Bilgisayar 47,92 -0,21 166,39 Logo Yazılım 99,20 0,05 63,16 Lokman Hekim Sağlık 11,14 -0,18 94,23 Lüks Kadife 28,30 -0,35 227,55 Makina Takım 2,82 -0,70 50,00 Marka Yatırım Holding 6,48 -10,00 449,15 Marmaris Altınyunus 93,05 2,25 31,06 Marshall 355,90 -5,47 648,63 Martı GMYO 3,35 0,00 231,68 Martı Otel 2,45 -3,16 169,23 Mavi Giyim 48,52 2,62 -16,20 Mazhar Zorlu Holding 17,99 0,00 48,80 Mega Polietilen 10,86 -1,54 756,16 Menderes Tekstil 3,25 0,93 148,09 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 71,00 -1,66 265,23 Merko Gıda 13,75 4,17 1209,52 Metemtur Otelcilik 12,34 1,56 593,26 Metro Holding 2,19 0,00 58,70 Metro Petrol ve Tesisleri 3,23 0,31 64,80 Metro Yatırım Ortaklığı 2,78 7,75 -47,87 Migros Ticaret 40,52 0,70 67,30 Milpa 4,88 -3,17 122,83 Mistral GMYO 4,38 0,46 133,40 MLP Sağlık 19,17 0,79 19,81 MMC San. ve Tic. Yat. 6,62 0,30 480,70 Mondi Tire Kutsan 6,54 0,15 57,97 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 34,84 3,32 173,90 Net Holding 3,36 4,02 29,23 Netaş Telekom. 20,24 0,40 54,98 Niğbaş Niğde Beton 71,35 0,49 1050,81 Nuh Çimento 37,30 1,97 239,56 Nurol GMYO 7,08 1,72 98,32 Odaş Elektrik 3,63 2,83 151,09 Olmuksan-IP 8,00 1,78 212,38 Orge Enerji Elektrik 7,23 0,00 45,77 Orma Orman Mahsulleri 13,80 -0,07 400,00 Osmanlı Menkul 20,86 -0,67 400,08 Ostim Endüstriyel Yat 4,30 -0,69 155,95 Otokar 223,40 3,86 51,93 Oyak Çimento 8,08 1,00 46,97 Oyak Yat. Ort. 6,44 -0,46 178,95 Oylum Sınai Yatırımlar 5,23 0,00 69,32 Özak GMYO 4,34 0,23 68,87 Özbal Çelik Boru 7,30 2,82 352,89 Özderici GMYO 2,34 0,43 49,04 Özerden Plastik 9,27 5,58 306,58 Panora GMYO 7,63 4,95 36,21 Papilon Savunma 22,26 -0,36 188,85 Park Elek.Madencilik 5,23 1,95 71,48 Parsan 21,18 1,44 25,03 Pegasus 57,10 2,42 -33,91 Peker GMYO 2,40 -1,64 165,38 Penguen Gıda 5,60 2,00 511,76 Pera GMYO 2,62 0,00 178,72 Pergamon Dış Ticaret 16,05 -0,50 107,43 Petkim 3,97 1,28 25,04 Petrokent Turizm 919,90 0,00 618,11 Pınar Et ve Un 23,70 0,85 160,74 Pınar Su 7,58 -1,56 226,72 Pınar Süt 20,46 1,19 62,26 Plastikkart 11,44 -0,17 23,41 Polisan Holding 3,94 0,77 30,57 Politeknik Metal 387,20 10,00 408,99 Prizma Press Matbaacılık 5,60 -4,27 30,23 QNB Finans Fin. Kir. 130,00 0,08 0,70 QNB Finansbank 69,00 -0,36 84,00 Ral Yatırım Holding 4,91 0,00 87,09 Ray Sigorta 25,86 0,94 656,14 Reysaş GMYO 4,92 0,61 7,19 Reysaş Lojistik 9,00 0,00 105,48 Rhea Girişim 3,35 0,00 181,51 Rodrigo Tekstil 12,78 9,79 606,08 Royal Halı 4,09 -0,24 198,54 RTA Laboratuvarları 47,74 -0,38 1957,76 Sabancı Holding 10,57 0,76 15,90 Safkar Ege Soğutmacılık 12,73 9,93 483,94 Sanel Mühendislik 3,54 -0,28 20,65 Sanifoam Sünger 16,94 -0,29 238,80 Sanko Pazarlama 7,38 -0,14 1,29 Saray Matbaacılık 7,77 0,91 501,03 Sarkuysan 6,99 -0,14 119,99 Sasa Polyester 17,33 0,23 124,19 Say Yenilenebilir Enerji 8,34 -0,12 272,32 Sekuro Plastik 12,02 -0,66 124,25 Selçuk Ecza Deposu 9,49 -0,21 59,10 Selçuk Gıda 4,00 0,00 271,15 