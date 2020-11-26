Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.999,70
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,76
|1,05
|5,46
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,00
|1,58
|İş Girişim
|16,05
|0,00
|322,37
|İş GMYO
|2,08
|0,97
|18,18
|İş Y. Men. Değ.
|12,78
|0,47
|217,38
|İş Yat. Ort.
|3,45
|0,58
|114,11
|İşbir Holding
|2.972,60
|0,84
|591,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,15
|0,00
|85,48
|İttifak Holding
|2,24
|1,82
|71,80
|İz Hayvancılık Tarım
|13,76
|-9,95
|425,90
|İzmir Demir Çelik
|20,02
|-0,30
|144,44
|İzmir Fırça
|5,97
|1,19
|231,67
|Jantsa Jant Sanayi
|242,90
|0,25
|356,68
|Kafein Yazılım
|18,36
|-2,08
|65,32
|Kaplamin
|25,00
|2,04
|350,45
|Kardemir (A)
|5,28
|-1,12
|99,25
|Kardemir (B)
|4,78
|-2,45
|81,06
|Kardemir (D)
|5,13
|-1,35
|92,86
|Karel Elektronik
|17,40
|2,05
|19,75
|Karsan Otomotiv
|3,19
|3,91
|101,90
|Karsu Tekstil
|6,70
|-0,74
|106,79
|Kartonsan
|2.749,80
|-1,46
|611,76
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|0,32
|107,37
|Kent Gıda
|385,10
|-9,98
|1558,38
|Kerevitaş Gıda
|7,08
|-2,07
|117,18
|Kervansaray Yat. Holding
|1,27
|9,48
|130,91
|Kiler GMYO
|2,42
|0,41
|126,39
|Klimasan Klima
|21,04
|4,37
|-0,82
|Koç Holding
|18,74
|0,05
|-6,34
|Konfrut Gıda
|16,15
|-1,34
|106,52
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,13
|3,38
|Konya Çimento
|1.151,60
|-0,36
|324,47
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,43
|0,28
|13,48
|Koza Altın
|78,20
|0,77
|5,60
|Koza Madencilik
|13,41
|0,68
|33,70
|Körfez GMYO
|6,43
|-2,28
|169,04
|Kristal Kola
|2,94
|-2,00
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,38
|4,19
|115,25
|Kuştur Kuşadası Turizm
|161,00
|-3,07
|585,83
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,29
|-0,43
|104,23
|Kütahya Porselen
|38,04
|-0,11
|474,62
|Lider Faktoring
|3,05
|-1,61
|66,21
|Link Bilgisayar
|49,14
|3,89
|173,17
|Logo Yazılım
|108,90
|10,00
|79,11
|Lokman Hekim Sağlık
|11,24
|0,09
|95,97
|Lüks Kadife
|28,44
|1,57
|229,17
|Makina Takım
|2,78
|0,36
|47,87
|Marka Yatırım Holding
|7,83
|9,97
|563,56
|Marmaris Altınyunus
|102,30
|-1,92
|44,08
|Marshall
|343,90
|3,83
|623,39
|Martı GMYO
|3,16
|-3,07
|212,87
|Martı Otel
|2,26
|-0,44
|148,35
|Mavi Giyim
|48,30
|-1,95
|-16,58
|Mazhar Zorlu Holding
|17,96
|48,55
|Mega Polietilen
|10,74
|0,37
|746,70
|Menderes Tekstil
|3,21
|0,63
|145,04
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|74,90
|0,00
|285,29
|Merko Gıda
|12,97
|-0,99
|1135,24
|Metemtur Otelcilik
|12,60
|-0,08
|607,87
|Metro Holding
|2,18
|-0,46
|57,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,22
|0,63
|64,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,60
|-1,14
|-51,24
|Migros Ticaret
|40,76
|-0,24
|68,29
|Milpa
|4,59
|-2,34
|109,59
|Mistral GMYO
|4,22
|-0,47
|124,88
|MLP Sağlık
|19,21
|0,47
|20,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,97
|0,00
|423,68
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|0,46
|59,90
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,86
|1,34
|174,06
|Net Holding
|3,35
|1,52
|28,85
|Netaş Telekom.
