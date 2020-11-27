Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.999,70
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,86
|0,88
|7,02
|İş Bankası (Kur.)
|325.000,00
|54,76
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-0,52
|1,05
|İş Girişim
|16,01
|0,06
|321,32
|İş GMYO
|2,12
|0,95
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|12,93
|-0,46
|221,10
|İş Yat. Ort.
|3,34
|-0,89
|107,28
|İşbir Holding
|3.200,00
|-1,23
|644,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,19
|-0,83
|91,94
|İttifak Holding
|2,23
|0,00
|71,03
|İz Hayvancılık Tarım
|12,39
|-9,96
|373,54
|İzmir Demir Çelik
|20,00
|-0,30
|144,20
|İzmir Fırça
|5,65
|-2,42
|213,89
|Jantsa Jant Sanayi
|233,00
|-1,77
|338,07
|Kafein Yazılım
|18,16
|-1,30
|63,52
|Kaplamin
|25,00
|0,48
|350,45
|Kardemir (A)
|5,22
|-1,69
|96,98
|Kardemir (B)
|4,78
|-1,44
|81,06
|Kardemir (D)
|5,22
|0,77
|96,24
|Karel Elektronik
|17,30
|-0,23
|19,06
|Karsan Otomotiv
|3,06
|-1,61
|93,67
|Karsu Tekstil
|6,74
|0,45
|108,02
|Kartonsan
|2.810,00
|-0,49
|627,34
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-0,32
|105,41
|Kent Gıda
|517,00
|9,88
|2126,38
|Kerevitaş Gıda
|7,06
|0,14
|116,56
|Kervansaray Yat. Holding
|1,39
|9,45
|152,73
|Kiler GMYO
|2,43
|-0,41
|127,32
|Klimasan Klima
|22,22
|3,45
|4,74
|Koç Holding
|19,08
|-0,31
|-4,64
|Konfrut Gıda
|16,15
|0,62
|106,52
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|16,77
|0,18
|Konya Çimento
|1.108,00
|-1,77
|308,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,48
|0,84
|13,87
|Koza Altın
|77,95
|-0,06
|5,27
|Koza Madencilik
|13,61
|-0,15
|35,69
|Körfez GMYO
|6,25
|-2,34
|161,51
|Kristal Kola
|2,82
|-2,42
|86,75
|Kron Telekomünikasyon
|26,84
|-1,68
|111,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|165,50
|0,36
|605,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|-1,28
|106,01
|Kütahya Porselen
|38,10
|-0,26
|475,53
|Lider Faktoring
|3,10
|0,65
|68,94
|Link Bilgisayar
|47,88
|-1,03
|166,17
|Logo Yazılım
|117,50
|7,90
|93,26
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|0,53
|98,76
|Lüks Kadife
|29,10
|1,54
|236,81
|Makina Takım
|2,79
|-0,71
|48,40
|Marka Yatırım Holding
|5,80
|-9,52
|391,53
|Marmaris Altınyunus
|97,40
|-3,94
|37,18
|Marshall
|333,20
|-2,29
|600,88
|Martı GMYO
|3,16
|-2,17
|212,87
|Martı Otel
|2,47
|-0,80
|171,43
|Mavi Giyim
|48,58
|-0,82
|-16,10
|Mazhar Zorlu Holding
|17,95
|0,00
|48,47
|Mega Polietilen
|10,70
|0,00
|743,55
|Menderes Tekstil
|3,17
|-0,63
|141,98
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|72,20
|0,00
|271,40
|Merko Gıda
|12,38
|-2,60
|1079,05
|Metemtur Otelcilik
|12,68
|1,77
|612,36
|Metro Holding
|2,18
|-0,46
|57,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,19
|-0,31
|62,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,64
|2,72
|-50,49
|Migros Ticaret
|40,62
|-0,34
|67,71
|Milpa
|4,67
|2,41
|113,24
|Mistral GMYO
|4,28
|-0,70
|128,07
|MLP Sağlık
|19,65
|1,29
|22,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,98
|0,00
|424,56
|Mondi Tire Kutsan
|6,59
|-0,45
|59,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,74
|2,28
|188,84
|Net Holding
|3,28
|-1,80
|26,15
|Netaş Telekom.
