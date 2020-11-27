Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

27.11.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00

104,30
İş Bankası (B)40.999,70

35,85
İş Bankası (C)6,860,887,02
İş Bankası (Kur.)325.000,00

54,76
İş Fin.Kir.3,84-0,521,05
İş Girişim16,010,06321,32
İş GMYO2,120,9520,45
İş Y. Men. Değ.12,93-0,46221,10
İş Yat. Ort.3,34-0,89107,28
İşbir Holding3.200,00-1,23644,19
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,19-0,8391,94
İttifak Holding2,230,0071,03
İz Hayvancılık Tarım12,39-9,96373,54
İzmir Demir Çelik20,00-0,30144,20
İzmir Fırça5,65-2,42213,89
Jantsa Jant Sanayi233,00-1,77338,07
Kafein Yazılım18,16-1,3063,52
Kaplamin25,000,48350,45
Kardemir (A)5,22-1,6996,98
Kardemir (B)4,78-1,4481,06
Kardemir (D)5,220,7796,24
Karel Elektronik17,30-0,2319,06
Karsan Otomotiv3,06-1,6193,67
Karsu Tekstil6,740,45108,02
Kartonsan2.810,00-0,49627,34
Katmerciler Ekipman3,14-0,32105,41
Kent Gıda517,009,882126,38
Kerevitaş Gıda7,060,14116,56
Kervansaray Yat. Holding1,399,45152,73
Kiler GMYO2,43-0,41127,32
Klimasan Klima22,223,454,74
Koç Holding19,08-0,31-4,64
Konfrut Gıda16,150,62106,52
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,770,18

Konya Çimento1.108,00-1,77308,40
Kordsa Teknik Tekstil14,480,8413,87
Koza Altın77,95-0,065,27
Koza Madencilik13,61-0,1535,69
Körfez GMYO6,25-2,34161,51
Kristal Kola2,82-2,4286,75
Kron Telekomünikasyon26,84-1,68111,01
Kuştur Kuşadası Turizm165,500,36605,00
Kuyumcukent Gayrimenkul2,31-1,28106,01
Kütahya Porselen38,10-0,26475,53
Lider Faktoring3,100,6568,94
Link Bilgisayar47,88-1,03166,17
Logo Yazılım117,507,9093,26
Lokman Hekim Sağlık11,400,5398,76
Lüks Kadife29,101,54236,81
Makina Takım2,79-0,7148,40
Marka Yatırım Holding5,80-9,52391,53
Marmaris Altınyunus97,40-3,9437,18
Marshall333,20-2,29600,88
Martı GMYO3,16-2,17212,87
Martı Otel2,47-0,80171,43
Mavi Giyim48,58-0,82-16,10
Mazhar Zorlu Holding17,950,0048,47
Mega Polietilen10,700,00743,55
Menderes Tekstil3,17-0,63141,98
Mensa0,31