|20,30
|2,78
|55,44
|Niğbaş Niğde Beton
|67,45
|0,67
|987,90
|Nuh Çimento
|37,08
|1,81
|237,56
|Nurol GMYO
|6,99
|-1,27
|95,80
|Odaş Elektrik
|3,70
|1,65
|155,93
|Olmuksan-IP
|7,50
|1,35
|192,86
|Orge Enerji Elektrik
|7,78
|-2,14
|56,85
|Orma Orman Mahsulleri
|13,04
|0,00
|372,46
|Osmanlı Menkul
|20,86
|-1,70
|400,08
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,18
|1,46
|148,81
|Otokar
|243,30
|2,61
|65,46
|Oyak Çimento
|8,11
|0,37
|47,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|-0,78
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|-1,87
|69,97
|Özak GMYO
|4,27
|0,23
|66,15
|Özbal Çelik Boru
|7,07
|-0,14
|338,62
|Özderici GMYO
|2,30
|0,44
|46,50
|Özerden Plastik
|8,96
|0,00
|292,98
|Panora GMYO
|7,11
|-0,28
|26,93
|Papilon Savunma
|21,20
|-0,84
|175,10
|Park Elek.Madencilik
|5,17
|0,78
|69,51
|Parsan
|24,28
|5,20
|43,33
|Pegasus
|63,35
|3,51
|-26,68
|Peker GMYO
|2,31
|-0,86
|155,43
|Penguen Gıda
|5,38
|-2,18
|487,73
|Pera GMYO
|2,59
|0,78
|175,53
|Pergamon Dış Ticaret
|15,90
|1,15
|105,49
|Petkim
|4,09
|0,25
|28,82
|Petrokent Turizm
|835,00
|-1,76
|551,83
|Pınar Et ve Un
|23,84
|-0,75
|162,28
|Pınar Su
|7,54
|-1,69
|225,00
|Pınar Süt
|21,04
|-1,77
|66,86
|Plastikkart
|11,33
|1,16
|22,22
|Polisan Holding
|3,87
|0,26
|28,25
|Politeknik Metal
|425,90
|0,00
|459,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,58
|-1,06
|29,77
|QNB Finans Fin. Kir.
|155,70
|9,96
|20,60
|QNB Finansbank
|84,30
|9,98
|124,80
|Ral Yatırım Holding
|4,89
|-0,20
|86,32
|Ray Sigorta
|26,16
|-3,47
|664,91
|Reysaş GMYO
|4,88
|2,31
|6,32
|Reysaş Lojistik
|9,32
|5,91
|112,79
|Rhea Girişim
|3,49
|2,05
|193,28
|Rodrigo Tekstil
|15,48
|9,94
|755,25
|Royal Halı
|3,85
|0,00
|181,02
|RTA Laboratuvarları
|45,74
|0,79
|1871,55
|Sabancı Holding
|10,22
|0,39
|12,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,61
|9,94
|478,44
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,28
|20,65
|Sanifoam Sünger
|13,66
|-9,95
|173,20
|Sanko Pazarlama
|7,51
|-0,13
|3,07
|Saray Matbaacılık
|7,45
|-4,97
|476,28
|Sarkuysan
|6,95
|0,29
|118,73
|Sasa Polyester
|17,50
|-0,68
|126,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,19
|0,74
|265,62
|Sekuro Plastik
|11,74
|-2,17
|119,03
|Selçuk Ecza Deposu
|10,40
|7,11
|74,36
|Selçuk Gıda
|3,97
|-0,75
|268,37
|Senkron Güvenlik
|5,52
|0,00
|102,20
|Serve Film Prodüksiyon
|17,16
|2,75
|979,25
|Servet GMYO
|57,65
|0,09
|578,24
|Seyitler Kimya
|16,99
|-0,06
|150,22
|Silverline Endüstri
|4,56
|0,88
|111,11
|Sinpaş GMYO
|3,90
|0,78
|236,21
|Smartiks Yazılım
|7,67
|-0,65
|-21,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,40
|0,00
|534,39
|Söktaş
|5,09
|1,19
|199,32
|Sönmez Filament
|35,92
|0,28
|636,07
|Sönmez Pamuklu
|15,81
|-0,38
|221,34
|Sumaş Suni Tahta
|34,94
|-9,99
|256,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|0,96
|-11,72
|Şekerbank
|1,50
|-0,66
|37,58
|Şişe Cam
|7,00
|0,29
|37,51
|Şok Marketler
|12,03
|-0,99
|11,80
|T. Halk Bankası
|5,35
|0,38
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|67,30
|0,45
|54,36
|T.S.K.B.
