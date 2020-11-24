Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.11.2020 13:25
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.749,800,0035,02
İş Bankası (C)6,622,003,28
İş Bankası (Kur.)364.500,90

73,57
İş Fin.Kir.3,881,842,11
İş Girişim16,25-0,06327,63
İş GMYO2,111,4419,89
İş Y. Men. Değ.12,850,55219,12
İş Yat. Ort.3,210,6399,21
İşbir Holding3.250,000,00655,81
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,160,0087,10
İttifak Holding2,270,4474,10
İz Hayvancılık Tarım14,55-5,70456,09
İzmir Demir Çelik19,710,05140,66
İzmir Fırça5,72-9,92217,78
Jantsa Jant Sanayi233,005,48338,07
Kafein Yazılım17,680,4559,19
Kaplamin25,660,00362,34
Kardemir (A)4,901,6684,91
Kardemir (B)4,424,0067,42
Kardemir (D)4,840,4181,95
Karel Elektronik17,210,3518,44
Karsan Otomotiv2,990,6789,24
Karsu Tekstil7,000,57116,05
Kartonsan3.025,702,03683,17
Katmerciler Ekipman3,280,61114,56
Kent Gıda520,000,392139,30
Kerevitaş Gıda7,060,86116,56
Kervansaray Yat. Holding1,069,2892,73
Kiler GMYO2,49-1,58132,93
Klimasan Klima22,689,996,91
Koç Holding19,150,16-4,29
Konfrut Gıda16,241,88107,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,15-1,44

Konya Çimento1.146,506,31322,59
Kordsa Teknik Tekstil13,68-0,877,58
Koza Altın78,900,326,55
Koza Madencilik13,800,0037,59
Körfez GMYO7,023,24193,72
Kristal Kola2,53-1,9467,55
Kron Telekomünikasyon25,940,08103,93
Kuştur Kuşadası Turizm179,308,67663,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,00109,58
Kütahya Porselen38,84-0,87486,71
Lider Faktoring3,17-0,6372,75
Link Bilgisayar47,92-0,21166,39
Logo Yazılım99,200,0563,16
Lokman Hekim Sağlık11,14-0,1894,23
Lüks Kadife28,30-0,35227,55
Makina Takım2,82-0,7050,00
Marka Yatırım Holding6,48-10,00449,15
Marmaris Altınyunus93,052,2531,06
Marshall355,90-5,47648,63
Martı GMYO3,350,00231,68
Martı Otel2,45-3,16169,23
Mavi Giyim48,522,62-16,20
Mazhar Zorlu Holding17,990,0048,80
Mega Polietilen10,86-1,54756,16
Menderes Tekstil3,250,93148,09
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm71,00-1,66265,23
Merko Gıda13,754,171209,52
Metemtur Otelcilik12,341,56593,26
Metro Holding2,190,0058,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,230,3164,80
Metro Yatırım Ortaklığı2,787,75-47,87
Migros Ticaret40,520,7067,30
Milpa4,88-3,17122,83
Mistral GMYO4,380,46133,40
MLP Sağlık19,170,7919,81
MMC San. ve Tic. Yat.6,620,30480,70
Mondi Tire Kutsan6,540,1557,97
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,843,32173,90
Net Holding3,364,0229,23
Netaş Telekom.20,240,4054,98
Niğbaş Niğde Beton71,350,491050,81
Nuh Çimento37,301,97239,56
Nurol GMYO7,081,7298,32
Odaş Elektrik3,632,83151,09
Olmuksan-IP8,001,78212,38
Orge Enerji Elektrik7,230,0045,77
Orma Orman Mahsulleri13,80-0,07400,00
Osmanlı Menkul20,86-0,67400,08
Ostim Endüstriyel Yat4,30-0,69155,95
Otokar223,403,8651,93
Oyak Çimento8,081,0046,97
Oyak Yat. Ort.6,44-0,46178,95
Oylum Sınai Yatırımlar5,230,0069,32
Özak GMYO4,340,2368,87
Özbal Çelik Boru7,302,82352,89
Özderici GMYO2,340,4349,04
Özerden Plastik9,275,58306,58
Panora GMYO7,634,9536,21
Papilon Savunma22,26-0,36188,85
Park Elek.Madencilik5,231,9571,48
Parsan21,181,4425,03
Pegasus57,102,42-33,91
Peker GMYO2,40-1,64165,38
Penguen Gıda5,602,00511,76
Pera GMYO2,620,00178,72
Pergamon Dış Ticaret16,05-0,50107,43
Petkim3,971,2825,04
Petrokent Turizm919,900,00618,11
Pınar Et ve Un23,700,85160,74
Pınar Su7,58-1,56226,72