-3,13
Merit Turizm72,200,00271,40
Merko Gıda12,38-2,601079,05
Metemtur Otelcilik12,681,77612,36
Metro Holding2,18-0,4657,97
Metro Petrol ve Tesisleri3,19-0,3162,76
Metro Yatırım Ortaklığı2,642,72-50,49
Migros Ticaret40,62-0,3467,71
Milpa4,672,41113,24
Mistral GMYO4,28-0,70128,07
MLP Sağlık19,651,2922,81
MMC San. ve Tic. Yat.5,980,00424,56
Mondi Tire Kutsan6,59-0,4559,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret36,742,28188,84
Net Holding3,28-1,8026,15
Netaş Telekom.19,94-0,3052,68
Niğbaş Niğde Beton68,751,101008,87
Nuh Çimento40,167,49265,59
Nurol GMYO7,300,97104,48
Odaş Elektrik3,54-2,48144,86
Olmuksan-IP7,751,84202,62
Orge Enerji Elektrik7,45-1,7250,20
Orma Orman Mahsulleri13,599,95392,39
Osmanlı Menkul20,50-1,44391,45
Ostim Endüstriyel Yat4,11-0,96144,64
Otokar232,70-3,0458,25
Oyak Çimento8,170,7448,61
Oyak Yat. Ort.6,33-0,31174,19
Oylum Sınai Yatırımlar5,27-0,3870,62
Özak GMYO4,300,4767,32
Özbal Çelik Boru7,090,00339,86
Özderici GMYO2,26-1,7443,95
Özerden Plastik8,810,92286,40
Panora GMYO7,01-0,1425,14
Papilon Savunma20,18-3,90161,86
Park Elek.Madencilik5,28-1,4973,11
Parsan23,70-1,5839,91
Pegasus63,00-1,10-27,08
Peker GMYO2,301,32154,32
Penguen Gıda5,29-1,12477,89
Pera GMYO2,642,33180,85
Pergamon Dış Ticaret15,80-0,13104,19
Petkim4,222,1832,91
Petrokent Turizm950,002,15641,61
Pınar Et ve Un23,62-0,08159,86
Pınar Su7,47-0,66221,98
Pınar Süt21,020,2966,70
Plastikkart11,33-1,0522,22
Polisan Holding3,91-0,2629,57
Politeknik Metal350,10-8,69360,22
Prizma Press Matbaacılık5,50-1,4327,91
QNB Finans Fin. Kir.160,903,3424,63
QNB Finansbank86,953,14131,87
Ral Yatırım Holding5,28-0,56101,18
Ray Sigorta24,64-4,86620,47
Reysaş GMYO4,87-1,816,10
Reysaş Lojistik9,46-2,27115,98
Rhea Girişim3,40-0,29185,71
Rodrigo Tekstil17,029,95840,33
Royal Halı4,003,90191,97
RTA Laboratuvarları44,14-2,601802,59
Sabancı Holding10,250,0012,39
Safkar Ege Soğutmacılık13,879,99536,24
Sanel Mühendislik3,560,5621,34
Sanifoam Sünger12,30-9,96146,00
Sanko Pazarlama7,47-1,062,52
Saray Matbaacılık7,691,72494,84
Sarkuysan6,950,14118,73
Sasa Polyester17,20-1,04122,51
Say Yenilenebilir Enerji8,23-0,36267,41
Sekuro Plastik11,930,85122,57
Selçuk Ecza Deposu11,749,9396,82
Selçuk Gıda4,000,76271,15
Senkron Güvenlik5,26-0,5792,67
Serve Film Prodüksiyon16,99-0,06968,55
Servet GMYO58,000,00582,35
Seyitler Kimya16,86-0,82148,31
Silverline Endüstri4,34-1,81100,93
Sinpaş GMYO3,91-0,51237,07
Smartiks Yazılım7,62-0,39-22,32
Sodaş Sodyum Sanayii24,16-0,17528,15
Söktaş5,04-0,79196,38
Sönmez Filament36,300,22643,85
Sönmez Pamuklu15,75-0,32220,12
Sumaş Suni Tahta41,84-0,38326,38
Şeker Fin. Kir.4,26-0,23-10,88
Şekerbank1,50-0,6637,58
Şişe Cam7,00-0,4337,51
Şok Marketler11,97-0,2511,25
T. Halk Bankası5,44-0,18-7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası71,50-2,9963,99
T.S.K.B.2,59-3,00114,05
T.Tuborg17,550,6347,48
Taç Tarım Ürünleri10,680,00242,31
Tat Gıda11,100,2782,45
TAV Havalimanları19,85-2,31-26,93
Taze Kuru Gıda278,903,303752,21
Tek-Art Turizm1,79-1,1042,06
Tekfen Holding15,32-0,91-15,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,039,97162,62
Temapol Polimer Plastik10,34-1,3498,08
TGS Dış Ticaret9,250,0098,07
Tofaş Oto. Fab.29,140,0025,05
Torunlar GMYO3,800,8038,18
Trabzon Liman36,243,25246,00
Trabzonspor Sportif4,575,06112,56
Trend GMYO12,632,18474,09
TSKB GMYO3,79-2,57296,86
Tuğçelik7,20-0,4182,28
Tukaş11,171,27-9,55
Turcas Petrol5,121,7991,76
Turkcell15,78-0,4414,35
Tümosan Motor ve Traktör10,94-0,5570,67
Tüpraş94,701,07-25,32
Türk Hava Yolları12,10-0,82-16,32
Türk Prysmian Kablo13,54-0,07424,70
Türk Telekom7,850,268,79
Türk Traktör143,00-0,49170,27
Türker Proje Gayrimenkul90,30-0,82115,00
Türkiye Sigorta5,84-0,34168,16
Ufuk Yatırım11,49-1,79345,35
Ulaşlar Turizm Yat.3,680,27294,91
Ulusoy Elektrik48,26-1,4781,43
Ulusoy Un Sanayi11,780,17208,38
Umpaş Holding0,71

14,52
Uşak Seramik2,40-0,8397,78
Utopya Turizm25,320,08414,63
Uzertaş Boya28,501,711183,78
Ülker Bisküvi22,340,45-0,09
Vakıf Fin. Kir.3,92-0,7685,12
Vakıf GMYO3,940,25127,62
Vakıf Yat. Ort.7,78-0,26327,20
Vakıflar Bankası4,830,42-12,34
Vakko Tekstil6,19-2,2136,34
Vanet Gıda8,242,87476,22
Verusa Holding45,00-1,14142,58
Verusaturk Girisim9,770,8385,78
Vestel20,864,3065,29
Vestel Beyaz Eşya34,700,3564,47
Viking Kağıt6,340,00239,04
Yapı Kredi Koray GMYO4,720,4395,04
Yapı ve Kredi Bank.3,090,6524,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,981,82507,09
Yataş12,183,2265,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,941,55144,72
Yeni Gimat GMYO12,670,165,84
Yeşil GMYO1,190,8585,94
Yeşil Yapı1,400,72112,12
Yeşil Yatırım Holding75,357,03570,97
Yibitaş İnşaat Malzeme16.812,40-0,52470,88
Yonga Mobilya30,980,00235,55
Yükselen Çelik7,07-1,26130,67
Yünsa13,48-0,3733,89
Zorlu Enerji2,810,3672,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ticaret, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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