|19,94
|-0,30
|52,68
|Niğbaş Niğde Beton
|68,75
|1,10
|1008,87
|Nuh Çimento
|40,16
|7,49
|265,59
|Nurol GMYO
|7,30
|0,97
|104,48
|Odaş Elektrik
|3,54
|-2,48
|144,86
|Olmuksan-IP
|7,75
|1,84
|202,62
|Orge Enerji Elektrik
|7,45
|-1,72
|50,20
|Orma Orman Mahsulleri
|13,59
|9,95
|392,39
|Osmanlı Menkul
|20,50
|-1,44
|391,45
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,11
|-0,96
|144,64
|Otokar
|232,70
|-3,04
|58,25
|Oyak Çimento
|8,17
|0,74
|48,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,33
|-0,31
|174,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,27
|-0,38
|70,62
|Özak GMYO
|4,30
|0,47
|67,32
|Özbal Çelik Boru
|7,09
|0,00
|339,86
|Özderici GMYO
|2,26
|-1,74
|43,95
|Özerden Plastik
|8,81
|0,92
|286,40
|Panora GMYO
|7,01
|-0,14
|25,14
|Papilon Savunma
|20,18
|-3,90
|161,86
|Park Elek.Madencilik
|5,28
|-1,49
|73,11
|Parsan
|23,70
|-1,58
|39,91
|Pegasus
|63,00
|-1,10
|-27,08
|Peker GMYO
|2,30
|1,32
|154,32
|Penguen Gıda
|5,29
|-1,12
|477,89
|Pera GMYO
|2,64
|2,33
|180,85
|Pergamon Dış Ticaret
|15,80
|-0,13
|104,19
|Petkim
|4,22
|2,18
|32,91
|Petrokent Turizm
|950,00
|2,15
|641,61
|Pınar Et ve Un
|23,62
|-0,08
|159,86
|Pınar Su
|7,47
|-0,66
|221,98
|Pınar Süt
|21,02
|0,29
|66,70
|Plastikkart
|11,33
|-1,05
|22,22
|Polisan Holding
|3,91
|-0,26
|29,57
|Politeknik Metal
|350,10
|-8,69
|360,22
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|-1,43
|27,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|160,90
|3,34
|24,63
|QNB Finansbank
|86,95
|3,14
|131,87
|Ral Yatırım Holding
|5,28
|-0,56
|101,18
|Ray Sigorta
|24,64
|-4,86
|620,47
|Reysaş GMYO
|4,87
|-1,81
|6,10
|Reysaş Lojistik
|9,46
|-2,27
|115,98
|Rhea Girişim
|3,40
|-0,29
|185,71
|Rodrigo Tekstil
|17,02
|9,95
|840,33
|Royal Halı
|4,00
|3,90
|191,97
|RTA Laboratuvarları
|44,14
|-2,60
|1802,59
|Sabancı Holding
|10,25
|0,00
|12,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,87
|9,99
|536,24
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,56
|21,34
|Sanifoam Sünger
|12,30
|-9,96
|146,00
|Sanko Pazarlama
|7,47
|-1,06
|2,52
|Saray Matbaacılık
|7,69
|1,72
|494,84
|Sarkuysan
|6,95
|0,14
|118,73
|Sasa Polyester
|17,20
|-1,04
|122,51
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,23
|-0,36
|267,41
|Sekuro Plastik
|11,93
|0,85
|122,57
|Selçuk Ecza Deposu
|11,74
|9,93
|96,82
|Selçuk Gıda
|4,00
|0,76
|271,15
|Senkron Güvenlik
|5,26
|-0,57
|92,67
|Serve Film Prodüksiyon
|16,99
|-0,06
|968,55
|Servet GMYO
|58,00
|0,00
|582,35
|Seyitler Kimya
|16,86
|-0,82
|148,31
|Silverline Endüstri
|4,34
|-1,81
|100,93
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-0,51
|237,07
|Smartiks Yazılım
|7,62
|-0,39
|-22,32
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,16
|-0,17
|528,15
|Söktaş
|5,04
|-0,79
|196,38
|Sönmez Filament
|36,30
|0,22
|643,85
|Sönmez Pamuklu
|15,75
|-0,32
|220,12
|Sumaş Suni Tahta
|41,84
|-0,38
|326,38
|Şeker Fin. Kir.