Senkron Güvenlik 5,01 9,63 83,52 Serve Film Prodüksiyon 16,70 -4,30 950,31 Servet GMYO 56,90 -0,18 569,41 Seyitler Kimya 16,36 -0,37 140,94 Silverline Endüstri 4,30 1,18 99,07 Sinpaş GMYO 3,90 0,26 236,21 Smartiks Yazılım 7,63 0,79 -22,22 Sodaş Sodyum Sanayii 25,38 4,02 559,87 Söktaş 5,14 -0,58 202,26 Sönmez Filament 35,32 0,40 623,77 Sönmez Pamuklu 16,16 0,50 228,46 Sumaş Suni Tahta 42,46 9,66 332,70 Şeker Fin. Kir. 4,24 0,24 -11,30 Şekerbank 1,50 1,35 37,58 Şişe Cam 7,09 0,14 39,28 Şok Marketler 11,95 0,50 11,06 T. Halk Bankası 5,41 1,50 -8,46 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 65,85 0,00 51,03 T.S.K.B. 2,48 4,20 104,96 T.Tuborg 17,74 0,51 49,08 Taç Tarım Ürünleri 13,24 0,00 324,36 Tat Gıda 11,11 0,36 82,62 TAV Havalimanları 19,05 1,60 -29,87 Taze Kuru Gıda 284,00 -1,87 3822,65 Tek-Art Turizm 1,81 2,26 43,65 Tekfen Holding 15,55 2,64 -14,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,30 -0,32 121,43 Temapol Polimer Plastik 10,30 -0,29 97,32 TGS Dış Ticaret 9,11 -0,65 95,07 Tofaş Oto. Fab. 30,46 3,96 30,72 Torunlar GMYO 3,72 0,27 35,27 Trabzon Liman 32,78 -0,18 212,97 Trabzonspor Sportif 4,39 0,23 104,19 Trend GMYO 11,80 -1,09 436,36 TSKB GMYO 3,74 0,27 291,63 Tuğçelik 7,37 -0,81 86,58 Tukaş 10,80 0,47 -12,55 Turcas Petrol 5,02 0,40 88,01 Turkcell 15,97 0,76 15,72 Tümosan Motor ve Traktör 11,41 -0,09 78,00 Tüpraş 89,90 2,33 -29,10 Türk Hava Yolları 12,02 2,39 -16,87 Türk Prysmian Kablo 13,74 -1,86 432,45 Türk Telekom 7,89 0,77 9,35 Türk Traktör 145,20 0,76 174,42 Türker Proje Gayrimenkul 92,40 3,47 120,00 Türkiye Sigorta 5,96 1,02 173,67 Ufuk Yatırım 11,15 0,00 332,17 Ulaşlar Turizm Yat. 3,76 -0,79 303,49 Ulusoy Elektrik 48,80 -0,93 83,46 Ulusoy Un Sanayi 11,87 -0,08 210,73 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,47 1,65 103,55 Utopya Turizm 24,82 4,46 404,47 Uzertaş Boya 26,50 -1,85 1093,69 Ülker Bisküvi 23,20 0,52 3,76 Vakıf Fin. Kir. 3,96 0,76 87,01 Vakıf GMYO 3,97 -0,75 129,35 Vakıf Yat. Ort. 7,85 -0,76 331,05 Vakıflar Bankası 4,75 1,93 -13,79 Vakko Tekstil 6,14 0,16 35,24 Vanet Gıda 8,81 -1,45 516,08 Verusa Holding 45,30 1,25 144,20 Verusaturk Girisim 9,84 3,58 87,11 Vestel 20,26 1,50 60,54 Vestel Beyaz Eşya 35,40 0,17 67,79 Viking Kağıt 6,31 -0,47 237,43 Yapı Kredi Koray GMYO 4,64 -1,28 91,74 Yapı ve Kredi Bank. 3,04 3,40 22,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,00 -7,32 507,41 Yataş 11,70 2,99 59,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,97 0,76 146,58 Yeni Gimat GMYO 13,07 4,73 9,18 Yeşil GMYO 1,17 1,74 82,81 Yeşil Yapı 1,42 1,43 115,15 Yeşil Yatırım Holding 67,85 5,36 504,19 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.601,70 0,11 463,72 Yonga Mobilya 30,00 -4,64 224,94 Yükselen Çelik 7,14 0,14 132,95 Yünsa 13,70 1,26 36,08 Zorlu Enerji 2,74 1,11 68,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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