|2,69
|-0,74
|122,31
|T.Tuborg
|17,52
|0,11
|47,23
|Taç Tarım Ürünleri
|10,99
|0,00
|252,24
|Tat Gıda
|11,13
|-0,09
|82,95
|TAV Havalimanları
|20,22
|1,46
|-25,56
|Taze Kuru Gıda
|265,00
|-5,49
|3560,22
|Tek-Art Turizm
|1,80
|0,56
|42,86
|Tekfen Holding
|15,43
|-0,45
|-14,71
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,03
|9,98
|138,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,44
|0,19
|100,00
|TGS Dış Ticaret
|9,36
|-1,68
|100,43
|Tofaş Oto. Fab.
|29,02
|-1,96
|24,54
|Torunlar GMYO
|3,70
|0,82
|34,55
|Trabzon Liman
|32,38
|1,44
|209,15
|Trabzonspor Sportif
|4,30
|0,94
|100,00
|Trend GMYO
|12,19
|2,87
|454,09
|TSKB GMYO
|3,87
|-2,03
|305,24
|Tuğçelik
|7,25
|-0,96
|83,54
|Tukaş
|11,11
|-0,63
|-10,04
|Turcas Petrol
|5,00
|0,60
|87,27
|Turkcell
|15,78
|0,57
|14,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,07
|0,64
|72,70
|Tüpraş
|92,35
|-0,59
|-27,17
|Türk Hava Yolları
|12,15
|1,33
|-15,98
|Türk Prysmian Kablo
|13,57
|1,57
|425,87
|Türk Telekom
|7,85
|1,55
|8,79
|Türk Traktör
|145,10
|1,82
|174,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,35
|-1,60
|119,88
|Türkiye Sigorta
|5,80
|0,69
|166,32
|Ufuk Yatırım
|11,50
|5,50
|345,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|-0,54
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|48,76
|1,04
|83,31
|Ulusoy Un Sanayi
|11,80
|-1,83
|208,90
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,41
|0,42
|98,61
|Utopya Turizm
|25,28
|0,00
|413,82
|Uzertaş Boya
|28,00
|3,70
|1161,26
|Ülker Bisküvi
|22,14
|0,27
|-0,98
|Vakıf Fin. Kir.
|3,93
|1,29
|85,60
|Vakıf GMYO
|3,91
|1,03
|125,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,77
|0,26
|326,65
|Vakıflar Bankası
|4,70
|0,43
|-14,70
|Vakko Tekstil
|6,08
|-0,16
|33,92
|Vanet Gıda
|8,73
|-0,11
|510,49
|Verusa Holding
|42,98
|-0,60
|131,69
|Verusaturk Girisim
|9,53
|3,03
|81,22
|Vestel
|20,02
|0,30
|58,64
|Vestel Beyaz Eşya
|34,66
|0,17
|64,28
|Viking Kağıt
|6,37
|1,59
|240,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,73
|-1,05
|95,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|0,33
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|0,00
|507,41
|Yataş
|11,80
|1,90
|60,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|0,52
|142,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|-0,55
|5,25
|Yeşil GMYO
|1,17
|3,54
|82,81
|Yeşil Yapı
|1,38
|2,22
|109,09
|Yeşil Yatırım Holding
|67,25
|5,08
|498,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.801,60
|-5,23
|470,51
|Yonga Mobilya
|30,98
|3,20
|235,55
|Yükselen Çelik
|7,00
|-0,28
|128,38
|Yünsa
|13,56
|0,59
|34,69
|Zorlu Enerji
|2,76
|1,47
|69,33
(Son)
- Kaynak: AA
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