Pınar Süt20,461,1962,26
Plastikkart11,44-0,1723,41
Polisan Holding3,940,7730,57
Politeknik Metal387,2010,00408,99
Prizma Press Matbaacılık5,60-4,2730,23
QNB Finans Fin. Kir.130,000,080,70
QNB Finansbank69,00-0,3684,00
Ral Yatırım Holding4,910,0087,09
Ray Sigorta25,860,94656,14
Reysaş GMYO4,920,617,19
Reysaş Lojistik9,000,00105,48
Rhea Girişim3,350,00181,51
Rodrigo Tekstil12,789,79606,08
Royal Halı4,09-0,24198,54
RTA Laboratuvarları47,74-0,381957,76
Sabancı Holding10,570,7615,90
Safkar Ege Soğutmacılık12,739,93483,94
Sanel Mühendislik3,54-0,2820,65
Sanifoam Sünger16,94-0,29238,80
Sanko Pazarlama7,38-0,141,29
Saray Matbaacılık7,770,91501,03
Sarkuysan6,99-0,14119,99
Sasa Polyester17,330,23124,19
Say Yenilenebilir Enerji8,34-0,12272,32
Sekuro Plastik12,02-0,66124,25
Selçuk Ecza Deposu9,49-0,2159,10
Selçuk Gıda4,000,00271,15
Senkron Güvenlik5,019,6383,52
Serve Film Prodüksiyon16,70-4,30950,31
Servet GMYO56,90-0,18569,41
Seyitler Kimya16,36-0,37140,94
Silverline Endüstri4,301,1899,07
Sinpaş GMYO3,900,26236,21
Smartiks Yazılım7,630,79-22,22
Sodaş Sodyum Sanayii25,384,02559,87
Söktaş5,14-0,58202,26
Sönmez Filament35,320,40623,77
Sönmez Pamuklu16,160,50228,46
Sumaş Suni Tahta42,469,66332,70
Şeker Fin. Kir.4,240,24-11,30
Şekerbank1,501,3537,58
Şişe Cam7,090,1439,28
Şok Marketler11,950,5011,06
T. Halk Bankası5,411,50-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası65,850,0051,03
T.S.K.B.2,484,20104,96
T.Tuborg17,740,5149,08
Taç Tarım Ürünleri13,240,00324,36
Tat Gıda11,110,3682,62
TAV Havalimanları19,051,60-29,87
Taze Kuru Gıda284,00-1,873822,65
Tek-Art Turizm1,812,2643,65
Tekfen Holding15,552,64-14,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,30-0,32121,43
Temapol Polimer Plastik10,30-0,2997,32
TGS Dış Ticaret9,11-0,6595,07
Tofaş Oto. Fab.30,463,9630,72
Torunlar GMYO3,720,2735,27
Trabzon Liman32,78-0,18212,97
Trabzonspor Sportif4,390,23104,19
Trend GMYO11,80-1,09436,36
TSKB GMYO3,740,27291,63
Tuğçelik7,37-0,8186,58
Tukaş10,800,47-12,55
Turcas Petrol5,020,4088,01
Turkcell15,970,7615,72
Tümosan Motor ve Traktör11,41-0,0978,00
Tüpraş89,902,33-29,10
Türk Hava Yolları12,022,39-16,87
Türk Prysmian Kablo13,74-1,86432,45
Türk Telekom7,890,779,35
Türk Traktör145,200,76174,42
Türker Proje Gayrimenkul92,403,47120,00
Türkiye Sigorta5,961,02173,67
Ufuk Yatırım11,150,00332,17
Ulaşlar Turizm Yat.3,76-0,79303,49
Ulusoy Elektrik48,80-0,9383,46
Ulusoy Un Sanayi11,87-0,08210,73
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,471,65103,55
Utopya Turizm24,824,46404,47
Uzertaş Boya26,50-1,851093,69
Ülker Bisküvi23,200,523,76
Vakıf Fin. Kir.3,960,7687,01
Vakıf GMYO3,97-0,75129,35
Vakıf Yat. Ort.7,85-0,76331,05
Vakıflar Bankası4,751,93-13,79
Vakko Tekstil6,140,1635,24
Vanet Gıda8,81-1,45516,08
Verusa Holding45,301,25144,20
Verusaturk Girisim9,843,5887,11
Vestel20,261,5060,54
Vestel Beyaz Eşya35,400,1767,79
Viking Kağıt6,31-0,47237,43
Yapı Kredi Koray GMYO4,64-1,2891,74
Yapı ve Kredi Bank.3,043,4022,58
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,00-7,32507,41
Yataş11,702,9959,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,970,76146,58
Yeni Gimat GMYO13,074,739,18
Yeşil GMYO1,171,7482,81
Yeşil Yapı1,421,43115,15
Yeşil Yatırım Holding67,855,36504,19
Yibitaş İnşaat Malzeme16.601,700,11463,72
Yonga Mobilya30,00-4,64224,94
Yükselen Çelik7,140,14132,95
Yünsa13,701,2636,08
Zorlu Enerji2,741,1168,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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