|4,26
|-0,23
|-10,88
|Şekerbank
|1,50
|-0,66
|37,58
|Şişe Cam
|7,00
|-0,43
|37,51
|Şok Marketler
|11,97
|-0,25
|11,25
|T. Halk Bankası
|5,44
|-0,18
|-7,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|71,50
|-2,99
|63,99
|T.S.K.B.
|2,59
|-3,00
|114,05
|T.Tuborg
|17,55
|0,63
|47,48
|Taç Tarım Ürünleri
|10,68
|0,00
|242,31
|Tat Gıda
|11,10
|0,27
|82,45
|TAV Havalimanları
|19,85
|-2,31
|-26,93
|Taze Kuru Gıda
|278,90
|3,30
|3752,21
|Tek-Art Turizm
|1,79
|-1,10
|42,06
|Tekfen Holding
|15,32
|-0,91
|-15,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,03
|9,97
|162,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,34
|-1,34
|98,08
|TGS Dış Ticaret
|9,25
|0,00
|98,07
|Tofaş Oto. Fab.
|29,14
|0,00
|25,05
|Torunlar GMYO
|3,80
|0,80
|38,18
|Trabzon Liman
|36,24
|3,25
|246,00
|Trabzonspor Sportif
|4,57
|5,06
|112,56
|Trend GMYO
|12,63
|2,18
|474,09
|TSKB GMYO
|3,79
|-2,57
|296,86
|Tuğçelik
|7,20
|-0,41
|82,28
|Tukaş
|11,17
|1,27
|-9,55
|Turcas Petrol
|5,12
|1,79
|91,76
|Turkcell
|15,78
|-0,44
|14,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,94
|-0,55
|70,67
|Tüpraş
|94,70
|1,07
|-25,32
|Türk Hava Yolları
|12,10
|-0,82
|-16,32
|Türk Prysmian Kablo
|13,54
|-0,07
|424,70
|Türk Telekom
|7,85
|0,26
|8,79
|Türk Traktör
|143,00
|-0,49
|170,27
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,30
|-0,82
|115,00
|Türkiye Sigorta
|5,84
|-0,34
|168,16
|Ufuk Yatırım
|11,49
|-1,79
|345,35
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,68
|0,27
|294,91
|Ulusoy Elektrik
|48,26
|-1,47
|81,43
|Ulusoy Un Sanayi
|11,78
|0,17
|208,38
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,40
|-0,83
|97,78
|Utopya Turizm
|25,32
|0,08
|414,63
|Uzertaş Boya
|28,50
|1,71
|1183,78
|Ülker Bisküvi
|22,34
|0,45
|-0,09
|Vakıf Fin. Kir.
|3,92
|-0,76
|85,12
|Vakıf GMYO
|3,94
|0,25
|127,62
|Vakıf Yat. Ort.
|7,78
|-0,26
|327,20
|Vakıflar Bankası
|4,83
|0,42
|-12,34
|Vakko Tekstil
|6,19
|-2,21
|36,34
|Vanet Gıda
|8,24
|2,87
|476,22
|Verusa Holding
|45,00
|-1,14
|142,58
|Verusaturk Girisim
|9,77
|0,83
|85,78
|Vestel
|20,86
|4,30
|65,29
|Vestel Beyaz Eşya
|34,70
|0,35
|64,47
|Viking Kağıt
|6,34
|0,00
|239,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,72
|0,43
|95,04
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,09
|0,65
|24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|37,98
|1,82
|507,09
|Yataş
|12,18
|3,22
|65,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,94
|1,55
|144,72
|Yeni Gimat GMYO
|12,67
|0,16
|5,84
|Yeşil GMYO
|1,19
|0,85
|85,94
|Yeşil Yapı
|1,40
|0,72
|112,12
|Yeşil Yatırım Holding
|75,35
|7,03
|570,97
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.812,40
|-0,52
|470,88
|Yonga Mobilya
|30,98
|0,00
|235,55
|Yükselen Çelik
|7,07
|-1,26
|130,67
|Yünsa
|13,48
|-0,37
|33,89
|Zorlu Enerji
|2,81
|0,36
|72,39
(Son)
- Kaynak: AA
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